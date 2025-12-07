Slănina care a stat ascunsă în ultima iarnă a regimului communist, păstrată 35 de ani într-un turn din Sibiu
7 decembrie 2025
Dacă v-ați gândit vreodată dacă o slănină poate rezista peste 30 de ani, aveți răspunsul. La o biserică evanghelică din Sibiu s-a întâmplat. O bucată de grăsime de porc este păstrată în turnul bisericii de 35 de ani, iar povestea ei este cu totul specială. În turnul bisericii fortifcate din Dealul Frumos există trei bucăţi […]
Ciprian Ciucu vrea o alianță cu toate partidele din Consiliul General, inclusiv cu USR, dacă ajunge primar, afirmă surse Gândul # Gândul
Ciprian Ciucu, candidatul liberal la Primăria Capitalei, intenționează să facă o alianță cu toate partidele prezente în Consiliul General, inclusiv cu USR, au declarat surse politice pentru Gândul. Actualul edil al sectorului 6, Ciprian Ciucu, a menționat însă că nu își poate explica motivul pentru care Cătălin Drulă și Vlad Voiculescu au dus „o campaniei […]
Indiferent de cine ajunge Primar al Bucureștiului, problemele rămân: Apa caldă se oprește 3 zile pe timp de iarnă # Gândul
Bucureștenii au ieșit astăzi la vot pentru Primăria Capitalei, însă, numirea unui nou primar nu le dă asigurări că problemele vor dispărea. În Sectoarele 2 și 3, compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că trei zile, locuitorii din 86 de imobile rămân fără apă caldă. În plină iarnă, bucureștenii din sectoarele 2, 3 și 6 […]
Amalia Lică, premiată la Gala Mari Sportivi ProSport pentru argintul mondial din 2025: „A fost un an foarte greu” # Gândul
Amalia Lică (16 ani) a scris istorie pentru România la Campionatele Mondiale de Gimnastică Ritmică din Brazilia, după ce a câștigat medalia de argint în proba de măciuci. Tânăra a avut o prestație senzațională, iar acum a participat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025, unde a fost recompensată pentru performanțele pe care le-a avut anul […]
Ceaiul Rooibos, o băutură fără cofeină făcută din frunzele unui arbust originar din Africa de Sud, face parte din patrimoniul țării. Planta rooibos crește în regiunea muntoasă Cederberg din provincia Western Cape a Africii de Sud și a fost tradițional recoltată și consumată drept ceai medicinal de către poporul Khoisan. Acest ceai are efecte dovedite […]
George Simion acuză rivalii politicii de „sondaje false”: „O parte a sistemului vrea să ne dea un câștigător” # Gândul
George Simion, președintele AUR, a transmis un mesaj, pe ultima sută de metri, înainte de închiderea urnelor de vot. Acesta i-a îndemnat pe români să nu se lase influențați de casele de sondaje și să meargă la vot. Formațiunea AUR o susține în cursa pentru Primăria Capitalei pe jurnalista Anca Alexandrescu. „Tot ce se vehiculează […]
O zi normală de cumpărături a deveni memorabilă pentru o româncă stabilită în Germania. Ea a fost surprinsă de reacția pe care a avut-o o bătrână când a aflat că tânăra cumpărase semințe pentru consumul propriu. Lorena și soțul ei au mers într-o zi obișnuită la cumpărături într-un cartier care oferă produse diverse, inclusiv semințe […]
Anunț de ultimă oră privind concedierile din administrație: „Dacă sunt în plus, trebuie să plece. Înseamnă bani mai mulți pentru pasaje” # Gândul
Anunțul concedierilor din administrație nu mai reprezintă o surpriză în mandatul Guvernului Bolojan, premierul vorbind de mai multe ori despre „subțierea” aparatului bugetar. Surse guvernamentale au precizat însă pentru Gândul, în contextul unei discuții pee această temă „că nu trebuie să dăm oameni afară din administrație, dar dacă sunt în plus, trebuie să plece. Asta […]
Ce-i frumos nu ține mult. O grupare paramilitară a preluat conducerea în Benin, dar garda prezidențială reluat controlul după câteva ore # Gândul
