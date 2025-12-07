Stelian Bujduveanu, după victoria lui Ciprian Ciucu: Bucureştiul a transmis că are încredere în echipa liberală
Digi24.ro, 8 decembrie 2025 01:10
Stelian Bujduveanu, liberalul care a îndeplinit funcţia de primar general interimar după plecarea lui Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni, l-a felicitat, duminică seară, pe Ciprian Ciucu pentru victoria în alegeri.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
01:20
Musk a blocat contul de publicitate al Comisiei Europene pe platforma X, după ce aceasta a fost amendată de CE # Digi24.ro
Musk a blocat contul de publicitate al Comisiei Europene pe platforma X, după ce aceasta a fost amendată de CE
01:10
Stelian Bujduveanu, după victoria lui Ciprian Ciucu: Bucureştiul a transmis că are încredere în echipa liberală # Digi24.ro
Stelian Bujduveanu, liberalul care a îndeplinit funcţia de primar general interimar după plecarea lui Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni, l-a felicitat, duminică seară, pe Ciprian Ciucu pentru victoria în alegeri.
Acum o oră
01:00
Sorin Grindeanu l-a felicitat pe Marcel Ciolacu pentru câștigarea șefiei CJ Buzău. Ce a spus despre scorul lui Daniel Băluță # Digi24.ro
Liderul Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a susținut în noaptea de duminică spre luni o conferință de presă pe care a început-o prin a-l felicita pe Marcel Ciolacu pentru victoria de la Consiliul Județean Buzău. Grindeanu l-a felicitat și pe Ciprian Ciucu pentru victoria de la alegerile pentru Primăria Capitalei și a punctat că Daniel Băluță s-a poziționat în scorul politic al partidului, deși a catalogat rezultatul drept „o înfrângere”.
00:50
Ciprian Ciucu: „Coaliția trebuie să meargă mai departe”. Reacția după rezultatele oficiale # Digi24.ro
Ciprian Ciucu a transmis, în direct la Digi24, primele declarații după rezultatele oficiale care îl arată câștigător al alegerilor din București, afirmând că nu vede motive pentru ruperea coaliției și că aceasta „trebuie să meargă mai departe”. El a criticat și diferențele dintre sondajele din ultimele luni și votul efectiv înregistrat în secții.
Acum 2 ore
00:00
Alegeri București 2025. Ciprian Ciucu: „Diferența mare dintre mine și locul doi mă surprinde, nu mă surprinde clasamentul” # Digi24.ro
Ciprian Ciucu a declarat în direct la Digi24 că se aștepta să câștige alegerile locale parțiale din București și ca Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR, să se claseze pe locul al doilea. Potrivit numărătorii oficiale, candidatul PNL, Ciprian Ciucu, a câștigat cursa pentru Primăria Capitalei.
Acum 4 ore
23:30
Alegeri București 2025. AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu # Digi24.ro
George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile locale din București în fața candidatului PNL Ciprian Ciucu și i-a mulțumit „că a luptat” și că „a fost curajoasă în această bătălie”. La rândul ei, candidata susținută de AUR a subliniat că va „merge mai departe pe acest drum al suveranismului”.
23:30
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență, într-o convorbire cu Volodimir Zelenski # Digi24.ro
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a reafirmat solidaritatea țării sale, după ceea ce a numit un nou val de atacuri „nediscriminatorii” ale Rusiei asupra țintelor civile și a anunțat trimiterea de ajutoare de urgență pentru a sprijini infrastructura energetică şi populaţia Ucrainei.
23:30
Alegeri București 2025. Radu Miruță (USR) îl felicită pe Ciucu: „Îi doresc putere de muncă”. Ce spune despre scorul obținut de Drulă # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), a comentat duminică rezultatul obținut de Cătălin Drulă la alegerile parțiale din București, afirmând că prezența scăzută la vot ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru toată clasa politică. Miruță spune că politicienii proeuropeni au „multă treabă de făcut” pentru a recâștiga încrederea cetățenilor și admite că USR trebuie să își analizeze în profunzime direcția.
