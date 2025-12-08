După amenda de 120 de milioane de euro, platforma X a lui Elon Musk a tăiat Comisiei Europene accesul la contul publicitar

22:50

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, care a câştigat alegerile la Primăria Capitalei, potrivit primelor rezultate ale exit-poll-urilor, a declarat că a auzit din anturajul preşedintelui că acesta a votat cu Ana Ciceală, la scrutinul de duminică, el afirmând despre această afimaţie că nu poate să probeze ceea ce a spus şi că i-a scăpat acest lucru. ”Nu pot verifica informaţia. Cred că deja am greşit că am spus acest lucru şi vreau să repar acest lucru, acum. Când greşesc, o să observaţi în comportamentul meu de acum înainte, pot să recunosc”, a mai spus Ciucu.