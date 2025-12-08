Ciprian Ciucu câștigă alegerile din București cu 36,18% – Rezultate finale
MainNews.ro, 8 decembrie 2025 02:20
Ciprian Ciucu câștigă alegerile din București cu 36,18%, conform rezultatelor finale. Anca Alexandrescu ocupă locul 2, iar Daniel Băluță de la PSD se clasează pe locul 3. Autoritatea Electorală Permanentă a demarat numărătoarea voturilor pentru alegerile parciale din București și alte 11 județe. Ciprian Ciucu a câștigat alegerile în București cu 36,18% Anca Alexandrescu s-a
• • •
Acum o oră
02:20
Oare Putin va lăsa Chișinăul în pace după oprirea proiectelor sociale de către Ilan Șor? # MainNews.ro
Ilan Șor, oligarhul fugar pro-rus, a anunțat oprirea proiectelor sociale în Moldova, semnalând o schimbare tactică din partea Rusiei. Experții notează că acest anunț reflectă o strategie de distragere a atenției și o încercare de a destabiliza actuala guvernare pro-europeană. Moscova continuă să provoace prin propagandă și influență politică. Ilan Șor anunță oprirea proiectelor sociale,
02:20
Fraudele online prin aplicații de acces la distanță, precum AnyDesk, au crescut alarmant în România. Utilizatorii sunt sfătuiți să nu permită instalarea acestora de către persoane necunoscute și să evite scopurile frauduloase. Protejați-vă datele și banii prin acțiuni rapide în caz de acces neautorizat. Fraudele online prin aplicații de acces la distanță, cum ar fi
02:20
Acum 2 ore
01:10
Marcel Ciolacu anunță că se mută înapoi la Buzău, după ce a obținut 52% din voturile pentru președinția Consiliului Județean. El subliniază că chiriile sunt mai ieftine în Buzău comparativ cu Bucureștiul. Ciolacu promite să îndeplinească promisiunile și consideră că românii s-au săturat de politicieni. Marcel Ciolacu anunță că se va muta înapoi la Buzău
01:10
Tricolorele, locul 9 la Mondialul de handbal feminin: comparație cu edițiile anterioare # MainNews.ro
Reprezentativa de handbal feminin a României a terminat pe locul 9 la Campionatul Mondial din Olanda și Germania, cu patru victorii și două eșecuri. Aceasta este cea mai bună clasare din ultimele cinci ediții. Sorina Grozav a fost cea mai bună marcatoare, cu 46 de goluri în 6 meciuri. România a terminat pe locul 9
01:10
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a reacționat la rezultatul alegerilor din București, unde candidatul social-democraților, Daniel Băluță, a obținut doar 20% din voturi. Acesta a subliniat că rezultatul nu este satisfăcător și a evidențiat câteva victorii ale PSD în UAT-uri. Grindeanu a recunoscut victoria lui Ciprian Ciucu. Sorin Grindeanu a comentat rezultatele alegerilor din București, unde
01:10
Universitatea Craiova a remizat 1-1 cu CFR Cluj în etapa a 19-a din Superligă, ratând oportunitatea de a urca pe podium. Antrenorul Filipe Coelho a recunoscut că echipa sa a jucat bine, dar a subliniat necesitatea de a continua munca. Oltenii se pregătesc acum pentru meciul cu Sparta Praga în Conference League. Universitatea Craiova a
Acum 4 ore
23:10
Elena Lasconi, primarul din Câmpulung, a salutat victoria lui Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului, declarând: „O zi bună pentru democrație". Ciucu, cu aproape 33% din voturi, promite să transforme Capitala. Așadar, această zi marchează un moment important pentru democrație și administrația locală. Elena Lasconi, primarul din Câmpulung, salută victoria lui Ciprian Ciucu ca primar
Acum 6 ore
22:10
Nicușor Dan a votat cu Ana Ciceală, conform declarațiilor lui Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. Ciucu a obținut aproape 33% din voturile bucureștenilor, vezi cum s-a desfășurat alegerile și ce impact vor avea asupra administrației. Urmărește cele mai recente știri din politică pe Gândul. Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a afirmat că Nicușor Dan
21:10
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, obținând aproape 33% din voturi. Promite reforme ambițioase, inspirate de Paris, și modernizarea infrastructurii, inclusiv termoficarea. Cu un parcurs în administrație și ONG-uri, Ciucu își propune să transforme Capitala, concentrându-se pe dezvoltarea durabilă și investițiile în mediu. Ciprian Ciucu a fost ales noul primar al Bucureștiului, obținând aproape