În Benin, o grupare înarmată a intrat în direct la televiziunea publică și a anunțat preluarea puterii și destituirea președintelui Patrice Talon. Cu toate acestea, mai târziu, au început să apară rapoarte conform cărora puciul a eșuat. Garda prezidențială a reușit să respingă atacul asupra reședinței președintelui, arată BBC. Benin este un stat mic din […]
MAI: 61 de sesizări și 46 de fapte penale, în contextul alegerilor, înregistrate până la ora 18.00; nu s-au semnalat situații deosebite # Gândul
De la deschiderea secțiilor de vot și până la ora 18.00, au fost înregistrate 61 de sesizări privind posibile incidente electorale și se fac cercetări cu privire la 46 de fapte penale, a declarat purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog. Dajbog a informat, duminică, într-o declarație de presă susținută la sediul MAI, că au […]
De Sfântul Andrei a fost deschis Târgul de Crăciun din Timișoara, după ce deschiderea a fost amânat-o săptămână din cauza măsurilor de reducere a cheltuielilor impuse de Guvern. Evenimentul se desfășoară în zona centrală a orașului și va fi deschis până pe 7 ianuarie. Ca în fiecare an, atmosfera este animată de lumini festive, colinde […]
Președintele ceh a recunoscut că NATO ar putea fi nevoit să doboare drone deasupra Europei: „Dacă aceste acțiuni continuă, vom lua măsuri mai stricte” # Gândul
Președintele ceh Petr Pavel a sugerat că NATO ar putea lua măsuri mai dure împotriva Rusiei, ca răspuns la tentativele de încălcare a spațiului aerian. Oficialul a precizat că alianța ar putea începe să doboare aeronave și drone rusești care invadează spațiul european. Liderul ceh a declarat, interviu pentru publicația The Sunday Times, NATO ar […]
Români, vi se mai pregătește ceva! Guvernul Bolojan pregătește două Ordonanțe de Urgență prin care să înghețe salariile pe anul 2026. Surse oficiale au precizat pentru Gândul că acestea urmează să fie adoptate până la sfârșitul acestui an. Sursele citate au mai precizat că săptămâna viitoare – cel mai probabil miercuri, 10 decembrie – va […]
Românii sunt revoltați de prețurile la ouă din supermarket: „Ce e în neregulă cu țara asta?” # Gândul
Un român a stârnit dezbateri aprinse pe Reddit după publicarea unei fotografii cu prețul unui cofraj de ouă vândut cu 35 de lei într-un supermarket. Postarea de pe Reddit, însoțită de mesajul: „Ce e în neregulă cu țara asta?! De când s-au făcut ouăle 35 ron?! Wtf, nu erau 22? Dintr-un bon de masă, abia […]
Cetățenii din New York au ieșit în stradă pentru a spune nu războiului Statelor Unite împotriva Venezuelei # Gândul
Pe măsură ce administrația lui Donald Trump își intensifică campania de război împotriva Venezuelei și a amenințat cu atacuri asupra țării, americanii din peste 65 de orașe din Statele Untie au ieșit în stradă pentru a scanda împotriva unui război împotriva Venezuelei. Marea majoritate a americanilor nu sunțin o acțiune militară împotriva regimului lui Nicolas […]
George Simion: Exit poll-urile sunt otrăvite: contează voturile din urnă numărate corect. La ora 21:00 nu aflăm nimic, ci la 22:00 # Gândul
George Simion a atenționat alegătorii, într-un mesaj postat pe Facebook, în privința exit poll-urilor. Acesta a afirmat că prezența la urne este foarte scăzută și că va conta ca voturile să fie numărate corect. „Să nu credeți toate exit poll-urile acestea care vin pe surse. Și unii și alții încearcă să influențeze, în ultimul moment, […]
Alegeri locale parțiale. Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău. Peste 50.000 de persoane au votat deja # Gândul
Secţiile de vot se deschid duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00. În aceeași zi cu alegerile parţiale din Capitală se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău.
