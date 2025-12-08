ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Ciprian Ciucu, câştigător al alegerilor din Bucureşti cu peste 36%, când mai sunt de centralizat datele dintr-o secţie de votare / Diferenţa faţă de al doilea clasat este de peste 83.000 de voturi
News.ro, 8 decembrie 2025 02:00
Candidatul PNL pentru funcţia de primar general, Ciprian Ciucu, a câştigat alegerile cu peste 36%, arată datele după centralizarea a aproape 100% dintre procesele verbale. Mai sunt de numărat puţin peste 5.200 de voturi, de la o singură secţie de votare, însă difrenţa faţă de al doilea clasat este de peste 83.000 de voturi, aşa că rezultatul nu poate fi schimbat.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum o oră
02:20
Ciprian Ciucu, întrebat despre posibila revenire a lui Ludovic Orban în PNL: Am mai fost întrebat şi rămân consecvent. Am acelaşi răspuns, acum cu atât mai mult. Evident că susţin o astfel de întoarcere, evident, vor fi discuţii între cele două partide # News.ro
Câştigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, a declarat, duminică seară, întrebat despre posibila revenire a lui Ludovic Orban în PNL, că a mai fost întrebat acest lucru şi că va rămâne consecvent, având acelaşi răspuns, „cu atât mai mult acum”, când a fost susţinut de către acesta şi trebuie să fie corect cu el. „Evident că este normal să susţin o astfel de întoarcere. Este fix opinia mea, evident vor fi discuţii între cele două partide cum se va întâmpla, dacă se va întâmpla, când se va întâmpla”, a mai spus Ciucu.
02:10
După amenda de 120 de milioane de euro, platforma X a lui Elon Musk a tăiat Comisiei Europene accesul la contul publicitar # News.ro
Comisia Europeană a pierdut accesul la panoul de control pentru cumpărarea şi urmărirea reclamelor pe X, platforma lui Elon Musk, după ce a amendat compania de social media cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea normelor UE privind transparenţa, relatează POLITICO.
Acum 2 ore
02:00
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Ciprian Ciucu, câştigător al alegerilor din Bucureşti cu peste 36%, când mai sunt de centralizat datele dintr-o secţie de votare / Diferenţa faţă de al doilea clasat este de peste 83.000 de voturi # News.ro
Candidatul PNL pentru funcţia de primar general, Ciprian Ciucu, a câştigat alegerile cu peste 36%, arată datele după centralizarea a aproape 100% dintre procesele verbale. Mai sunt de numărat puţin peste 5.200 de voturi, de la o singură secţie de votare, însă difrenţa faţă de al doilea clasat este de peste 83.000 de voturi, aşa că rezultatul nu poate fi schimbat.
01:50
Reuters: Liberalii înving extrema dreaptă în lupta pentru primăria capitalei României. Funcţia ar putea influenţa politica naţională # News.ro
Bucureştiul a ales un primar liberal în alegerile locale de duminică, oferindu-i prim-ministrului Ilie Bolojan avantajul într-o fragilă coaliţie pro-europeană şi învingând un candidat de extremă dreapta care era favorit să câştige, scrie Reuters.
01:30
Sorin Grindeanu: Coaliţia trebuie să meargă mai departe / De 3, 4, 5 luni vedem sondaje de opine cu voturi politice în care AUR era pe la 40% / N-am văzut nici măcar cea mai mică comună câştigată de AUR, nimic câştigat de USR / Nu poţi să nu ţii cont # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, consideră că trebuie să meargă mai departe această coaliţie, însă a precizat că ”e cam clar că lucrurile sunt un pic separate în cadrul coaliţiei” între politicile pe care le susţine PSD şi cele pe care le susţine USR, lucrurile urmând a fi analizate. El consideră că trebuie să se ţină cont de semnale, acestea arătând că nici AUR, cotat la 40% înainte de alegeri, nici USR n-au câştigat niciunde alegerile de duminică.
