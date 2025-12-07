Ciprian Ciucu, după ce a declarat că a auzit din anturajul preşedintelui că acesta a votat cu Ana Ciceală: Nu pot să probez, nu luaţi de bun ce am auzit, mi-a scăpat acest lucru. Nu pot verifica informaţia, e posibil să fi greşit
News.ro, 7 decembrie 2025 22:50
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, care a câştigat alegerile la Primăria Capitalei, potrivit primelor rezultate ale exit-poll-urilor, a declarat că a auzit din anturajul preşedintelui că acesta a votat cu Ana Ciceală, la scrutinul de duminică, el afirmând despre această afimaţie că nu poate să probeze ceea ce a spus şi că i-a scăpat acest lucru. ”Nu pot verifica informaţia. Cred că deja am greşit că am spus acest lucru şi vreau să repar acest lucru, acum. Când greşesc, o să observaţi în comportamentul meu de acum înainte, pot să recunosc”, a mai spus Ciucu.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
23:20
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – PNL câştigă alegerile în comuna Cârţa, judeţul Sibiu / Raluca Turcan: Comunitatea a ales cu inimile deschise încrederea, respectul şi puterea faptelor # News.ro
Candidatul PNL pentru funcţia de primar al comunei Cârţa, judeţul Sibiu, Eduard Andrei Maniţiu, a câştigat alegerile, arată datele centralizate din secţiile de votare.
23:20
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Alegerile în oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, câştigate de candidatul PSD, cu 67,40% # News.ro
Alegerile din oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, au fost câştigate de candidatul PSD, Iorga Alexandru, cu 67,40%.
23:20
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Mihai Răzvan Moraru, candidatul independent susţinut de USR şi PNL la preşedinţia CJ Buzău: Rezultatul alegerilor, marcat de „o prezenţă istorică, din păcate negativă”, care arată lipsa de interes faţă de competiţia electorală # News.ro
Mihai Răzvan Moraru, candidatul independent susţinut de USR şi PNL la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a declarat duminică seară, după clasarea pe locul al treilea, că rezultatul alegerilor este marcat de „o prezenţă istorică, din păcate negativă”, care arată lipsa de interes a buzoienilor faţă de competiţia electorală.
23:20
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Candidatul PSD, Ioana Rus, a câştigat alegerile în comuna Şieu din Maramureş # News.ro
Candidatul PSD, Ioana Rus, a câştigat alegerile în comuna Şieu din Maramureş, arată centralizarea tuturor proceselor verbale din secţiile de votare.
Acum 30 minute
23:10
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Marcel Ciolacu: Politicienii trebuie să fie mai coerenţi în actul de guvernare şi în modul de adresare şi să înţeleagă că nu suntem duşmani, suntem doar, periodic, adversari politici # News.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat duminică seară, după anunţarea rezultatelor preliminare, care îl dau câştigător cu peste 50% în cursa pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, că această victorie reprezintă o responsabilitate majoră şi a mulţumit buzoienilor pentru participarea la vot, indiferent de opţiunea exprimată.
23:10
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Diferenţa dintre Ciprian Ciucu şi următorul clasat creşte, după centralizarea a aproape 80% dintre procesele verbale # News.ro
Diferenţa dintre candidatul PNL la Primria Bucureşti, Ciprian Ciucu, şi următorul clasat – candidatul idependent Anca Alexandrescu, susţinut de AUR, creşte, arată datele după centralizarea a aproape 80% dintre proicesele verbale din secţiile de votare. Candidatul PSD, Daniel Băluţă, conduce în acest moment în sectorul unde este primar.
23:10
Radu Miruţă: Pe bună dreptate voi fi întrebat de scorul obţinut de USR. Rezultatul ne responsabilizează să ne analizăm intern mai mult decât am făcut-o până acum # News.ro
Ministrul Econoomiei, Radu Miruţă (USR), declară duminică, despre rezultatul la alegerile locale parţiale pentru Primăria Capitalei, unde candidatul USR Cătălin Drulă s-a clasat, potrivit rezultatelor parţiale, pe locul 4, că pe bună dreptate va fi întrebat de scorul obţinut de USR iar rezultatul îi responsabilizează să se analizeze intern mai mult decât au făcut-o până acum. ”Am speranţa că alături de guvernul Bolojan, alături de preşedintele Nicuşor Dan, domnul Ciucu nu se va feri de bătăliile complicate pentru rezultatul corect”, a mai spus Miruţă despre câştigătorul scrutinului, Ciprian Ciucu.
