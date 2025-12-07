Alegeri în București. Rezultate finale: Ciprian Ciucu este câștigător cu 36,18%, Anca Alexandrescu se clasează pe locul 2 iar Daniel Băluță (PSD) pe locul 3

20:00

Dacă v-ați gândit vreodată dacă o slănină poate rezista peste 30 de ani, aveți răspunsul. La o biserică evanghelică din Sibiu s-a întâmplat. O bucată de grăsime de porc este păstrată în turnul bisericii de 35 de ani, iar povestea ei este cu totul specială. În turnul bisericii fortifcate din Dealul Frumos există trei bucăţi […]