01:10
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Grindeanu: Nu ai cum să consideri faptul că eşti pe locul trei o victorie / Daniel va rămâne preşedintele PSD Bucureşti / Preşedintele PSD nu crede că a picat testul primelor alegeri de când a preluat conducerea formaţiunii # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, duminică seară, că Daniel Băluţă, clasat pe locul al treilea după alegerile de duminică, ”a făcut multe” şi va rămâne preşedintele PSD Bucureşti.
Acum 4 ore
00:50
ALEGERI LOCALE PARŢIALE: PSD a câştigat alegerile în cele două comune din judeţul Constanţa unde s-a organizat scrutinul / Pe locul doi s-au clasat candidaţii PNL # News.ro
PSD a câştigat alegerile locale parţiale în două comune din judeţul Constanţa, iar pe locul doi în ambele localităţi s-au clasat candidaţii PNL.
00:40
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Candidatul AUR a căştigat alegerile în două comune din judeţul Buzău, iar candidatul PNL-USR şi-a adjudecat victoria într-o singură comună # News.ro
Candidatul AUR, Ştefăniţă Avrămescu, a câştigat alegerile în două comune din judeţul Buzău în timp ce candidatul PNL-USR, Mihai Răzvan Moraru, şi-a adjudecat victoria într-o singură comună.
00:30
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Grindeanu: Îl felicit pe Ciprian Ciucu pentru victoria de la Bucureşti / Din 14 locuri unde s-au organizazt alegeri, PSD a câştigat 12 - VIDEO # News.ro
Preşedintele PSD, Sorian Grindeanu, a transmis, duminică seară, felicitări noului primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, dar a remarcat şi faptul că PSD a câştigat alegerile de duminică în majoritatea localităţilor unde acestea s-au organizat.
00:20
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Daniel Băluţă: Mulţumesc tuturor celor care m-aţi sprijinit în ultimele săptămâni şi mi-aţi acordat încrederea voastră! Rămânem împreună şi continuăm să muncim pentru Sectorul 4 şi pentru întreg Bucureştiul # News.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, actual primar al Sectorului 4, mulţumeşte tuturor celor care l-au sprijinit şi i-au acordat încrederea lor, subliniind că va continua să muncească „pentru Sectorul 4 şi pentru întreg Bucureştiul”. Declaraţia, prin care Băluţă îşi declară înfrângerea în alegerile pentru fotoliul de primar al Capitalei, are loc după numărarea a peste 98% din voturile bucureştenilor potrivit cărora liberalul Ciprian Ciucu a obţinut peste 36% din voturi, urmat de Anca Alexandrescu, şi de Daniel Băluţă, cu 20,5% din voturile electoratului.
00:20
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Stelian Bujduveanu: Bucureştiul a transmis astăzi un mesaj limpede: încredere în echipa liberală şi în modul de a conduce acest oraş cu rigoare, seriozitate şi rezultate # News.ro
Liberalul care a îndeplinit funcţia de primar general interimar după plecarea lui Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni, Stelian Bujduveanu, a transmis, duminică seară un mesaj de felicitare pentru Ciprian Ciucu. Acesta consideră că bucureştenii au transmis clar că susţin modul în care PNL face administraţie, ”cu rigoare, seriozitate şi rezultate”.
00:10
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Lia Olguţa Vasilescu: În afară de Bucureşti şi cea din judeţul Sibiu, primării care nu au fost PSD, s-a câştigat tot / Pentru funcţia de primar, centraizarea datelor arată că PSD a obţinut 54,98% # News.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, unul dintre cei mai cunoscuţi şi vocali lideri social-democraţi, a afirmat că PSD a câştigat alegerile de duminică, în majoritatea locurilor cu peste 50%. Ea a precizat că, în afară de Primăria Bucureşti şi Primăria Cârţa, care oricum nu erau ale PSD, social-democraţii au câştigat tot.
00:10
La Liga: Celta Vigo şi Ionuţ Radu au realizat marea surpriză la Madrid, 2-0 cu Real, care a rămas în nouă oameni pe final de meci # News.ro
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu integralist, a provocat surpriza etapei în La Liga, dispunând duminică seara, în deplasare, cu 2-0, de Real Madrid, în etapa a 15-a din campionatul spaniol.
