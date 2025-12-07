Alegeri București 2025. George Simion: „Democrația a fost călcată în picioare”. Reacția liderului AUR după închiderea urnelor
Digi24.ro, 7 decembrie 2025 21:50
George Simion, liderul AUR, a reacționat după închiderea urnelor, afirmând că democrația „a fost călcată în picioare” și susținând că doar prin proces democratic actuala guvernare poate fi schimbată. El a cerut vigilență la numărarea voturilor și a anunțat că partidul va prezenta rezultatele numărătorii paralele.
Acum 5 minute
22:30
Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Buzău, în frunte, cu peste 52% # Digi24.ro
Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, la postul de președinte al Consiliului Județean Buzău, are peste 52% dintre voturile exprimate, după centralizarea a peste 82% dintre procesele verbale din judeţul Buzău.
Acum o oră
22:00
Au început să apară primele rezultate oficiale ale votului pentru Primăria Capitalei, comunicate de Biroul Electoral.
21:50
Autoritățile moldovene au confiscat criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari. Banii, destinați rețelelor proruse # Digi24.ro
Criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari a fost depistată de organele de anchetă moldovene în cadrul unui dosar de finanţare ilicită a unor formaţiuni politice pro-ruse din Republica Moldova, a declarat ministrul de Externe moldovean, Mihai Popşoi, totodată vicepremier, în cadrul unei dezbateri la Institutul Hudson din Washington, potrivit portalului Deschide.md şi Moldova 1, citate de Agerpres.
21:50
21:40
Alegeri București 2025. Anca Alexandrescu, după rezultatul exit-poll: „Voi face ce am promis, dreptate la București” # Digi24.ro
Anca Alexandrescu, candidata susținută de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a declarat, în prima reacție oferită după publicarea rezultatului exit-poll, că așteaptă numărătoarea oficială a voturilor. „Știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024”, a transmis moderatoarea TV.
Acum 2 ore
21:30
Alegeri București 2025. Cătălin Drulă, primele declarații după afișarea rezultatelor exit-poll: L-am îndemnat pe Ciprian să aibă curaj # Digi24.ro
Cătălin Drulă a punctat, în prima reacție după apariția rezultatelor exit-poll, care îl dau pe locul al patrulea în cursa pentru Primăria Capitalei, că Bucureștiul are nevoie de reforme. „L-am îndemnat pe Ciprian să aibă curaj”, a transmis candidatul USR, punctând că e nevoie pentru reintroducerea alegerilor locale în două tururi.
21:30
Ana Ciceală, după rezultatele exit-poll: Mesajul nostru a fost auzit, „chiar dacă sondajele au fost folosite pentru a manipula” # Digi24.ro
Ana-Maria Ciceală, candidata Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS) la alegerile locale parțiale de duminică, a declarat imediat după anunțarea rezultatelor exit-poll care o clasează pe locul 5, cu 6% din voturi, că mesajul său a fost auzit în ciuda sondajelor din campania electorală care au fost folosite pentru a manipula.
21:20
Daniel Băluță: „Rezultatul este unul neconcludent”. Primele declarații după închiderea urnelor # Digi24.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a transmis primele declarații după închiderea urnelor, mulțumind bucureștenilor pentru prezența la vot și cerând „atenție maximă” în secțiile de votare la numărarea buletinelor. El a afirmat că rezultatul este „neconcludent” până la finalizarea procesului de numărare.
21:20
Sondaj INSCOP rezultate alegeri București 2025. Ciprian Ciucu îl devansează clar pe Daniel Băluță. Cum stau ceilalți candidați # Digi24.ro
Institutul INSCOP Research a realizat duminică, în ziua votului, cu sprijinul Informat.ro, un sondaj de opinie telefonic privind rezultatele alegerilor pentru Primăria Capitalei.
