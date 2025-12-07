Mirel Palada anunță o mare surpriză la ora 21.00. Sociologul va fi invitat de la ora 20:00 în emisiunea „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache”
Gândul, 7 decembrie 2025 17:20
Mirel Palada anunță o mare surpriză la ora 21.00, atunci când se va încheia votul pentru alegerile la Primăria Capitalei. Sociologul va fi invitat de la ora 20:00 în emisiunea „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache.” „Nu va luați după nici unul din rezultatele care se vehiculează în public” „Diseară, la ora 21, o să fie […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
17:50
Alegeri locale parțiale. Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău. Peste 50.000 de persoane au votat deja # Gândul
Secţiile de vot se deschid duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00. În aceeași zi cu alegerile parţiale din Capitală se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău.
17:50
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, s-a întâlnit duminică cu premierul israelian Benjamin Netanyahu în cadrul primei sale vizite oficiale de la preluarea mandatului în luna mai. În timpul vizitei sale, care s-a desfășurat pe parcursul zilelor 6 și 7 decembrie, Merz a asigurat Israelul de sprijinul „neschimbat” al Germaniei. Discuțiile bilaterale extinse au inclus înalți oficiali […]
17:50
Daniel Băluță răbufnește după ce unul dintre candidați a dat un semnal în privința câștigătorului: Este nedemocratic și ilegal # Gândul
Cu câteva ore înainte de închiderea urnelor parțiale pentru Primăria Municipiului București, rețelele de socializare sunt pline de scenarii privind rezultatele exit-poll-urilor, deși acest lucru este ilegal. Daniel Băluță, candidatul PSD, acuză atitudinea unui contracandidat care „se declară câștigător” subliniind că este „nedemocratic și ilegal”. Primarul Sectorului 4 și candidatul social-democrat la alegerile parțiale pentru funcția […]
17:50
Pericolul care se ascunde în spatele instalațiilor pentru bradul de Crăciun. Sfaturile experților # Gândul
Instalațiile luminoase pentru bradul de Crăciun pot să transforme orice locuință într-un spectacol de poveste, însă pot ascunde și pericole serioase. Atenția și respectarea instrucțiunilor sunt esențiale pentru a preveni incidente nedorite în timpul sărbătorilor de iarnă. Pericolul din spatele instalațiilor pentru bradul de Crăciun Trebuie să acordați o atenție deosebită atunci când alegeți instalațiile […]
17:50
Bolojan anunță că bugetul României va fi votat “cel mai devreme” la finalul lunii ianuarie 2026 # Gândul
Bugetul pe anul 2026 va fi votat cel mai devreme la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat, potrivit surselor Gândul, Ilie Bolojan. Reamintim că premierul anunța încă din luna noiembrie, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, că este foarte probabil ca bugetul pentru anul 2026 să nu fie finalizat până la sfârșitul lunii decembrie […]
Acum 15 minute
17:40
Ziua în care Nicușor Dan se desparte de cartela de la Primăria București. În primele luni la Cotroceni, a purtat-o ca pe un talisman # Gândul
Duminică, 7 decembrie 2025, bucureștenii merg la secțiile de votare pentru a-l alege pe viitorul primar general al Capitalei. După ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale din luna mai a acestui an, Stelian Bujduveanu a asigurat interimarul la PMB, dar Bucureștiul va avea un nou edil după ce vor fi aflate, oficial, rezultatele votului […]
Acum 30 minute
17:30
Limba engleză ar trebui să devină a patra limbă oficială a Luxemburgului, a declarat mediul de afaceri al țării, în încercarea de a atrage talente în Marele Ducat și de a stimula competitivitatea, scrie publicația Luxemburg Times. Mulți dintre cei atrași de calitatea vieții din Ducat vorbesc formal doar engleza. Limba ar trebui să fie […]
17:30
Un castor sălbatic a fost observat în Norfolk pentru prima dată de când au fost vânați până la dispariție în Marea Britanie, la începutul secolului al XVI-lea. Animalul a fost filmat în timp ce trăgea bușteni și construia un baraj într-un „habitat perfect pentru castori” pe râul Wensum, la Pensthorpe, o rezervație naturală din apropierea […]