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, s-a întâlnit duminică cu premierul israelian Benjamin Netanyahu în cadrul primei sale vizite oficiale de la preluarea mandatului în luna mai. În timpul vizitei sale, care s-a desfășurat pe parcursul zilelor 6 și 7 decembrie, Merz a asigurat Israelul de sprijinul „neschimbat” al Germaniei. Discuțiile bilaterale extinse au inclus înalți oficiali […]
Daniel Băluță răbufnește după ce unul dintre candidați a dat un semnal în privința câștigătorului: Este nedemocratic și ilegal # Gândul
Cu câteva ore înainte de închiderea urnelor parțiale pentru Primăria Municipiului București, rețelele de socializare sunt pline de scenarii privind rezultatele exit-poll-urilor, deși acest lucru este ilegal. Daniel Băluță, candidatul PSD, acuză atitudinea unui contracandidat care „se declară câștigător” subliniind că este „nedemocratic și ilegal”. Primarul Sectorului 4 și candidatul social-democrat la alegerile parțiale pentru funcția […]
Pericolul care se ascunde în spatele instalațiilor pentru bradul de Crăciun. Sfaturile experților # Gândul
Instalațiile luminoase pentru bradul de Crăciun pot să transforme orice locuință într-un spectacol de poveste, însă pot ascunde și pericole serioase. Atenția și respectarea instrucțiunilor sunt esențiale pentru a preveni incidente nedorite în timpul sărbătorilor de iarnă. Pericolul din spatele instalațiilor pentru bradul de Crăciun Trebuie să acordați o atenție deosebită atunci când alegeți instalațiile […]
Bolojan anunță că bugetul României va fi votat “cel mai devreme” la finalul lunii ianuarie 2026 # Gândul
Bugetul pe anul 2026 va fi votat cel mai devreme la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat, potrivit surselor Gândul, Ilie Bolojan. Reamintim că premierul anunța încă din luna noiembrie, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, că este foarte probabil ca bugetul pentru anul 2026 să nu fie finalizat până la sfârșitul lunii decembrie […]
Ziua în care Nicușor Dan se desparte de cartela de la Primăria București. În primele luni la Cotroceni, a purtat-o ca pe un talisman # Gândul
Duminică, 7 decembrie 2025, bucureștenii merg la secțiile de votare pentru a-l alege pe viitorul primar general al Capitalei. După ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale din luna mai a acestui an, Stelian Bujduveanu a asigurat interimarul la PMB, dar Bucureștiul va avea un nou edil după ce vor fi aflate, oficial, rezultatele votului […]
Limba engleză ar trebui să devină a patra limbă oficială a Luxemburgului, a declarat mediul de afaceri al țării, în încercarea de a atrage talente în Marele Ducat și de a stimula competitivitatea, scrie publicația Luxemburg Times. Mulți dintre cei atrași de calitatea vieții din Ducat vorbesc formal doar engleza. Limba ar trebui să fie […]
Un castor sălbatic a fost observat în Norfolk pentru prima dată de când au fost vânați până la dispariție în Marea Britanie, la începutul secolului al XVI-lea. Animalul a fost filmat în timp ce trăgea bușteni și construia un baraj într-un „habitat perfect pentru castori” pe râul Wensum, la Pensthorpe, o rezervație naturală din apropierea […]
Mirel Palada anunță o mare surpriză la ora 21.00. Sociologul va fi invitat de la ora 20:00 în emisiunea „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache” # Gândul
Mirel Palada anunță o mare surpriză la ora 21.00, atunci când se va încheia votul pentru alegerile la Primăria Capitalei. Sociologul va fi invitat de la ora 20:00 în emisiunea „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache.” „Nu va luați după nici unul din rezultatele care se vehiculează în public” „Diseară, la ora 21, o să fie […]
De ce este bine să mâncăm cina înainte de ora 7 pe timp de iarnă. Sfaturile venite din partea unui medic nutriționist # Gândul
Odată cu instalarea iernii, corpul nostru ne trimite semnale clare că este timpul să încetinească ritmul. Cu toate acestea, uneori ignorăm aceste mesaje. Experții susțin că ajustarea orei de cină poate avea un impact semnificativ asupra sănătății noastre în timpul sezonului rece. Biologul nutriționist, Valentina Palazzo, la cabinetul medical LabQuarantadue din Milano, explică: „Corpul nostru […]
Anamaria Gavrilă, regina gafelor și susținătoare a lui Georgescu, revine în forță: „Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor” # Gândul
Anamaria Gavrilă, lidera partidului POT, a comis o gafă duminică, atunci când a declarat, într-un live pe rețelele de socializare că ” azi, 7 septembrie, am sărbătorit” un an de la anularea alegerilor. Partidul lui Gavrilă a intrat în Parlament după ce s-a poziționat ca o susținătoare a lui Călin Georgescu. Anamaria Gavrilă a transmis […]
Cel mai mic sat din Elveția. Are o biserică din secolul XVIII, un restaurant și numai patru locuitori: „Turul satului durează două minute” # Gândul
