Daniel Băluță face apel la respect în competiția electorală. „Asta înseamnă democrație”
Digi24.ro, 7 decembrie 2025 18:50
Candidatul PSD la postul de Primar General al Capitalei, Daniel Băluță, actual edil al Sectorului 4, face un apel la respect în competiția electorală. Într-o postare în pagina sa de Facebook, el îndeamnă bucureștenii să iasă la vot, cu mai puțin de trei ore înainte de închiderea urnelor.
• • •
Acum 10 minute
19:20
Alegeri București 2025. Cătălin Drulă: „Avem nevoie de o reformă a votului în România”. Apel înainte de închiderea urnelor # Digi24.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a transmis duminică un mesaj video cu câteva ore înainte de închiderea urnelor, în care le cere bucureștenilor să iasă la vot și subliniază efortul fizic al celor care „apără voturile” în secții. El s-a declarat optimist și a făcut un apel clar la mobilizare.
Acum 30 minute
19:00
Bulgaria a trimis apă și alimente celor 10 marinari rămași pe petrolierul „Kairos”, blocat în Marea Neagră după un atac ucrainean # Digi24.ro
Un elicopter militar bulgar a livrat duminică apă, alimente și echipamente de comunicații petrolierului „Kairos”, unde cei 10 marinari rămași la bord sunt blocați de trei zile în Marea Neagră, după un atac ucrainean. Autoritățile de la Sofia pregătesc și o operațiune de evacuare, care va fi declanșată imediat ce condițiile meteo o vor permite.
Acum o oră
18:50
Daniel Băluță face apel la respect în competiția electorală. „Asta înseamnă democrație"
18:40
Daniel Băluță, candidat PSD la Primăria Capitalei: „De mâine putem să construim Bucureștiul pe care ni-l dorim” # Digi24.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei, și-a exprimat votul în cadrul alegerilor locale parțiale de duminică, 7 decembrie. La ieșirea de la urne, acesta a transmis un mesaj de mobilizare către bucureșteni și a vorbit despre prioritățile pe care le consideră esențiale pentru dezvoltarea orașului.
Acum 2 ore
18:20
Alegeri București 2025. Ludovic Orban, cu câteva ore înainte de închiderea urnelor: „Bătălia se dă între doi candidați” # Digi24.ro
Fostul premier și consilier prezidențial Ludovic Orban susține, cu patru ore înainte de închiderea urnelor, că bătălia pentru Primăria Capitalei se dă între doi candidați „aflați umăr la umăr” și că ceilalți s-a rafla „la o distanță foarte mare” de primii doi.
18:00
Președintele ceh avertizează în privința concesiilor făcute Rusiei: Dacă Putin câștigă în Ucraina, vom pierde cu toții # Digi24.ro
Președintele ceh Petr Pavel avertizează în privința oricăror concesii față de Rusia în eforturile de a rezolva războiul inițiat de Kremlin împotriva Ucrainei, potrivit unui interviu acordat publicației The Sunday Times. Pavel a avertizat că victoria liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, în Ucraina ar fi o înfrângere pentru întregul Occident.
18:00
Paul McCartney se opune planului UE de a interzice denumirile „burger vegetal” și „cârnați vegani” # Digi24.ro
Paul McCartney s-a alăturat parlamentarilor britanici care cer Bruxellesului să renunțe la planul de a interzice folosirea unor denumiri precum „burger vegetarian” sau „cârnați vegani” pentru produsele pe bază de plante. Muzicianul avertizează că interdicția ar crea confuzie inutilă și ar submina eforturile de promovare a alimentației sustenabile, scrie Politico.
17:50
Lando Norris a câştigat primul titlu de campion mondial în Formula 1, în ultima etapă de la Abu Dhabi # Digi24.ro
Pilotul britanic Lando Norris (McLaren-Mercedes) a câştigat duminică primul său titlu de campion mondial în Formula 1, la finalul Marelui Premiu de la Abu Dhabi, din Emiratele Arabe Unite, chiar dacă nu a reușit să câștige și cursa de la Yas Marina.