23:10
Elena Lasconi, pe Facebook, după anunţarea rezultatelor parţiale ale alegerilor pentru Primăria Capitalei, cu Ciprian Ciucu câştigător: O zi bună pentru democraţie/ Mesajul, însoţit de o fotografie cu Ciucu şi fosta fosta candidată la Preşedinţie # News.ro
Fosta candidată la Preşedinţie Elena Lasconi a scris, duminică seară, pe Facebook, după anunţarea rezultatelor parţiale care-l dau câştigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei pe candidatul liberal Ciprian Ciucu, un mesaj scurt de apreciere. „O zi bună pentru democraţie”, este mesajul Elenei Lasconi, însoţit de o fotografie în care aceasta apare alături de actualul edil al Sectorului 6.
23:00
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – PNL câştigă alegerile în comuna Cârţa, judeţul Sibiu / Raluca Turcan: Comunitatea an ales cu inimile deschise încrederea, respectul şi puterea faptelor # News.ro
Candidatul PNL pentru funcţia de primar al comunei Cârţa, judeţul Sibiu, Eduard Andrei Maniţiu, a câştigat alegerile, arată datele centralizate din secţiile de votare.
Acum o oră
22:50
Ciprian Ciucu, după ce a declarat că a auzit din anturajul preşedintelui că acesta a votat cu Ana Ciceală: Nu pot să probez, nu luaţi de bun ce am auzit, mi-a scăpat acest lucru. Nu pot verifica informaţia, e posibil să fi greşit # News.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, care a câştigat alegerile la Primăria Capitalei, potrivit primelor rezultate ale exit-poll-urilor, a declarat că a auzit din anturajul preşedintelui că acesta a votat cu Ana Ciceală, la scrutinul de duminică, el afirmând despre această afimaţie că nu poate să probeze ceea ce a spus şi că i-a scăpat acest lucru. ”Nu pot verifica informaţia. Cred că deja am greşit că am spus acest lucru şi vreau să repar acest lucru, acum. Când greşesc, o să observaţi în comportamentul meu de acum înainte, pot să recunosc”, a mai spus Ciucu.
22:50
Marcel Ciolacu, candidatul PSD la şefia Consiliului Judeţean Buzău, conduce detaşat/ Este urmat la mare distanţă de reprezentantul AUR, Ştefăniţă Avrămescu # News.ro
Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, se îndreaptă spre o victorie clară în urma scrutinului de duminică, 7 decembrie. Datele centralizate din peste 80% dintre secţiile de votare indică faptul că social-democratul conduce detaşat, fiind urmat la mare distanţă de reprezentantul AUR, Ştefăniţă Avrămescu.
22:50
Grecia: PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu, a câştigat derby-ul oraşului Salonic, 3-1 cu Aris # News.ro
Echipa grecaă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Aris Salonic, în etapa a 13-a din prima ligă greacă.
22:50
Centralizarea voturilor din secţiile de votare din comuna Marga, judeţul Caraş-Severin, arată că a câştigat candidatul PSD, Beg Nicolae, cu 67,23%.
22:40
Echipa Universitatea Craiova a încheiat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia CFR Cluj, în etapa a 19-a din Superligă.
22:40
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Centralizarea rezultatelor s-a finalizat în comuna Remetea, judeţul Bihor – Candidatul PSD a câştigat, cu 76,08% # News.ro
Candidatul PSD pentru funcţia de prinar al comunei Remetea, judeţul Bihor, Copil Ionel-Stelian, a câştigat alegerile, cu peste 76%, potrivit datelor transmise în timp real.