22:40
Olanda a ordonat ridicarea de la sol a două avioane de vânătoare, pentru interceptarea unor drone suspecte # Digi24.ro
Două avioane de vânătoare olandeze F-35 au fost ridicate de la sol duminică dimineaţă după ce a fost semnalată prezenţa unei drone suspecte în spaţiul aerian al Ţărilor de Jos, a relatat publicaţia locală NOS, citată de agenția Ukrinform.
22:30
Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Buzău, în frunte, cu peste 52% # Digi24.ro
Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, la postul de președinte al Consiliului Județean Buzău, are peste 52% dintre voturile exprimate, după centralizarea a peste 82% dintre procesele verbale din judeţul Buzău.
22:00
Au început să apară primele rezultate oficiale ale votului pentru Primăria Capitalei, comunicate de Biroul Electoral.
21:50
Autoritățile moldovene au confiscat criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari. Banii, destinați rețelelor proruse # Digi24.ro
Criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari a fost depistată de organele de anchetă moldovene în cadrul unui dosar de finanţare ilicită a unor formaţiuni politice pro-ruse din Republica Moldova, a declarat ministrul de Externe moldovean, Mihai Popşoi, totodată vicepremier, în cadrul unei dezbateri la Institutul Hudson din Washington, potrivit portalului Deschide.md şi Moldova 1, citate de Agerpres.
21:50
Alegeri București 2025. George Simion: „Democrația a fost călcată în picioare”. Reacția liderului AUR după închiderea urnelor # Digi24.ro
George Simion, liderul AUR, a reacționat după închiderea urnelor, afirmând că democrația „a fost călcată în picioare” și susținând că doar prin proces democratic actuala guvernare poate fi schimbată. El a cerut vigilență la numărarea voturilor și a anunțat că partidul va prezenta rezultatele numărătorii paralele.
21:40
Alegeri București 2025. Anca Alexandrescu, după rezultatul exit-poll: „Voi face ce am promis, dreptate la București” # Digi24.ro
Anca Alexandrescu, candidata susținută de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a declarat, în prima reacție oferită după publicarea rezultatului exit-poll, că așteaptă numărătoarea oficială a voturilor. „Știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024”, a transmis moderatoarea TV.
Acum 6 ore
21:30
Alegeri București 2025. Cătălin Drulă, primele declarații după afișarea rezultatelor exit-poll: L-am îndemnat pe Ciprian să aibă curaj # Digi24.ro
Cătălin Drulă a punctat, în prima reacție după apariția rezultatelor exit-poll, care îl dau pe locul al patrulea în cursa pentru Primăria Capitalei, că Bucureștiul are nevoie de reforme. „L-am îndemnat pe Ciprian să aibă curaj”, a transmis candidatul USR, punctând că e nevoie pentru reintroducerea alegerilor locale în două tururi.
21:30
Ana Ciceală, după rezultatele exit-poll: Mesajul nostru a fost auzit, „chiar dacă sondajele au fost folosite pentru a manipula” # Digi24.ro
Ana-Maria Ciceală, candidata Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS) la alegerile locale parțiale de duminică, a declarat imediat după anunțarea rezultatelor exit-poll care o clasează pe locul 5, cu 6% din voturi, că mesajul său a fost auzit în ciuda sondajelor din campania electorală care au fost folosite pentru a manipula.
21:20
Daniel Băluță: „Rezultatul este unul neconcludent”. Primele declarații după închiderea urnelor # Digi24.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a transmis primele declarații după închiderea urnelor, mulțumind bucureștenilor pentru prezența la vot și cerând „atenție maximă” în secțiile de votare la numărarea buletinelor. El a afirmat că rezultatul este „neconcludent” până la finalizarea procesului de numărare.