Acum o oră
17:20
Mirel Palada anunță o mare surpriză la ora 21.00. Sociologul va fi invitat de la ora 20:00 în emisiunea „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache” # Gândul
Mirel Palada anunță o mare surpriză la ora 21.00, atunci când se va încheia votul pentru alegerile la Primăria Capitalei. Sociologul va fi invitat de la ora 20:00 în emisiunea „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache.” „Nu va luați după nici unul din rezultatele care se vehiculează în public” „Diseară, la ora 21, o să fie […]
17:10
De ce este bine să mâncăm cina înainte de ora 7 pe timp de iarnă. Sfaturile venite din partea unui medic nutriționist # Gândul
Odată cu instalarea iernii, corpul nostru ne trimite semnale clare că este timpul să încetinească ritmul. Cu toate acestea, uneori ignorăm aceste mesaje. Experții susțin că ajustarea orei de cină poate avea un impact semnificativ asupra sănătății noastre în timpul sezonului rece. Biologul nutriționist, Valentina Palazzo, la cabinetul medical LabQuarantadue din Milano, explică: „Corpul nostru […]
17:00
Anamaria Gavrilă, regina gafelor și susținătoare a lui Georgescu, revine în forță: „Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor” # Gândul
Anamaria Gavrilă, lidera partidului POT, a comis o gafă duminică, atunci când a declarat, într-un live pe rețelele de socializare că ” azi, 7 septembrie, am sărbătorit” un an de la anularea alegerilor. Partidul lui Gavrilă a intrat în Parlament după ce s-a poziționat ca o susținătoare a lui Călin Georgescu. Anamaria Gavrilă a transmis […]
Acum 2 ore
16:50
Anamaria Gavrilă, regina gafelor și susținătoare a lui Georgescu, a revenit în forță: „Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor” # Gândul
Anamaria Gavrilă, lidera partidului POT, a comis o gafă duminică, atunci când a declarat, într-un live pe rețelele de socializare că ” azi, 7 septembrie, am sărbătorit” un an de la anularea alegerilor. Partidul lui Gavrilă a intrat în Parlament după ce s-a poziționat ca o susținătoare a lui Călin Georgescu. Anamaria Gavrilă a transmis […]
16:40
Cel mai mic sat din Elveția. Are o biserică din secolul XVIII, un restaurant și numai patru locuitori: „Turul satului durează două minute” # Gândul
În cel mai mic sat din Elveția, înconjurat de un peisaj montan uluitor, trăiește familia Schmid. Patru membri, o capelă din secolul al XVIII-lea, un restaurant, două case de vacanță și mult suflet. „Turul satului durează poate două minute. Dar este mândria și bucuria noastră”, spune Eric Schmid (24 de ani), râzând. El locuiește împreună […]
16:40
Parlamentul londonez investighează The Crown Estate, care deține fundul mării din jurul Angliei, Țării Galilor și Irlandei de Nord, în numele regelui # Gândul
Membrii Parlamentului din Marea Britanie investighează The Crown Estate, care deține fundul mării din jurul Angliei, Țării Galilor și Irlandei de Nord, în numele monarhului, după ce anchetele au arătat că a obținut un profit de peste un miliard de lire sterline din fermele eoliene off-shore. The Crown Estate a obținut profituri de 1,1 miliarde […]
16:30
Bolojan numără orele până la închiderea urnelor: Haideți la vot, fiindcă țara se schimbă în bine # Gândul
Președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, face un apel pentru prezenţa la vot în toate localităţile în care duminică au loc alegeri, recomandând alegătorilor să voteze „oameni pricepuţi” şi „buni administratori”. „Încă 5 ore de vot. Îi îndemn pe bucureșteni și pe cetățenii din celelalte localități unde azi sunt alegeri parțiale să vină la vot și […]
16:30
Ciprian Ciucu lansează acuzații către „unele” partide, în ziua votului: „Trimit «pe surse» cifre false”.”Nu au învățat nimic în ultimii 35 de ani” # Gândul
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a postat pe pagina de Facebook un mesaj în care bate obrazul unor partide, despre care susține că nu au învățat nimic în ultimii 35 de ani. Reamintim că secţiile de vot pentru alegerea noului primar al Capitalei s-au deschis duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00. Sunt așteptați la […]
