George Simon, acuzații în ziua alegerilor: „Tot ce se vehiculează în spațiul public e încercare de manipulare”
Newsweek.ro, 7 decembrie 2025 19:50
George Simion (AUR) face acuzații în ziua alegerilor spunând că este vorba de manipulare. El spune c...
Acum 5 minute
20:20
Metaloglobus București a obținut a doua sa victorie în Superliga de fotbal, 2-1 (2-0) cu Farul Const...
Acum o oră
19:50
George Simion (AUR) face acuzații în ziua alegerilor spunând că este vorba de manipulare. El spune c...
19:40
1.300.000 salarii de bugetari și 4.600.000 pensie urmează să fie înghețate în 2026. La ce nivel vor rămâne? # Newsweek.ro
Guvernul va anunța oficial că pensiile și salariile bugetarilor urmează să fie înghețate în 2026. sa...
19:30
Rezultatele la Loto 6/49 de duminică 7 decembrie. Ce numere au ieșit la tragerile speciale de Moș Nicolae? # Newsweek.ro
Duminică, 7 decembrie 2025, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 ș...
Acum 2 ore
18:50
61 de sesizări de posibile incidente electorale în ziua votului. Ce spune Ministerul de Interne? # Newsweek.ro
Ministerul de Interne anunță că un număr de 61 de sesizări de posibile incidente electorale au fost ...
Acum 4 ore
18:20
Cea mai extinsă analiză a tratamentelor pentru ADHD confirmă, pe baza dovezilor ştiinţifice solide, ...
18:10
VIDEO Turcia face furori cu bomba KGK-84, de peste 900 kg. Zboară 100 km și ocolește apărarea aeriană # Newsweek.ro
Turcia a prezentat o nouă versiune a kitului său KGK-84 pentru convertirea unei bombe de peste 900 d...
18:00
Ciprian Ciucu acuză o campanie de dezinformare: „Unele partide nu au învățat nimic și fac aceleași prostii” # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru primăria București a acuzat PSD că nu a învățat nimic din jocul...
17:50
Metoda prin care lămâile rămân proaspete 40 de zile. Ai nevoie doar de un borcan sigilat și apă # Newsweek.ro
Lămâile se strică adesea mult prea repede, însă specialiștii în bucătărie susțin că există o metodă ...
17:40
Majoritatea polonezii vor să introducă armata obligatorie. De ce România nu va urma această rețetă? # Newsweek.ro
Un nou sondaj arată că majoritatea polonezilor sunt în favoarea reinstaurării serviciului militar ob...
17:10
Risc de radiații nucleare. Structura de oțel deasupra Centralei de la Cernobîl, grav avariată de drone # Newsweek.ro
Organismul de supraveghere nucleară al ONU (AIEA) declară că structura de protecție din oțel de la C...
17:10
Generalul Kellogg, prietenul lui Zelenski: Pacea în Ucraina este „foarte aproape”. Depinde de două „puncte” # Newsweek.ro
Keith Kellogg, trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, a declarat că...
17:00
Britanicul Lando Norris (McLaren) a câştigat, duminică, pentru prima dată titlul mondial în Formula ...
16:40
O încăierare izbucnită într-o parcare a terminalului nr.3 de la aeroportul londonez Heathrow, unul d...
Acum 6 ore
16:20
Apele Române au făcut precizări privind Barajul Paltinu în urma unor imagini apărute astăzi în spați...
16:10
Avioane chineze au îndreptat radarul de control al focului către aeronave japoneze, anunţă Japonia # Newsweek.ro
Japonia a anunțat duminică că avioane de vânătoare chineze au îndreptat radarul de control al foculu...
16:00
La Găești, jud. Dâbovița, sunt organizate 11 secții de vot unde sunt așteptați 11,876 de votanți pe...
15:50
Cine e considerat cel mai bun primar al Capitalei. Pe ce loc se află actualul președinte # Newsweek.ro
Un sondaj CURS arată care cred bucureștenii că a fost cel mai bun primar al Capitalei.