21:20
Sondaj INSCOP rezultate alegeri București 2025. Ciprian Ciucu îl devansează clar pe Daniel Băluță. Cum stau ceilalți candidați # Digi24.ro
Institutul INSCOP Research a realizat duminică, în ziua votului, cu sprijinul Informat.ro, un sondaj de opinie telefonic privind rezultatele alegerilor pentru Primăria Capitalei.
21:10
Alegeri București 2025. Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după rezultatul Exit-Poll: Vreau să fac din București proiectul vieții mele # Digi24.ro
Ciprian Ciucu este, potrivit sondajelor Exit-Poll publicate la ora 21:00, clasat pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei, la o distanță de 6% față de contracandidatul Daniel Băluță.
21:00
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Diferență de 6 procente între primele două locuri, cum arată clasamentul # Digi24.ro
Au apărut primele rezultate ale exit-poll-ului realizat de CURS-Avangarde pentru alegerile la Primăria Capitalei 2025, cu date culese până la ora 19:30. Rezultatele sondajelor efectuate la ieșirea de la urne îl arată pe primul loc pe Ciprian Ciucu, urmat de Daniel Băluță. Pe locul trei se află Anca Alexandrescu.
20:50
„Dragi prieteni americani, Europa este cel mai apropiat aliat al vostru”. Postarea care a bătut recordurile pe Internet în 24 de ore # Digi24.ro
O postare pe rețelele sociale a prim-ministrului polonez Donald Tusk a devenit cel mai vizionat comentariu politic din lume în acest weekend, cu peste 20 de milioane de vizualizări, au declarat cercetătorii polonezi. Ca răspuns la noua strategie de securitate națională a SUA, care critică puternic Europa și solicită „stabilitate strategică” cu Rusia, Tusk s-a adresat „dragilor săi prieteni americani” și a spus: „Europa este cel mai apropiat aliat al vostru, nu problema voastră”, relatează TVPWorld.
20:50
Peste 230.000 de litri de apă distribuiți duminică în Prahova și Dâmbovița. IGSU: Nu consumați apa de la robinet # Digi24.ro
Pompierii militari din Prahova și Dâmbovița au distribuit duminică peste 230.000 de litri de apă potabilă și menajeră locuitorilor afectați de problemele apărute după golirea barajului Paltinu. Deși furnizarea apei a fost reluată în rețea, IGSU avertizează populația să nu consume apa de la robinet și să nu o folosească la gătit sau pentru igienă până la finalizarea analizelor DSP.
20:40
Două fete de 15 ani, dispărute dintr-un centru de plasament din Constanţa. Poliţia cere ajutorul populației # Digi24.ro
Două fete de 15 ani dintr-un centru de plasament din Constanţa sunt căutate de poliţişti după ce au plecat și nu s-au mai întors. Dispariția lor a fost semnalată duminică, iar autoritățile au publicat semnalmentele și fac apel la populație pentru informații, informează News.ro.
20:00
Ucraina a înghețat o parte dintre activele oligardului transnistrean Victor Gușan, cofondatorul holdingului Sheriff # Digi24.ro
Ucraina a înghețat o parte din activele principalului oligarh din Transnistria, Victor Gușan, cofondator al holdingului Sheriff, care controlează de facto economia regiunii separatiste Transnistria, potrivit unei investigații jurnalistice a Zonei de Securitate, citate de „Adevărul European”.
19:50
Ucraina pierde temporar o rută vitală pentru trupele din Harkov. Barajul Peceneg a fost lovit de o rachetă rusească # Digi24.ro
Autoritățile ucrainene au anunțat că o rachetă rusească a lovit barajul lacului de acumulare Peceneg din regiunea Harkov, forțând închiderea unei rute esențiale de aprovizionare către front. Circulația peste baraj a fost oprită, iar specialiștii analizează pagubele produse în timp ce forțele ruse intensifică presiunea în regiune.