16:20
Bani pentru război, indiferent de riscuri. Cum sacrifică Moscova dezvoltarea regională, afacerile, asistența medicală și educația pentru a finanța războiul din Ucraina. The Insider: „Prima creștere majoră a TVA-ului din ultimii 20 de ani” # Gândul
O nouă reformă fiscală aprobată de parlamentul rus – la mijlocul lunii noiembrie – are ca scop extragerea a cât mai mulți bani din economie, iar întreg efortul este făcut pentru a menține capacitatea de luptă a Rusiei, în contextul conflictului din Ucraina. Modificarea prevede o creștere a cotei TVA și condiții mult mai stricte […]
16:20
Vulcanul Kilauea, unul dintre cei mai activi de pe planetă, a erupt din nou. Imagini fabuloase cu fântânile de lavă de 300 de metri din Hawaii # Gândul
Vulcanul Kilauea, considerat unul dintre cele mai activi de pe planetă, a oferit un spectacol magic după ce a erupt sâmbătă în Parcul Național al Vulcanilor din Hawaii. Momentul erupției a fost surprins de o cameră amplasată la distanță, care a transmis în direct aproximativ 10 minute din spectaculosul fenomen natural. Vulcanul Kilauea, unul dintre […]
16:20
Român, arestat în Germania, după ce a bătut cu bestialitate două tinere care se sărutau într-un tramvai. Acuzații de vătămare corporală gravă # Gândul
Un român a lovit cu pumnii și picioarele două tinere de 18 și 19 ani, care s-au sărutat într-un tramvai din Bremen, Germania. Acesta a lăsat-o inconștientă pe una dintre victime și a rănit-o grav pe cealaltă. Bărbatul a fost arestat și, în prezent, este cercetat penal pentru vătămare corporală gravă. De asemenea, autoritățile investighează […]
16:00
Biroul Electoral Municipal a anunţat. Alegerile parţiale se vor încheia la ora 21.00 fix, fără posibilitatea de prelungire # Gândul
Alegerile parţiale de la Capitală se vor încheia la ora 21.00, fără posibilitatea de prelungire. Anunţul a fost făcut de Biroul Electoral Municipal. Votul pentru alegerea primarului Municipiului Bucureşti nu se va prelungi şi de data aceasta, şi se va încheia strict la ora 21.00. „Biroul Electoral de Circumscripţie Nr. 42 – Municipiul Bucureşti reaminteşte […]
Acum 4 ore
15:50
Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de ger provocate de vortexul polar # Gândul
Meteorologii analizează scenariul unei ierni friguroase, pe fondul uni vortex polar slab care ar putea aduce valuri de frig artic peste Europa, în special după perioada sărbătorilor. Specialiștii spun că acest fenomen ar putea permite incursiuni de aer arctic și episoade de frig intens la începutul anului, iar România se află printre țările vizate. Valurile […]
15:40
Gheorghe Nețoiu, declarații după ieșirea de la vot: „Alegerile au fost puse intenționat în mijlocul iernii. Nu respectă legea” # Gândul
Candidatul independent, Gheorghe Nețoiu, a criticat modul în care au fost organizate alegerile pentru Primăria Capitalei și a spus că politicienii „nu au respectat legea” , dar și că Bucureștiul a ajuns „cel mai greu oraș din România”, după decenii de administrație slabă. Nețoiu a lansat un mesaj dur duminică, imediat după ce și-a exprimat […]
15:40
Friedrich Merz, omul care nu acceptă insulte. Cancelarul Germaniei a depus sute de plângeri penale pentru insultele primite online # Gândul
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, pe când era lider al opoziției, a depus sute de plângeri penale pentru presupuse insulte, arată o cercetare realizată de Welt am Sonntag. Merz ar fi folosit serviciile unei firme numite „So Done” care se ocupa cu identificarea sistematic a insultelor online. Judecând după acțiunile sale în justiție, se pare că Merz este […]
15:20
DSP Prahova, anunț cu privire la apa tratată în stația ESZ Voila. Ce au arătat analizele microbiologice și care este situația în localitățile afectate # Gândul
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova a finalizat, duminică, analizele microbiologice la stația de tratare ESZ Voila și transmite că apa tratată în această stație este potabilă. DSP Prahova a făcut teste microbiologice la stația de tratare ESZ Voila, înainte ca apa să fie introdusă în sistemul de distribuție operat de Hidro Prahova. Rezultatele sunt […]