15:40
Nou ajutor la pensie de sărbători pentru toți pensionarii. Documentele, trimise. Unii iau și 10.000 lei bonus # Newsweek.ro
Luna decembrie vine cu o serie de ajutoare la pensie. De unele am tot vorbit - ajutorul de 400 de le...
15:30
Record negativ de prezenţă la vot a bucureştenilor. Trendul scăzut se confirmă până la ora prânzului # Newsweek.ro
Este un record negativ de prezenţă la vot a bucureştenilor, la alegerile pentru primarul general. Tr...
14:50
Alimentele extrem de procesate pun în pericol mulți copii. Care sunt cele mai consumate produse nocive? # Newsweek.ro
Alimentele extrem de procesate domină dietele și publicitatea la nivel mondial. Un nou raport UNICEF...
14:40
Cine face cercetări sociologice în timpul alegerilor din Bucureşti. Sunt cinci nume implicate în proces # Newsweek.ro
Ce case de sondare fac cercetări sociologice, în timpul alegerilor din Bucureşti? Sunt cinci nume ca...
Acum 8 ore
14:10
Ce spun sondajele la ora 14? Bucureștiul nu ar fi contaminat cu aur. Bătălie mare pentru locul 2 și o surpriză # Newsweek.ro
Bucureștenii își ale duiminică primarul general într-o lupăt care se anunță foarte strânsă. Primele ...
14:00
Africa, continentul loviturilor de stat. Preşedintele Beninului spune că armata e lângă el. Unii militari, nu # Newsweek.ro
Africa este continentul loviturilor de stat. Preşedintele Beninului, Patrice Guillaume Athanase Talo...
13:50
Patru legume pe care le poți cultiva și iarna în grădină. Sunt pline de vitamina C, fier și calciu # Newsweek.ro
Știm cu toții că este important să consumăm legume, iar legumele cu frunze verzi închise la culoare ...
13:40
FOTO Ați auzit de mașinuța Oszkar Beke? A fost făcută în România în 1957. Copiată, după BMW Isetta # Newsweek.ro
În anii 1950, pe fondul crizei economice, în Europa, a apărut „moda” microcar-urilor, a mașinuțelor ...
13:30
Nicuşor Dan merge în vizită oficială, în Franţa. El se va întâlni cu preşedintele Emmanuel Macron # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, merge în vizită oficială, în Franţa. El se va întâlni cu omologu...
13:10
Daniel Băluţă: Vreau să le mulţumesc din tot sufletul bucureştenilor care participă astăzi la vot # Newsweek.ro
Candidatul PSD la Primăria Generală, Daniel Băluţă, spune că le mulţumeşte "din tot sufletul bucureş...
12:40
Perturbare pe Aeroportul Heathrow, din Londra, în timp ce serviciile de urgență se ocupă de incident # Newsweek.ro
Este o perturbare serioasă, pe Aeroportul Heathrow, din Londra, în timp ce serviciile de urgență se ...
12:30
Transgaz anunţă că România este pregătită pentru sezonul rece 2025 – 2026. "Asigurăm alimentarea cu gaze" # Newsweek.ro
Transgaz anunţă că România este pregătită pentru sezonul rece 2025 – 2026. "Asigurăm alimentarea cu ...
Acum 12 ore
11:50
Unele tipuri de cancer nu mai răspund la tratamente. Ce a descoperit o echipă de cercetători? # Newsweek.ro
O echipă de cercetători de la Universitatea Rockefeller, din Statele Unite, a descoperit unul dintre...
11:30
FOTO Un șofer a fugit de poliție cu un SUV BMW și a sărit cu mașina într-un râu. Era beat și nu avea permis # Newsweek.ro
Un șofer a fugit de poliție cu un SUV BMW și a sărit cu mașina într-un râu, rămânând împotmolit. A a...
11:20
În ce orașe se dă ajutor de 100-200 lei la pensie de sărbători? Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii? # Newsweek.ro
Pensionarii din mai multe localități primesc un sprijin de cîteva sute de lei la pensie, în decembri...