19:40
Alegeri București 2025. Incidentele pentru care a fost nevoia de intervenția Poliției Capitalei, în ziua votului # Digi24.ro
Mai multe incidente au avut loc în secțiile de votare din București pe parcursul zilei de 7 decembrie, potrivit informărilor transmise reprezentanții Poliției Capitalei. Șapte persoane au încercat să voteze deși aveau domiciliul în alt oraș, un bărbat a fost recalcitrant la ieșirea de la urne, iar la o secție din nordul Capitalei s-a constatat că ștampila de vot se imprima și pe spatele buletinului.
Acum 8 ore
19:20
Alegeri București 2025. Cătălin Drulă: „Avem nevoie de o reformă a votului în România”. Apel înainte de închiderea urnelor # Digi24.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a transmis duminică un mesaj video cu câteva ore înainte de închiderea urnelor, în care le cere bucureștenilor să iasă la vot și subliniază efortul fizic al celor care „apără voturile” în secții. El s-a declarat optimist și a făcut un apel clar la mobilizare.
19:00
Bulgaria a trimis apă și alimente celor 10 marinari rămași pe petrolierul „Kairos”, blocat în Marea Neagră după un atac ucrainean # Digi24.ro
Un elicopter militar bulgar a livrat duminică apă, alimente și echipamente de comunicații petrolierului „Kairos”, unde cei 10 marinari rămași la bord sunt blocați de trei zile în Marea Neagră, după un atac ucrainean. Autoritățile de la Sofia pregătesc și o operațiune de evacuare, care va fi declanșată imediat ce condițiile meteo o vor permite.
18:50
Candidatul PSD la postul de Primar General al Capitalei, Daniel Băluță, actual edil al Sectorului 4, face un apel la respect în competiția electorală. Într-o postare în pagina sa de Facebook, el îndeamnă bucureștenii să iasă la vot, cu mai puțin de trei ore înainte de închiderea urnelor.
18:40
Daniel Băluță, candidat PSD la Primăria Capitalei: „De mâine putem să construim Bucureștiul pe care ni-l dorim” # Digi24.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei, și-a exprimat votul în cadrul alegerilor locale parțiale de duminică, 7 decembrie. La ieșirea de la urne, acesta a transmis un mesaj de mobilizare către bucureșteni și a vorbit despre prioritățile pe care le consideră esențiale pentru dezvoltarea orașului.
18:20
Alegeri București 2025. Ludovic Orban, cu câteva ore înainte de închiderea urnelor: „Bătălia se dă între doi candidați” # Digi24.ro
Fostul premier și consilier prezidențial Ludovic Orban susține, cu patru ore înainte de închiderea urnelor, că bătălia pentru Primăria Capitalei se dă între doi candidați „aflați umăr la umăr” și că ceilalți s-a rafla „la o distanță foarte mare” de primii doi.
18:00
Președintele ceh avertizează în privința concesiilor făcute Rusiei: Dacă Putin câștigă în Ucraina, vom pierde cu toții # Digi24.ro
Președintele ceh Petr Pavel avertizează în privința oricăror concesii față de Rusia în eforturile de a rezolva războiul inițiat de Kremlin împotriva Ucrainei, potrivit unui interviu acordat publicației The Sunday Times. Pavel a avertizat că victoria liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, în Ucraina ar fi o înfrângere pentru întregul Occident.
18:00
Paul McCartney se opune planului UE de a interzice denumirile „burger vegetal” și „cârnați vegani” # Digi24.ro
Paul McCartney s-a alăturat parlamentarilor britanici care cer Bruxellesului să renunțe la planul de a interzice folosirea unor denumiri precum „burger vegetarian” sau „cârnați vegani” pentru produsele pe bază de plante. Muzicianul avertizează că interdicția ar crea confuzie inutilă și ar submina eforturile de promovare a alimentației sustenabile, scrie Politico.
17:50
Lando Norris a câştigat primul titlu de campion mondial în Formula 1, în ultima etapă de la Abu Dhabi # Digi24.ro
Pilotul britanic Lando Norris (McLaren-Mercedes) a câştigat duminică primul său titlu de campion mondial în Formula 1, la finalul Marelui Premiu de la Abu Dhabi, din Emiratele Arabe Unite, chiar dacă nu a reușit să câștige și cursa de la Yas Marina.