15:20
Alegeri cu tărăboi la Buzău, unde candidează Marcel Ciolacu. Cum explică AUR că un membru al secției de votare a lovit cu mașina un jurnalist # Gândul
Scandal la alegerile parțiale din județul Buzău, unde fostul premier Marcel Ciolacu candidează la șefia Consiliului Județean Buzău. Procesul electoral este marcat de acuzații de intimidare și presiuni asupra alegătorilor, dar și de acuzația că un membru AUR în secția de votare ar fi lovit un jurnalist. Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, susține că primari […]
15:10
Visurile unei noi cariere ar putea să-ți ocupe mintea astăzi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 8 decembrie 2025. Berbec Un nivel crescut de imaginație te-ar putea face să te simți mai creativ și mai artistic. Poate vei dori să canalizezi această energie în scris, pictură sau în decorarea camerei de zi. […]
15:10
George Simion, alături de mama sa, mesaj de unitate pentru București: Dacă nu ieșim azi la vot, nu avem de ce să ieșim la proteste apoi # Gândul
Președintele AUR, George Simion, alături de mama sa, a îndemnat bucureștenii să meargă la vot ca să nu se ajungă la proteste. „Mama m-a rugat să vă transmit: dacă nu ieșim azi la vot nu avem de ce să ieșim la proteste apoi!”, a scris George Simion pe Facebook, duminică. Zece reprezentanți ai unor partide […]
15:00
Prezența la vot începe să crească. 19% din bucureșteni au ales până la această oră. Zeci de incidente la urne # Gândul
Secţiile de vot pentru alegerea noului primar al Capitalei s-au deschis duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00. Sunt așteptați la urne aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni. Tot astăzi se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău. De asemenea, cetățenii din alte 12 localități își votează primarul. Gândul îți prezintă, live, toate informațiile despre alegerile locale parțiale. Zeci de incidente la urne au fost raportate.
15:00
Ce arată primele rezultate la Primăria Capitalei. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră # Gândul
Primul sondaj din ziua votului, realizat de ARA Public Opinion la nivelul Municipiului București, arată că 47% dintre alegători au optat pentru „răul cel mai mic”. Aproape 1/3 votanți spune că a decis în cabina de vot pe cine să pună ștampila. În ceea ce privește motivul din spatele votului, bucureștenii au răspuns astfel: Mi-a […]
15:00
Se împodobește bradul la Primăria Capitalei. Câte globuri roșii, aurii, galbene, albastre sau verzi sunt la ultima numărătoare # Gândul
Se împodobeşte bradul la Primăria Capitalei. Bucureştenii au venit cu mai multe globuri colorate în diverse nuanţe pe care încearcă să le agaţe cât mai sus, pe crengi. Deşi au început treaba de la ora 07.00, împodobitul bradului nu s-a bucurat de prea mult entuziasm. Până la ora 12.00, prezenţa colindătorilor care au agăţat globuri […]
15:00
Un membru al unei secții de votare este cercetat pentru fraudă după ce a votat cu reședința expirată. Alte 6 persoane sunt cercetate # Gândul
Poliția Capitalei cercetează un membru al comisiei de votare de la Secția 1065 din cadrul Școlii Gimnaziale „Adrian Păunescu” pentru fraudă la vot, după ce a votat duminică cu reședința expirată. Alte șase persoane sunt cercetate tot pentru fraudă și tentativă de fraudă. „Polițiștii Secției 22 Poliție au fost sesizați pe 7 decembrie că o […]
14:50
Există un loc în apropiere de Los Angeles unde măgarii umblă liber și dau buzna în nunți sau petreceri organizate în aer liber. Animalele sălbăticite au provocat multe bătăi de cap, până când au devenit o cauză în sine. În Reche Canyon, în sudul Californiei, urecheații crează o mulțime de probleme insolite, dar comunitatea refuză […]
14:50
Alegeri parțiale în Bihor. Localnicii din comuna Remetea își aleg viitorul primar după ce fostul edil a ajuns după gratii # Gândul
Alegeri parțiale și în județul Bihor. Un număr de 5 secții de vot s-au deschis, duminică dimineață, în comuna Remetea. Cei peste 2.300 de locuitori sunt așteptați la urne pentru a-și alege viitorul primar, după ce fostul edil PSD, Adrian Ștefănică, a ajuns la închisoare. Potrivit publicației locale ebihoreanul, în luna iunie, Ștefănică a fost […]