În cel mai mic sat din Elveția, înconjurat de un peisaj montan uluitor, trăiește familia Schmid. Patru membri, o capelă din secolul al XVIII-lea, un restaurant, două case de vacanță și mult suflet. „Turul satului durează poate două minute. Dar este mândria și bucuria noastră”, spune Eric Schmid (24 de ani), râzând. El locuiește împreună […]
Parlamentul londonez investighează The Crown Estate, care deține fundul mării din jurul Angliei, Țării Galilor și Irlandei de Nord, în numele regelui # Gândul
Membrii Parlamentului din Marea Britanie investighează The Crown Estate, care deține fundul mării din jurul Angliei, Țării Galilor și Irlandei de Nord, în numele monarhului, după ce anchetele au arătat că a obținut un profit de peste un miliard de lire sterline din fermele eoliene off-shore. The Crown Estate a obținut profituri de 1,1 miliarde […]
Bolojan numără orele până la închiderea urnelor: Haideți la vot, fiindcă țara se schimbă în bine # Gândul
Președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, face un apel pentru prezenţa la vot în toate localităţile în care duminică au loc alegeri, recomandând alegătorilor să voteze „oameni pricepuţi” şi „buni administratori”. „Încă 5 ore de vot. Îi îndemn pe bucureșteni și pe cetățenii din celelalte localități unde azi sunt alegeri parțiale să vină la vot și […]
Ciprian Ciucu lansează acuzații către „unele” partide, în ziua votului: „Trimit «pe surse» cifre false”.”Nu au învățat nimic în ultimii 35 de ani” # Gândul
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a postat pe pagina de Facebook un mesaj în care bate obrazul unor partide, despre care susține că nu au învățat nimic în ultimii 35 de ani. Reamintim că secţiile de vot pentru alegerea noului primar al Capitalei s-au deschis duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00. Sunt așteptați la […]
Bani pentru război, indiferent de riscuri. Cum sacrifică Moscova dezvoltarea regională, afacerile, asistența medicală și educația pentru a finanța războiul din Ucraina. The Insider: „Prima creștere majoră a TVA-ului din ultimii 20 de ani” # Gândul
O nouă reformă fiscală aprobată de parlamentul rus – la mijlocul lunii noiembrie – are ca scop extragerea a cât mai mulți bani din economie, iar întreg efortul este făcut pentru a menține capacitatea de luptă a Rusiei, în contextul conflictului din Ucraina. Modificarea prevede o creștere a cotei TVA și condiții mult mai stricte […]
Vulcanul Kilauea, unul dintre cei mai activi de pe planetă, a erupt din nou. Imagini fabuloase cu fântânile de lavă de 300 de metri din Hawaii # Gândul
Vulcanul Kilauea, considerat unul dintre cele mai activi de pe planetă, a oferit un spectacol magic după ce a erupt sâmbătă în Parcul Național al Vulcanilor din Hawaii. Momentul erupției a fost surprins de o cameră amplasată la distanță, care a transmis în direct aproximativ 10 minute din spectaculosul fenomen natural. Vulcanul Kilauea, unul dintre […]
Român, arestat în Germania, după ce a bătut cu bestialitate două tinere care se sărutau într-un tramvai. Acuzații de vătămare corporală gravă # Gândul
Un român a lovit cu pumnii și picioarele două tinere de 18 și 19 ani, care s-au sărutat într-un tramvai din Bremen, Germania. Acesta a lăsat-o inconștientă pe una dintre victime și a rănit-o grav pe cealaltă. Bărbatul a fost arestat și, în prezent, este cercetat penal pentru vătămare corporală gravă. De asemenea, autoritățile investighează […]
Biroul Electoral Municipal a anunţat. Alegerile parţiale se vor încheia la ora 21.00 fix, fără posibilitatea de prelungire # Gândul
Alegerile parţiale de la Capitală se vor încheia la ora 21.00, fără posibilitatea de prelungire. Anunţul a fost făcut de Biroul Electoral Municipal. Votul pentru alegerea primarului Municipiului Bucureşti nu se va prelungi şi de data aceasta, şi se va încheia strict la ora 21.00. „Biroul Electoral de Circumscripţie Nr. 42 – Municipiul Bucureşti reaminteşte […]
Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de ger provocate de vortexul polar # Gândul
Meteorologii analizează scenariul unei ierni friguroase, pe fondul uni vortex polar slab care ar putea aduce valuri de frig artic peste Europa, în special după perioada sărbătorilor. Specialiștii spun că acest fenomen ar putea permite incursiuni de aer arctic și episoade de frig intens la începutul anului, iar România se află printre țările vizate. Valurile […]
Gheorghe Nețoiu, declarații după ieșirea de la vot: „Alegerile au fost puse intenționat în mijlocul iernii. Nu respectă legea” # Gândul
Candidatul independent, Gheorghe Nețoiu, a criticat modul în care au fost organizate alegerile pentru Primăria Capitalei și a spus că politicienii „nu au respectat legea” , dar și că Bucureștiul a ajuns „cel mai greu oraș din România”, după decenii de administrație slabă. Nețoiu a lansat un mesaj dur duminică, imediat după ce și-a exprimat […]
