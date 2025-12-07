ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Simion: Rugăm fiecare cetăţean din Bucureşti şi Buzău să meargă la vot / Îi mai rugăm să nu dea crezare diferitelor rezultate ale exit-poll-urilor / Tot ce se vehiculează este încercarea unora de a manipula votul cetăţenilor
News.ro, 7 decembrie 2025 20:20
Preşedintele AUR, George Simion, a făcut un apel ca fiecare cetăţean din Bucureşi şi din judeţul Buzău să meargă la vot şi a mai afirmat că nu trebuie să creadă diferitele rezultate ale exit-poll-urilor. El a precizat că tot ce se vehiculează în prezent în spaţiul public reprezintă încercarea unora de a manipula votul cetăţenilor.
Echipa germană Borussia Dortmund a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia Hoffenheim, în etapa a 13-a din Bundesliga.
Tânăr de 25 de ani, amendat de poliţiştii din Bucureşti – A fost implicat într-o tamponare, după care a mai intrat odată în coliziune cu maşina lovită iniţial şi a mai lovit două maşini / A plecat de la faţa locului, fiind identificat de agenţi # News.ro
Un tânăr de 25 de ani a fost amendat de către poliţiştii din Bucureşti, după ce a fost implicat într-o tamponare, după care a mai intrat odată în coliziune cu maşina lovită iniţial. Ulterior, a mai lovit două maşini şi a plecat de la faţa locului. Testarea a arătat că nu consumase alcool.
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Ana Ciceală: Nu ne mai spuneţi voi ce e util pentru noi. Nu ne-am născut pentru a fi ”utili” unei clase politice care ne-a abandonat şi a pus dobânzi pe viitorul nostru. Nu ne e frică să decidem noi ce e util pentru noi # News.ro
Candidatul SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, îi îndeamnă pe bucureşteni să iasă la vot, chiar dacă mai este puţin până la închiderea urnelor, pentru a transmite un mesaj „clar”. „Nu ne mai spuneţi voi ce e util pentru noi. Nu ne-am născut pentru a fi ”utili” unei clase politice care ne-a abandonat şi a pus dobânzi pe viitorul nostru. Nu ne e frică să decidem noi ce e util pentru noi”, transmite Ciceală pe Facebook.
Peste 230.000 de litri de apă potabilă şi menajeră, distribuiţi duminică în judeţele Prahova şi Dâmboviţa # News.ro
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă anunţă că, duminică, până la ora 19.00, au fost distribuiţi peste 230.000 de litri de apă potabilă şi menajeră pentru populaţia din cele 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa afectate de situaţia de la barajul Paltinu. Chiar dacă furnizarea apei s-a reluat, populaţia trebuie să respecte indicaţiile autorităţilor prahovene şi să nu consume apă de la robinet.
Braşov: Accident mortal pe drumul dintre Predeal şi Râşnov / O maşină a lovit un pieton care traversa regulamentar # News.ro
O persoană a murit, duminică seară, după ce a fost lovită de o maşină, în timp ce traversa DN 73, între dintre Predeal şi Râşnov.
Cărţile scriitorilor români în topurile editurilor, la Gaudeamus - „În singurătatea minţii mele” de Gabriel Liiceanu, „Meserii nerecomandate femeilor” de Gabriela Adameşteanu, „Toate cărţile” de Igor Bergler # News.ro
Premiile Gaudeamus 2025 - „Fericirea e în actul următor”, de Marius Manole, cea mai râvnită carte a târgului; Humanitas, Corint şi Bookzone, votate de public # News.ro
Premiul pentru Cea mai râvnită carte a târgului de Carte Gaudeamus Radio România a revenit în acest an volumului „Fericirea e în actul următor”, de Marius Manole, publicat de Editura Bookzone. Câştigătorii Trofeelor Gaudeamus, stabiliţi prin votul publicului, derulat de-a lungul celor cinci zie ale târgului (3-7 decembrie), pe bază de chestionare aplicate la ieşirea de la târg, au fost decernate Grupului Editorial Humanitas (locul 1), Grupului Editorial Corint (locul 2) şi Editurii Bookzone (locul 3).
