Coletele au depășit corespondența. Piața serviciilor poștale în ultimii 10 ani: venituri în creștere de aproape trei ori, salariați mai puțini
Profit.ro, 8 decembrie 2025 01:20
Piața locală a serviciilor poștale a înregistrat venituri totale de 6,47 miliarde de lei în anul 2024, creșterea din ultimii 10 ani, față de 2015, fiind de aproape 170%, respectiv de la 2,4 miliarde de lei.
• • •
Acum 30 minute
01:20
ULTIMA ORĂ Premieră la o companie majoră a României: Se pune problema ca acționarului majoritar să i se impute pagube din hotărâri AGA adoptate cu votul decisiv al acestuia DOCUMENT # Profit.ro
Premieră la una dintre companiile de stat majore ale României: se pune probleme ca instituțiilor publice care exercită sau au exercitat la ea calitatea de acționar majoritar a statului să li se impute prejudiciile suferite de societate, constatate de Curtea de Conturi, ca urmare a impunerii în trecut, prin votul lor decisiv, a adoptării unor hotărâri AGA care au dus în cele din urmă la acele pagube, cifrate la zeci de milioane de lei.
01:20
EXCLUSIV Precedent Nordis - Avertisment ANPC dat marilor dezvoltatori de locuințe în zorii Legii Nordis. „De la anul încep amenzile!“ Demersul pe care trebuie să îl facă toți care au în lucru locuințe pentru a mai putea vinde # Profit.ro
Autoritatea Națională pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) avertizează dezvoltatorii de locuințe că de anul viitor vor începe să aplice amenzi, după ce în ultimii 3 ani comisarii au mizat mai mult pe consilierea operatorilor economici. Sunt necesare și demersuri suplimentare pentru a mai putea vinde locuințe în contextul Legii Nordis. Dezvoltatorii susțin că prețurile locuințelor vor continua să crească dacă nu se aduc modificări viitoarei legi.
01:20
SURPRIZĂ Prima femeie din România desemnată să conducă operațiunile locale ale Pfizer se retrage. Va conduce afacerea familiei # Profit.ro
Mirela Iordan se retrage din poziția de Country Manager Pfizer România, preluând afacerea familiei.
01:20
Acum o oră
01:00
Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat 5 din 6 sectoare ale capitalei, inclusiv Sectorul 5, unde suveranista Anca Alexandrescu (sprijinită de AUR) condusese multă vreme. În final și l-a adjudecat Ciucu și pe acest sector, cu o diferență mică, de 480 de voturi.
Acum 2 ore
00:20
ULTIMA ORĂ Anca Alexandrescu, locul 2, își recunoaște înfrângerea în fața lui Ciucu: Nu toți suveraniștii au înțeles că alegerile se câștigă în stradă și la vot, nu stând în fața calculatorului sau în fața televizorului # Profit.ro
Anca Alexandrescu, candidatul independent susținut de AUR, este pe locul 2 după rezultatele numărătorii paralele a formațiunii, la alegerile pentru Primăria Capitalei, după Ciprian Ciucu (PNL).
Acum 4 ore
23:30
Netflix - anunț către clienții din România: Ce se schimbă după achiziția Warner Bros/HBO? # Profit.ro
Netflix anunță clienții inclusiv din România care va fi impactul achiziției Warner Bros.
22:20
Promisiunile lui Ciucu - Parcări cu 1 leu pe oră, decongestionarea traficului, salvarea parcului IOR, chirii modice # Profit.ro
Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, la Primăria Capitalei, indicat acum drept câștigător în sondaje, a lansat noi promisiuni înainte cu două zile de scrutinul din București.
22:20
Fostul premier și lider PSD Marcel Ciolacu a câștigat detașat mandatul de președinte al Consiliului Județean Buzău.
22:00
Imagini cu bucuria candidatului PNL, Ciprian Ciucu, indicat, în urma primelor sondaje la ieșirea de la urne, drept câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei, sunt prezentate acum.
21:40
Rezultatul exit-poll-ului pentru alegerile la Primăria Capitalei nu este recunoscut, la acest moment, de candidatul PSD, indicat pe locul 2.
Acum 6 ore
21:20
Ciprian Ciucu, după sondajele care îl dau ca nou primar al Capitalei: Vreau să fac din București proiectul vieții mele! # Profit.ro
Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, indicat, în urma primelor sondaje la ieșirea de la urne, drept câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei, a declarat că se simte mai bine pregătiți pentru această funcție după ce a fost primar de sector. Ciucu a spus că visul său a fost să fie primarul Bucureștiului și va face din acesta proiectul vieții sale.
21:20
21:10
Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, actual primar al sectorului 6, este indicat de majoritatea sondajelor la ieșirea de la urne drept câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei. Candidatul PSD, Daniel Băluță, primar al sectorului 4, se situează pe locul al doilea în aceste sondaje.
20:00
Președintele american, Donald Trump, poate renunța la războiul din Ucraina, avertizează fiul cel mare al acestuia.