Acum 8 ore
20:10
Până la ora 18.00, s-au înregistrat 61 de sesizări și 46 de fapte penale în contextul alegerilor. Autoritățile au aplicat sancțiuni pentru fotografierea buletinului de vot și alte nereguli. Cercetările continuă, inclusiv pentru coruperea alegătorilor. Informații suplimentare disponibile pe site-ul lor oficial. 61 de sesizări privind incidente electorale și 46 de fapte penale investigate până
20:10
George Simion, președintele AUR, îndeamnă românii să ignore sondajele și să meargă la vot. Acesta subliniază manipulările din media și problemele din secțiile de votare, subliniind importanța votului liber. AUR o susține pe Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei. Alegerile trebuie să fie decise de cetățeni. George Simion, președintele AUR, a făcut apel la români să
Acum 12 ore
18:10
Donald Trump Jr. a declarat la Doha Forum că Ucraina nu mai este o prioritate pentru americani, subliniind că Washingtonul nu va mai scrie cecuri fără limite. El a cerut Europei să își asume o responsabilitate mai mare în conflictul din Ucraina și a afirmat că investițiile interne rămân prioritatea principală pentru SUA. Donald Trump
18:00
Anamaria Gavrilă, lidera partidului POT, a sărbătorit eronat un an de la anularea alegerilor, confundând data. Discursul său a stârnit controverse din cauza greșelilor de exprimare și a neconcordanțelor temporale. Urmăriți cum comunicarea ineficientă afectează impactul politic în România. Votul rămâne esențial pentru democrație. Anamaria Gavrilă, lidera partidului POT, a comis o gafă în timpul
18:00
China a inaugurat Huajiang Grand Canyon Bridge, cel mai înalt pod din lume, cu o înălțime de 625 de metri, depășind Turnul Eiffel. Acest pod reduce timpul de traversare între două regiuni montane la doar două minute. A devenit rapid o atracție turistică majoră, oferind experiențe unice pentru vizitatori. China a inaugurat cel mai înalt
18:00
Bugetul României pe 2026 va fi votat, cel mai devreme, la finalul lunii ianuarie, conform lui Ilie Bolojan. Întârzierea este cauzată de legislația necesară pentru un buget predictibil. Premierul avertizează că deficitul țării ar trebui să scadă sub 6%. Află mai multe despre implicațiile acestui anunț. Bugetul României pe 2026 va fi votat cel mai
16:10
George Simion, președintele AUR, îndeamnă bucureștenii să voteze, subliniind importanța participării la alegeri pentru a evita protestele. El face apel la responsabilitate, amintind că, fără vot, nu există justificare pentru nemulțumiri ulterioare. Competitia pentru primăria Capitalei include 10 candidați din partide și 7 independenți. George Simion, președintele AUR, încurajează bucureștenii să voteze pentru a evita
16:10
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu anunță o tranziție rapidă către a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza, mediat de SUA. Aceasta implică dezarmarea Hamas și negocieri pentru stabilirea păcii. Netanyahu subliniază dificultatea acestei etape, în timp ce discuțiile cu Donald Trump se intensifică. Netanyahu anunță trecerea rapidă la a doua fază a acordului
15:00
Bradul de la Primăria Capitalei se împodobește cu globuri roșii, galbene, albastre și aurii. Până la ora 14.00, au fost agățate 28 globuri roșii, 23 galbene, 20 albastre și 19 aurii. Bucureștenii continuă această tradiție, transformând bradul într-un simbol vibrant al sărbătorilor de iarnă. Bradul Capitalei este împodobit cu globuri colorate de către bucureșteni Până
Acum 24 ore
13:20
Fostul premier Vlad Filat a dezvăluit în podcast cum Vladimir Plahotniuc a „cumpărat" funcția de Procuror General în 2009. Discuția a avut loc între deputați și oameni de afaceri, având ca subiect sume mari de bani implicate. Aceste acuzații adâncesc scandalul în jurul fraudei bancare din Moldova. Vlad Filat a dezvăluit cum Vlad Plahotniuc a
13:00
Dinamo și FCSB au terminat derby-ul fără goluri, un rezultat care nu ajută pe nimeni. Florin Tănase a declarat că echipele au lipsit de creativitate, iar ocaziile au fost puține. Ambii antrenori critică lipsa curajului în fața porții. Analizele continuă înainte de meciurile următoare din campionat. Derby-ul FCSB – Dinamo s-a încheiat cu un rezultat