21:10
Alegeri București 2025. Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după rezultatul Exit-Poll: Vreau să fac din București proiectul vieții mele # Digi24.ro
Ciprian Ciucu este, potrivit sondajelor Exit-Poll publicate la ora 21:00, clasat pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei, la o distanță de 6% față de contracandidatul Daniel Băluță.
21:00
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Diferență de 6 procente între primele două locuri, cum arată clasamentul # Digi24.ro
Au apărut primele rezultate ale exit-poll-ului realizat de CURS-Avangarde pentru alegerile la Primăria Capitalei 2025, cu date culese până la ora 19:30. Rezultatele sondajelor efectuate la ieșirea de la urne îl arată pe primul loc pe Ciprian Ciucu, urmat de Daniel Băluță. Pe locul trei se află Anca Alexandrescu.
20:50
„Dragi prieteni americani, Europa este cel mai apropiat aliat al vostru”. Postarea care a bătut recordurile pe Internet în 24 de ore # Digi24.ro
O postare pe rețelele sociale a prim-ministrului polonez Donald Tusk a devenit cel mai vizionat comentariu politic din lume în acest weekend, cu peste 20 de milioane de vizualizări, au declarat cercetătorii polonezi. Ca răspuns la noua strategie de securitate națională a SUA, care critică puternic Europa și solicită „stabilitate strategică” cu Rusia, Tusk s-a adresat „dragilor săi prieteni americani” și a spus: „Europa este cel mai apropiat aliat al vostru, nu problema voastră”, relatează TVPWorld.
20:50
Peste 230.000 de litri de apă distribuiți duminică în Prahova și Dâmbovița. IGSU: Nu consumați apa de la robinet # Digi24.ro
Pompierii militari din Prahova și Dâmbovița au distribuit duminică peste 230.000 de litri de apă potabilă și menajeră locuitorilor afectați de problemele apărute după golirea barajului Paltinu. Deși furnizarea apei a fost reluată în rețea, IGSU avertizează populația să nu consume apa de la robinet și să nu o folosească la gătit sau pentru igienă până la finalizarea analizelor DSP.
20:40
Două fete de 15 ani, dispărute dintr-un centru de plasament din Constanţa. Poliţia cere ajutorul populației # Digi24.ro
Două fete de 15 ani dintr-un centru de plasament din Constanţa sunt căutate de poliţişti după ce au plecat și nu s-au mai întors. Dispariția lor a fost semnalată duminică, iar autoritățile au publicat semnalmentele și fac apel la populație pentru informații, informează News.ro.
Acum 4 ore
20:00
Ucraina a înghețat o parte dintre activele oligardului transnistrean Victor Gușan, cofondatorul holdingului Sheriff # Digi24.ro
Ucraina a înghețat o parte din activele principalului oligarh din Transnistria, Victor Gușan, cofondator al holdingului Sheriff, care controlează de facto economia regiunii separatiste Transnistria, potrivit unei investigații jurnalistice a Zonei de Securitate, citate de „Adevărul European”.
19:50
Ucraina pierde temporar o rută vitală pentru trupele din Harkov. Barajul Peceneg a fost lovit de o rachetă rusească # Digi24.ro
Autoritățile ucrainene au anunțat că o rachetă rusească a lovit barajul lacului de acumulare Peceneg din regiunea Harkov, forțând închiderea unei rute esențiale de aprovizionare către front. Circulația peste baraj a fost oprită, iar specialiștii analizează pagubele produse în timp ce forțele ruse intensifică presiunea în regiune.
19:40
Alegeri București 2025. Incidentele pentru care a fost nevoia de intervenția Poliției Capitalei, în ziua votului # Digi24.ro
Mai multe incidente au avut loc în secțiile de votare din București pe parcursul zilei de 7 decembrie, potrivit informărilor transmise reprezentanții Poliției Capitalei. Șapte persoane au încercat să voteze deși aveau domiciliul în alt oraș, un bărbat a fost recalcitrant la ieșirea de la urne, iar la o secție din nordul Capitalei s-a constatat că ștampila de vot se imprima și pe spatele buletinului.