Handbal feminin: România, victorie cu Elveţia în ultimul meci la CM2025, cu prima şansă la clasarea finală pe locul 9 # News.ro
Naţionala României a învins duminică, la Rotterdam, reprezentativa Elveţiei, scor 36-24 (18-9), în ultimul meci din grupa principală II, şi va încheia competiţia, cel mai probabil, pe locul 9. Sorina Grozav este golgeterul competiţiei, cu 46 goluri, după şase partide. Se cunosc şi echipele calificate în sferturile de finală.
Două fete de 15 ani au plecat dintr-un centru de plasament din judeţul Constan/a / Au fost date dispărute, fiind căutate de poliţişti # News.ro
Două fete de 15 ani au fost date dispărute, duminică, după ce au plecat dintr-un centru de plasament din judeţul Constanţa.
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Cu o oră înainte de închiderea urnelor, prezenţa la vot este de 31,5 % în Bucureşti. Peste 560.000 de bucureşteni au votat # News.ro
Prezenţa la vot la alegerile pentru primarul Capitalei este de 31,5% duminică, la ora 20.00, cu o oră înaintea închiderii urnelor, peste 560.000 de bucureşteni exercitându-şi dreptul de vot.
Kremlinul afirmă că noua strategie de securitate a SUA este în mare măsură în concordanţă cu punctul de vedere al Rusiei # News.ro
Kremlinul a salutat, duminică, noua strategie de securitate naţională a preşedintelui american Donald Trump şi a declarat că aceasta este în mare măsură în concordanţă cu percepţiile Rusiei, fiind pentru prima dată când Moscova laudă atât de intens un astfel de document al fostului său inamic din Războiul Rece, relatează Reuters.
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Cătălin Drulă, nou îndemn la bucureşteni să iasă la vot: Până la ora 21:00 încă se poate vota, mai e timp!/ Candidatul USR la Primăria Capitalei mai spune că are încredere în rezultatul alegerilor şi datorită colegilor # News.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a făcut, duminică seară, un nou îndemn la bucureşteni să iasă la vot, după ce în urmă cu aproape două ore îi atenţionase că fiecare vot contează, „cu atât mai mult la această prezenţă” şi îi îndemnase să voteze „cu încredere, cu toată inima”, într-o „mobilizare finală”, în „aceste ore critice”. „Nu uitaţi: până la ora 21:00 încă se poate vota, mai e timp!, a spus Drulă. Candidatul USR a precizat că are încredere în rezultatul alegerilor din această seară şi datorită colegilor care asigură asistenţa pentru delegaţii din secţiile de votare pentru desfăşurarea unui vot corect.
Echipa bucureşteană Metaloglobus a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 19-a din Superligă.
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Rogobete: Degeaba comentăm pe Facebook sau la colţul blocului că suntem nemulţumiţi, că vrem să fie BINE. Binele nu se face de la sine. E nevoie de oameni dedicaţi, care ştiu să construiască. Ieşiţi la vot! # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, îndeamnă bucureştenii să iasă la vot, afirmând că „binele nu se face de la sine” şi că este nevoie „de oameni dedicaţi, care ştiu să construiască, care au vocaţia administraţiei şi care au demonstrat, prin fapte, că pot face ceea ce promit”. „Degeaba comentăm pe Facebook sau la colţul blocului că suntem nemulţumiţi. (...) Ieşiţi la vot! Vocea voastrǎ se aude doar prin VOT! Mai este timp, niciodata timpul nu este pierdut!”, mai spune Rogobete.
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - MAI: 61 de sesizări privind posibile incidente electorale, patru sancţiuni contravenţionale, cercetări vizând 46 de fapte penale/ Nu s-au semnalat situaţii deosebite din perspectiva competenţelor Ministerului de Interne # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a anunţat că, până duminică la ora 18.00, au fost înregistrate 61 de sesizări de posibile incidente electorale, dar nu s-au semnalat situaţii deosebite din punctul de vedere al competenţelor Ministerului Afacerilor Interne. De asemenea, au fost aplicate patru sancţiuni contravenţionale pentru fotografierea buletinului de vot, înscrierea unei persoane pe liste suplimentare şi pentru prezenţa altei persoane în cabina de vot. Totodată, se fac cercetări cu privire la 46 de fapte penale, a precizat Dajbog.