22:30
Baschet masculin: U BT Cluj, învinsă acasă de deţinătoarea trofeului Ligii Adriatice, Partizan Belgrad, în faţa a 10.000 de fani # News.ro
Într-o atmosferă de gală, cu 10.000 de fani în tribune, campioana U BT Cluj a cedat, duminică, în faţa deţinătoarei trofeului Ligii Adriatice, Partizan Belgrad, scor 85-92 (38-45), în etapa a IX-a, ultima a turului din grupa A. A fost primul meci oficial pentru U BT Cluj, pe teren propriu, cu o echipă care joacă şi în Euroligă.
22:30
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Centralizarea rezultatelor s-a finalizat în comuna Dobromir, judeţul Constanţa / Candidatul PSD a obţinut 65,13% # News.ro
Candidatul PSD pentru funcţia de primar al comunei Dobromir, judeţul Cinstanţa, Iusein Visel, a căştigat alegerile cu peste 65% dintre voturiole exrimate, arată datele centralizate de la toate secţiile de votare din comună.
22:30
R. Moldova: Vicepremierul Popşoi - 107 milioane de dolari în criptovalută, pregătiţi pentru reţelele proruse / Moldova a devenit un laborator pentru tacticile hibride ale Kremlinului # News.ro
Criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari a fost depistată de organele de anchetă în cadrul unui dosar de finanţare ilicită a unor formaţiuni politice pro-ruse din Republica Moldova, a anunţat vicepremierul şi ministrul Afacerilor Externe moldovean, Mihai Popşoi, în cadrul unei dezbateri la Institutul Hudson din Washington, relatează deschide.md.
Acum 2 ore
22:20
UPDATE - ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Centralizarea voturilor s-a încheiat în localitatea Sopot, judeţul Dolj / Candidatul PSD are 77,27%, urmat de candidatul PNL, cu 15,33% # News.ro
Candidatul PSD pentru funcţia de primar al comunei Sopot, judeţul Dolj, Busduceanu Costinel, a obţinut aproape 77,27% dintre voturile exprimate la alegerile de duminică, arată centralizarea tuturor voturilor exprimate.
22:20
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Ciprian Ciucu – 31,52%, dintre voturile exprimate, după centralizarea a peste 20% dintre procesele verbale / Este urmat de Anca Alexandrescu, Daniel Băluţă şi Cătălin Drulă # News.ro
Candidatul PNL pentru funcţia de primar general, Ciprian Ciucu, a obţinut 31,52% dintre voturile exprimate la alegerile de duminică, după centralizarea a peste 20% dintre voturile exprimate. El este urmat de Anca Alexandrescu, Daniel Băluţă şi Cătălin Drulă.
22:10
UPDATE - ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Candidatul PSD la şefia CJ Marcel Ciolacu, peste 53% dintre voturile exprimate, după centralizarea a peste 57% dintre procesele verbale din judeţul Buzău / Candidatul AUR, pe locul al dooilea # News.ro
Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, are peste 53% dintre voturile exprimate, după centralizarea a peste 57% dintre procesele verbale din judeţul Buzău, la alegerile pentru funcţia de preşedinte al Consişiului Judeţean.
22:10
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Ciucu: Nu vreau să fiu preşedintele României, nu vreau să fiu preşedintele PNL, vreau să fiu cât mai mult timp primarul Bucureştiului # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, duminică seară, că nu vrea să fie preşedintele României, nu vrea să fiu preşedintele PNL, ci vrea să fie „cât mai mult timp” primarul Bucureştiului.
22:00
UPDATE - ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Candidatul PSD, peste 53% dintre voturile exprimate, după centralizarea a peste 57% dintre procesele verbale din judeţul Buzău # News.ro
Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, are peste 53% dintre voturile exprimate, după centralizarea a peste 57% dintre procesele verbale din judeţul Buzău.
22:00
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Candidatul PSD are aproape 78% dintre voturile exprimate în localitatea Sopot, judeţul Dolj, după centralizarea a 40% dintre procesele verbale # News.ro
Candidatul PSD pentru funcţia de primar al comunei Sopot, judeţul Dolj, Busduceanu Costinel, a obţinut aproape 78% dintre voturile exprimate, după ce au fost centralizate 40% dintre procesele verbale de la secţiile de votare din comună.
