Ciucu, despre relaţia cu Nicuşor Dan: Lucrurile pe care i le-am spus au fost interpretate ca nişte atacuri. Acolo s-a rupt ceva. Cred că e timpul pentru o resetare, nu intenţionez să am vreun conflict politic cu preşedintele
8 decembrie 2025 03:10
Câştigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, a declarat, duminică noapte, întrebat de ce preşedintele Nicuşor Dan a preferat un alt candidat, şi nu pe el, a răspuns că lucrurile pe care i le-a spus cu privire la guvernare au fost interpretate ca „nişte atacuri” şi că „acolo s-a rupt ceva, din păcate”, dar a adăugat că „poate” nici el nu a fost „suficient de convingător” în ceea ce priveşte relaţia sa cu actualul preşedinte. „Cred că este timpul pentru o resetare, vă zic sincer, nu intenţionez să am vreun conflict politic cu preşedintele României, din contră, dacă doreşte să aibă o discuţie cu mine (...) ca doi oameni care se cunosc de mult timp, eu îl respect pe Nicuşor Dan, şi vrea să-mi prezinte viziunea pe care o are, vrea să afle ce viziune am eu, cum ne compatibilizăm puţin modul de acţiune pentru viitor, este important ca între primarul Bucureştiului şi preşedintele României să existe un dialog”, a mai spus Ciucu.
03:50
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, câştigător detaşat al alegerilor de duminică, afirmă, întrebat cum va funcţiona în continuare tandemul cu premierul Ilie Bolojan, că încrederea şi respectul reciproc sunt esenţiale şi că l-a privit pe acesta ca pe un model. „Am avut o comunicare bună întotdeauna şi cei care vor specula de acum înainte că Ciprian Ciucu vrea ca să îi ia locul ca preşedinte al PNL lui Ilie Bolojan nu cunosc natura şi respectul relaţiei noastre şi respectul pe care i-l port. Aşa ceva nu se va întâmpla niciodată peste voia lui Ilie Bolojan”, a adăugat Ciucu.
03:30
Liberalul Ciprian Ciucu, care a câştigat detaşat alegerile la Primăria Capitalei, a declarat, duminică seară, întrebat dacă în actualul context se aşteaptă la o atitudine a PSD mai conciliantă şi mai cooperantă cu PNL în interiorul coaliţiei, că îşi doreşte acest lucru. ”Îmi doresc pentru România ca PSD să nu fie duplicitar şi ce spune la coaliţie să spună şi când se duc în studiouri de televiziune sau când dau declaraţii pe pe holuri. E foarte important să avem acelaşi tip de comportament, este esenţial pentru încrederea dintre noi”, a mai spus Ciucu.
03:10
02:20
Câştigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, a declarat, duminică seară, întrebat despre posibila revenire a lui Ludovic Orban în PNL, că a mai fost întrebat acest lucru şi că va rămâne consecvent, având acelaşi răspuns, „cu atât mai mult acum”, când a fost susţinut de către acesta şi trebuie să fie corect cu el. „Evident că este normal să susţin o astfel de întoarcere. Este fix opinia mea, evident vor fi discuţii între cele două partide cum se va întâmpla, dacă se va întâmpla, când se va întâmpla”, a mai spus Ciucu.
02:10
Comisia Europeană a pierdut accesul la panoul de control pentru cumpărarea şi urmărirea reclamelor pe X, platforma lui Elon Musk, după ce a amendat compania de social media cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea normelor UE privind transparenţa, relatează POLITICO.
02:00
Candidatul PNL pentru funcţia de primar general, Ciprian Ciucu, a câştigat alegerile cu peste 36%, arată datele după centralizarea a aproape 100% dintre procesele verbale. Mai sunt de numărat puţin peste 5.200 de voturi, de la o singură secţie de votare, însă difrenţa faţă de al doilea clasat este de peste 83.000 de voturi, aşa că rezultatul nu poate fi schimbat.
01:50
Bucureştiul a ales un primar liberal în alegerile locale de duminică, oferindu-i prim-ministrului Ilie Bolojan avantajul într-o fragilă coaliţie pro-europeană şi învingând un candidat de extremă dreapta care era favorit să câştige, scrie Reuters.
01:30
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, consideră că trebuie să meargă mai departe această coaliţie, însă a precizat că ”e cam clar că lucrurile sunt un pic separate în cadrul coaliţiei” între politicile pe care le susţine PSD şi cele pe care le susţine USR, lucrurile urmând a fi analizate. El consideră că trebuie să se ţină cont de semnale, acestea arătând că nici AUR, cotat la 40% înainte de alegeri, nici USR n-au câştigat niciunde alegerile de duminică.
01:10
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, duminică seară, că Daniel Băluţă, clasat pe locul al treilea după alegerile de duminică, ”a făcut multe” şi va rămâne preşedintele PSD Bucureşti.