17:30
„Nu știam pe ce dată e”. Dezinteres pentru alegerile din Capitală, unii bucureșteni spun că nu votează # Digi24.ro
Zi de alegeri cu vreme mohorâtă și rece la București. Destule străzi sunt pustii. Unii bucureșteni nici măcar nu știu că astăzi își pot alege primarul următorilor doi ani și jumătate. Iar parte dintre cei care știu că-și pot vota noul edil-șef sunt dezinteresați. Alegerile din Capitală sunt organizate după ce Nicușor Dan a fost ales șef al statului, la prezidențialele din luna mai. Iată cu ce gânduri și speranțe au ieșit bucureștenii la urne.
Acum 4 ore
17:20
Diferență mare între opinia publică americană și noua doctrină de securitate a lui Trump, potrivit unui nou sondaj # Digi24.ro
Majoritatea americanilor, inclusiv alegătorii republicani, susțin înarmarea Ucrainei împotriva Rusiei, sprijină NATO și sunt în favoarea unui rol global puternic al SUA, arată un nou sondaj — opinii care contrastează cu noua doctrină de securitate a președintelui Donald Trump. Rezultatele sondajului Reagan National Defense Survey arată că 62% dintre cetățenii americani doresc ca Ucraina să învingă Rusia, majoritatea republicanilor și democraților aliniindu-se în spatele Kievului, informează TVPWorld.
17:10
DSP Prahova confirmă că apa de la staţia Voila este potabilă. Urmează noi analize în reţeaua Hidro Prahova # Digi24.ro
Direcţia de Sănătate Publică Prahova a confirmat că apa care a părăsit staţia Voila este potabilă, însă situaţia nu este încă rezolvată. După optimizarea sistemului, DSP va preleva noi probe din reţeaua Hidro Prahova, unde analizele sunt esenţiale pentru a verifica dacă apa este sigură pentru consum după golirea şi reumplerea conductelor.
16:50
Într-o tiradă împotriva Ucrainei și a Uniunii Europene, Donald Trump Jr a sugerat, în cadrul unei conferințe din Orientul Mijlociu, că tatăl său ar putea renunța la sprijinul pentru Kiev. El a acuzat că bogații „corupți” ai Ucrainei au fugit din țară și a afirmat că America „nu va mai fi idiotul cu carnetul de cecuri”.
16:40
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată” # Digi24.ro
Uciderea unui recrutor militar la Liov, cel mai mare şi cel mai important oraş din vestul Ucrainei, a intensificat criticile la adresa guvernului ucrainean pentru lipsa de leadership în gestionarea mobilizării. Procesul de mobilizare, deși vital pentru apărarea împotriva Rusiei, este din ce în ce mai afectat de abuzuri şi de lipsa unor instrumente juridice adecvate.
16:30
Ilie Bolojan îndeamnă electoratul să iasă la vot, cu câteva ore înainte de închiderea urnelor # Digi24.ro
Liderul PNL, Ilie Bolojan, a îndemnat electoratul să iasă la vot, într-o postare în pagina de Facebook, cu cinci ore înainte de închiderea urnelor în localitățile în care au loc alegeri în această duminică. Sfatul său este ca alegătorii să pună ștampila în buletinele de vot pe numele candidaților „pricepuți” și „buni administratori”.
16:20
Alegeri București 2025: Cum se explică prezența scăzută la votul pentru Primăria Capitalei. Sociolog: „Va fi până în 40%” # Digi24.ro
Alegerile de duminică, 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei, înregistrează o prezență mai redusă decât scrutinul local din iunie 2024, iar sociologii se așteaptă ca mai puțin de 40% din bucureștenii aflați pe listele de votare să meargă la urne. Cei care votează, pe de altă parte, știu foarte clar pe ce candidat pun ștampila, a spus la Digi24 sociologul Marius Pieleanu, directorul casei de sondaje Avangarde. Digi24 va prezenta, la ora 21.00, un exit poll realizat de CURS-Avangarde pentru alegerile din București.
