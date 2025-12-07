VIDEO. Traian Băsescu: „Am venit la vot îngrijorat. Statele Unite mai au puțin și declară cel mai bun aliat al lor – Rusia”

21:30

Diversificarea este una dintre cele mai importante etape în dezvoltarea unui copil. După luni în care hrănirea a fost simplificată prin alăptare sau formulă, părinții intră într-o lume nouă: prima linguriță, primul piure, prima masă la masă. Pentru ca această tranziție să fie cât mai ușoară, sigură și plăcută, amenajarea unui colț de diversificare organizat […] Articolul Ce conține un colț de diversificare bine organizat apare prima dată în Ziariștii.