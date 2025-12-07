George Simion răsuflă ușurat: Anca Alexandrescu a pierdut. Ce i-a transmis subtil lui Călin Georgescu?

Newsweek.ro, 7 decembrie 2025 21:50

George Simion nu i-a făcut deloc campanie Ancăi Alexandrescu. Ceea ce și-a dorit în secret George Si...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 15 minute
22:20
Alegeri la Buzău. Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean, după numărarea a 57% din procese verbale Newsweek.ro
Marcel Ciolacu este pe primul loc în cursa pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buză...
Acum o oră
21:50
George Simion răsuflă ușurat: Anca Alexandrescu a pierdut. Ce i-a transmis subtil lui Călin Georgescu? Newsweek.ro
George Simion nu i-a făcut deloc campanie Ancăi Alexandrescu. Ceea ce și-a dorit în secret George Si...
Acum 2 ore
21:30
Ciprian Ciucu, după ce a câștigat alegerile în Capitală: „O să avem mult de muncă la Primăria Bucureşti” Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, a făcut primele declarații dup...
21:20
Băluță, după ce a pierdut alegerile: Rezultatele sondajelor sunt neconcludente Newsweek.ro
„Rezultatul exipollurilor: e neconcludent. Îi rog pe toți colegii mei să fie extrem de atenți. Cei c...
21:00
SONDAJ INSCOP Ciprian Ciucu - 31%, Daniel Băluță - 28%, Anca Alexandrescu - 21%, Cătălin Drulă - 12% Newsweek.ro
Conform sondajului de opinie INSCOP Research, voturile bucureștenilor pentru poziția de Primar Gener...
20:40
EXIT POLL 21.00 Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Anca Alexandrescu, Cătălin Drulă. Cine va fi noul primar? Newsweek.ro
Bucureștenii află la ora 21.00 primele rezultate ale exit-pollurilor pentru alegerile la Primăria Ca...
20:40
Fiul lui Trump confirmă: SUA ar putea înceta sprijinul pentru efortul de război al Ucrainei Newsweek.ro
Donald Trump ar putea renunţa la războiul din Ucraina, a declarat fiul cel mare al preşedintelui ame...
Acum 4 ore
20:20
Rezultat surpriză? Metaloglobus, la a doua sa victorie în Superligă, 2-1 cu Farul Newsweek.ro
Metaloglobus București a obținut a doua sa victorie în Superliga de fotbal, 2-1 (2-0) cu Farul Const...
19:50
George Simon, acuzații în ziua alegerilor: „Tot ce se vehiculează în spațiul public e încercare de manipulare” Newsweek.ro
George Simion (AUR) face acuzații în ziua alegerilor spunând că este vorba de manipulare. El spune c...
19:40
1.300.000 salarii de bugetari și 4.600.000 pensie urmează să fie înghețate în 2026. La ce nivel vor rămâne? Newsweek.ro
Guvernul va anunța oficial că pensiile și salariile bugetarilor urmează să fie înghețate în 2026. sa...
19:30
Rezultatele la Loto 6/49 de duminică 7 decembrie. Ce numere au ieșit la tragerile speciale de Moș Nicolae? Newsweek.ro
Duminică, 7 decembrie 2025, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 ș...
18:50
61 de sesizări de posibile incidente electorale în ziua votului. Ce spune Ministerul de Interne? Newsweek.ro
Ministerul de Interne anunță că un număr de 61 de sesizări de posibile incidente electorale au fost ...
Acum 6 ore
18:20
Care sunt cele mai eficiente tratamente pentru ADHD susţinute de dovezi ştiinţifice Newsweek.ro
Cea mai extinsă analiză a tratamentelor pentru ADHD confirmă, pe baza dovezilor ştiinţifice solide, ...
18:10
VIDEO Turcia face furori cu bomba KGK-84, de peste 900 kg. Zboară 100 km și ocolește apărarea aeriană Newsweek.ro
Turcia a prezentat o nouă versiune a kitului său KGK-84 pentru convertirea unei bombe de peste 900 d...
18:00
Ciprian Ciucu acuză o campanie de dezinformare: „Unele partide nu au învățat nimic și fac aceleași prostii” Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru primăria București a acuzat PSD că nu a învățat nimic din jocul...
17:50
Metoda prin care lămâile rămân proaspete 40 de zile. Ai nevoie doar de un borcan sigilat și apă Newsweek.ro
Lămâile se strică adesea mult prea repede, însă specialiștii în bucătărie susțin că există o metodă ...