15:30
Netanyahu spune că intenţionează să treacă „foarte curând” la a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza # Digi24.ro
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat duminică că intenţionează să treacă „foarte curând” la a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza, sponsorizat de Statele Unite, subliniind însă că acest lucru va fi „dificil”.
15:30
Emmanuel Macron amenință China cu tarife vamale: „O chestiune de viață și de moarte pentru industria europeană” # Digi24.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a amenințat Beijingul cu impunerea de tarife vamale în timpul vizitei sale oficiale în China, în cazul în care nu se vor lua măsuri pentru reducerea deficitului comercial tot mai mare al țării față de Uniunea Europeană, relatează Reuters.
15:30
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio avarie, este un comportament normal de iarnă” # Digi24.ro
Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) a anunțat că imaginile video apărute duminică, 7 decembrie, în spaţiul public şi distribuite pe reţelele sociale în legătură cu barajul Paltinu din judeţul Prahova nu indică o avarie, ci un comportament tehnic normal pentru sezonul rece. „Imaginile video apărute în cursul zilei de astăzi arată un comportament normal al lucrării hidrotehnice, caracteristic perioadei de iarnă. (…) Nu există nicio avarie, iar structura funcţionează stabil şi sigur”, potrivit informării ANAR.
Acum 6 ore
15:00
27 de mașini au fost vandalizate peste noapte la Târgu Jiu. Poliţia a deschis anchetă şi caută făptaşii # Digi24.ro
Poliţiştii din Târgu Jiu au deschis o anchetă după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 27 de mașini au fost vandalizate pe două străzi din oraş. Potrivit autorităţilor, persoane încă neidentificate au provocat pagube considerabile, spargând parbrize, geamuri laterale şi oglinzi.
14:40
Speranțele de pace în Ucraina se estompează: misiuni mai lungi și deficit de trupe. „Ce altă alegere avem?” # Digi24.ro
Pe măsură ce speranțele de pace se estompează, soldații din infanterie se confruntă cu misiuni mai lungi, riscându-și viața împotriva atacurilor rusești. Pe parcursul celor aproape 62 de zile petrecute pe linia frontului la est de Pokrovske, Bohdan și Ivan s-au ascuns – mai întâi într-un magazin din sat, apoi, după un schimb de focuri mortal cu soldații ruși, într-un subsol micuț, unde soldații din Brigada 31 a Ucrainei au fost nevoiți să supraviețuiască încă șapte săptămâni, relatează The Guardian.
14:10
Alegeri București 2025. MAI a înregistrat 18 sesizări privind posibile fapte nelegale în ziua votului, 9 au fost confirmate # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că procesul de votare se desfășoară fără incidente majore, însă până duminică, 7 decembrie, la ora 13.00 au fost înregistrate 18 sesizări privind posibile contravenții și infracțiuni electorale, dintre care nouă au fost confirmate.
14:10
Aproximativ 400 de opere antice au fost distruse în departamentul de antichităţi egiptene al muzeului Luvru # Digi24.ro
După spectaculosul furt al bijuteriilor coroanei, la 27 noiembrie a avut loc o gravă inundaţie la Muzeul Luvru, care a avariat grav numeroase opere şi documente din biblioteca de antichităţi egiptene, a indicat revista de actualităţi de istorie a artei La Tribune de l'art pe 5 decembrie, informaţie confirmată de BFMTV.
13:40
Peste o tonă și jumătate de materiale pirotehnice au fost descoperite la un tânăr de 19 ani din Botoșani # Digi24.ro
Aproximativ 1.600 de kilograme de articole pirotehnice au fost descoperite, duminică, în locuinţa unui tânăr în vârstă de 19 ani, din Botoşani, în urma unei percheziţii efectuată de poliţiştii Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ).
