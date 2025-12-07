Alegeri București 2025. Incidentele pentru care a fost nevoia de intervenția Poliției Capitalei, în ziua votului

17:30

Zi de alegeri cu vreme mohorâtă și rece la București. Destule străzi sunt pustii. Unii bucureșteni nici măcar nu știu că astăzi își pot alege primarul următorilor doi ani și jumătate. Iar parte dintre cei care știu că-și pot vota noul edil-șef sunt dezinteresați. Alegerile din Capitală sunt organizate după ce Nicușor Dan a fost ales șef al statului, la prezidențialele din luna mai. Iată cu ce gânduri și speranțe au ieșit bucureștenii la urne.