Noul campion mondial de Formula 1, britanicul Lando Norris, a împărtăşit duminică primele reacţii după cucerirea primului titlu mondial din palmaresul său.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că nu se va retrage din politică dacă va fi graţiat de preşedintele ţării în procesul de corupţie care durează de ani de zile, relatează Reuters.
UPDATE - CJ Prahova: DSP a confirmat că apa care a ieşit din staţia Voila îndeplineşte parametrii necesari consumului uman. DSP va preleva probe şi din sistemul de distribuţie operat de Hidro Prahova, analize esenţiale/ Precizările lui Alexandru Rogobete # News.ro
Reprezentanţii Consiliului Judeţean (CJ) Prahova au anunţat că, în urma analizelor făcute, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) a confirmat că apa care a părăsit staţia Voila îndeplineşte parametrii necesari pentru consumul uman. Cu toate acestea, urmează să fie făcute noi analize, pe probe din sistemul de distribuţie operat de Hidro Prahova, după ce compania va anunţa că sistemul este optimizat. Aceste noi analize sunt esenţiale, întrucât reţeaua a fost golită timp de mai multe zile, iar conductele au trecut prin procese de reumplere, spălare, clorinare şi remediere a unor avarii. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, precizează că acum urmează „etapa decisivă”, şi anume analizele din reţeaua de distribuţie. „Reţeaua a trecut prin golire, reumplere, spălare, clorinare şi remedierea avariilor, iar verificările se pot valida doar după ciclul complet de 72 de ore de analiză microbiologică”, afirmă Rogobete.
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Prezenţă la vot de 27,27 % în Bucureşti, la ora 18.00. Peste 491.000 de bucureşteni au votat / Cea mai bună prezenţă la vot este în continuare în Sectorul 6 # News.ro
Prezenţa la vot la alegerile pentru primarul Capitalei este de 27,27 % duminică, la ora 18.00, peste 491.000 de bucureşteni exercitându-şi dreptul de vot.
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Ludovic Orban: Bătălia se dă între doi candidaţi, aflaţi umăr la umăr. Ceilalţi candidaţi se află la o distanţă foarte mare de primii doi clasaţi/ Dacă nu vrem să vedem roşu în faţa ochilor în următorii 3 ani avem o soluţie simpl # News.ro
Liderul Forţa Dreptei Ludovic Orban afirmă că, la alegerile parţiale de duminică pentru Primăria Capitalei, ”bătălia se dă între doi candidaţi, aflaţi umăr la umăr”, în timp ce ceilalţi candidaţi se află la o distanţă foarte mare de primii doi clasaţi. ”Dacă nu vrem să vedem roşu în faţa ochilor în următorii 3 ani avem o soluţie simplă. Să mergem la vot şi să votăm raţional cu cel mai bine plasat candidat din zona liberală, democratică, civilizată, proeuropeană”, transmite el.
David Beckham spune că ar vrea ca Lionel Messi să locuiască la Miami după retragere. Dar starul argentinian vrea să se stabilească la Barcelona # News.ro
Proprietarul grupării Inter Miami, David Beckham, şi-ar dori ca Lionel Messi să locuiască la Miami după retragerea din activitate.
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Drulă: Fiecare vot contează, cu atât mai mult la această prezenţă. E mobilizarea finală, aceste ore sunt critice/ Îndemnul către bucureşteni să voteze „cu încredere, cu toată inima” # News.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, afirmă, într-o postare pe Facebook, că fiecare vot contează, „cu atât mai mult la această prezenţă”. El îi îndeamnă pe bucureşteni să voteze „cu încredere, cu toată inima”. „E mobilizarea finală, aceste ore sunt critice”, mai spune Drulă.
Tenis: Yannick Alexandrescu, numărul 5 mondial la juniori, a anunţat că va concura pentru Franţa: „Mulţumesc frumos federaţiei române şi tuturor persoanelor implicate în dezvoltarea mea de-a lungul anilor” # News.ro
Yannick Alexandrescu, românul numărul 5 mondial la juniori, a anunţat că va reprezenta de acum înainte Franţa.
Echipa Universitatea Cluj a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 19-a din Superligă.
