ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Bolojan, apel pentru prezenţa la vot: Votaţi oameni pricepuţi şi corecţi, votaţi buni administratori!

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, după ce a votat pentru alegerea primarului general al Capitalei, că a votat pentru cineva de care să fie sigur ”că nu se apropie de zona de corupţie şi de mafie imobiliară” despre care a menţionat că este extrem de tentantă la Primăria Capitalei.El s-a declarat convins că rezultatul alegerilor din Bucureşti nu va afecta coaliţia. Preşedintele a făcut apel la bucureşteni să meargă la vot.