Acum 8 ore
13:10
Preşedintele Nicuşor Dan se va afla în vizită în Franţa luni şi marţi, când se va întâlni cu românii din diaspora, la Paris şi va fi primit de omologul său, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee.
13:00
Autocar cu zeci de pasageri, implicat într-un accident pe DN1, la Sinaia: doi oameni au fost duși la spital # Digi24.ro
Un accident între un autocar și un autoturism s-a produs duminică, 7 noiembrie, pe DN1, în apropierea localității Sinaia. Traficul se desfășoară îngreunat, iar doi oameni au fost duși la spital cu răni ușoare.
12:40
Directorul general de la JPMorgan avertizează că slăbiciunea Europei ar putea afecta economia americană # Digi24.ro
Jamie Dimon, directorul general de la JPMorgan Chase & Co, cea mai mare bancă americană, a criticat sâmbătă birocraţia greoaie din Europa, avertizând că un continent „slab” reprezintă un risc economic important pentru SUA, transmite Bloomberg.
12:30
Daniel Băluță, candidat PSD la Primăria Capitalei: „De mâine putem să construim Bucureștiul pe care ni-l dorim” # Digi24.ro
Daniel Băluță, candidat PSD la Primăria Capitalei: „De mâine putem să construim Bucureștiul pe care ni-l dorim"
12:20
Tony Blair, întâlnire cu Benjamin Netanyahu și Mahmoud Abbas pe tema viitorului Fâșiei Gaza (presa israeliană) # Digi24.ro
Benjamin Netanyahu și fostul premier britanic Tony Blair au purtat discuții - care nu au fost făcute publice - despre viitorul Fâșiei Gaza la sfârșitul lunii noiembrie, relatează Times of Israel și postul public de radio și televiziune israelian, informează dpa.
12:20
Poliția și serviciile de urgență intervin în urma unui incident pe aeroportul Heathrow din Londra, potrivit BBC.
11:30
Un şofer beat şi fără permis și-a abandonat maşina în albia unui râu, în timp ce fugea de polțiști. El a fost reținut # Digi24.ro
Un şofer beat şi fără permis, care nu a oprit la semnalele poliţiştilor şi a fugit apoi, abandonând maşina în albia unui râu, a fost reţinut pentru 24 de ore. Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Ştefan cel Mare, din judeţul Neamţ, fuseseră sesizaţi că autoturismul condus de acesta se deplasează haotic, punând în pericol mai multe persoane.
11:30
Ştefăniţă-Alin Avrămescu, candidatul AUR la CJ Buzău: „Am votat cu speranţă şi încredere într-o schimbare reală” # Digi24.ro
Candidatul Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, Ştefăniţă-Alin Avrămescu, a declarat duminică dimineaţă, 7 decembrie, după ce a ieşit de la urne, că a votat „cu speranţă şi încredere” într-o schimbare reală în judeţ. „Buzăul poate da semnalul schimbării, însă totul depinde de participarea oamenilor la scrutin”, a transmis acesta.
11:30
Transformare majoră în Maldive: prețuri accesibile, pensiuni locale și reguli noi pentru vizitatori # Digi24.ro
Turismul din Maldive, cunoscut mult timp pentru resorturile exclusiviste și prețurile foarte ridicate, trece printr-o transformare amplă. În ultimul deceniu, guvernul a permis deschiderea de pensiuni pe insulele locuite, ceea ce a schimbat profilul turiștilor și modul în care comunitățile locale beneficiază de această industrie.
Acum 12 ore
11:20
Mihai Răzvan Moraru, candidatul susținut de PNL și USR la șefia Consiliului Județean Buzău: „Am votat pentru speranțele buzoienilor” # Digi24.ro
Candidatul susținut de PNL și USR pentru preşedinţia Consiliul Județean Buzău, Mihai Răzvan Moraru, a declarat la ieșirea de la urne că votul său a fost pentru „speranțele” adunate de la buzoieni, pentru o dezvoltare reală a infrastructurii şi a serviciilor publice.