Britanicul Lando Norris (McLaren) a câştigat, duminică, pentru prima dată titlul mondial în Formula 1. El s-a clasat pe locul trei în ultima cursă a sezonului, la Abu Dhabi, şi a obţinut punctele necesare pentru a nu pierde primul loc în clasamentul general. La final, Norris a plâns în monopost în timp ce le mulţumea celor din echipa sa.
SUA ar putea înceta sprijinul pentru efortul de război al Ucrainei, afirmă Donald Trump Jr. # News.ro
Donald Trump ar putea renunţa la războiul din Ucraina, a declarat fiul cel mare al preşedintelui american într-o conferinţă din Orientul Mijlociu, scrie The Guardian.
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Bolojan, apel prezenţa la vot: Votaţi oameni pricepuţi şi corecţi, votaţi buni administratori! # News.ro
Liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, face un apel pentru prezenţa la vot în toate localităţile în care duminică au loc alegeri, recomandâns legătorilor să voteze ”oameni pricepuţi” şi ”buni administratori”.
FC Barcelona: Tatăl lui Yamal a provocat suporterii echipei Betis. A fost nevoie de intervenţia agenţilor de securitate - VIDEO # News.ro
Prezent în tribune sâmbătă la meciul din Liga dintre Betis şi FC Barcelona (3-5), Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, ar fi provocat în repetate rânduri suporterii locali.
CJ Prahova: DSP a confirmat că apa care a părăsit staţia Voila îndeplineşte parametrii necesari pentru consumul uman. Echipele DSP vor preleva probe şi din sistemul de distribuţie operat de Hidro Prahova. Aceste analize sunt esenţiale # News.ro
Reprezentanţii Consiliului Judeţean (CJ) Prahova au anunţat că, în urma analizelor făcute, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) a confirmat că apa care a părăsit staţia Voila îndeplineşte parametrii necesari pentru consumul uman. Cu toate acestea, urmează să fie făcute noi analize, pe probe din sistemul de distribuţie operat de Hidro Prahova, după ce compania va anunţa că sistemul este optimizat. Aceste noi analize sunt esenţiale, întrucât reţeaua a fost golită timp de mai multe zile, iar conductele au trecut prin procese de reumplere, spălare, clorinare şi remediere a unor avarii.
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Ciucu: În acest moment suntem doar doi competitori cu şanse! Restul e manipulare pentru a ţine alţi competitori, fără şanse, în viaţă / Apel către bucureşteni să meargă la vot # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei Ciprian Ciucu susţine că unele partide trimit "pe surse" cifre false, susţinând că nu au învăţat nimic şi ”fac aceleaşi prostii”. ”În acest moment suntem doar doi competitori cu şanse!”, subliniază Ciucu, într-o postare pe Facebook.
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, luni, în etapa a XVIII-a a Superligii:
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Prezenţă la vot de 19,87 % în Bucureşti, la ora 15.00. Peste 347.000 de bucureşteni au votat / Cea mai bună prezenţă la vot este în continuare în Sectorul 6 / Începe să crească numărul alegătorilor tineri # News.ro
Prezenţa la vot la alegerile pentru primarul Capitalei este de 19,87 % duminică, la ora 15.00, peste 347.000 de bucureşteni exercitându-şi dreptul de vot.
Netanyahu spune că intenţionează să treacă „foarte curând” la a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza/ Premierul israelian se va întâlni cu Trump luna aceasta # News.ro
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat duminică că intenţionează să treacă „foarte curând” la a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza, sponsorizat de Statele Unite, subliniind însă că acest lucru va fi „dificil”.
Formaţia Corvinul Hunedoara a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut, duminică, în deplasare, în compania echipei Poli Iaşi, în etapa a XVI-a a Ligii a II-a.
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Buzău - AUR susţine că primari PSD încearcă să intimideze sau să influenţeze alegătorii # News.ro
Liderul deputaţilor AUR, Mihai Enache, acuză că, în judeţul Buzău, unde duminică sunt organizate alegeri locale parţiale pentru viitorul preşedinte al Consiliul Judeţean, primari din mai multe localităţi din Buzău stau în secţiile de votare sau în apropierea lor şi încearcă să influenţeze sau să intimideze alegătorii.
