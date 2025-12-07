Ciprian Ciucu, primele declarații, după exit-poll-ul care îl anunță primar al Bucureștiului: „Vreau să fac din București proiectul vieții mele”
Gândul, 7 decembrie 2025 21:20
Sediul Partidului Național Liberal din Aleea Modrogan a adevenit aproape neîncăpător în așteptarea rezultatelor exit-poll-urilor de la alegerile pentru Primăria Capitalei. Potrivit surselor Gândul, atmosfera este una de bună dispoziție, iar candidatul liberalilor, Ciprian Ciucu, se simte foarte încrezător.
• • •
Marius Tucă spune că marele câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei este Ilie Bolojan
În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Marius Tucă, jurnalist și realizator de emisiuni, a făcut o analiză a rezultatelor votului pentru primarul Capitalei și a explicat ce se va întâmpla cu PSD dacă va continua să susțină coaliția actuală de guvernare. Invitat la ediția specială […]
Sondaj Sociopol: Drulă spulberat la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu rămâne pe primul loc cu 32%
Sondajul Sociopol a sociologului Mirel Palada a transmis primele rezultate ale exit-pollurilor de la alegerile pentru funcția de edil la Primăria Capitalei. Potrivit rezultatelor Sociopol candidatul PNL, Ciprian Ciucu, se situează pe primul loc cu 32%, urmat de candidatul PSD, Daniel Băluță, care a obținut 27% din voturile alegătorilor. Candidata independentă, susținută de AUR, Anca […]
Anca Alexandrescu mesaj dur, după exit-poll: „Prezența scăzută este din cauza celor care au dat lovitura de stat"
Jurnalista Anca Alexandrescu, candidată independentă la Primăria Capitalei, a declarat după primele exit-poll-uri că „prezența scăzută la vot” e determinată de lipsa de încredere a oamenilor în procesul democratic. Anca Alexandrescu, candidata alianței „Dreptate pentru București”, a declarat că exit-poll-urile, care-l arată câștigător pe Ciucu, reprezintă doar rezultatele parțiale. „Este un moment complicat pentru țara […]
Imediat după ora 21:00 a început numărătoarea voturilor. Pe site-ul Autorității Electorale Permanente se pot vedea rezultatele în timp real. Până la acest moment, în București s-au numărat procesele verbale din 24 secții de vot din 1289 (1,86%). 1. Anca Alexandrescu 2. Ciprian Ciuca 3. Daniel Băluță Știre în curs de actualizare
Pe fondul unei prezențe extrem de scăzute la urne pentru alegerea primarului Capitalei, jurnalistul și analistul politic, Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache spune că românii nu mai vor să iasă la vot pentru că învingătorul este stabilit de sistem și pentru faptul că nu au mai fost însuflețiți să iasă […]
Ciprian Ciucu, primele declarații, după exit-poll-ul care îl anunță primar al Bucureștiului: „Vreau să fac din București proiectul vieții mele"
George Simion reacționează după ce primul exit-poll anunță victoria lui Ciucu: „Scopul unora este de a anula democrația"
George Simion a transmis un mesaj, după rezultatul primelor exit-poll-uri care-l anunță pe Ciprian Ciucu, drept câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei. „Alegem să ne comportăm democratic și să participăm la competițiile electorale, în speranța că România va deveni o democrație funcțională, așa cum nu mai este de la 6 decembrie încoace. Dacă scopul unora […]
Cătălin Drulă, candidatul președintelui Nicușor Dan, marele învins în alegerile din București. Are și un „record": în nici 2 ani, a pierdut 3 ture de alegeri
Cătălin Drulă este unul dintre marii perdanți ai acestor alegeri. N-a reușit să ajungă Primar al Capitalei, ba chiar și-a doborât propriul „record” la înfrângeri. În mai puțin de 2 ani, Cătălin Drulă a pierdut alegerile locale, a pierdut alegerile europarlamentare, a pierdut președinția USR ca acum să mai piardă, încă o dată, alegerile din […]
Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont
Un bărbat angajat de 40 de ani la aceeași firmă, a plecat în concediu, iar când s-a întors a aflat că nu mai are loc de mună. La scurt timp, el a descoperit că i-a intrat pe card duma de 50.000 de euro. Muncitorul din Stiria, Austria, a fost concediat în mod abuziv în timp […]
