Macron avertizează Beijingul că, dacă nu cooperează pentru reducerea excedentului comercial, UE ar putea aplica tarife vamale similare celor impuse de Trump

13:00

Comisia Europeană a prezentat Foaia de parcurs pentru locuri de muncă de calitate, un angajament ferm pentru îmbunătățirea calității locurilor de muncă și crearea de locuri de muncă de înaltă calitate și adaptate pentru viitor în Europa. Potrivit unui comunicat, executivul european a lansat, de asemenea, o primă etapă de consultare cu privire la viitorul […] The post Comisia Europeană prezintă o foaie de parcurs pentru locuri de muncă de calitate, pregătite pentru viitor, într-o UE competitivă appeared first on caleaeuropeana.ro.