Acum 8 ore
19:30
Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, a mers în zona în care anterior a fost semnalată o alunecare de teren la partea de terasament a DN1, în zona kilometrului 111+430 m.
19:10
Prezența la vot la alegerile pentru primarul Capitalei este de 27,27 %, la ora 18.00.
19:00
Bucureștiul are nevoie de o rețea electrică solidă, de mobilitate curată, de termoficare 5G, de microrețele, de baterii și rezervoare de apă, precum și de un Plan Urbanistic Zonal inteligent, rezilient, suportabil, energetic și regenerabil urban, transmite președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.
18:40
Guvernul Bolojan pregătește actul de înghețare a salariul minim pe economie la nivelul actual.
18:20
România primește o lovitură înainte de Sărbători. Cel mai bun tenisman alege Franța FOTO # Profit.ro
Jucătorul de tenis Yannick Alexandrescu (17 ani), românul numărul 5 mondial la juniori, a decis că va reprezenta de acum înainte Franța.
18:10
Numărul anunțurilor flase de angajare pe LinkedIn a crescut, în ultima perioadă.
18:00
Suprafața pădurilor, a vegetației forestiere și a terenurilor cu arbori din România a crescut de două ori mai rapid decât media europeană. S-a diminuat suprafața agricolă - date Inventarul Forestier Național # Profit.ro
Suprafața pădurilor, a vegetației forestiere și a terenurilor cu arbori din România a crescut cu aproximativ 500.000 de hectare, iar creșterea totală a volumului de masă lemnoasă este de 59 milioane metri cubi/an, arată datele Inventarului Forestier Național (IFN) - Ciclul III, citate de Comunitatea Forestierilor - Fordaq.
Acum 12 ore
17:10
Renault primește subvenții de 29 milioane de euro în Slovenia pentru proiecte de investiții în vehicule electrice # Profit.ro
Subsidiara grupului Renault din Slovenia va primi subvenții de stat de până la 29 milioane de euro pentru trei proiecte de investiții în vehicule electrice (EV) ale Revoz, subsidiara locală a grupului francez.
16:40
Europa are creștere economică mai slabă decât alte regiuni, dar nu este neapărat rău. Este cel mai bogat continent și oamenii își permit să nu muncească la fel de mult - laureat Nobel pentru economie # Profit.ro
Europa crește mai puțin decât alte regiuni, dar ceea ce se află în spatele acestei încetiniri nu este neapărat rău, ci mai degrabă indică faptul că 'este cel mai bogat continent de pe planetă și unde se trăiește cel mai bine, motiv pentru care oamenii își pot permite să nu muncească la fel de mult și să producă mai puțin', a declarat Joel Mokyr, unul dintre laureații Premiului Nobel pentru Economie din 2025 și istoric al economiei.
16:30
Prezența la vot la alegerile pentru primarul Capitalei a fost de 19,87% la ora 15.00. La acest moment, prezența la vot este 22,19%.
16:30
Președintele Nicușor Dan va efectua, luni și marți, o vizită oficială în Franța.
16:20
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că a mandatat reprezentanții ministerelor și autorităților să reia livrarea apei curente chiar din această seară în localitățile rămase fără aceasta utilitate din Prahova. Bolojan avertizează însă că apa încă nu este potabilă, fiind necesare aproximativ încă 72 de ore pentru livrarea apei care să fie sigură pentru băut.
15:50
Muzeul Luvru - O inundație la departamentul de antichități egiptene a distrus sute de opere antice # Profit.ro
O inundație gravă a avut loc la Muzeul Luvru, fiind avariate grav numeroase opere și documente din biblioteca de antichități egiptene, unele dintre acestea fiind acum atât de deteriorate, încât se consideră că nu mai pot fi recuperate.
15:40
Dezvoltatorul imobiliar cu capital israelian Plaza Centers anunță că a prelungit din nou, cu un an, până la 31 decembrie 2026, acordul cu AFI Europe, proprietarul mall-ului AFI Cotroceni, pentru o eventuală vânzare către acesta a clădirii.
15:10
Cerere către angajați: Veniți la birou măcar de 4 ori pe săptămână! București - una din cele mai mari rate de neocupare birouri din UE. Companiile plătesc, deși angajații încă lucrează de acasă. Ce este special la Madrid GRAFICE # Profit.ro
În condițiile în care, în Europa post-pandemie, salariații revin la birouri într-un ritm mai mare decât în SUA, dinamica închirierilor a accelerat pentru clădirile de birouri premium.
14:30
Constructorul turc Nurol Insaat - Anonim Sirketi are peste 700 de muncitori la tronsonul Târgu Mureș - Miercurea Nirajului din Autostrada Unirii - A8.