Friedrich Merz, omul care nu acceptă insulte. Cancelarul Germaniei a depus sute de plângeri penale pentru insultele primite online # Gândul
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, pe când era lider al opoziției, a depus sute de plângeri penale pentru presupuse insulte, arată o cercetare realizată de Welt am Sonntag. Merz ar fi folosit serviciile unei firme numite „So Done” care se ocupa cu identificarea sistematic a insultelor online. Judecând după acțiunile sale în justiție, se pare că Merz este […]
DSP Prahova, anunț cu privire la apa tratată în stația ESZ Voila. Ce au arătat analizele microbiologice și care este situația în localitățile afectate # Gândul
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova a finalizat, duminică, analizele microbiologice la stația de tratare ESZ Voila și transmite că apa tratată în această stație este potabilă. DSP Prahova a făcut teste microbiologice la stația de tratare ESZ Voila, înainte ca apa să fie introdusă în sistemul de distribuție operat de Hidro Prahova. Rezultatele sunt […]
Alegeri cu tărăboi la Buzău, unde candidează Marcel Ciolacu. Cum explică AUR că un membru al secției de votare a lovit cu mașina un jurnalist # Gândul
Scandal la alegerile parțiale din județul Buzău, unde fostul premier Marcel Ciolacu candidează la șefia Consiliului Județean Buzău. Procesul electoral este marcat de acuzații de intimidare și presiuni asupra alegătorilor, dar și de acuzația că un membru AUR în secția de votare ar fi lovit un jurnalist. Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, susține că primari […]
Visurile unei noi cariere ar putea să-ți ocupe mintea astăzi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 8 decembrie 2025. Berbec Un nivel crescut de imaginație te-ar putea face să te simți mai creativ și mai artistic. Poate vei dori să canalizezi această energie în scris, pictură sau în decorarea camerei de zi. […]
George Simion, alături de mama sa, mesaj de unitate pentru București: Dacă nu ieșim azi la vot, nu avem de ce să ieșim la proteste apoi # Gândul
Președintele AUR, George Simion, alături de mama sa, a îndemnat bucureștenii să meargă la vot ca să nu se ajungă la proteste. „Mama m-a rugat să vă transmit: dacă nu ieșim azi la vot nu avem de ce să ieșim la proteste apoi!”, a scris George Simion pe Facebook, duminică. Zece reprezentanți ai unor partide […]
Prezența la vot începe să crească. 19% din bucureșteni au ales până la această oră. Zeci de incidente la urne # Gândul
Secţiile de vot pentru alegerea noului primar al Capitalei s-au deschis duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00. Sunt așteptați la urne aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni. Tot astăzi se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău. De asemenea, cetățenii din alte 12 localități își votează primarul. Gândul îți prezintă, live, toate informațiile despre alegerile locale parțiale. Zeci de incidente la urne au fost raportate.
Ce arată primele rezultate la Primăria Capitalei. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră # Gândul
Primul sondaj din ziua votului, realizat de ARA Public Opinion la nivelul Municipiului București, arată că 47% dintre alegători au optat pentru „răul cel mai mic”. Aproape 1/3 votanți spune că a decis în cabina de vot pe cine să pună ștampila. În ceea ce privește motivul din spatele votului, bucureștenii au răspuns astfel: Mi-a […]
Se împodobește bradul la Primăria Capitalei. Câte globuri roșii, aurii, galbene, albastre sau verzi sunt la ultima numărătoare # Gândul
Se împodobeşte bradul la Primăria Capitalei. Bucureştenii au venit cu mai multe globuri colorate în diverse nuanţe pe care încearcă să le agaţe cât mai sus, pe crengi. Deşi au început treaba de la ora 07.00, împodobitul bradului nu s-a bucurat de prea mult entuziasm. Până la ora 12.00, prezenţa colindătorilor care au agăţat globuri […]
Un membru al unei secții de votare este cercetat pentru fraudă după ce a votat cu reședința expirată. Alte 6 persoane sunt cercetate # Gândul
Poliția Capitalei cercetează un membru al comisiei de votare de la Secția 1065 din cadrul Școlii Gimnaziale „Adrian Păunescu” pentru fraudă la vot, după ce a votat duminică cu reședința expirată. Alte șase persoane sunt cercetate tot pentru fraudă și tentativă de fraudă. „Polițiștii Secției 22 Poliție au fost sesizați pe 7 decembrie că o […]
Există un loc în apropiere de Los Angeles unde măgarii umblă liber și dau buzna în nunți sau petreceri organizate în aer liber. Animalele sălbăticite au provocat multe bătăi de cap, până când au devenit o cauză în sine. În Reche Canyon, în sudul Californiei, urecheații crează o mulțime de probleme insolite, dar comunitatea refuză […]