13:00
Alegerea primarului general din București în 2025 se desfășoară cu o prezență la vot de aproximativ 50% față de 2024. Datele AEP arată că electoratul nu se grăbește să își exprime opțiunea. În Sectorul 1, prezența este de doar 3,90%, semnificativ mai mică decât anul trecut. Alegerile locale parţiale din Bucureşti înregistrează o prezenţă la
13:00
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a comentat meciul FCSB – Dinamo, terminat 0-0, subliniind satisfacția față de prestația echipei, dar exprimând o mică dezamăgire pentru ocaziile ratate. El a evidențiat îmbunătățirea față de sezonul trecut și importanța suporterilor în succesul echipei. Play-off-ul rămâne obiectivul principal. FCSB și Dinamo au terminat meciul din etapa a 19-a
12:00
Pe 7 decembrie, bucureștenii își aleg noul primar, cu 17 candidați pe buletinul de vot, dintre care doi au renunțat la cursă. Secțiile de votare s-au deschis la 07:00, iar aproximativ 1,8 milioane de alegători sunt așteptați să se prezinte. Află toate detaliile despre alegerile locale parțiale. Secțiile de vot pentru alegerea primarului Capitalei s-au
11:00
Bucureștenii aleg noul primar general pe 7 decembrie 2025, după ce Nicușor Dan devine președinte. Consiliul General al Municipiului București joacă un rol crucial, având puterea de a influența politicile locale, bugetul și deciziile majore. Află cine sunt candidații și cum poate afecta compunerea CGMB viitorul capitalei. bucureștenii aleg noul primar general pe 7 decembrie
10:10
Războiul din Ucraina a ajuns în a 1.382-a zi, iar președintele Zelenski a purtat discuții constructive cu officiali americani în Florida. Zelenski a promis o colaborare intensificată cu SUA pentru pace și așteaptă un raport detaliat privind progresele negocierilor pentru oprirea conflictului. Războiul din Ucraina a ajuns la ziua 1.382 pe 7 decembrie 2025 Zelenski
10:00
Gigi Becali a reacționat rapid la pauza derby-ului FCSB-Dinamo, înlocuind doi jucători, Ngezana și Radunovic, nemulțumit de prestația lor. Schimbările au avut loc pentru a energiza echipa, însă FCSB a înregistrat un meci tern, încheiat fără goluri. Aflați detalii despre evoluția ambelor echipe. Gigi Becali a decis să schimbe doi jucători la pauza derby-ului FCSB
09:00
Bucureștenii își aleg noul primar pe 7 decembrie, cu 17 candidați, dintre care doi s-au retras, dar apar pe buletinul de vot. Află detalii despre procesul electoral și prezența la vot în timp real. Găsește informații esențiale despre secțiile de vot și candidați pe site-ul Gândul. Secţiile de vot s-au deschis pe 7 decembrie, ora
09:00
FCSB nu a reușit să câștige derby-ul cu Dinamo, terminând meciul 0-0. Gigi Becali a fost extrem de nemulțumit de performanța echipei, în special de Octav
09:00
Un incendiu devastator într-un club de noapte din Goa, India, a dus la moartea a cel puțin 25 de persoane, inclusiv patru turiști. Autoritățile suspectează că incendiul a fost cauzat de o explozie în bucătărie. Ancheta vizează respectarea normelor de securitate și identificarea vinovaților. Un incendiu la un club de noapte din Goa, India, a … Articolul Incendiu devastator la un club din India: peste 25 de morți, inclusiv turiști apare prima dată în Main News.
08:40
Găsește prognoza meteo pentru ziua alegerilor la Primăria Capitalei! 7 decembrie 2025 aduce vreme rece în București, cu cer noros și posibile ploi slabe. Află detalii despre temperaturile înregistrate și atenționările de vânt emise de ANM. Participă la vot într-o zi cu previziuni meteorologice variate! Secțiile de vot s-au deschis duminică, 7 decembrie 2025, la … Articolul Vremea în București de ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei: prognoza ANM apare prima dată în Main News.
08:00
Alegeri locale parțiale pe 7 decembrie: Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru șefia Consiliului Județean Buzău, se confruntă cu contracandidați din diverse formațiuni. Cetățenii din 12 localități aleg primari, iar procesul electoral se desfășoară în 424 de secții. Află detalii despre vot și candidați. Alegătorii din Buzău și 12 alte localități votează pe 7 decembrie pentru … Articolul Marcel Ciolacu, candidat la președinția CJ Buzău în alegeri locale parțiale apare prima dată în Main News.