14:50
Primul sondaj din ziua votului, realizat de ARA Public Opinion la nivelul Municipiului București, arată că 47% dintre alegători au optat pentru „răul cel mai mic”. Aproape 1/3 votanți spune că a decis în cabina de vot pe cine să pună ștampila. În ceea ce privește motivul din spatele votului, bucureștenii au răspuns astfel: Mi-a […]
14:40
Măgarii sunt regi în California. Deși sunt recunoscuți ca spărgători de nunți în aer liber, comunitatea refuză să-i exileze în Texas # Gândul
Există un loc în apropiere de Los Angeles unde măgarii umblă liber și dau buzna în nunți sau petreceri organizate în aer liber. Animalele sălbăticite au provocat multe bătăi de cap, până când au devenit o cauză în sine. În Reche Canyon, în sudul Californiei, urecheații crează o mulțime de probleme insolite, dar comunitatea refuză […]
14:30
Noua formulă de impozitare a locuințelor începând cu 1 ianuarie 2026. Cine va plăti mai mulți bani # Gândul
Începând cu 1 ianuarie 2026 se schimbă substanțial modul în care este stabilit impozitul pe locuințe. Potrivit noilor prevederi, în unele cazuri reevaluarea valorii impozabile a clădirilor ar putea aduce creșteri chiar și cu 80% a sumelor achitate la stat. Totodată, dispar reducerile acordate până acum locuințelor construite înainte de 1990. Ce se schimbă în […]
14:30
Vlad Voiculescu, consilierul lui Nicușor Dan, susține că sondajele au fost manipulate și îi îndeamnă pe bucureșteni să iasă la vot # Gândul
Vlad Voiculescu, consilierul președintelui Nicușor Dan și lider al USR București, a declarat printr-o postare pe pagina sa personală de Facebook că sondajele apărute înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei „au fost manipulate” și i-a îndemnat pe bucureșteni să iasă la vot. „Bucureșteni, haideți la vot! Exit-poll-urile arată deja că sondajele au fost manipulate,” a scris […]
14:20
Ministerul Afacerilor Interne a raportat că au avut loc mai multe incidente în secțiile de votare din București și din alte localități # Gândul
Ministerul de Interne a anunțat că, până la ora 13:00, au apărut 18 sesizări legate de posibile nereguli la secțiile de votare. Dintre acestea, 9 s-au confirmat, 7 sunt încă în verificări, iar 2 s-au dovedit a fi false. În rest, procesul electoral a decurs fără probleme mari, a spus purtătoarea de cuvânt a MAI, […]
14:20
Spania investighează dacă un focar de pestă porcină a apărut în urma unor scurgeri din laborator # Gândul
Guvernul regional din Catalonia a lansat o investigație oficială asupra mai multor laboratoare veterinare, inclusiv asupra Centrului în Sănătatea Animalelor (Cresa), pentru a determina dacă un focar de pestă porcină africană din apropiere de Barcelona a fost cauzat de o scurgere accidentală de la unul din laboratoare. Tulpina virusului, secvențiată la un laborator din Madrid, […]
14:10
Pensia de urmaș, în România. Când se acordă suma maximă și cine poate beneficia de acest drept # Gândul
Pensia de urmaș reprezintă unul dintre cele mai importante mecanisme de protecție socială din România, oferit de stat prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Acest drept are rolul de a asigura continuitatea sprijinului financiar pentru copiii sau soțul supraviețuitor după decesul persoanei care a contribuit la sistemul public de pensii, comprimă BZI. Potrivit legislației […]
14:10
Stelian Bujduveanu a votat. Rugămintea primarului interimar al Capitalei pentru viitorul edil # Gândul
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, și-a exercitat duminică opțiunea electorală. Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că a votat pentru „experienţă” şi un parcurs „pro-european” al oraşului, și a avut o doleanță pentru viitorul primar general. Politicianul a amintit că în această săptămână a semnat o finanţare de 400 de milioane […]
14:00
O ofertă de nerefuzat. Salarii de mii de euro în Elveția pentru o calificare la îndemâna oricărui român # Gândul