22:00
George Simion anunţă o analiză a campaniei şi ce se putea face mai mult din punct de vedere politic: Vă vom ţine la curent cu rezultatul numărătorii paralele pe care noi o desfăşurăm # News.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat duminică o analiză a acestei campanii şi ce se putea face mai mult din punct de vedere politic, el precizând că va veni şi cu rezultatul numărătorii paralele pe care o desfăşoară.
21:50
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Anca Alexandrescu: Îmi pare rău că au ieşit atât de puţini bucureşteni la vot, cred că este principala misiune a celor care fac politică dar şi a presei, să îi convingă pe oameni să îşi recapete încrederea pentru vot # News.ro
Candidatul la Primăria Capitalei susţinut de AUR, Anca Alexandrescu, a declarat duminică, după închiderea urnelor, că îi pare rău că au ieşit atât de puţini bucureşteni la vot şi crede că este principala misiune a celor care fac politică dar şi a presei, să îi convingă pe oameni să îşi recapete încrederea pentru vot.
21:50
Giorgia Meloni a promis ajutor de urgenţă Ucrainei într-o convorbire telefonică cu Zelenski # News.ro
Premierul italian Giorgia Meloni a discutat duminică la telefon cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, înaintea vizitelor acestuia la Londra, Bruxelles şi Roma pentru consultări privind procesul de pace, a anunţat biroul său, potrivit Reuters.
21:40
La Liga: Espanol Barcelona – Rayo Vallecano 1-0, meci cu două eliminări / Andrei Raţiu a fost integralist la învinşi # News.ro
Echipa spaniolă Espanol Barcelona a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, de gruparea Rayo Vallecano, în etapa a 15-a din La Liga.
21:40
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Candidatul PSD, aproape 52% dintre voturile exprimate, după centralizarea a puţin peste 10% dintre procesele verbale din judeţul Buzău # News.ro
Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, are aproape 52% dintre voturile exprimate, după centralizarea a puţin peste 10% dintre proicesele verbale din judeţul Buzău.
21:30
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Două institute de sondare îl dau pe Ciucu câştigător al alegerilor din Capitală - CURS Avangarde - Ciucu - 32,7%, Daniel Băluţă 26,3% / INSCOP - Ciucu - 31,7%, Daniel Băluţă 26,1% / Reacţii politice # News.ro
Candidatul PNL Ciprian Ciucu are 32,7% din voturi la alegerile de duminică pentru primarul general al Capitalei, iar candidatul PSD Daniel Băluţă are 26,3%, conform unui exit-poll CURS-AVANGARDE, pe baza datelor obţinute până la ora 19.30.
21:30
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – 24,18% dintre alegătorii din judeţul Buzău au votat pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean # News.ro
24,18% dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale permanente din judeţul Buzău au votat, duminică, pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean.
21:30
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Drulă: Îi doresc lui Ciucu să pună în munca sa priceperea pe care o are şi să găsească resursele de a învinge obstacolele / Va avea în USR un partener în toate proiectele pentru Capitală # News.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a anunţat că îi doreşte candidatului PNL, Ciprian Ciucu, cel care a câştigat competiţia electorală, potrivit datelor exit-poll-urilor, că îi doreşte să pună în munca sa priceperea pe care o are şi să găsească resursele de a învinge obstacolele. Drulă a mai afirmat că Ciprian Ciucu va avea în USR un partener pentru toate proiectele din Bucureşti.
Acum 4 ore
21:20
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Ciprian Ciucu: Vreau să dau un mesaj de unitate pentru partidele din coaliţie, în special pentru cele de centru-dreapta. O să avem mult de muncă la primăria Bucureşti, multe proiecte de trecut # News.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, că vrea să dea un mesaj de unitate pentru partidele din coaliţie, în special pentru cele de centru-dreapta. ”O să avem mult de muncă la primăria Bucureşti, multe proiecte de trecut”, a mai spus el.
21:20
Echipa italiană Lazio Roma a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Bologna, în etapa a 14-a din Serie A.