Acum 12 ore
17:30
„Nu știam pe ce dată e”. Dezinteres pentru alegerile din Capitală, unii bucureșteni spun că nu votează # Digi24.ro
Zi de alegeri cu vreme mohorâtă și rece la București. Destule străzi sunt pustii. Unii bucureșteni nici măcar nu știu că astăzi își pot alege primarul următorilor doi ani și jumătate. Iar parte dintre cei care știu că-și pot vota noul edil-șef sunt dezinteresați. Alegerile din Capitală sunt organizate după ce Nicușor Dan a fost ales șef al statului, la prezidențialele din luna mai. Iată cu ce gânduri și speranțe au ieșit bucureștenii la urne.
17:20
Diferență mare între opinia publică americană și noua doctrină de securitate a lui Trump, potrivit unui nou sondaj # Digi24.ro
Majoritatea americanilor, inclusiv alegătorii republicani, susțin înarmarea Ucrainei împotriva Rusiei, sprijină NATO și sunt în favoarea unui rol global puternic al SUA, arată un nou sondaj — opinii care contrastează cu noua doctrină de securitate a președintelui Donald Trump. Rezultatele sondajului Reagan National Defense Survey arată că 62% dintre cetățenii americani doresc ca Ucraina să învingă Rusia, majoritatea republicanilor și democraților aliniindu-se în spatele Kievului, informează TVPWorld.
17:10
DSP Prahova confirmă că apa de la staţia Voila este potabilă. Urmează noi analize în reţeaua Hidro Prahova # Digi24.ro
Direcţia de Sănătate Publică Prahova a confirmat că apa care a părăsit staţia Voila este potabilă, însă situaţia nu este încă rezolvată. După optimizarea sistemului, DSP va preleva noi probe din reţeaua Hidro Prahova, unde analizele sunt esenţiale pentru a verifica dacă apa este sigură pentru consum după golirea şi reumplerea conductelor.
16:50
Într-o tiradă împotriva Ucrainei și a Uniunii Europene, Donald Trump Jr a sugerat, în cadrul unei conferințe din Orientul Mijlociu, că tatăl său ar putea renunța la sprijinul pentru Kiev. El a acuzat că bogații „corupți” ai Ucrainei au fugit din țară și a afirmat că America „nu va mai fi idiotul cu carnetul de cecuri”.
16:40
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată” # Digi24.ro
Uciderea unui recrutor militar la Liov, cel mai mare şi cel mai important oraş din vestul Ucrainei, a intensificat criticile la adresa guvernului ucrainean pentru lipsa de leadership în gestionarea mobilizării. Procesul de mobilizare, deși vital pentru apărarea împotriva Rusiei, este din ce în ce mai afectat de abuzuri şi de lipsa unor instrumente juridice adecvate.
16:30
Ilie Bolojan îndeamnă electoratul să iasă la vot, cu câteva ore înainte de închiderea urnelor # Digi24.ro
Liderul PNL, Ilie Bolojan, a îndemnat electoratul să iasă la vot, într-o postare în pagina de Facebook, cu cinci ore înainte de închiderea urnelor în localitățile în care au loc alegeri în această duminică. Sfatul său este ca alegătorii să pună ștampila în buletinele de vot pe numele candidaților „pricepuți” și „buni administratori”.
16:20
Alegeri București 2025: Cum se explică prezența scăzută la votul pentru Primăria Capitalei. Sociolog: „Va fi până în 40%” # Digi24.ro
Alegerile de duminică, 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei, înregistrează o prezență mai redusă decât scrutinul local din iunie 2024, iar sociologii se așteaptă ca mai puțin de 40% din bucureștenii aflați pe listele de votare să meargă la urne. Cei care votează, pe de altă parte, știu foarte clar pe ce candidat pun ștampila, a spus la Digi24 sociologul Marius Pieleanu, directorul casei de sondaje Avangarde. Digi24 va prezenta, la ora 21.00, un exit poll realizat de CURS-Avangarde pentru alegerile din București.