În Elveția, o companie caută acum persoane care să muncească într-un domeniu în care mulți români au experiență, oferind salarii greu de găsit în România și facilități complete. Jobul propus include un salariu atractiv de până la 3.600 de euro pe lună și cazare gratuită, alături de un program flexibil. Angajatorul subliniază, însă, încă de […]
14:00
Nicuşor Dan s-a rătăcit în cabina de vot. Perdeluţa i-a dat cele mai mari bătăi de cap. Nu mai ştia pe unde sa iasă # Gândul
Nicuşor Dan a reuşit chiar şi în cabina de vot, care este un spaţiu redus ca dimensiune, să aibă dificultăţi să părăsească incinta. Mai ales că n-a mai fost însoţit şi de şefa de la Protocol, Delia Dinu. Preşedintele României a votat duminică, la alegerile parţiale din Capitală, la Şcoala Gimnazială Luceafărul, din Sectorul 5. […]
Acum 6 ore
13:50
Dupa ce s-a implicat activ în alegerile prezidențiale, Andreea Raicu cheamă acum lumea la vot pentru Primăria Generală: „Prezența la vot este mică!” # Gândul
După ce Andreea Raicu s-a implicat activ în alegerile prezidențiale, acum, la locale, vedeta cheamă lumea la vot. „Dacă nu votăm noi, altcineva va decide în locul nostru”, spune Andreea Raicu în mesajul Transmis pe Facebook. ”Azi alegem Primăria Capitalei. Prezența la vot este foarte mica. Acum este mai mică decât era chiar și în […]
13:50
O ofertă de nerefuzat. Salarii de mii de euro pentru o calificare la îndemâna oricărui român # Gândul
În Elveția, o companie caută acum persoane care să muncească într-un domeniu în care mulți români au experiență, oferind salarii greu de găsit în România și facilități complete. Jobul propus include un salariu atractiv de până la 3.600 de euro pe lună și cazare gratuită, alături de un program flexibil. Angajatorul subliniază, însă, încă de […]
13:40
Bucureştenii nu se grăbesc să-şi aleagă primarul general. Procentele sunt mult mai mici, în 2025, raportat la aceleaşi ore, în 2024 # Gândul
Alegerile locale parţiale înregistrează unul dintre cele mai slabe rezultate în ceea ce priveşte prezenţa la vot. Comparativ cu anul trecut, numărul alegătorilor este practic la jumătate, raportat la procentul înregistrat în 2024, la aceeaşi oră. Gândul a realizat o statistică, pe baza procentelor cu prezenţa pe ore, publicate pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente. Electoratul […]
13:40
CTP atacă decizia președintelui de a retrimite legea extremismului în Parlament: E ceva „întunecos și rece” în dl Nicușor Dan? # Gândul
Într-un amplu comentariu, cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu critică vehement decizia președintelui de a retrimite în Parlament legea pentru combaterea extremismului. În mesajul său, Popescu argumentează de ce Nicușor Dan a comis o eroare decorând Cristian Tudor Popescu observă că e curioasă vehemența cu care șeful statului contestă legea extremismului, pe care nici AUR nu […]
13:40
Un alpinist austriac și-a abandonat iubita în Alpi. Femeia a murit înghețată pe vârful Grossglockner # Gândul
Un alpinist austriac este anchetat pentru omor prin imprudenţă, după ce ar fi abandonat-o pe iubita sa pe cel mai înalt vârf al Austriei, unde a murit înghețată. Momentul a fost surprins de o cameră web. O alpinistă de 33 de ani din Austria a fost găsită fără viață la doar câteva zeci de metri […]
13:40
Europa vrea să-l convingă pe Volodimir Zelenski să nu fie de acord cu retragerea trupelor din Donbas # Gândul
Potrivit publicației Bloomberg, principalul obiectiv al Europei este în acest moment de a evita o situația în care Volodimir Zelenski, sub presiunea Statelor Unite, va fi forțat să retragă trupele din Donbas și să fie de acord cu un acord de ace fără garanții de securitate serioase din partea americanilor. Liderii europeni sunt îngrijorați de […]
13:40
Aproape 500 de deținuți din penitenciarele din București au votat duminică pentru primarul general. La nivelul Penitenciarului București – Rahova sunt custodiate 1.606 persoane private de libertate, dintre care 857 cu drept de vot la alegerile locale parțiale pentru primarul general al municipiului București, potrivit datelor gestionate Administrația Națională a Penitenciarelor La Penitenciarului Spital București […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.