Doru Bușcu: Sunt deja 15 ani de când România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic
România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic, apreciază jurnalistul Doru Bușcu, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, referindu-se la alegerile pentru Primăria Capitalei. În viziunea jurnalistului Cațavencii, odată ajunși în funcții, oamenii profită cât pot de tare în plan personal de aceste poziții. […]
Daniel Băluță, după ce a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei:"Rezultatul acesta este neconcludent"
Daniel Băluță a făcut declarații la sediul partidului după ce a pierdut alegerile la Primăria Capitalei. Acesta a obținut 26,3% din voturile bucureștenilor, conform primelor date. „Vreau să mulțumesc colegilor mei, echipelor de voluntari. În ceea ce privește rezultatul, acesta este neconcludent și îi rog pe toți colegii mei să fie atenți să supravegheze numărătoarea […]
EXIT POLL 21.00: Ciprian Ciucu – 32,7% Daniel Băluță – 26,3%, Anca Alexandrescu – 20,2%, Cătălin Drulă – 12,8%, Ana Ciceală – 6%
Exit poll-ul CURS Avangarde, pe datele centralizate la ora 19.30, arată următoarea ierarhie la vot în competiția pentru Primăria Capitalei: Ciprian Ciucu (PNL): 32,7% Daniel Băluță (PSD): 26,3% Anca Alexandrescu (independent/ AUR): 20,2% Cătălin Drulă (USR): 12,8% Ana Maria Ciceală (Sens): 6% La ora 21.00, participarea la vot în București a fost de 590.000 (32,6%) , în […]
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde publicat la ora 21:00, valabil pentru ora 19:30. Acesta a obținut aproape 33% din voturile bucureștenilor, conform primelor date. Ciucu, liberalul care a promis „Bucureștiul pus la punct”, ajunge în scaunul de primar general după un parcurs lung prin administrație, ONG-uri și politică. Născut pe […]
Doru Bușcu explică necesitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei: Sunt niște alegeri fără importanță
În ediția specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul Doru Bușcu a explicat că alegerile pentru Primăria București nu au niciun fel de importanță și crede că acestea nu pot să determine desfacerea coaliției, ci maxim ar putea să nască speranțe sau dezamăgiri în interiorul unor partide politice. „Sunt niște alegeri […]
Președintele USR, Dominic Fritz, în așteptarea rezultatelor alegerilor locale parțiale în București:"O să fie bine"
Președintele USR, Dominic Fritz, a precizat la intrarea în sediul USR că așteaptă rezultatele votului pentru alegerile locale parțiale în București și apoi o să dea declarații. Acesta a spus că „o să fie bine”. Știre în curs de actualizare… RECOMANDAREA AUTORULUI: Bolojan numără orele până la închiderea urnelor: „Haideți la vot, fiindcă țara se […]
Aglomerație mare la sediul PNL, înaintea rezultatelor la alegeri. Liberalii s-au reunit la vila din Aleea Modrogan
Fiul lui Donald Trump spune că SUA ar putea renunța să mai ajute Ucriana. Scandalul de corupție din jurul lui Zelenski poate afecta viitorul Ucrainei
Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui Statelor Unite, a criticat corupția din Ucraina și a declarat că tatăl său ar putea renunța să mai ajute țara dacă guvernul de la Kiev nu face pace cu Rusia. Declarația a fost făcută duminică la Forumul de la Doha, o reuniune importantă a oficialilor guvernamentali și […]
În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a comentat schimbarea neașteptată din discursul public: dispariția temei „rușilor” din campania electorală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Ion Cristoiu: „Domnul Nicușor ne spune în fiecare zi că suntem ținta unui război hibrid” Cristoiu a ironizat ideea potrivit căreia rușii […]
Ion Cristoiu spune despre Nicușor Dan că nu are viziune: Eu spun că nu există ca președinte
Invitat într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu spune că președintele Nicușor Dan nu este format inetelectual, nu are viziune și nu există ca președinte pentru România. „Eu spun că nu există ca președinte. Nu știu cum să zic, nu se […]
Palada, date de ultimă oră: primul clasat, peste 30%, cel de pe doi, imediat sub 30%. Candidatul de pe locul trei, candidatul antisistem, obține un loc neașteptat de bun
