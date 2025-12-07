SURPRIZĂ Prima femeie din România desemnată să conducă operațiunile locale ale Pfizer se retrage. Va conduce afacerea familiei

16:40

Europa crește mai puțin decât alte regiuni, dar ceea ce se află în spatele acestei încetiniri nu este neapărat rău, ci mai degrabă indică faptul că 'este cel mai bogat continent de pe planetă și unde se trăiește cel mai bine, motiv pentru care oamenii își pot permite să nu muncească la fel de mult și să producă mai puțin', a declarat Joel Mokyr, unul dintre laureații Premiului Nobel pentru Economie din 2025 și istoric al economiei.