21:20
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Daniel Băluţă: Rezultatul exit-poll-ului neconcludent, este esenţială numărătoarea votului / Somez pe toţi cei care au gânduri necurate să uite de ele # News.ro
Candidatul PSD pentru Primăria Bucureşti, Daniel Băluţă, clasat pe poziţia a doua în urma rezultatelor exit-poll-ului, a afirmat că aşteaptă numătproarea voturilor şi a cerut celor din secţiile de votare să fie atenţi la întregul proces electoral.
21:10
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Două institute de sondare îl dau pe Ciucu câştigător al alegerilor din Capitală - CURS Avangarde, pe baza datelor până la ora 19.30 - Ciucu - 32,7%, Daniel Băluţă 26,3% / INSCOP - Ciucu - 31,7%, Daniel Băluţă 26,1% # News.ro
Candidatul PNL Ciprian Ciucu are 32,7% din voturi la alegerile de duminică pentru primarul general al Capitalei, iar candidatul PSD Daniel Băluţă are 26,3%,. conform unui exit-poll CURS-AVANGARDE, pe baza datelor obţinute până la ora 19.30.
21:10
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - INSCOP Research, pe baza datelor până la ora 19.00 - Ciucu - 31,7%, Daniel Băluţă 26,1% la alegerile pentru Primăria Capitalei # News.ro
Candidatul PNL Ciprian Ciucu are 31,7% din voturi la alegerile de duminică pentru primarul general al Capitalei, iar candidatul PSD Daniel Băluţă are 26,1%,. conform unui sondaj Inscop Research, pe baza datelor obţinute până la ora 19.00.
21:10
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – 32,71% prezenţa la vot în Capitală / Au votat aroape 590.000 de alegători # News.ro
Prezenţa la vot la alegerile pentru primarul Capitalei a fost, duminică, de 32,71% la ora 21.00, mai mică decât la alegerile din 2024. Aproape 590.000 de persoane au votat pentru alegerea primarului general.
21:10
Ciprian Ciucu: Vreau să dau un mesaj de unitate pentru partidele din coaliţie, în special pentru cele de centru-dreapta. O să avem mult de muncă la primăria Bucureşti, multe proiecte de trecut # News.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, că vrea să dea un mesaj de unitate pentru partidele din coaliţie, în special pentru cele de centru-dreapta. ”O să avem mult de muncă la primăria Bucureşti, multe proiecte de trecut”, a mai spus el.
21:00
NBC News: ICE a arestat aproape 75.000 de persoane fără antecedente penale, arată noi date # News.ro
Mai mult de o treime din cele aproximativ 220.000 de persoane arestate de ofiţerii ICE în primele nouă luni ale administraţiei Trump nu aveau antecedente penale, potrivit unor noi date, informează NBC News.
21:00
Ludovic Orban: Sper ca, după acest rezultat, PSD să înceteze cu strategia pe care au declanşat-o în urmă cu o lună de zile, să se pună serios pe treabă, să înceteze cu atacurile şi cu blocarea deciziilor în coaliţie # News.ro
Liderul Forţa Dreptei, fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, duminică, despre alegerile la Primăria Capitalei, că speră ca, după acest rezultat, PSD să înceteze cu strategia pe care au declanşat-o în urmă cu o lună de zile, să se pună serios pe treabă, să înceteze cu atacurile şi cu blocarea deciziilor în coaliţie.
20:50
Cătălin Drulă: Dacă aveam alegerile la timpul lor, că ele trebuiau să fie până pe 26 august, trebuia să avem un primar care acum să-şi depună raportul de mandat de 100 de zile, probabil că am fi avut şi o prezenţă mai mare # News.ro
Candidatul USR la alegerile pentru primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat duminică, despre prezenţa foarte mică la vot, că dacă aveam alegerile la timpul lor, până pe 26 august, trebuia să avem un primar care acum să-şi depună raportul de mandat de 100 de zile şi probabil că am fi avut şi o prezenţă mai mare.
20:50
Echipa germană Borussia Dortmund a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia Hoffenheim, în etapa a 13-a din Bundesliga.