00:10
Daniel Băluţă: Mulţumesc tuturor celor care m-aţi sprijinit în ultimele săptămâni şi mi-aţi acordat încrederea voastră! Rămânem împreună şi continuăm să muncim pentru Sectorul 4 şi pentru întreg Bucureştiul # News.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, actual primar al Sectorului 4, mulţumeşte tuturor celor care l-au sprijinit şi i-au acordat încrederea lor, subliniind că va continua să muncească „pentru Sectorul 4 şi pentru întreg Bucureştiul”. Declaraţia, prin care Băluţă îşi declară înfrângerea în alegerile pentru fotoliul de primar al Capitalei, are loc după numărarea a peste 98% din voturile bucureştenilor potrivit cărora liberalul Ciprian Ciucu a obţinut peste 36% din voturi, urmat de Anca Alexandrescu, şi de Daniel Băluţă, cu 20,5% din voturile electoratului.
00:00
Meciul U Craiova-CFR: Daniel Pancu – Dacă nu realizăm unde suntem, e un pericol retrogradarea! # News.ro
Daniel Pancu, antrenorul formaţiei CFR Cluj, este de părere că echipa sa nu va prinde play-off-ul, pentru că sunt prea multe puncte de recuperat.
00:00
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Centralizarea voturilor din toate cele 424 de secţii din judeţul Buzău arată că Marcel Ciolacu a obţinut aproape 52% din voturi # News.ro
Procesul de numărare a voturilor din toate cele 424 de secţii de votare din judeţul Buzău a fost finalizat, iar rezultatele arată o victorie clară pentru candidatul PSD, Marcel Ciolacu.
00:00
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Anca Alexandrescu: Am de gând să merg mai departe pe acest drum al suveranismului / George Simion: N-am nicio temere că-mi ia cineva partidul. De cinci ani tot mi-l ia cineva # News.ro
Candidatul independent susţinut de AUR, Anca Alexandrescu, a declarat duminică, după rezultatele numărătorii paralele a formaţiunii, care o dă pe locul doi la Primăria Capitalei, că are de gând să meargă mai departe pe acest drum al suveranismului. La rândul lui, preşedintele AUR, George Simion, a spus că nu are nicio temere că-i ia cineva partidul după acest rezultat.
7 decembrie 2025
23:50
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – PSD a câştigat primăria comunei ieşene Vânători, cu peste 57 la sută / Candidatul AUR a luat 0,37 la sută din voturi # News.ro
Candidatul PSD pentru funcţia de primar al comunei Vânători, judeţul Iaşi, Bogdan Constantin Lupu, a câştigat alegerile, arată datele centralizate de la toate cele cinci secţii de votare din comună.
23:50
Un copil de 13 ani a fost dat dispărut şi este căutat de către poliţişti. El a plecat duminică din municipiul Suceava şi nu a revenit la domiciliu.
23:50
Preşedintele Beninului, Patrice Talon, a declarat că guvernul şi forţele armate ale acestei ţări din Africa de Vest au dejucat o tentativă de lovitură de stat a unui grup de soldaţi şi a promis că îi va pedepsi, relatează Reuters.
23:50
Campioana Italiei, Napoli, a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, de gruparea Juventus Torino, în etapa a 14-a din Serie A.
23:20
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – PNL câştigă alegerile în comuna Cârţa, judeţul Sibiu / Raluca Turcan: Comunitatea a ales cu inimile deschise încrederea, respectul şi puterea faptelor # News.ro
Candidatul PNL pentru funcţia de primar al comunei Cârţa, judeţul Sibiu, Eduard Andrei Maniţiu, a câştigat alegerile, arată datele centralizate din secţiile de votare.
23:20
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Alegerile în oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, câştigate de candidatul PSD, cu 67,40% # News.ro
Alegerile din oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, au fost câştigate de candidatul PSD, Iorga Alexandru, cu 67,40%.
23:20
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Mihai Răzvan Moraru, candidatul independent susţinut de USR şi PNL la preşedinţia CJ Buzău: Rezultatul alegerilor, marcat de „o prezenţă istorică, din păcate negativă”, care arată lipsa de interes faţă de competiţia electorală # News.ro
Mihai Răzvan Moraru, candidatul independent susţinut de USR şi PNL la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a declarat duminică seară, după clasarea pe locul al treilea, că rezultatul alegerilor este marcat de „o prezenţă istorică, din păcate negativă”, care arată lipsa de interes a buzoienilor faţă de competiţia electorală.