08:00
Gigi Becali, patronul FCSB, se arată șocat de haosul din vestiarul echipei după meciul cu Dinamo. A anunțat amenzi drastice pentru jucători, inclusiv 10.000 de euro pentru Darius Olaru, sancționat pentru proteste. Becali critică și alte absențe, inclusiv pe Denis Alibec, care s-a operat fără aprobat. Gigi Becali este șocat de debandada din vestiarul FCSB … Articolul Maximizăm eforturile într-o debandadă totală! apare prima dată în Main News.
08:00
Elon Musk a cerut abolirea Uniunii Europene după ce platforma X a primit o amendă de 120 milioane de dolari de la Comisia Europeană. Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei, i-a dat dreptate, pledând pentru restabilirea suveranității fiecărei țări. Criticile lui Musk la adresa birocrației UE continuă să stârnească reacții. Elon Musk a cerut desființarea … Articolul Medvedev ripostează lui Musk după cererea de abolire a Uniunii Europene apare prima dată în Main News.
07:00
Liberalizarea energiei este considerată cauza principală a crizei economice din România. Implementarea haotică a acestei reforme a dus la creșterea prețurilor, afectând puterea de cumpărare și competitivitatea firmelor. Experți avertizează că lipsa transparenței și a strategiei energetice contribuie la instabilitatea economică. Liberalizarea pieței energiei este considerată adevărata cauză a crizei economice în România, afectând grav … Articolul Liberalizarea energiei: cauza principală a crizei economice actuale apare prima dată în Main News.
Ieri
00:50
FCSB și Dinamo au încheiat meciul din Superligă la egalitate, scor 0-0. Gigi Becali a comentat evoluția echipei, subliniind absența jucătorilor cheie Bîrligea și Miculescu. Dinamo a avut ocazii, dar nu a concretizat. Detalii despre performanțele jucătorilor și stratagii de joc în articol. FCSB a remizat 0-0 cu Dinamo pe teren propriu în etapa a … Articolul FCSB – Dinamo 0-0: Gigi Becali laudă apărarea echipei sale apare prima dată în Main News.
00:00
Un cutremur major de magnitudine 7,3 ar putea lovi zona metropolitană Tokyo, provocând 18.000 de victime și pagube economice de 535 miliarde dolari, conform estimărilor guvernamentale. Guvernul japonez se pregătește să actualizeze planurile pentru dezastre, având o probabilitate de 70% ca acest scenariu să se materializeze în următorii 30 de ani. Un cutremur major cu … Articolul Cutremur devastator în Tokyo: estimări de 18.000 de victime confirmate apare prima dată în Main News.
00:00
Vlad Musteaţă, proprietarul Proimobil din Moldova, a fost reţinut la Bucureşti pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Ancheta relevă un circuit financiar complex, prejudiciul estimat fiind de aproape 6 milioane de lei româneşti. Detalii despre afacerile sale în România și evaziunea din trecut sunt incluse. Vlad Musteaţă, proprietarul Proimobil, a fost reţinut la Bucureşti … Articolul Proprietarul Proimobil, reţinut la Bucureşti pentru scheme frauduloase apare prima dată în Main News.
6 decembrie 2025
21:40
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Târgul de carte Gaudeamus, unde românii supărați l-au criticat pentru creșterea TVA-ului la cărți. Ignorând întrebările, Bolojan a încercat să se eschiveze, dar a fost vizibil iritat de insistența vizitatorilor. Detalii despre întâlnirea controversată. Premierul Ilie Bolojan a fost la Târgul de carte Gaudeamus, după huiduielile … Articolul Bolojan vs. românii supărați la târgul de carte: conflictul care intrigă apare prima dată în Main News.
21:00
Moartea milionarului crypto Roman Novak și a soției sale: detalii terifiante din Dubai # MainNews.ro
Detalii terifiante despre moartea milionarului în criptomonede Roman Novak și a soției sale, Anna, găsiți tranșați în deșertul Dubaiului. Ancheta scoate la iveală o crimă brutala, tortură și răpire, în contextul unei tentative de extorcare. Descoperirea lor șocantă împinge autoritățile să rețină mai mulți suspecți. Roman și Anna Novak, milionar în criptomonede, au fost găsiți … Articolul Moartea milionarului crypto Roman Novak și a soției sale: detalii terifiante din Dubai apare prima dată în Main News.
21:00
Premierul Ilie Bolojan a fost criticat la Târgul de Carte Gaudeamus, după huiduielile de la Alba Iulia. Îmbrăcat în negru și camuflat, acesta a fost abordat de români nemulțumiți care i-au cerut o discuție onestă despre situația din țară. Bolojan a ignorat întrebările și a cumpărat cartea „Întoarcerea marilor puteri” de Jim Sciutto. Premierul Ilie … Articolul Bolojan, contestat de români la Târgul de Carte apare prima dată în Main News.