00:50
PSD a câştigat alegerile locale parţiale în două comune din judeţul Constanţa, iar pe locul doi în ambele localităţi s-au clasat candidaţii PNL.
00:40
Candidatul AUR, Ştefăniţă Avrămescu, a câştigat alegerile în două comune din judeţul Buzău în timp ce candidatul PNL-USR, Mihai Răzvan Moraru, şi-a adjudecat victoria într-o singură comună.
00:30
Preşedintele PSD, Sorian Grindeanu, a transmis, duminică seară, felicitări noului primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, dar a remarcat şi faptul că PSD a câştigat alegerile de duminică în majoritatea localităţilor unde acestea s-au organizat.
00:20
00:20
Liberalul care a îndeplinit funcţia de primar general interimar după plecarea lui Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni, Stelian Bujduveanu, a transmis, duminică seară un mesaj de felicitare pentru Ciprian Ciucu. Acesta consideră că bucureştenii au transmis clar că susţin modul în care PNL face administraţie, ”cu rigoare, seriozitate şi rezultate”.
00:10
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, unul dintre cei mai cunoscuţi şi vocali lideri social-democraţi, a afirmat că PSD a câştigat alegerile de duminică, în majoritatea locurilor cu peste 50%. Ea a precizat că, în afară de Primăria Bucureşti şi Primăria Cârţa, care oricum nu erau ale PSD, social-democraţii au câştigat tot.
00:10
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu integralist, a provocat surpriza etapei în La Liga, dispunând duminică seara, în deplasare, cu 2-0, de Real Madrid, în etapa a 15-a din campionatul spaniol.
00:10
00:00
Daniel Pancu, antrenorul formaţiei CFR Cluj, este de părere că echipa sa nu va prinde play-off-ul, pentru că sunt prea multe puncte de recuperat.
00:00
Procesul de numărare a voturilor din toate cele 424 de secţii de votare din judeţul Buzău a fost finalizat, iar rezultatele arată o victorie clară pentru candidatul PSD, Marcel Ciolacu.
00:00
Candidatul independent susţinut de AUR, Anca Alexandrescu, a declarat duminică, după rezultatele numărătorii paralele a formaţiunii, care o dă pe locul doi la Primăria Capitalei, că are de gând să meargă mai departe pe acest drum al suveranismului. La rândul lui, preşedintele AUR, George Simion, a spus că nu are nicio temere că-i ia cineva partidul după acest rezultat.
23:50
Candidatul PSD pentru funcţia de primar al comunei Vânători, judeţul Iaşi, Bogdan Constantin Lupu, a câştigat alegerile, arată datele centralizate de la toate cele cinci secţii de votare din comună.
23:50
Un copil de 13 ani a fost dat dispărut şi este căutat de către poliţişti. El a plecat duminică din municipiul Suceava şi nu a revenit la domiciliu.
23:50
Preşedintele Beninului, Patrice Talon, a declarat că guvernul şi forţele armate ale acestei ţări din Africa de Vest au dejucat o tentativă de lovitură de stat a unui grup de soldaţi şi a promis că îi va pedepsi, relatează Reuters.
23:50
Campioana Italiei, Napoli, a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, de gruparea Juventus Torino, în etapa a 14-a din Serie A.
23:20
23:20
Alegerile din oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, au fost câştigate de candidatul PSD, Iorga Alexandru, cu 67,40%.
23:20
Mihai Răzvan Moraru, candidatul independent susţinut de USR şi PNL la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a declarat duminică seară, după clasarea pe locul al treilea, că rezultatul alegerilor este marcat de „o prezenţă istorică, din păcate negativă”, care arată lipsa de interes a buzoienilor faţă de competiţia electorală.
23:20
Candidatul PSD, Ioana Rus, a câştigat alegerile în comuna Şieu din Maramureş, arată centralizarea tuturor proceselor verbale din secţiile de votare.
23:10
Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat duminică seară, după anunţarea rezultatelor preliminare, care îl dau câştigător cu peste 50% în cursa pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, că această victorie reprezintă o responsabilitate majoră şi a mulţumit buzoienilor pentru participarea la vot, indiferent de opţiunea exprimată.
23:10
Diferenţa dintre candidatul PNL la Primria Bucureşti, Ciprian Ciucu, şi următorul clasat – candidatul idependent Anca Alexandrescu, susţinut de AUR, creşte, arată datele după centralizarea a aproape 80% dintre proicesele verbale din secţiile de votare. Candidatul PSD, Daniel Băluţă, conduce în acest moment în sectorul unde este primar.