23:20
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Candidatul PSD, Ioana Rus, a câştigat alegerile în comuna Şieu din Maramureş # News.ro
Candidatul PSD, Ioana Rus, a câştigat alegerile în comuna Şieu din Maramureş, arată centralizarea tuturor proceselor verbale din secţiile de votare.
23:10
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Marcel Ciolacu: Politicienii trebuie să fie mai coerenţi în actul de guvernare şi în modul de adresare şi să înţeleagă că nu suntem duşmani, suntem doar, periodic, adversari politici # News.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat duminică seară, după anunţarea rezultatelor preliminare, care îl dau câştigător cu peste 50% în cursa pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, că această victorie reprezintă o responsabilitate majoră şi a mulţumit buzoienilor pentru participarea la vot, indiferent de opţiunea exprimată.
23:10
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Diferenţa dintre Ciprian Ciucu şi următorul clasat creşte, după centralizarea a aproape 80% dintre procesele verbale # News.ro
Diferenţa dintre candidatul PNL la Primria Bucureşti, Ciprian Ciucu, şi următorul clasat – candidatul idependent Anca Alexandrescu, susţinut de AUR, creşte, arată datele după centralizarea a aproape 80% dintre proicesele verbale din secţiile de votare. Candidatul PSD, Daniel Băluţă, conduce în acest moment în sectorul unde este primar.
23:10
Radu Miruţă: Pe bună dreptate voi fi întrebat de scorul obţinut de USR. Rezultatul ne responsabilizează să ne analizăm intern mai mult decât am făcut-o până acum # News.ro
Ministrul Econoomiei, Radu Miruţă (USR), declară duminică, despre rezultatul la alegerile locale parţiale pentru Primăria Capitalei, unde candidatul USR Cătălin Drulă s-a clasat, potrivit rezultatelor parţiale, pe locul 4, că pe bună dreptate va fi întrebat de scorul obţinut de USR iar rezultatul îi responsabilizează să se analizeze intern mai mult decât au făcut-o până acum. ”Am speranţa că alături de guvernul Bolojan, alături de preşedintele Nicuşor Dan, domnul Ciucu nu se va feri de bătăliile complicate pentru rezultatul corect”, a mai spus Miruţă despre câştigătorul scrutinului, Ciprian Ciucu.
23:10
Elena Lasconi, pe Facebook, după anunţarea rezultatelor parţiale ale alegerilor pentru Primăria Capitalei, cu Ciprian Ciucu câştigător: O zi bună pentru democraţie/ Mesajul, însoţit de o fotografie cu Ciucu şi fosta fosta candidată la Preşedinţie # News.ro
Fosta candidată la Preşedinţie Elena Lasconi a scris, duminică seară, pe Facebook, după anunţarea rezultatelor parţiale care-l dau câştigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei pe candidatul liberal Ciprian Ciucu, un mesaj scurt de apreciere. „O zi bună pentru democraţie”, este mesajul Elenei Lasconi, însoţit de o fotografie în care aceasta apare alături de actualul edil al Sectorului 6.
Acum 6 ore
23:00
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – PNL câştigă alegerile în comuna Cârţa, judeţul Sibiu / Raluca Turcan: Comunitatea an ales cu inimile deschise încrederea, respectul şi puterea faptelor # News.ro
Candidatul PNL pentru funcţia de primar al comunei Cârţa, judeţul Sibiu, Eduard Andrei Maniţiu, a câştigat alegerile, arată datele centralizate din secţiile de votare.