15:30
Netanyahu spune că intenţionează să treacă „foarte curând” la a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza # Digi24.ro
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat duminică că intenţionează să treacă „foarte curând” la a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza, sponsorizat de Statele Unite, subliniind însă că acest lucru va fi „dificil”.
15:30
Emmanuel Macron amenință China cu tarife vamale: „O chestiune de viață și de moarte pentru industria europeană” # Digi24.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a amenințat Beijingul cu impunerea de tarife vamale în timpul vizitei sale oficiale în China, în cazul în care nu se vor lua măsuri pentru reducerea deficitului comercial tot mai mare al țării față de Uniunea Europeană, relatează Reuters.
15:30
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio avarie, este un comportament normal de iarnă” # Digi24.ro
Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) a anunțat că imaginile video apărute duminică, 7 decembrie, în spaţiul public şi distribuite pe reţelele sociale în legătură cu barajul Paltinu din judeţul Prahova nu indică o avarie, ci un comportament tehnic normal pentru sezonul rece. „Imaginile video apărute în cursul zilei de astăzi arată un comportament normal al lucrării hidrotehnice, caracteristic perioadei de iarnă. (…) Nu există nicio avarie, iar structura funcţionează stabil şi sigur”, potrivit informării ANAR.
15:00
27 de mașini au fost vandalizate peste noapte la Târgu Jiu. Poliţia a deschis anchetă şi caută făptaşii # Digi24.ro
Poliţiştii din Târgu Jiu au deschis o anchetă după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 27 de mașini au fost vandalizate pe două străzi din oraş. Potrivit autorităţilor, persoane încă neidentificate au provocat pagube considerabile, spargând parbrize, geamuri laterale şi oglinzi.
14:40
Speranțele de pace în Ucraina se estompează: misiuni mai lungi și deficit de trupe. „Ce altă alegere avem?” # Digi24.ro
Pe măsură ce speranțele de pace se estompează, soldații din infanterie se confruntă cu misiuni mai lungi, riscându-și viața împotriva atacurilor rusești. Pe parcursul celor aproape 62 de zile petrecute pe linia frontului la est de Pokrovske, Bohdan și Ivan s-au ascuns – mai întâi într-un magazin din sat, apoi, după un schimb de focuri mortal cu soldații ruși, într-un subsol micuț, unde soldații din Brigada 31 a Ucrainei au fost nevoiți să supraviețuiască încă șapte săptămâni, relatează The Guardian.
14:10
Alegeri București 2025. MAI a înregistrat 18 sesizări privind posibile fapte nelegale în ziua votului, 9 au fost confirmate # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că procesul de votare se desfășoară fără incidente majore, însă până duminică, 7 decembrie, la ora 13.00 au fost înregistrate 18 sesizări privind posibile contravenții și infracțiuni electorale, dintre care nouă au fost confirmate.
14:10
Aproximativ 400 de opere antice au fost distruse în departamentul de antichităţi egiptene al muzeului Luvru # Digi24.ro
După spectaculosul furt al bijuteriilor coroanei, la 27 noiembrie a avut loc o gravă inundaţie la Muzeul Luvru, care a avariat grav numeroase opere şi documente din biblioteca de antichităţi egiptene, a indicat revista de actualităţi de istorie a artei La Tribune de l'art pe 5 decembrie, informaţie confirmată de BFMTV.
13:40
Peste o tonă și jumătate de materiale pirotehnice au fost descoperite la un tânăr de 19 ani din Botoșani # Digi24.ro
Aproximativ 1.600 de kilograme de articole pirotehnice au fost descoperite, duminică, în locuinţa unui tânăr în vârstă de 19 ani, din Botoşani, în urma unei percheziţii efectuată de poliţiştii Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ).
13:10
Preşedintele Nicuşor Dan se va afla în vizită în Franţa luni şi marţi, când se va întâlni cu românii din diaspora, la Paris şi va fi primit de omologul său, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.