Un jurnalist a fost asasinat în Peru

Câştigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, a declarat, duminică noapte, întrebat de ce preşedintele Nicuşor Dan a preferat un alt candidat, şi nu pe el, a răspuns că lucrurile pe care i le-a spus cu privire la guvernare au fost interpretate ca „nişte atacuri” şi că „acolo s-a rupt ceva, din păcate”, dar a adăugat că „poate” nici el nu a fost „suficient de convingător” în ceea ce priveşte relaţia sa cu actualul preşedinte. „Cred că este timpul pentru o resetare, vă zic sincer, nu intenţionez să am vreun conflict politic cu preşedintele României, din contră, dacă doreşte să aibă o discuţie cu mine (...) ca doi oameni care se cunosc de mult timp, eu îl respect pe Nicuşor Dan, şi vrea să-mi prezinte viziunea pe care o are, vrea să afle ce viziune am eu, cum ne compatibilizăm puţin modul de acţiune pentru viitor, este important ca între primarul Bucureştiului şi preşedintele României să existe un dialog”, a mai spus Ciucu.