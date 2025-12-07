Cine e considerat cel mai bun primar al Capitalei. Pe ce loc se află actualul președinte
Newsweek.ro, 7 decembrie 2025 15:50
Un sondaj CURS arată care cred bucureștenii că a fost cel mai bun primar al Capitalei.
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
16:20
Apele Române au făcut precizări privind Barajul Paltinu în urma unor imagini apărute astăzi în spați...
Acum 15 minute
16:10
Avioane chineze au îndreptat radarul de control al focului către aeronave japoneze, anunţă Japonia # Newsweek.ro
Japonia a anunțat duminică că avioane de vânătoare chineze au îndreptat radarul de control al foculu...
Acum 30 minute
16:00
La Găești, jud. Dâbovița, sunt organizate 11 secții de vot unde sunt așteptați 11,876 de votanți pe...
Acum o oră
15:50
Cine e considerat cel mai bun primar al Capitalei. Pe ce loc se află actualul președinte # Newsweek.ro
Un sondaj CURS arată care cred bucureștenii că a fost cel mai bun primar al Capitalei.
15:40
Nou ajutor la pensie de sărbători pentru toți pensionarii. Documentele, trimise. Unii iau și 10.000 lei bonus # Newsweek.ro
Luna decembrie vine cu o serie de ajutoare la pensie. De unele am tot vorbit - ajutorul de 400 de le...
15:30
Record negativ de prezenţă la vot a bucureştenilor. Trendul scăzut se confirmă până la ora prânzului # Newsweek.ro
Este un record negativ de prezenţă la vot a bucureştenilor, la alegerile pentru primarul general. Tr...
Acum 2 ore
14:50
Alimentele extrem de procesate pun în pericol mulți copii. Care sunt cele mai consumate produse nocive? # Newsweek.ro
Alimentele extrem de procesate domină dietele și publicitatea la nivel mondial. Un nou raport UNICEF...
14:40
Cine face cercetări sociologice în timpul alegerilor din Bucureşti. Sunt cinci nume implicate în proces # Newsweek.ro
Ce case de sondare fac cercetări sociologice, în timpul alegerilor din Bucureşti? Sunt cinci nume ca...
Acum 4 ore
14:10
Ce spun sondajele la ora 14? Bucureștiul nu ar fi contaminat cu aur. Bătălie mare pentru locul 2 și o surpriză # Newsweek.ro
Bucureștenii își ale duiminică primarul general într-o lupăt care se anunță foarte strânsă. Primele ...
14:00
Africa, continentul loviturilor de stat. Preşedintele Beninului spune că armata e lângă el. Unii militari, nu # Newsweek.ro
Africa este continentul loviturilor de stat. Preşedintele Beninului, Patrice Guillaume Athanase Talo...
13:50
Patru legume pe care le poți cultiva și iarna în grădină. Sunt pline de vitamina C, fier și calciu # Newsweek.ro
Știm cu toții că este important să consumăm legume, iar legumele cu frunze verzi închise la culoare ...
13:40
FOTO Ați auzit de mașinuța Oszkar Beke? A fost făcută în România în 1957. Copiată, după BMW Isetta # Newsweek.ro
În anii 1950, pe fondul crizei economice, în Europa, a apărut „moda” microcar-urilor, a mașinuțelor ...
13:30
Nicuşor Dan merge în vizită oficială, în Franţa. El se va întâlni cu preşedintele Emmanuel Macron # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, merge în vizită oficială, în Franţa. El se va întâlni cu omologu...
13:10
Daniel Băluţă: Vreau să le mulţumesc din tot sufletul bucureştenilor care participă astăzi la vot # Newsweek.ro
Candidatul PSD la Primăria Generală, Daniel Băluţă, spune că le mulţumeşte "din tot sufletul bucureş...
12:40
Perturbare pe Aeroportul Heathrow, din Londra, în timp ce serviciile de urgență se ocupă de incident # Newsweek.ro
Este o perturbare serioasă, pe Aeroportul Heathrow, din Londra, în timp ce serviciile de urgență se ...
12:30
Transgaz anunţă că România este pregătită pentru sezonul rece 2025 – 2026. "Asigurăm alimentarea cu gaze" # Newsweek.ro
Transgaz anunţă că România este pregătită pentru sezonul rece 2025 – 2026. "Asigurăm alimentarea cu ...