19:20
Alegeri București 2025. Cătălin Drulă: „Avem nevoie de o reformă a votului în România”. Apel înainte de închiderea urnelor # Digi24.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a transmis duminică un mesaj video cu câteva ore înainte de închiderea urnelor, în care le cere bucureștenilor să iasă la vot și subliniază efortul fizic al celor care „apără voturile” în secții. El s-a declarat optimist și a făcut un apel clar la mobilizare.
19:00
Bulgaria a trimis apă și alimente celor 10 marinari rămași pe petrolierul „Kairos”, blocat în Marea Neagră după un atac ucrainean # Digi24.ro
Un elicopter militar bulgar a livrat duminică apă, alimente și echipamente de comunicații petrolierului „Kairos”, unde cei 10 marinari rămași la bord sunt blocați de trei zile în Marea Neagră, după un atac ucrainean. Autoritățile de la Sofia pregătesc și o operațiune de evacuare, care va fi declanșată imediat ce condițiile meteo o vor permite.
18:50
Candidatul PSD la postul de Primar General al Capitalei, Daniel Băluță, actual edil al Sectorului 4, face un apel la respect în competiția electorală. Într-o postare în pagina sa de Facebook, el îndeamnă bucureștenii să iasă la vot, cu mai puțin de trei ore înainte de închiderea urnelor.
18:40
Daniel Băluță, candidat PSD la Primăria Capitalei: „De mâine putem să construim Bucureștiul pe care ni-l dorim” # Digi24.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei, și-a exprimat votul în cadrul alegerilor locale parțiale de duminică, 7 decembrie. La ieșirea de la urne, acesta a transmis un mesaj de mobilizare către bucureșteni și a vorbit despre prioritățile pe care le consideră esențiale pentru dezvoltarea orașului.
Acum 6 ore
18:20
Alegeri București 2025. Ludovic Orban, cu câteva ore înainte de închiderea urnelor: „Bătălia se dă între doi candidați” # Digi24.ro
Fostul premier și consilier prezidențial Ludovic Orban susține, cu patru ore înainte de închiderea urnelor, că bătălia pentru Primăria Capitalei se dă între doi candidați „aflați umăr la umăr” și că ceilalți s-a rafla „la o distanță foarte mare” de primii doi.
18:00
Președintele ceh avertizează în privința concesiilor făcute Rusiei: Dacă Putin câștigă în Ucraina, vom pierde cu toții # Digi24.ro
Președintele ceh Petr Pavel avertizează în privința oricăror concesii față de Rusia în eforturile de a rezolva războiul inițiat de Kremlin împotriva Ucrainei, potrivit unui interviu acordat publicației The Sunday Times. Pavel a avertizat că victoria liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, în Ucraina ar fi o înfrângere pentru întregul Occident.
18:00
Paul McCartney se opune planului UE de a interzice denumirile „burger vegetal” și „cârnați vegani” # Digi24.ro
Paul McCartney s-a alăturat parlamentarilor britanici care cer Bruxellesului să renunțe la planul de a interzice folosirea unor denumiri precum „burger vegetarian” sau „cârnați vegani” pentru produsele pe bază de plante. Muzicianul avertizează că interdicția ar crea confuzie inutilă și ar submina eforturile de promovare a alimentației sustenabile, scrie Politico.
17:50
Lando Norris a câştigat primul titlu de campion mondial în Formula 1, în ultima etapă de la Abu Dhabi # Digi24.ro
Pilotul britanic Lando Norris (McLaren-Mercedes) a câştigat duminică primul său titlu de campion mondial în Formula 1, la finalul Marelui Premiu de la Abu Dhabi, din Emiratele Arabe Unite, chiar dacă nu a reușit să câștige și cursa de la Yas Marina.