11:20
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg # Digi24.ro
Trimisul special al președintelui american Donald Trump în Ucraina a declarat că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina este „foarte aproape” și că acum depinde de rezolvarea a două probleme principale: viitorul regiunii Donbas din Ucraina și centrala nucleară de la Zaporojie, relatează Reuters.
11:00
ANPC a controlat târgurile de Crăciun din toată ţara. Amenzi de aproape 200.000 de lei pentru comercianţi # Digi24.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat controale la târgurile de Crăciun din întreaga ţară şi a aplicat amenzi de aproape 200.000 de lei, după ce inspectorii au descoperit o serie de nereguli în rândul comercianţilor. Problemele identificate privesc atât modul de prezentare şi informare a consumatorilor, cât şi calitatea produselor alimentare puse în vânzare.
10:50
China şi Rusia au organizat a treia rundă de exerciţii comune antirachetă pe teritoriul rus # Digi24.ro
China şi Rusia au organizat la începutul lunii decembrie cea de-a treia rundă de exerciţii comune antirachetă pe teritoriul rus, a anunţat sâmbătă seara Ministerul Apărării din China. Duminică, Japonia a declarat că avioanele de vânătoare chineze au îndreptat radarul de control al focului către avioanele militare japoneze în două incidente „periculoase” în apropierea insulelor Okinawa din Japonia, o afirmaţie negată de Beijing, conform Reuters.
10:30
Alegeri București 2025. Candidatul USR Cătălin Drulă: „Am votat cu încredere și optimism pentru orașul nostru.” # Digi24.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a votat duminică dimineață la alegerile locale din București, declarându-se optimist în privința viitorului orașului. El a spus că a ales cu încredere, convins că Bucureștiul are nevoie de „un nou început” și de o administrație orientată spre proiecte majore.
10:30
De la „defectul Icarus” la panouri cu deficiențe: Airbus plăteşte preţul dependenţei de un singur model de avion # Digi24.ro
Săptămâna aceasta, Airbus a primit un avertisment dur că nici cel mai livrat avion din lume, A320, nu este imun la probleme care pot varia de la efectul erupţiilor solare asupra software-ului la defecte de metal, relatează Reuters.
10:30
Alegeri București 2025. Traian Băsescu: „Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică și care dezbină românii” # Digi24.ro
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a precizat duminică, 7 decembrie, că țara nu se află într-o „situație grozavă”, precizând că s-a prezentat la vot „îngrijorat”.
10:10
Alegeri București 2025. Anca Alexandrescu: Am votat pentru un Bucureşti în care să se poată trăi # Digi24.ro
Candidata independentă la Primăria Capitalei Anca Alexandrescu a votat, duminică dimineaţa, pentru un Bucureşti „în care să se poată trăi”, adăugând că, împreună cu cetăţenii, va pune oraşul pe primul loc şi „va face dreptate”.
10:00
Pete Hegseth laudă „aliații model” pentru creșterea cheltuielilor pentru apărare: „Vor primi favoarea noastră specială” # Digi24.ro
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a spus sâmbătă că observă evoluții pozitive în cheltuielile pentru apărare ale Germaniei și a lăudat aliații NATO pentru creșterea bugetelor militare, relatează dpa.
09:50
Alegeri București 2025. Președintele Nicușor Dan: „De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine” # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a votat duminică dimineață la alegerile pentru Primăria Capitalei. Șeful statului a ajuns la secția de votare de la Școala „Luceafărul” din Sectorul 5 la ora 09:15, fiind însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Acesta le-a transmis jurnaliștilor, la ieșirea de la urne, că a votat pentru un candidat „care nu se apropie de zona de corupție și de mafia imobiliară”, subliniind că miza locală are și o încărcătură simbolică pentru direcția în care se îndreaptă politica națională.