20:50
Tânăr de 25 de ani, amendat de poliţiştii din Bucureşti – A fost implicat într-o tamponare, după care a mai intrat odată în coliziune cu maşina lovită iniţial şi a mai lovit două maşini / A plecat de la faţa locului, fiind identificat de agenţi # News.ro
Un tânăr de 25 de ani a fost amendat de către poliţiştii din Bucureşti, după ce a fost implicat într-o tamponare, după care a mai intrat odată în coliziune cu maşina lovită iniţial. Ulterior, a mai lovit două maşini şi a plecat de la faţa locului. Testarea a arătat că nu consumase alcool.
20:40
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Ana Ciceală: Nu ne mai spuneţi voi ce e util pentru noi. Nu ne-am născut pentru a fi ”utili” unei clase politice care ne-a abandonat şi a pus dobânzi pe viitorul nostru. Nu ne e frică să decidem noi ce e util pentru noi # News.ro
Candidatul SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, îi îndeamnă pe bucureşteni să iasă la vot, chiar dacă mai este puţin până la închiderea urnelor, pentru a transmite un mesaj „clar”. „Nu ne mai spuneţi voi ce e util pentru noi. Nu ne-am născut pentru a fi ”utili” unei clase politice care ne-a abandonat şi a pus dobânzi pe viitorul nostru. Nu ne e frică să decidem noi ce e util pentru noi”, transmite Ciceală pe Facebook.
20:40
Peste 230.000 de litri de apă potabilă şi menajeră, distribuiţi duminică în judeţele Prahova şi Dâmboviţa # News.ro
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă anunţă că, duminică, până la ora 19.00, au fost distribuiţi peste 230.000 de litri de apă potabilă şi menajeră pentru populaţia din cele 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa afectate de situaţia de la barajul Paltinu. Chiar dacă furnizarea apei s-a reluat, populaţia trebuie să respecte indicaţiile autorităţilor prahovene şi să nu consume apă de la robinet.
20:40
Braşov: Accident mortal pe drumul dintre Predeal şi Râşnov / O maşină a lovit un pieton care traversa regulamentar # News.ro
O persoană a murit, duminică seară, după ce a fost lovită de o maşină, în timp ce traversa DN 73, între dintre Predeal şi Râşnov.
20:30
Cărţile scriitorilor români în topurile editurilor, la Gaudeamus - „În singurătatea minţii mele” de Gabriel Liiceanu, „Meserii nerecomandate femeilor” de Gabriela Adameşteanu, „Toate cărţile” de Igor Bergler # News.ro
„Meserii nerecomandate femeilor” de Gabriela Adameşteanu, „În singurătatea minţii mele”, Gabriel Liiceanu, „Toate cărţile” de Igor Bergler, „Fericirea este în actul următor” de Marius Manole au fost printre cele mai cumpărate cărţi la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, ediţia 32, care s-a încheiat duminică la Romexpo.
20:30
Premiile Gaudeamus 2025 - „Fericirea e în actul următor”, de Marius Manole, cea mai râvnită carte a târgului; Humanitas, Corint şi Bookzone, votate de public # News.ro
Premiul pentru Cea mai râvnită carte a târgului de Carte Gaudeamus Radio România a revenit în acest an volumului „Fericirea e în actul următor”, de Marius Manole, publicat de Editura Bookzone. Câştigătorii Trofeelor Gaudeamus, stabiliţi prin votul publicului, derulat de-a lungul celor cinci zie ale târgului (3-7 decembrie), pe bază de chestionare aplicate la ieşirea de la târg, au fost decernate Grupului Editorial Humanitas (locul 1), Grupului Editorial Corint (locul 2) şi Editurii Bookzone (locul 3).
20:30
Handbal feminin: România, victorie cu Elveţia în ultimul meci la CM2025, cu prima şansă la clasarea finală pe locul 9 # News.ro
Naţionala României a învins duminică, la Rotterdam, reprezentativa Elveţiei, scor 36-24 (18-9), în ultimul meci din grupa principală II, şi va încheia competiţia, cel mai probabil, pe locul 9. Sorina Grozav este golgeterul competiţiei, cu 46 goluri, după şase partide. Se cunosc şi echipele calificate în sferturile de finală.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.