Invitat la emisiunea Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, sociologul Mirel Palada a venit cu date de ultimă oră despre alegerile pentru Primăria Capitalei: primul clasat, peste 30%, cel de pe doi, imediat sub 30%. Candidatul de pe locul trei, candidatul antisistem, obține un loc neașteptat de bun, spune Mirela Palada. Știre în curs de actualizare […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache" începe luni, 8 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Ion Cristoiu explică prezența dezastruoasă la vot: Dacă ar fi fost vot politic, ar fi ieșit mai multă lume
În ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a explicat prezența slabă la vot în alegerile pentru primăria București. În viziunea cunoscutului gazetar, în aceste alegeri „nu a mai fost vot politic”. „Dacă ar fi fost vot politic, adică vot de simpatie, de mânie probabil că […]
Ciprian Ciucu vrea o alianță cu toate partidele din Consiliul General, inclusiv cu USR, dacă ajunge primar, afirmă surse Gândul
Ciprian Ciucu, candidatul liberal la Primăria Capitalei, intenționează să facă o alianță cu toate partidele prezente în Consiliul General, inclusiv cu USR, au declarat surse politice pentru Gândul. Actualul edil al sectorului 6, Ciprian Ciucu, a menționat însă că nu își poate explica motivul pentru care Cătălin Drulă și Vlad Voiculescu au dus „o campaniei […]
Indiferent de cine ajunge Primar al Bucureștiului, problemele rămân: Apa caldă se oprește 3 zile pe timp de iarnă
Bucureștenii au ieșit astăzi la vot pentru Primăria Capitalei, însă, numirea unui nou primar nu le dă asigurări că problemele vor dispărea. În Sectoarele 2 și 3, compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că trei zile, locuitorii din 86 de imobile rămân fără apă caldă. În plină iarnă, bucureștenii din sectoarele 2, 3 și 6 […]
Amalia Lică, premiată la Gala Mari Sportivi ProSport pentru argintul mondial din 2025: „A fost un an foarte greu"
Amalia Lică (16 ani) a scris istorie pentru România la Campionatele Mondiale de Gimnastică Ritmică din Brazilia, după ce a câștigat medalia de argint în proba de măciuci. Tânăra a avut o prestație senzațională, iar acum a participat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025, unde a fost recompensată pentru performanțele pe care le-a avut anul […]
Slănina care a stat ascunsă în ultima iarnă a regimului comunist, păstrată 35 de ani într-un turn din Sibiu
Dacă v-ați gândit vreodată dacă o slănină poate rezista peste 30 de ani, aveți răspunsul. La o biserică evanghelică din Sibiu s-a întâmplat. O bucată de grăsime de porc este păstrată în turnul bisericii de 35 de ani, iar povestea ei este cu totul specială. În turnul bisericii fortifcate din Dealul Frumos există trei bucăţi […]
Ceaiul Rooibos, o băutură fără cofeină făcută din frunzele unui arbust originar din Africa de Sud, face parte din patrimoniul țării. Planta rooibos crește în regiunea muntoasă Cederberg din provincia Western Cape a Africii de Sud și a fost tradițional recoltată și consumată drept ceai medicinal de către poporul Khoisan. Acest ceai are efecte dovedite […]
George Simion acuză rivalii politicii de „sondaje false": „O parte a sistemului vrea să ne dea un câștigător"
George Simion, președintele AUR, a transmis un mesaj, pe ultima sută de metri, înainte de închiderea urnelor de vot. Acesta i-a îndemnat pe români să nu se lase influențați de casele de sondaje și să meargă la vot. Formațiunea AUR o susține în cursa pentru Primăria Capitalei pe jurnalista Anca Alexandrescu. „Tot ce se vehiculează […]
O zi normală de cumpărături a deveni memorabilă pentru o româncă stabilită în Germania. Ea a fost surprinsă de reacția pe care a avut-o o bătrână când a aflat că tânăra cumpărase semințe pentru consumul propriu. Lorena și soțul ei au mers într-o zi obișnuită la cumpărături într-un cartier care oferă produse diverse, inclusiv semințe […]
Anunț de ultimă oră privind concedierile din administrație: „Dacă sunt în plus, trebuie să plece. Înseamnă bani mai mulți pentru pasaje"