17:40
Majoritatea polonezii vor să introducă armata obligatorie. De ce România nu va urma această rețetă? Newsweek.ro
Un nou sondaj arată că majoritatea polonezilor sunt în favoarea reinstaurării serviciului militar ob...
17:10
Risc de radiații nucleare. Structura de oțel deasupra Centralei de la Cernobîl, grav avariată de drone Newsweek.ro
Organismul de supraveghere nucleară al ONU (AIEA) declară că structura de protecție din oțel de la C...
17:10
Generalul Kellogg, prietenul lui Zelenski: Pacea în Ucraina este „foarte aproape”. Depinde de două „puncte” Newsweek.ro
Keith Kellogg, trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, a declarat că...
17:00
Lando Norris este noul campion mondial de Formula 1 Newsweek.ro
Britanicul Lando Norris (McLaren) a câştigat, duminică, pentru prima dată titlul mondial în Formula ...
16:40
Bătaie soldată cu 20 de răniți pe aerportul Heathrow din Londra. Ce s-a întâmplat Newsweek.ro
O încăierare izbucnită într-o parcare a terminalului nr.3 de la aeroportul londonez Heathrow, unul d...
Acum 8 ore
16:20
Ce spun Apele Române că se întâmplă acum la Barajul Paltinu Newsweek.ro
Apele Române au făcut precizări privind Barajul Paltinu în urma unor imagini apărute astăzi în spați...
16:10
Avioane chineze au îndreptat radarul de control al focului către aeronave japoneze, anunţă Japonia Newsweek.ro
Japonia a anunțat duminică că avioane de vânătoare chineze au îndreptat radarul de control al foculu...
16:00
Prezență mare la vot la Găești Newsweek.ro
La Găești, jud. Dâbovița, sunt organizate 11 secții de vot unde sunt așteptați 11,876 de votanți pe...
15:50
Cine e considerat cel mai bun primar al Capitalei. Pe ce loc se află actualul președinte Newsweek.ro
Un sondaj CURS arată care cred bucureștenii că a fost cel mai bun primar al Capitalei.
15:40
Nou ajutor la pensie de sărbători pentru toți pensionarii. Documentele, trimise. Unii iau și 10.000 lei bonus Newsweek.ro
Luna decembrie vine cu o serie de ajutoare la pensie. De unele am tot vorbit - ajutorul de 400 de le...
15:30
Record negativ de prezenţă la vot a bucureştenilor. Trendul scăzut se confirmă până la ora prânzului Newsweek.ro
Este un record negativ de prezenţă la vot a bucureştenilor, la alegerile pentru primarul general. Tr...
14:50
Alimentele extrem de procesate pun în pericol mulți copii. Care sunt cele mai consumate produse nocive? Newsweek.ro
Alimentele extrem de procesate domină dietele și publicitatea la nivel mondial. Un nou raport UNICEF...
14:40
Cine face cercetări sociologice în timpul alegerilor din Bucureşti. Sunt cinci nume implicate în proces Newsweek.ro
Ce case de sondare fac cercetări sociologice, în timpul alegerilor din Bucureşti? Sunt cinci nume ca...
Acum 12 ore
14:10
Ce spun sondajele la ora 14? Bucureștiul nu ar fi contaminat cu aur. Bătălie mare pentru locul 2 și o surpriză Newsweek.ro
Bucureștenii își ale duiminică primarul general într-o lupăt care se anunță foarte strânsă. Primele ...
14:00
Africa, continentul loviturilor de stat. Preşedintele Beninului spune că armata e lângă el. Unii militari, nu Newsweek.ro
Africa este continentul loviturilor de stat. Preşedintele Beninului, Patrice Guillaume Athanase Talo...
13:50
Patru legume pe care le poți cultiva și iarna în grădină. Sunt pline de vitamina C, fier și calciu Newsweek.ro
Știm cu toții că este important să consumăm legume, iar legumele cu frunze verzi închise la culoare ...
13:40
FOTO Ați auzit de mașinuța Oszkar Beke? A fost făcută în România în 1957. Copiată, după BMW Isetta Newsweek.ro
În anii 1950, pe fondul crizei economice, în Europa, a apărut „moda” microcar-urilor, a mașinuțelor ...