11:10
Alegeri București: Traian Băsescu s-a declarat „îngrijorat” la vot. „România nu e într-o situație grozavă” # Newsweek.ro
Fostul președinte și primar al Capitalei Traian Băsescu a votat pentru noul primar al Bucureștiului ...
10:50
Ministrul justiției pregătește un eșec al tăierii pensie speciale de 25.000 lei? Să gândim în viitor # Newsweek.ro
Declarații ciudate ale ministrului Justiției, Radu marinescu care pare că pregătește publicul pentru...
10:40
Alegeri București: Cătălin Drulă a votat alături de soție și copii și îi cheamă pe bucureșteni la urne # Newsweek.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a votat alături de soție și copii și i-a chemat...
10:30
Târgurile de Crăciun din România, controlate de ANPC. Pentru ce au dat inspectorii amenzi de 200.000 lei? # Newsweek.ro
Inspectorii ANPC au luat la puricat târgurile de Crăciun din România și au dat amenzi de 200.000 lei...
10:20
FOTO 6 mașini, făcute praf dintr-o lovitură pe un bulevard din Ploiești. Ce a făcut șoferul unui SUV Mercedes? # Newsweek.ro
Șoferul unui SUV Mercedes a făcut praf 5 mașini dintr-o lovitură pe un bulevard din Ploiești. Din fe...
10:00
Prima doamnă nu a votat pentru Primăria București. Explicația președintelui Nicușor Dan # Newsweek.ro
Prima doamnă a venit alături de Nicușor Dan la secția de votare însă doar președintele a votat. Într...
09:50
China lansează un avion de vânătoare de 70.000.000$ de pe portavion. Ținta: avioane japoneze. Cum s-a terminat # Newsweek.ro
Tensiuni fără precedent între China și Rusia care pot deschide calea chiar către un posibil război. ...
09:40
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a votat și i-a îndeamnat pe bucureșteni să vote...
09:30
Un apartament dintr-un bloc din Iași a sărit în aer din cauza unei butelii. Un locatar, rănit grav # Newsweek.ro
Gazul face din nou probleme. Un apartament dintr-un bloc din Iași a sărit în aer, din cauza unei but...
09:10
Aproape 900.000 de pensionari primesc ajutor la pensie pentru a ajunge la pensia minimă de 1.281 lei # Newsweek.ro
Sărăcie lucie. Aproape 900.000 de pensionari din România primesc ajutor de la stat la pensie pentru ...
08:50
VIDEO Cutremur puternic, de 7 grade pe scara Richter, la granița dintre Alaska și Canada # Newsweek.ro
Un cutremur puternic, cu o magnitudine de 7 grade pe scara Richter, a avut loc cu câteva ore în urmă...
08:30
Putin, satisfăcut de Trump: Eliminarea „ameninţării ruse” din Strategia de Securitate a SUA, „un pas pozitiv” # Newsweek.ro
Vladimir Putin se declară satisfăcut de schimbarea Strategiei Naționale de Securitate a SUA de către...
08:30
Alegeri pentru Consiliul Județean Buzău. 8 candidați înscriși în lupta pentru cea mai înaltă funcție din județ # Newsweek.ro
Opt candidaţi îşi dispută duminică şefia Consiliului Judeţean Buzău. Funcţia a rămas vacantă după ce...
08:20
Președintele Nicușor Dan votează primarul general al Bucureștiului. Locul a rămas vacant după ce el ...
08:10
Motivul pentru care trebuie să pui sare la ușa casei. Ai nevoie de sare grunjoasă sau sare de mare # Newsweek.ro
De secole, sarea a fost considerată un puternic protector al gospodăriei, folosită pentru a alunga e...
08:00
Ce electrocasnice nu ar trebui conectate niciodată la un prelungitor. Faci economie și eviți supraîncărcarea # Newsweek.ro
Ce electrocasnice nu ar trebui conectate niciodată la un prelungitor. Faci economie și eviți supraîn...
07:50
O companie din Elveția angajează români cu salariu de 3.600 €. „Suntem foarte exigenți”. Ce trebuie să facă? # Newsweek.ro
Salariu de 3.600 € și cazare gratuită. Asta oferă o companie din Elveția persoanelor interesate să m...