Acum 6 ore
11:50
Unele tipuri de cancer nu mai răspund la tratamente. Ce a descoperit o echipă de cercetători? # Newsweek.ro
O echipă de cercetători de la Universitatea Rockefeller, din Statele Unite, a descoperit unul dintre...
11:30
FOTO Un șofer a fugit de poliție cu un SUV BMW și a sărit cu mașina într-un râu. Era beat și nu avea permis # Newsweek.ro
Un șofer a fugit de poliție cu un SUV BMW și a sărit cu mașina într-un râu, rămânând împotmolit. A a...
11:20
În ce orașe se dă ajutor de 100-200 lei la pensie de sărbători? Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii? # Newsweek.ro
Pensionarii din mai multe localități primesc un sprijin de cîteva sute de lei la pensie, în decembri...
11:10
Alegeri București: Traian Băsescu s-a declarat „îngrijorat” la vot. „România nu e într-o situație grozavă” # Newsweek.ro
Fostul președinte și primar al Capitalei Traian Băsescu a votat pentru noul primar al Bucureștiului ...
10:50
Ministrul justiției pregătește un eșec al tăierii pensie speciale de 25.000 lei? Să gândim în viitor # Newsweek.ro
Declarații ciudate ale ministrului Justiției, Radu marinescu care pare că pregătește publicul pentru...
10:40
Alegeri București: Cătălin Drulă a votat alături de soție și copii și îi cheamă pe bucureșteni la urne # Newsweek.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a votat alături de soție și copii și i-a chemat...
10:30
Târgurile de Crăciun din România, controlate de ANPC. Pentru ce au dat inspectorii amenzi de 200.000 lei? # Newsweek.ro
Inspectorii ANPC au luat la puricat târgurile de Crăciun din România și au dat amenzi de 200.000 lei...
Acum 8 ore
10:20
FOTO 6 mașini, făcute praf dintr-o lovitură pe un bulevard din Ploiești. Ce a făcut șoferul unui SUV Mercedes? # Newsweek.ro
Șoferul unui SUV Mercedes a făcut praf 5 mașini dintr-o lovitură pe un bulevard din Ploiești. Din fe...
10:00
Prima doamnă nu a votat pentru Primăria București. Explicația președintelui Nicușor Dan # Newsweek.ro
Prima doamnă a venit alături de Nicușor Dan la secția de votare însă doar președintele a votat. Într...
09:50
China lansează un avion de vânătoare de 70.000.000$ de pe portavion. Ținta: avioane japoneze. Cum s-a terminat # Newsweek.ro
Tensiuni fără precedent între China și Rusia care pot deschide calea chiar către un posibil război. ...
09:40
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a votat și i-a îndeamnat pe bucureșteni să vote...
09:30
Un apartament dintr-un bloc din Iași a sărit în aer din cauza unei butelii. Un locatar, rănit grav # Newsweek.ro
Gazul face din nou probleme. Un apartament dintr-un bloc din Iași a sărit în aer, din cauza unei but...
09:10
Aproape 900.000 de pensionari primesc ajutor la pensie pentru a ajunge la pensia minimă de 1.281 lei # Newsweek.ro
Sărăcie lucie. Aproape 900.000 de pensionari din România primesc ajutor de la stat la pensie pentru ...
08:50
VIDEO Cutremur puternic, de 7 grade pe scara Richter, la granița dintre Alaska și Canada # Newsweek.ro
Un cutremur puternic, cu o magnitudine de 7 grade pe scara Richter, a avut loc cu câteva ore în urmă...
08:30
Putin, satisfăcut de Trump: Eliminarea „ameninţării ruse” din Strategia de Securitate a SUA, „un pas pozitiv” # Newsweek.ro
Vladimir Putin se declară satisfăcut de schimbarea Strategiei Naționale de Securitate a SUA de către...
08:30
Alegeri pentru Consiliul Județean Buzău. 8 candidați înscriși în lupta pentru cea mai înaltă funcție din județ # Newsweek.ro
Opt candidaţi îşi dispută duminică şefia Consiliului Judeţean Buzău. Funcţia a rămas vacantă după ce...
Acum 12 ore
08:20
Președintele Nicușor Dan votează primarul general al Bucureștiului. Locul a rămas vacant după ce el ...
08:10
Motivul pentru care trebuie să pui sare la ușa casei. Ai nevoie de sare grunjoasă sau sare de mare # Newsweek.ro
De secole, sarea a fost considerată un puternic protector al gospodăriei, folosită pentru a alunga e...