17:30
„Nu știam pe ce dată e”. Dezinteres pentru alegerile din Capitală, unii bucureșteni spun că nu votează # Digi24.ro
Zi de alegeri cu vreme mohorâtă și rece la București. Destule străzi sunt pustii. Unii bucureșteni nici măcar nu știu că astăzi își pot alege primarul următorilor doi ani și jumătate. Iar parte dintre cei care știu că-și pot vota noul edil-șef sunt dezinteresați. Alegerile din Capitală sunt organizate după ce Nicușor Dan a fost ales șef al statului, la prezidențialele din luna mai. Iată cu ce gânduri și speranțe au ieșit bucureștenii la urne.
17:20
Diferență mare între opinia publică americană și noua doctrină de securitate a lui Trump, potrivit unui nou sondaj # Digi24.ro
Majoritatea americanilor, inclusiv alegătorii republicani, susțin înarmarea Ucrainei împotriva Rusiei, sprijină NATO și sunt în favoarea unui rol global puternic al SUA, arată un nou sondaj — opinii care contrastează cu noua doctrină de securitate a președintelui Donald Trump. Rezultatele sondajului Reagan National Defense Survey arată că 62% dintre cetățenii americani doresc ca Ucraina să învingă Rusia, majoritatea republicanilor și democraților aliniindu-se în spatele Kievului, informează TVPWorld.
17:10
DSP Prahova confirmă că apa de la staţia Voila este potabilă. Urmează noi analize în reţeaua Hidro Prahova # Digi24.ro
Direcţia de Sănătate Publică Prahova a confirmat că apa care a părăsit staţia Voila este potabilă, însă situaţia nu este încă rezolvată. După optimizarea sistemului, DSP va preleva noi probe din reţeaua Hidro Prahova, unde analizele sunt esenţiale pentru a verifica dacă apa este sigură pentru consum după golirea şi reumplerea conductelor.
16:50
Într-o tiradă împotriva Ucrainei și a Uniunii Europene, Donald Trump Jr a sugerat, în cadrul unei conferințe din Orientul Mijlociu, că tatăl său ar putea renunța la sprijinul pentru Kiev. El a acuzat că bogații „corupți” ai Ucrainei au fugit din țară și a afirmat că America „nu va mai fi idiotul cu carnetul de cecuri”.
16:40
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată” # Digi24.ro
Uciderea unui recrutor militar la Liov, cel mai mare şi cel mai important oraş din vestul Ucrainei, a intensificat criticile la adresa guvernului ucrainean pentru lipsa de leadership în gestionarea mobilizării. Procesul de mobilizare, deși vital pentru apărarea împotriva Rusiei, este din ce în ce mai afectat de abuzuri şi de lipsa unor instrumente juridice adecvate.
Acum 8 ore
16:30
Ilie Bolojan îndeamnă electoratul să iasă la vot, cu câteva ore înainte de închiderea urnelor # Digi24.ro
Liderul PNL, Ilie Bolojan, a îndemnat electoratul să iasă la vot, într-o postare în pagina de Facebook, cu cinci ore înainte de închiderea urnelor în localitățile în care au loc alegeri în această duminică. Sfatul său este ca alegătorii să pună ștampila în buletinele de vot pe numele candidaților „pricepuți” și „buni administratori”.
16:20
Alegeri București 2025: Cum se explică prezența scăzută la votul pentru Primăria Capitalei. Sociolog: „Va fi până în 40%” # Digi24.ro
Alegerile de duminică, 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei, înregistrează o prezență mai redusă decât scrutinul local din iunie 2024, iar sociologii se așteaptă ca mai puțin de 40% din bucureștenii aflați pe listele de votare să meargă la urne. Cei care votează, pe de altă parte, știu foarte clar pe ce candidat pun ștampila, a spus la Digi24 sociologul Marius Pieleanu, directorul casei de sondaje Avangarde. Digi24 va prezenta, la ora 21.00, un exit poll realizat de CURS-Avangarde pentru alegerile din București.