Anunțul concedierilor din administrație nu mai reprezintă o surpriză în mandatul Guvernului Bolojan, premierul vorbind de mai multe ori despre „subțierea” aparatului bugetar. Surse guvernamentale au precizat însă pentru Gândul, în contextul unei discuții pee această temă „că nu trebuie să dăm oameni afară din administrație, dar dacă sunt în plus, trebuie să plece. Asta […]
Ce-i frumos nu ține mult. O grupare paramilitară a preluat conducerea în Benin, dar garda prezidențială reluat controlul după câteva ore
În Benin, o grupare înarmată a intrat în direct la televiziunea publică și a anunțat preluarea puterii și destituirea președintelui Patrice Talon. Cu toate acestea, mai târziu, au început să apară rapoarte conform cărora puciul a eșuat. Garda prezidențială a reușit să respingă atacul asupra reședinței președintelui, arată BBC. Benin este un stat mic din […]
MAI: 61 de sesizări și 46 de fapte penale, în contextul alegerilor, înregistrate până la ora 18.00; nu s-au semnalat situații deosebite
De la deschiderea secțiilor de vot și până la ora 18.00, au fost înregistrate 61 de sesizări privind posibile incidente electorale și se fac cercetări cu privire la 46 de fapte penale, a declarat purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog. Dajbog a informat, duminică, într-o declarație de presă susținută la sediul MAI, că au […]
De Sfântul Andrei a fost deschis Târgul de Crăciun din Timișoara, după ce deschiderea a fost amânat-o săptămână din cauza măsurilor de reducere a cheltuielilor impuse de Guvern. Evenimentul se desfășoară în zona centrală a orașului și va fi deschis până pe 7 ianuarie. Ca în fiecare an, atmosfera este animată de lumini festive, colinde […]
Președintele ceh a recunoscut că NATO ar putea fi nevoit să doboare drone deasupra Europei: „Dacă aceste acțiuni continuă, vom lua măsuri mai stricte"
Președintele ceh Petr Pavel a sugerat că NATO ar putea lua măsuri mai dure împotriva Rusiei, ca răspuns la tentativele de încălcare a spațiului aerian. Oficialul a precizat că alianța ar putea începe să doboare aeronave și drone rusești care invadează spațiul european. Liderul ceh a declarat, interviu pentru publicația The Sunday Times, NATO ar […]
Români, vi se mai pregătește ceva! Guvernul Bolojan pregătește două Ordonanțe de Urgență prin care să înghețe salariile pe anul 2026. Surse oficiale au precizat pentru Gândul că acestea urmează să fie adoptate până la sfârșitul acestui an. Sursele citate au mai precizat că săptămâna viitoare – cel mai probabil miercuri, 10 decembrie – va […]
Românii sunt revoltați de prețurile la ouă din supermarket: „Ce e în neregulă cu țara asta?"
Un român a stârnit dezbateri aprinse pe Reddit după publicarea unei fotografii cu prețul unui cofraj de ouă vândut cu 35 de lei într-un supermarket. Postarea de pe Reddit, însoțită de mesajul: „Ce e în neregulă cu țara asta?! De când s-au făcut ouăle 35 ron?! Wtf, nu erau 22? Dintr-un bon de masă, abia […]
Cetățenii din New York au ieșit în stradă pentru a spune nu războiului Statelor Unite împotriva Venezuelei
Pe măsură ce administrația lui Donald Trump își intensifică campania de război împotriva Venezuelei și a amenințat cu atacuri asupra țării, americanii din peste 65 de orașe din Statele Untie au ieșit în stradă pentru a scanda împotriva unui război împotriva Venezuelei. Marea majoritate a americanilor nu sunțin o acțiune militară împotriva regimului lui Nicolas […]
George Simion: Exit poll-urile sunt otrăvite: contează voturile din urnă numărate corect. La ora 21:00 nu aflăm nimic, ci la 22:00
George Simion a atenționat alegătorii, într-un mesaj postat pe Facebook, în privința exit poll-urilor. Acesta a afirmat că prezența la urne este foarte scăzută și că va conta ca voturile să fie numărate corect. „Să nu credeți toate exit poll-urile acestea care vin pe surse. Și unii și alții încearcă să influențeze, în ultimul moment, […]
Alegeri locale parțiale. Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău. Peste 50.000 de persoane au votat deja
Secţiile de vot se deschid duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00. În aceeași zi cu alegerile parţiale din Capitală se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău.