14:20
Datoria statului român a ajuns la 1.084 miliarde lei la final de august. Pentru sfârșitul acestui an, Comisia Europeană estimează o datorie de 1.130 miliarde lei # Profit.ro
Datoria statului a ajuns la finele lunii august la 1.084,3 miliarde lei (59,7% din PIB), în creștere de la 1.070,2 miliarde lei la final de iulie și comparativ cu 964,8 miliarde lei (54,8% din PIB) la sfârșitul anului trecut, arată datele Ministerului Finanțelor.
13:50
VIDEO Lucrări accelerate la „Centura veche” a Capitalei: Găsim niște țevi, o utilitate pe care nu o recunoaște nimeni! # Profit.ro
Lucrările avansează la reabilitarea Centurii București, zona Cernica.
13:30
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat China cu introducerea unor taxe vamale „în următoarele luni”, dacă Beijingul nu ia măsuri pentru a reduce deficitul comercial care continuă să crească cu Uniunea Europeană.
13:20
Prezența la vot este de 9,67 % în București, la o oră de la deschiderea urnelor.
13:00
FOTO ALEGERI Nicușor Dan, Anca Alexandrescu, Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Cătălin Drulă, Ana Ciceală și Marcel Ciolacu - Îndemnuri pentru oameni să iasă la vot și declarații de încredere # Profit.ro
Mai mulți lideri politici și candidați la alegerile de astăzi au votat la primele ore ale dimineții, printre aceștia fiind președintele Nicușor Dan, dar și o parte dintre candidații pentru primăria Capitalei, printre care Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă, Ana Ciceală. Fostul lider PSD Marcel Ciolacu, candidat la președinția Consiliului Județean Buzău, a mers la vot la o secție amenajată într-o școală din municipiu.
13:00
G7 și UE discută o interdicție totală a serviciilor maritime occidentale pentru exporturile de petrol rusesc. Ar afecta o treime din exportul de petrol al Rusiei # Profit.ro
Statele din G7 și Uniunea Europeană discută o interdicție completă asupra serviciilor maritime utilizate la exportul petrolului rusesc, care să înlocuiască actuala restricție de plafon de preț impusă petrolului provenit din Rusia, au declarat pentru Reuters șase surse familiarizate cu negocierile.
12:50
Acum 24 ore
12:20
GRAFICE Comerțul are cel mai mare recul de la pandemie. Îngrijorări privind consumul pe final de an # Profit.ro
Declinul vânzărilor cu amănuntul au continuat și în octombrie, a treia lună consecutivă de contracție, începută la finele verii, după majorarea TVA și a accizelor. O încetinire semnificativă a consumului este vizibilă în datele economice pe trimestrul al treilea și ar putea să se adâncească în ultima pătrime a anului.
12:10
Marcel Ciolacu, candidat la președinția Consiliului Județean Buzău, a mers la vot la o secție amenajată într-o școală din municipiu.
12:10
Fostul președinte al țării, dar și primar general al capitalei Traian Băsescu spune, după ieșirea de la urne, că a votat ''îngrijorat''.
11:50
Târgurile de Crăciun au fost controlate de ANPC - Printre neregulile găsite: condiții necorespunzătoare de depozitare, lipsa afișării prețurilor, produse alimentare fără elemente de identificare # Profit.ro
Mai multe târguri de Crăciun au fost verificate de către comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), aceștia descoperind nereguli precum: condiții necorespunzătoare de depozitare, lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori, vânzarea unor produse alimentare fără elemente de identificare, absența traducerilor în limba română.
11:30
Mai puțini oameni merg, deocamdată, la vot pentru București. Mesajul lui Nicșor Dan FOTO # Profit.ro
Până la ora 10:00, au votat la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei, 65.922 alegători, reprezentând 3,65% din numărul celor înscriși în listele electorale.
11:20
Una dintre cele mai importante decizii atunci când alegi o mașină electrică este tipul de baterie pe care îl folosește.
10:50
Cum reușești portrete cu fundal blurat frumos: distanță focală, diafragmă și distanțe corecte # Profit.ro
Un portret cu fundal cremos arată bine pentru că separă subiectul și îți direcționează privirea unde contează.
10:40
GRAFICE România continuă să exporte masiv energie în Republica Moldova. Grosul ajunge în Ucraina # Profit.ro
România continuă în dimineața aceasta să exporte masiv energie electrică în Republica Moldova.
10:30
Șeful pe partea de hardware ar putea să plece și el în curând de la Apple, conform surselor citate de Bloomberg.
10:10
Cel mai mare producător de carne de porc din UE investighează dacă un focar de pestă porcină ar fi putut fi provocat de o scurgere dintr-un laborator # Profit.ro
Un centru de cercetare din apropiere de Barcelona va fi investigat de autoritățile locale din Catalonia, după ce Ministerul Agriculturii din Spania a transmis că recentul focar de pestă porcină ar putea avea drept cauză o scurgere dintr-un laborator.
09:40
Cel mai bogat om al lumii a cerut desființarea Uniunii Europene, după ce Bruxelles-ul a amendat platforma socială X cu 120 de milioane de euro.
09:20