08:00
Ce electrocasnice nu ar trebui conectate niciodată la un prelungitor. Faci economie și eviți supraîncărcarea # Newsweek.ro
Ce electrocasnice nu ar trebui conectate niciodată la un prelungitor. Faci economie și eviți supraîn...
07:50
O companie din Elveția angajează români cu salariu de 3.600 €. „Suntem foarte exigenți”. Ce trebuie să facă? # Newsweek.ro
Salariu de 3.600 € și cazare gratuită. Asta oferă o companie din Elveția persoanelor interesate să m...
07:40
Amendă 3.000 lei dacă blocul rămâne fără apă. De ce să permiți accesul instalatorului în apartament? # Newsweek.ro
Amendă 3.000 lei dacă blocul rămâne fără apă. Cine este responsabil și de ce să permiți accesul în a...
07:30
Escrocheria cu locuri de muncă se răspândește rapid. Cum sunt înșelați oamenii care își caută serviciu? # Newsweek.ro
Piața muncii aglomerată îi împinge pe tot mai mulți oameni fix în brațele escrocilor. Unii sunt atât...
07:20
Peste 2.100.000 de oameni, așteptați la vot pe 7 decembrie. Alegeri în București, CJ Buzău și alte 12 primării # Newsweek.ro
Aproximativ 2.100.000 de români sunt așteptați să-și aleagă primarii în București și alte 12 localit...
07:20
Horoscop 8 decembrie. Luna în Leu aduce energie pozitivă Fecioarelor. Vărsătorii au putere de convingere # Newsweek.ro
Horoscop 8 decembrie. Luna în Leu aduce energie pozitivă Fecioarelor. Vărsătorii au putere de convin...
06:50
Viața la pensie. Petrecerea Sărbătorilor în singurătate afectează sănătatea pensionarilor. Cum schimbi asta? # Newsweek.ro
Un risc ascuns pentru sănătatea persoanelor la pensie, de Sărbători. Confruntarea cu sentimentul de ...
06:40
LIVE TEXT Alegeri în Capitală. Bucureștenii își aleg primarul general. Peste 2.100.000 de oameni pot vota # Newsweek.ro
Bucureștenii își aleg primarul general. Postul a rămas vacant după ce Nicușor Dan a plecat la Cotroc...
06:30
Sărbătoare 8 decembrie. Cine a fost Sfântul Cuvios Patapie? Ce nu au voie credincioșii să facă în această zi? # Newsweek.ro
Pe 8 decembrie este prăznuit Sfântul Cuvios Patapie, care era înzestrat cu mari haruri, tămăduind pr...
Acum 24 ore
21:00
FIFA îi oferă lui Donald Trump premiul pentru pace, în timp ce președintele amenință cu bombardarea Venezuelei # Newsweek.ro
Donald Trump a fost în centrul atenției la tragerea la sorți a Cupei Mondiale, primind un premiu pen...
20:50
Tragedie în Peru: 10 studenți mor arși într-un restaurant, pompierii ajung după o oră de la izbucnirea focului # Newsweek.ro
Tragedie în Peru: zece studenți și-au pierdut viața într-un restaurant cuprins de flăcări, în timp c...
20:30
Românii care insultă sau agresează angajaţii statului riscă amenzi de până la 20.000 lei # Newsweek.ro
Cetăţenii care ridică tonul, jignesc sau devin agresivi cu poliţiştii, medicii sau alţi angajaţi ai ...
20:20
SUA: Controverse după ce un comitet a eliminat recomandarea vaccinării nou-născuților împotriva hepatitei B # Newsweek.ro
Un comitet american a decis să elimine recomandarea vaccinării împotriva hepatitei B la nou-născuți,...
20:00
Elon Musk explodează după amenda UE de 120 milioane euro: „Uniunea Europeană ar trebui eradicată” # Newsweek.ro
Elon Musk a criticat dur Uniunea Europeană după ce Comisia Europeană a amendat rețeaua sa socială X ...
19:50
Macron se va întâlni la Londra cu Zelenski, Starmer și Merz pentru discuții despre situația din Ucraina # Newsweek.ro
Președintele francez Emmanuel Macron se va deplasa la Londra pentru a discuta cu Volodimir Zelenski,...
19:30
Republica Moldova a cerut ajutor de avarie din România după atacurile rusești din Ucraina # Newsweek.ro
Republica Moldova a cerut României ajutor energetic de urgență — măsură preventivă, valabilă pentru ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.