22:50
Ciprian Ciucu, după ce a declarat că a auzit din anturajul preşedintelui că acesta a votat cu Ana Ciceală: Nu pot să probez, nu luaţi de bun ce am auzit, mi-a scăpat acest lucru. Nu pot verifica informaţia, e posibil să fi greşit # News.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, care a câştigat alegerile la Primăria Capitalei, potrivit primelor rezultate ale exit-poll-urilor, a declarat că a auzit din anturajul preşedintelui că acesta a votat cu Ana Ciceală, la scrutinul de duminică, el afirmând despre această afimaţie că nu poate să probeze ceea ce a spus şi că i-a scăpat acest lucru. ”Nu pot verifica informaţia. Cred că deja am greşit că am spus acest lucru şi vreau să repar acest lucru, acum. Când greşesc, o să observaţi în comportamentul meu de acum înainte, pot să recunosc”, a mai spus Ciucu.
22:50
Marcel Ciolacu, candidatul PSD la şefia Consiliului Judeţean Buzău, conduce detaşat/ Este urmat la mare distanţă de reprezentantul AUR, Ştefăniţă Avrămescu # News.ro
Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, se îndreaptă spre o victorie clară în urma scrutinului de duminică, 7 decembrie. Datele centralizate din peste 80% dintre secţiile de votare indică faptul că social-democratul conduce detaşat, fiind urmat la mare distanţă de reprezentantul AUR, Ştefăniţă Avrămescu.
22:50
Grecia: PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu, a câştigat derby-ul oraşului Salonic, 3-1 cu Aris # News.ro
Echipa grecaă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Aris Salonic, în etapa a 13-a din prima ligă greacă.
22:50
Centralizarea voturilor din secţiile de votare din comuna Marga, judeţul Caraş-Severin, arată că a câştigat candidatul PSD, Beg Nicolae, cu 67,23%.
22:40
Echipa Universitatea Craiova a încheiat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia CFR Cluj, în etapa a 19-a din Superligă.
22:40
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Centralizarea rezultatelor s-a finalizat în comuna Remetea, judeţul Bihor – Candidatul PSD a câştigat, cu 76,08% # News.ro
Candidatul PSD pentru funcţia de prinar al comunei Remetea, judeţul Bihor, Copil Ionel-Stelian, a câştigat alegerile, cu peste 76%, potrivit datelor transmise în timp real.
22:30
Baschet masculin: U BT Cluj, învinsă acasă de deţinătoarea trofeului Ligii Adriatice, Partizan Belgrad, în faţa a 10.000 de fani # News.ro
Într-o atmosferă de gală, cu 10.000 de fani în tribune, campioana U BT Cluj a cedat, duminică, în faţa deţinătoarei trofeului Ligii Adriatice, Partizan Belgrad, scor 85-92 (38-45), în etapa a IX-a, ultima a turului din grupa A. A fost primul meci oficial pentru U BT Cluj, pe teren propriu, cu o echipă care joacă şi în Euroligă.
22:30
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Centralizarea rezultatelor s-a finalizat în comuna Dobromir, judeţul Constanţa / Candidatul PSD a obţinut 65,13% # News.ro
Candidatul PSD pentru funcţia de primar al comunei Dobromir, judeţul Cinstanţa, Iusein Visel, a căştigat alegerile cu peste 65% dintre voturiole exrimate, arată datele centralizate de la toate secţiile de votare din comună.
22:30
R. Moldova: Vicepremierul Popşoi - 107 milioane de dolari în criptovalută, pregătiţi pentru reţelele proruse / Moldova a devenit un laborator pentru tacticile hibride ale Kremlinului # News.ro
Criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari a fost depistată de organele de anchetă în cadrul unui dosar de finanţare ilicită a unor formaţiuni politice pro-ruse din Republica Moldova, a anunţat vicepremierul şi ministrul Afacerilor Externe moldovean, Mihai Popşoi, în cadrul unei dezbateri la Institutul Hudson din Washington, relatează deschide.md.
22:20
UPDATE - ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Centralizarea voturilor s-a încheiat în localitatea Sopot, judeţul Dolj / Candidatul PSD are 77,27%, urmat de candidatul PNL, cu 15,33% # News.ro
Candidatul PSD pentru funcţia de primar al comunei Sopot, judeţul Dolj, Busduceanu Costinel, a obţinut aproape 77,27% dintre voturile exprimate la alegerile de duminică, arată centralizarea tuturor voturilor exprimate.