Anchetă a poliţiştilor din Târgu Jiu după ce persoane necunoscute au distrus parbrize, geamuri laterale şi oglinzi de la 27 de maşini parcate pe două străzi # News.ro
Poliţiştii din Târgu Jiu au deschis o anchetă pentru distrugere după ce persoane necunoscute au rupt sau au spart, într-o singură noapte, parbrize, geamuri laterale şi oglinzi de la 27 de autoturisme parcate pe două străzi din municipiu.
Muzeul Luvru - O inundaţie la departamentul de antichităţi egiptene a distrus 400 de opere antice # News.ro
După spectaculosul furt al bijuteriilor coroanei, la 27 noiembrie a avut loc o gravă inundaţie la Muzeul Luvru, care a avariat grav numeroase opere şi documente din biblioteca de antichităţi egiptene, a indicat revista de actualităţi de istorie a artei La Tribune de l'art pe 5 decembrie, informaţie confirmată de BFMTV.
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - MAI: Au fost înregistrate 18 sesizări privind contravenţii sau infracţiuni care au legătură cu procesul electoral. 9 sesizări, confirmate/ Dosare penale pentru alegători din Bucureşti, între care preşedintele unui birou electoral # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a anunţat că, până duminică la ora 13.00, au fost înregistrate 18 sesizări privind săvârşirea unor contravenţii sau infracţiuni care au legătură cu procesul electoral, nouă dintre acestea fiind confirmate. În Bucureşti, au fost deschise dosare penale pe numele unor alegători, printre care preşedintele unui birou electoral, care au votat deşi nu aveau dreptul, întrucât şi-au stabilit reşedinţa acolo cu mai puţin de şase luni în urmă.
Margaret Atwood a declarat că intriga cărţii sale "The Handmaid’s Tale", care povesteşte despre un regim autoritar în care femeile sunt forţate să procreeze, a devenit „din ce în ce mai plauzibilă” în ultimii ani.
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Mihai Răzvan Moraru, candidat la CJ Buzău: Am votat pentru curaj! Curajul nostru, al tuturor şi pentru puterea pe care o avem atunci când mergem la vot # News.ro
Mihai Răzvan Moraru, candidat independent susţinut de PNL şi USR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a declarat, duminică, după ce a votat, că îşi pune speranţa într-un viitor mai bun pentru judeţ. ”Am votat pentru curaj! Curajul nostru, al tuturor şi pentru puterea pe care o avem atunci când mergem la vot”, a afirmat el.
Patinaj artistic: Ilia Malinin a reuşit un record de 7 sărituri cvadruple la Grand Prix Tokyo - VIDEO # News.ro
Sportivul american Ilia Malinin a devenit, sâmbătă seară, la Grand Prix-ul de la Tokyo, primul patinator care a reuşit să execute şapte sărituri cvadruple într-un singur program.
Nicuşor Dan va face o vizită oficială în Franţa/ El va avea întrevederi cu preşedintele Emmanuel Macron şi cu primarul Parisului/ Şeful statului se va întâlni şi cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan va face, luni şi marţi, o vizită oficială în Franţa, având programate întrevederi cu preşedintele Emmanuel Macron şi cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. De asemenea, şeful statului se va întâlni şi cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti şi ai companiilor franceze.
Un bărbat arestat după ce mai multe persoane au fost atacate pe Heathrow cu „un fel de spray cu piper” (poliţie) # News.ro
Un bărbat a fost arestat duminică dimineaţă la aeroportul Heathrow, cel mai aglomerat din Europa, fiind suspectat că a agresat mai multe persoane cu spray cu piper în timpul unei altercaţii într-o parcare din terminalul 3, a anunţat poliţia londoneză.
Formaţia Metalul Buzău a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Ceahlăul Piatra Neamţ, în etapa a 16-a a Ligii a II-a.
Emmanuel Macron a ameninţat China cu taxe vamale „în următoarele luni”, dacă Beijingul nu ia măsuri pentru a reduce deficitul comercial care continuă să crească cu Uniunea Europeană, potrivit AFP.
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Traian Băsescu: Am venit la vot îngrijorat/ România nu e într-o situaţie grozavă/ Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică şi care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, duminică, la ieşire de la secţia de votare, că a mers la vot ”îngrijorat”. El a arătat că ”România nu e într-o situaţie grozavă”, că datoria excesivă rămâne, iar măsurile care trebuie luate sunt dure. ”Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică şi care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari”, a adăugat Băsescu.