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, s-a întâlnit duminică cu premierul israelian Benjamin Netanyahu în cadrul primei sale vizite oficiale de la preluarea mandatului în luna mai. În timpul vizitei sale, care s-a desfășurat pe parcursul zilelor 6 și 7 decembrie, Merz a asigurat Israelul de sprijinul „neschimbat” al Germaniei. Discuțiile bilaterale extinse au inclus înalți oficiali […]
Daniel Băluță răbufnește după ce unul dintre candidați a dat un semnal în privința câștigătorului: Este nedemocratic și ilegal
Cu câteva ore înainte de închiderea urnelor parțiale pentru Primăria Municipiului București, rețelele de socializare sunt pline de scenarii privind rezultatele exit-poll-urilor, deși acest lucru este ilegal. Daniel Băluță, candidatul PSD, acuză atitudinea unui contracandidat care „se declară câștigător” subliniind că este „nedemocratic și ilegal”. Primarul Sectorului 4 și candidatul social-democrat la alegerile parțiale pentru funcția […]
Pericolul care se ascunde în spatele instalațiilor pentru bradul de Crăciun. Sfaturile experților
Instalațiile luminoase pentru bradul de Crăciun pot să transforme orice locuință într-un spectacol de poveste, însă pot ascunde și pericole serioase. Atenția și respectarea instrucțiunilor sunt esențiale pentru a preveni incidente nedorite în timpul sărbătorilor de iarnă. Pericolul din spatele instalațiilor pentru bradul de Crăciun Trebuie să acordați o atenție deosebită atunci când alegeți instalațiile […]
Bolojan anunță că bugetul României va fi votat "cel mai devreme" la finalul lunii ianuarie 2026
Bugetul pe anul 2026 va fi votat cel mai devreme la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat, potrivit surselor Gândul, Ilie Bolojan. Reamintim că premierul anunța încă din luna noiembrie, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, că este foarte probabil ca bugetul pentru anul 2026 să nu fie finalizat până la sfârșitul lunii decembrie […]
Ziua în care Nicușor Dan se desparte de cartela de la Primăria București. În primele luni la Cotroceni, a purtat-o ca pe un talisman
Duminică, 7 decembrie 2025, bucureștenii merg la secțiile de votare pentru a-l alege pe viitorul primar general al Capitalei. După ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale din luna mai a acestui an, Stelian Bujduveanu a asigurat interimarul la PMB, dar Bucureștiul va avea un nou edil după ce vor fi aflate, oficial, rezultatele votului […]
Limba engleză ar trebui să devină a patra limbă oficială a Luxemburgului, a declarat mediul de afaceri al țării, în încercarea de a atrage talente în Marele Ducat și de a stimula competitivitatea, scrie publicația Luxemburg Times. Mulți dintre cei atrași de calitatea vieții din Ducat vorbesc formal doar engleza. Limba ar trebui să fie […]
Un castor sălbatic a fost observat în Norfolk pentru prima dată de când au fost vânați până la dispariție în Marea Britanie, la începutul secolului al XVI-lea. Animalul a fost filmat în timp ce trăgea bușteni și construia un baraj într-un „habitat perfect pentru castori” pe râul Wensum, la Pensthorpe, o rezervație naturală din apropierea […]
Mirel Palada anunță o mare surpriză la ora 21.00. Sociologul va fi invitat de la ora 20:00 în emisiunea „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache"
Mirel Palada anunță o mare surpriză la ora 21.00, atunci când se va încheia votul pentru alegerile la Primăria Capitalei. Sociologul va fi invitat de la ora 20:00 în emisiunea „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache.” „Nu va luați după nici unul din rezultatele care se vehiculează în public” „Diseară, la ora 21, o să fie […]
De ce este bine să mâncăm cina înainte de ora 7 pe timp de iarnă. Sfaturile venite din partea unui medic nutriționist
Odată cu instalarea iernii, corpul nostru ne trimite semnale clare că este timpul să încetinească ritmul. Cu toate acestea, uneori ignorăm aceste mesaje. Experții susțin că ajustarea orei de cină poate avea un impact semnificativ asupra sănătății noastre în timpul sezonului rece. Biologul nutriționist, Valentina Palazzo, la cabinetul medical LabQuarantadue din Milano, explică: „Corpul nostru […]