22:20
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Ciprian Ciucu – 31,52%, dintre voturile exprimate, după centralizarea a peste 20% dintre procesele verbale / Este urmat de Anca Alexandrescu, Daniel Băluţă şi Cătălin Drulă # News.ro
Candidatul PNL pentru funcţia de primar general, Ciprian Ciucu, a obţinut 31,52% dintre voturile exprimate la alegerile de duminică, după centralizarea a peste 20% dintre voturile exprimate. El este urmat de Anca Alexandrescu, Daniel Băluţă şi Cătălin Drulă.
22:10
UPDATE - ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Candidatul PSD la şefia CJ Marcel Ciolacu, peste 53% dintre voturile exprimate, după centralizarea a peste 57% dintre procesele verbale din judeţul Buzău / Candidatul AUR, pe locul al dooilea # News.ro
Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, are peste 53% dintre voturile exprimate, după centralizarea a peste 57% dintre procesele verbale din judeţul Buzău, la alegerile pentru funcţia de preşedinte al Consişiului Judeţean.
22:10
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Ciucu: Nu vreau să fiu preşedintele României, nu vreau să fiu preşedintele PNL, vreau să fiu cât mai mult timp primarul Bucureştiului # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, duminică seară, că nu vrea să fie preşedintele României, nu vrea să fiu preşedintele PNL, ci vrea să fie „cât mai mult timp” primarul Bucureştiului.
22:00
UPDATE - ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Candidatul PSD, peste 53% dintre voturile exprimate, după centralizarea a peste 57% dintre procesele verbale din judeţul Buzău # News.ro
Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, are peste 53% dintre voturile exprimate, după centralizarea a peste 57% dintre procesele verbale din judeţul Buzău.
22:00
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Candidatul PSD are aproape 78% dintre voturile exprimate în localitatea Sopot, judeţul Dolj, după centralizarea a 40% dintre procesele verbale # News.ro
Candidatul PSD pentru funcţia de primar al comunei Sopot, judeţul Dolj, Busduceanu Costinel, a obţinut aproape 78% dintre voturile exprimate, după ce au fost centralizate 40% dintre procesele verbale de la secţiile de votare din comună.
22:00
George Simion anunţă o analiză a campaniei şi ce se putea face mai mult din punct de vedere politic: Vă vom ţine la curent cu rezultatul numărătorii paralele pe care noi o desfăşurăm # News.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat duminică o analiză a acestei campanii şi ce se putea face mai mult din punct de vedere politic, el precizând că va veni şi cu rezultatul numărătorii paralele pe care o desfăşoară.
21:50
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Anca Alexandrescu: Îmi pare rău că au ieşit atât de puţini bucureşteni la vot, cred că este principala misiune a celor care fac politică dar şi a presei, să îi convingă pe oameni să îşi recapete încrederea pentru vot # News.ro
Candidatul la Primăria Capitalei susţinut de AUR, Anca Alexandrescu, a declarat duminică, după închiderea urnelor, că îi pare rău că au ieşit atât de puţini bucureşteni la vot şi crede că este principala misiune a celor care fac politică dar şi a presei, să îi convingă pe oameni să îşi recapete încrederea pentru vot.
21:50
Giorgia Meloni a promis ajutor de urgenţă Ucrainei într-o convorbire telefonică cu Zelenski # News.ro
Premierul italian Giorgia Meloni a discutat duminică la telefon cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, înaintea vizitelor acestuia la Londra, Bruxelles şi Roma pentru consultări privind procesul de pace, a anunţat biroul său, potrivit Reuters.
21:40
La Liga: Espanol Barcelona – Rayo Vallecano 1-0, meci cu două eliminări / Andrei Raţiu a fost integralist la învinşi # News.ro
Echipa spaniolă Espanol Barcelona a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, de gruparea Rayo Vallecano, în etapa a 15-a din La Liga.
21:40
ALEGERI LOCALE PARŢIALE – Candidatul PSD, aproape 52% dintre voturile exprimate, după centralizarea a puţin peste 10% dintre procesele verbale din judeţul Buzău # News.ro
Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, are aproape 52% dintre voturile exprimate, după centralizarea a puţin peste 10% dintre proicesele verbale din judeţul Buzău.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.