13:30
Nicuşor Dan merge în vizită oficială, în Franţa. El se va întâlni cu preşedintele Emmanuel Macron Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, merge în vizită oficială, în Franţa. El se va întâlni cu omologu...
13:10
Daniel Băluţă: Vreau să le mulţumesc din tot sufletul bucureştenilor care participă astăzi la vot Newsweek.ro
Candidatul PSD la Primăria Generală, Daniel Băluţă, spune că le mulţumeşte "din tot sufletul bucureş...
12:40
Perturbare pe Aeroportul Heathrow, din Londra, în timp ce serviciile de urgență se ocupă de incident Newsweek.ro
Este o perturbare serioasă, pe Aeroportul Heathrow, din Londra, în timp ce serviciile de urgență se ...
12:30
Transgaz anunţă că România este pregătită pentru sezonul rece 2025 – 2026. &#34;Asigurăm alimentarea cu gaze&#34; Newsweek.ro
Transgaz anunţă că România este pregătită pentru sezonul rece 2025 – 2026. "Asigurăm alimentarea cu ...
11:50
Unele tipuri de cancer nu mai răspund la tratamente. Ce a descoperit o echipă de cercetători? Newsweek.ro
O echipă de cercetători de la Universitatea Rockefeller, din Statele Unite, a descoperit unul dintre...
11:30
FOTO Un șofer a fugit de poliție cu un SUV BMW și a sărit cu mașina într-un râu. Era beat și nu avea permis Newsweek.ro
Un șofer a fugit de poliție cu un SUV BMW și a sărit cu mașina într-un râu, rămânând împotmolit. A a...
11:20
În ce orașe se dă ajutor de 100-200 lei la pensie de sărbători? Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii? Newsweek.ro
Pensionarii din mai multe localități primesc un sprijin de cîteva sute de lei la pensie, în decembri...
11:10
Alegeri București: Traian Băsescu s-a declarat „îngrijorat” la vot. „România nu e într-o situație grozavă” Newsweek.ro
Fostul președinte și primar al Capitalei Traian Băsescu a votat pentru noul primar al Bucureștiului ...
10:50
Ministrul justiției pregătește un eșec al tăierii pensie speciale de 25.000 lei? Să gândim în viitor Newsweek.ro
Declarații ciudate ale ministrului Justiției, Radu marinescu care pare că pregătește publicul pentru...
10:40
Alegeri București: Cătălin Drulă a votat alături de soție și copii și îi cheamă pe bucureșteni la urne Newsweek.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a votat alături de soție și copii și i-a chemat...
10:30
Târgurile de Crăciun din România, controlate de ANPC. Pentru ce au dat inspectorii amenzi de 200.000 lei? Newsweek.ro
Inspectorii ANPC au luat la puricat târgurile de Crăciun din România și au dat amenzi de 200.000 lei...
10:20
FOTO 6 mașini, făcute praf dintr-o lovitură pe un bulevard din Ploiești. Ce a făcut șoferul unui SUV Mercedes? Newsweek.ro
Șoferul unui SUV Mercedes a făcut praf 5 mașini dintr-o lovitură pe un bulevard din Ploiești. Din fe...
10:00
Prima doamnă nu a votat pentru Primăria București. Explicația președintelui Nicușor Dan Newsweek.ro
Prima doamnă a venit alături de Nicușor Dan la secția de votare însă doar președintele a votat. Într...
09:50
China lansează un avion de vânătoare de 70.000.000$ de pe portavion. Ținta: avioane japoneze. Cum s-a terminat Newsweek.ro
Tensiuni fără precedent între China și Rusia care pot deschide calea chiar către un posibil război. ...
09:40
Alegeri București: Ciprian Ciucu a votat și îi îndeamnă pe bucureșteni să voteze Newsweek.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a votat și i-a îndeamnat pe bucureșteni să vote...
Acum 24 ore
09:30
Un apartament dintr-un bloc din Iași a sărit în aer din cauza unei butelii. Un locatar, rănit grav Newsweek.ro
Gazul face din nou probleme. Un apartament dintr-un bloc din Iași a sărit în aer, din cauza unei but...
09:10
Aproape 900.000 de pensionari primesc ajutor la pensie pentru a ajunge la pensia minimă de 1.281 lei Newsweek.ro
Sărăcie lucie. Aproape 900.000 de pensionari din România primesc ajutor de la stat la pensie pentru ...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.