15:30
Netanyahu spune că intenţionează să treacă „foarte curând” la a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza # Digi24.ro
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat duminică că intenţionează să treacă „foarte curând” la a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza, sponsorizat de Statele Unite, subliniind însă că acest lucru va fi „dificil”.
15:30
Emmanuel Macron amenință China cu tarife vamale: „O chestiune de viață și de moarte pentru industria europeană” # Digi24.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a amenințat Beijingul cu impunerea de tarife vamale în timpul vizitei sale oficiale în China, în cazul în care nu se vor lua măsuri pentru reducerea deficitului comercial tot mai mare al țării față de Uniunea Europeană, relatează Reuters.
15:30
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio avarie, este un comportament normal de iarnă” # Digi24.ro
Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) a anunțat că imaginile video apărute duminică, 7 decembrie, în spaţiul public şi distribuite pe reţelele sociale în legătură cu barajul Paltinu din judeţul Prahova nu indică o avarie, ci un comportament tehnic normal pentru sezonul rece. „Imaginile video apărute în cursul zilei de astăzi arată un comportament normal al lucrării hidrotehnice, caracteristic perioadei de iarnă. (…) Nu există nicio avarie, iar structura funcţionează stabil şi sigur”, potrivit informării ANAR.
15:00
27 de mașini au fost vandalizate peste noapte la Târgu Jiu. Poliţia a deschis anchetă şi caută făptaşii # Digi24.ro
Poliţiştii din Târgu Jiu au deschis o anchetă după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 27 de mașini au fost vandalizate pe două străzi din oraş. Potrivit autorităţilor, persoane încă neidentificate au provocat pagube considerabile, spargând parbrize, geamuri laterale şi oglinzi.
14:40
Speranțele de pace în Ucraina se estompează: misiuni mai lungi și deficit de trupe. „Ce altă alegere avem?” # Digi24.ro
Pe măsură ce speranțele de pace se estompează, soldații din infanterie se confruntă cu misiuni mai lungi, riscându-și viața împotriva atacurilor rusești. Pe parcursul celor aproape 62 de zile petrecute pe linia frontului la est de Pokrovske, Bohdan și Ivan s-au ascuns – mai întâi într-un magazin din sat, apoi, după un schimb de focuri mortal cu soldații ruși, într-un subsol micuț, unde soldații din Brigada 31 a Ucrainei au fost nevoiți să supraviețuiască încă șapte săptămâni, relatează The Guardian.
Acum 12 ore
14:10
Alegeri București 2025. MAI a înregistrat 18 sesizări privind posibile fapte nelegale în ziua votului, 9 au fost confirmate # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că procesul de votare se desfășoară fără incidente majore, însă până duminică, 7 decembrie, la ora 13.00 au fost înregistrate 18 sesizări privind posibile contravenții și infracțiuni electorale, dintre care nouă au fost confirmate.
14:10
Aproximativ 400 de opere antice au fost distruse în departamentul de antichităţi egiptene al muzeului Luvru # Digi24.ro
După spectaculosul furt al bijuteriilor coroanei, la 27 noiembrie a avut loc o gravă inundaţie la Muzeul Luvru, care a avariat grav numeroase opere şi documente din biblioteca de antichităţi egiptene, a indicat revista de actualităţi de istorie a artei La Tribune de l'art pe 5 decembrie, informaţie confirmată de BFMTV.
13:40
Peste o tonă și jumătate de materiale pirotehnice au fost descoperite la un tânăr de 19 ani din Botoșani # Digi24.ro
Aproximativ 1.600 de kilograme de articole pirotehnice au fost descoperite, duminică, în locuinţa unui tânăr în vârstă de 19 ani, din Botoşani, în urma unei percheziţii efectuată de poliţiştii Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ).
13:10
Preşedintele Nicuşor Dan se va afla în vizită în Franţa luni şi marţi, când se va întâlni cu românii din diaspora, la Paris şi va fi primit de omologul său, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee.