23:10
Ministrul Econoomiei, Radu Miruţă (USR), declară duminică, despre rezultatul la alegerile locale parţiale pentru Primăria Capitalei, unde candidatul USR Cătălin Drulă s-a clasat, potrivit rezultatelor parţiale, pe locul 4, că pe bună dreptate va fi întrebat de scorul obţinut de USR iar rezultatul îi responsabilizează să se analizeze intern mai mult decât au făcut-o până acum. ”Am speranţa că alături de guvernul Bolojan, alături de preşedintele Nicuşor Dan, domnul Ciucu nu se va feri de bătăliile complicate pentru rezultatul corect”, a mai spus Miruţă despre câştigătorul scrutinului, Ciprian Ciucu.
23:10
Fosta candidată la Preşedinţie Elena Lasconi a scris, duminică seară, pe Facebook, după anunţarea rezultatelor parţiale care-l dau câştigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei pe candidatul liberal Ciprian Ciucu, un mesaj scurt de apreciere. „O zi bună pentru democraţie”, este mesajul Elenei Lasconi, însoţit de o fotografie în care aceasta apare alături de actualul edil al Sectorului 6.
23:00
22:50
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, care a câştigat alegerile la Primăria Capitalei, potrivit primelor rezultate ale exit-poll-urilor, a declarat că a auzit din anturajul preşedintelui că acesta a votat cu Ana Ciceală, la scrutinul de duminică, el afirmând despre această afimaţie că nu poate să probeze ceea ce a spus şi că i-a scăpat acest lucru. ”Nu pot verifica informaţia. Cred că deja am greşit că am spus acest lucru şi vreau să repar acest lucru, acum. Când greşesc, o să observaţi în comportamentul meu de acum înainte, pot să recunosc”, a mai spus Ciucu.
22:50
Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, se îndreaptă spre o victorie clară în urma scrutinului de duminică, 7 decembrie. Datele centralizate din peste 80% dintre secţiile de votare indică faptul că social-democratul conduce detaşat, fiind urmat la mare distanţă de reprezentantul AUR, Ştefăniţă Avrămescu.
22:50
Echipa grecaă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Aris Salonic, în etapa a 13-a din prima ligă greacă.
22:50
Centralizarea voturilor din secţiile de votare din comuna Marga, judeţul Caraş-Severin, arată că a câştigat candidatul PSD, Beg Nicolae, cu 67,23%.
22:40
Echipa Universitatea Craiova a încheiat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia CFR Cluj, în etapa a 19-a din Superligă.
22:40
Candidatul PSD pentru funcţia de prinar al comunei Remetea, judeţul Bihor, Copil Ionel-Stelian, a câştigat alegerile, cu peste 76%, potrivit datelor transmise în timp real.
22:30
Într-o atmosferă de gală, cu 10.000 de fani în tribune, campioana U BT Cluj a cedat, duminică, în faţa deţinătoarei trofeului Ligii Adriatice, Partizan Belgrad, scor 85-92 (38-45), în etapa a IX-a, ultima a turului din grupa A. A fost primul meci oficial pentru U BT Cluj, pe teren propriu, cu o echipă care joacă şi în Euroligă.
22:30
22:30
Criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari a fost depistată de organele de anchetă în cadrul unui dosar de finanţare ilicită a unor formaţiuni politice pro-ruse din Republica Moldova, a anunţat vicepremierul şi ministrul Afacerilor Externe moldovean, Mihai Popşoi, în cadrul unei dezbateri la Institutul Hudson din Washington, relatează deschide.md.
22:20
22:20
Candidatul PNL pentru funcţia de primar general, Ciprian Ciucu, a obţinut 31,52% dintre voturile exprimate la alegerile de duminică, după centralizarea a peste 20% dintre voturile exprimate. El este urmat de Anca Alexandrescu, Daniel Băluţă şi Cătălin Drulă.
22:10
22:10
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, duminică seară, că nu vrea să fie preşedintele României, nu vrea să fiu preşedintele PNL, ci vrea să fie „cât mai mult timp” primarul Bucureştiului.
22:00
22:00
Candidatul PSD pentru funcţia de primar al comunei Sopot, judeţul Dolj, Busduceanu Costinel, a obţinut aproape 78% dintre voturile exprimate, după ce au fost centralizate 40% dintre procesele verbale de la secţiile de votare din comună.
22:00
Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat duminică o analiză a acestei campanii şi ce se putea face mai mult din punct de vedere politic, el precizând că va veni şi cu rezultatul numărătorii paralele pe care o desfăşoară.
21:50
Candidatul la Primăria Capitalei susţinut de AUR, Anca Alexandrescu, a declarat duminică, după închiderea urnelor, că îi pare rău că au ieşit atât de puţini bucureşteni la vot şi crede că este principala misiune a celor care fac politică dar şi a presei, să îi convingă pe oameni să îşi recapete încrederea pentru vot.