09:40
Exporturile de petrol ale Rusiei, sub presiunea dronelor maritime ale Ucrainei: „Moscova are două opțiuni” # Digi24.ro
Recentul atac cu drone Sea Baby al Ucrainei nu a incendiat doar două tancuri ale flotei fantomă din Marea Neagră. Potrivit strategului rus Glen Howard, acesta semnalează o schimbare: Kievul nu mai slăbește doar marina rusă, ci vizează infrastructura financiară care susține efortul de război al Moscovei, relatează Kyiv Post.
09:40
Marcel Ciolacu, candidatul PSD la Consiliul Județean Buzău: „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă” # Digi24.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu, candidatul PSD la Consiliul Județean Buzău, a votat duminică, 7 decembrie, pentru viitorul președinte al instituției, afirmând că întoarcerea în județ reprezintă un moment decisiv în parcursul său politic. Mesajul său central a fost legat de participarea la vot și de nevoia unui parteneriat solid între autoritățile locale, pentru dezvoltarea județului.
09:40
Alegeri București 2025. Ciprian Ciucu: Voi fi unul dintre cei care vor promova cât mai mult votul în două tururi # Digi24.ro
Ciprian Ciucu a votat în această dimineață, puțin după ora 9:00. La ieșirea de la urna de vot, candidatul PNL și actual primar al sectorului 6, a invitat bucureștenii să iasă la vot, pentru că „este foarte important”. „De acum înainte voi fi unul dintre cei care vor promova cât mai mult votul în două tururi, pentru că am văzut că votul într-un singur tur poate să ducă la o fărâmițare foarte mare a spectrului politic”, a ținut să sublinieze Ciprian Ciucu.
09:40
Kremlinul salută noua strategie de securitate a SUA. Rusia nu mai este menționată ca o amenințare directă # Digi24.ro
Rusia a salutat noua strategie naţională de securitate a Statelor Unite drept un pas pozitiv pentru relaţiile bilaterale, într-un comentariu al purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, publicat duminică, informează dpa.
09:30
Alegeri București 2025. Președintele Nicușor Dan: „De mult nu am mai votat pe altcineva în afară de mine"
Președintele României Nicușor Dan a votat în această dimineață pentru noul primar general al Capitalei. Șeful statului a ajuns la Școala Gimnazială nr. 130 „Luceafărul” din Sectorul 5, la ora 09:00, locul anunțat anterior pentru exercitarea dreptului său electoral.
09:20
REZULTATE LOTO - Duminică, 7 decembrie 2025: Trageri speciale cu premii suplimentate. Peste 8,14 milioane de euro, report la Joker # Digi24.ro
Duminică, 7 decembrie 2025, Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto de Moș Nicolae. Pentru aceste trageri, a fost suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49 cu 100.000 de lei, pentru Joker cu 50.000 de lei și pentru Loto 5/40 cu 25.000 de lei.
09:10
Bucureștenii își aleg astăzi noul primar general, după ce funcția a rămas vacantă în urma alegerii lui Nicușor Dan în poziția de președinte al României. Printre cei care vor merge la urne se numără chiar șeful statului, care a ocupat anterior fotoliul de edil al Capitalei. Nicușor Dan este așteptat la secția de vot deschisă la Școala Gimnazială nr. 130 „Luceafărul” din Sectorul 5, începând cu ora 09:00.
09:10
Atac masiv în centrul Ucrainei, după încheierea negocierilor de pace din SUA. Discuțiile au fost „foarte constructive”, spune Zelenski # Digi24.ro
Rusia și-a continuat atacurile aeriene asupra Ucrainei peste noapte, la câteva ore după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a avut o convorbire telefonică „foarte constructivă” cu echipa de negociatori a lui Donald Trump, în urma a trei zile de discuții în Florida, informează BBC.