13:00
Autocar cu zeci de pasageri, implicat într-un accident pe DN1, la Sinaia: doi oameni au fost duși la spital # Digi24.ro
Un accident între un autocar și un autoturism s-a produs duminică, 7 noiembrie, pe DN1, în apropierea localității Sinaia. Traficul se desfășoară îngreunat, iar doi oameni au fost duși la spital cu răni ușoare.
12:40
Directorul general de la JPMorgan avertizează că slăbiciunea Europei ar putea afecta economia americană # Digi24.ro
Jamie Dimon, directorul general de la JPMorgan Chase & Co, cea mai mare bancă americană, a criticat sâmbătă birocraţia greoaie din Europa, avertizând că un continent „slab” reprezintă un risc economic important pentru SUA, transmite Bloomberg.
12:30
Daniel Băluță, candidat PSD la Primăria Capitalei: „De mâine putem să construim Bucureștiul pe care ni-l dorim” # Digi24.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei, și-a exprimat votul în cadrul alegerilor locale parțiale de duminică, 7 decembrie. La ieșirea de la urne, acesta a transmis un mesaj de mobilizare către bucureșteni și a vorbit despre prioritățile pe care le consideră esențiale pentru dezvoltarea orașului.
12:20
Tony Blair, întâlnire cu Benjamin Netanyahu și Mahmoud Abbas pe tema viitorului Fâșiei Gaza (presa israeliană) # Digi24.ro
Benjamin Netanyahu și fostul premier britanic Tony Blair au purtat discuții - care nu au fost făcute publice - despre viitorul Fâșiei Gaza la sfârșitul lunii noiembrie, relatează Times of Israel și postul public de radio și televiziune israelian, informează dpa.
12:20
Poliția și serviciile de urgență intervin în urma unui incident pe aeroportul Heathrow din Londra, potrivit BBC.
11:30
Un şofer beat şi fără permis și-a abandonat maşina în albia unui râu, în timp ce fugea de polțiști. El a fost reținut # Digi24.ro
Un şofer beat şi fără permis, care nu a oprit la semnalele poliţiştilor şi a fugit apoi, abandonând maşina în albia unui râu, a fost reţinut pentru 24 de ore. Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Ştefan cel Mare, din judeţul Neamţ, fuseseră sesizaţi că autoturismul condus de acesta se deplasează haotic, punând în pericol mai multe persoane.
11:30
Ştefăniţă-Alin Avrămescu, candidatul AUR la CJ Buzău: „Am votat cu speranţă şi încredere într-o schimbare reală” # Digi24.ro
Candidatul Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, Ştefăniţă-Alin Avrămescu, a declarat duminică dimineaţă, 7 decembrie, după ce a ieşit de la urne, că a votat „cu speranţă şi încredere” într-o schimbare reală în judeţ. „Buzăul poate da semnalul schimbării, însă totul depinde de participarea oamenilor la scrutin”, a transmis acesta.
11:30
Transformare majoră în Maldive: prețuri accesibile, pensiuni locale și reguli noi pentru vizitatori # Digi24.ro
Turismul din Maldive, cunoscut mult timp pentru resorturile exclusiviste și prețurile foarte ridicate, trece printr-o transformare amplă. În ultimul deceniu, guvernul a permis deschiderea de pensiuni pe insulele locuite, ceea ce a schimbat profilul turiștilor și modul în care comunitățile locale beneficiază de această industrie.
11:20
Mihai Răzvan Moraru, candidatul susținut de PNL și USR la șefia Consiliului Județean Buzău: „Am votat pentru speranțele buzoienilor” # Digi24.ro
Candidatul susținut de PNL și USR pentru preşedinţia Consiliul Județean Buzău, Mihai Răzvan Moraru, a declarat la ieșirea de la urne că votul său a fost pentru „speranțele” adunate de la buzoieni, pentru o dezvoltare reală a infrastructurii şi a serviciilor publice.