21:00
Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei și apropiat al lui Ilan Șor, riscă 13 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidarea a peste 46 milioane de lei. Procurorii cer pedeapsa după ce au identificat transferuri nejustificate legate de compania pe care o administra. Decizia judecătoriei este așteptată. Dmitri Constantinov, fost … Articolul Dmitri Constantinov, apropiat al lui Ilan Șor, riscă 13 ani de închisoare apare prima dată în Main News.
18:40
Meghan Markle a încercat să ia legătura cu tatăl său, Thomas Markle, după ce acesta a suferit o amputare a unui picior în Filipine. Relația lor a fost complicată, având în vedere ruptura din 2018, în timpul pregătirilor pentru nunta ei cu prințul Harry. Detalii despre starea sa de sănătate sunt discutate în articol. Meghan … Articolul Meghan Markle încearcă să își contacteze tatăl după amputarea unui picior apare prima dată în Main News.
17:40
Dacă România se califică la Cupa Mondială 2026, va juca în Canada și SUA, în orașele Vancouver, Santa Clara și Los Angeles. Meciurile din grupă vor debuta pe 13 iunie 2026, iar primele meciuri sunt programate împotriva Statelor Unite, Australia și Paraguay. Calificarea depinde de barajul din martie. Dacă România se califică la Cupa Mondială … Articolul Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale 2026: orașele în care va juca România apare prima dată în Main News.
17:40
Un câine brave a salvat stăpânul său dintr-un incendiu devastator în Germania, trezindu-l la timp înainte ca flăcările să cuprindă apartamentul. Bărbatul, în vârstă de 44 de ani, a fost transportat la spital din cauza intoxicării cu fum. Incidentul a provocat pagube estimate la 15.000 de euro. Un bărbat din Germania a scăpat dintr-un incendiu … Articolul Câine erou în Germania: Salvează stăpânul din flăcări apare prima dată în Main News.
17:40
Republica Moldova solicită ajutor energetic României din cauza atacurilor asupra sistemului energetic ucrainean. Moldelectrica face apel la consumatorii din țară să folosească energia electrică într-un mod rațional pentru a evita suprasarcinile și deconectările. Monitorizăm situația constant pentru informații suplimentare. Moldelectrica a solicitat României ajutor de avarie pentru energie electrică Acel grup energetic important a fost … Articolul Ajutor energetic din România pentru Moldova: Moldelectrica cere consum rațional apare prima dată în Main News.
16:40
România va concura în Grupa D la CM 2026 alături de Paraguay, Australia și SUA, dacă se califică. Naționala va întâlni Turcia în semifinalele barajului pe 26 martie. Selecționerul Mircea Lucescu nu a asistat la tragerea la sorți datorită unor operații la șold. Află detaliile complete despre grupe! România ar putea juca în Grupa D … Articolul Campionatul Mondial de fotbal 2026: Grupele și absența lui Mircea Lucescu apare prima dată în Main News.
16:30
Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat posibilitatea lichidării CFR Marfă, care se confruntă cu pierderi de 328 milioane lei în 2024. În contrast, Tarom, cu pierderi de 3,7 miliarde lei, ar putea fi revitalizată. Oana Gheorghiu subliniază necesitatea restructurării și a unei strategii clare pentru viitor. Vicepremierul Oana Gheorghiu avertizează că CFR Marfă ar putea fi … Articolul Oana Gheorghiu: Lichidarea CFR Marfă amenință și viitorul TAROM apare prima dată în Main News.
15:40
Românii cu carte de identitate electronică nu au nevoie de adeverință pentru a vota. Autoritatea Electorală Permanentă confirmă că accesul în secțiile de votare este simplificat. Tabletele de vot au fost adaptate, iar timbrele autocolante nu se mai aplică pe cărțile de identitate. Află toate detaliile esențiale! Românii cu carte de identitate electronică nu au … Articolul Cum să votezi cu cartea de identitate electronică – Ghidul Autorității Electorale apare prima dată în Main News.
15:40
Marian Drăgulescu, multiplu campion mondial, face planuri ambițioase pentru următorii ani, dorind să-și extindă academia de gimnastică care a atras mulți copii. În 2025, a experimentat o stagnare economică, dar acum se pregătește pentru o expansiune a activităților. Detalii despre cariera sa impresionantă și realizările personale sunt incluse. Marian Drăgulescu, multiplu campion mondial, își extinde … Articolul Marian Drăgulescu își extinde academia de gimnastică în următorii ani! apare prima dată în Main News.
