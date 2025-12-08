Japonia promite un răspuns ferm după provocările avioanelor chineze
MainNews.ro, 8 decembrie 2025 14:30
Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a promis un răspuns ferm după ce avioanele de vânătoare chineze J-15 ar fi țintit cu radarele avioane japoneze lângă Okinawa. Tokyo a convocat ambasadorul Chinei, iar disputa s-a intensificat cu acuzații reciproce. Incidentul pune în evidență tensiunile din regiune, pe fondul exercițiilor militare chineze. Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a promis
Acum 30 minute
14:30
Traian Băsescu susține că Daniel Băluță și Cătălin Drulă au plătit prețul greșelilor liderilor lor politici în alegerile pentru Primăria Capitalei. Fostul președinte evidențiază neasumarea responsabilității de către miniștrii USR și impactul deciziilor lor asupra rezultatelor electorale. Analiza detaliată a alegerilor și a responsabilității politice este esențială. Traian Băsescu consideră că Daniel Băluță și Cătălin
14:30
Ciprian Ciucu a câștigat Primăria Generală cu 36,16% din voturi. Într-o controversă din 2022, el a afirmat că „echipa aia din Berceni nu e Steaua", susținând CSA Steaua în disputa cu FCSB. Noul primar își propune dezvoltarea sportului și realizarea unor proiecte, inclusiv un bazin olimpic în București. Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria
14:30
Acum 2 ore
13:40
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate din Chișinău, l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru câștigarea alegerilor la Primăria București, evidențiind angajamentul cetățenilor față de democrație. Ciprian Ciucu a obținut 211.562 de voturi, confirmându-se astfel ca primar general al Capitalei României. Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate din Chișinău, l-a felicitat pe Ciprian Ciucu
13:30
Ciprian Ciucu își începe mandatul ca primar general al Bucureștiului cu așteptări temperate. Vor fi prioritizate continuarea proiectelor pentru spital și școli, dar și întocmirea bugetului. Paul Moldovan devine primar interimar al Sectorului 6, iar alegerile pentru această funcție vor fi discutate în Coaliție. Ciprian Ciucu a fost ales primar general al Bucureștiului și are
13:30
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, dezvăluie situația transferurilor, cu oferte pentru jucătorii Musi și Stoinov, dar ambii ar putea rămâne. Dinamo caută să întărească echipa cu 3-4 noi jucători, inclusiv fundași centrali și un atacant, în ciuda deficitului operațional. Eissat rămâne o dorință greu de realizat. Musi și Stoinov au oferte, dar clubul își dorește
13:30
Moșteniri nerevendicate record în Japonia au atins 833 milioane de dolari în 2024, din cauza scăderii populației și izolării persoanelor vârstnice. Cu o rată crescută a deceselor, mai ales în rândul celor fără rude, statul preia activele neclaimate. Problemele de succesiune afectează societatea japoneză pe multiple planuri.
13:30
Acționarul majoritar al Transelectrica ar putea suporta prejudiciile constatate de Curtea de Conturi, un precedent în companiile de stat. Ședința AGA va decide atragerea răspunderii patrimoniale pentru hotărâri ce au generat pagube de zeci de milioane de lei. Transelectrica, controlată de stat, a fost implicată în litigii costisitoare. Acționarul majoritar Transelectrica ar putea plăti prejudiciile
Acum 4 ore
12:40
Clasamentul aplicațiilor din 2025 rămâne constant, cu aplicații populare precum ChatGPT, TikTok și Instagram. O noutate notabilă este Focus Friend, care a devenit numărul 1 în App Store, ajutând utilizatorii să se concentreze și să evite distragerile. Descoperă cele mai bine cotate aplicații Google Play din acest an. Topul aplicațiilor descărcate în 2025 rămâne stabil,
12:40
Un șofer din Republica Moldova, recidivist și prins beat la volan de mai multe ori, a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare. Mașina sa, un Mercedes VITO, a fost confiscată. Procurorii subliniază necesitatea sancțiunilor dure împotriva conducătorilor în stare de ebrietate avansată. Șofer recidivist condamnat la 1 an și 10 luni
12:30
Nicușor Dan pierde alegerile pentru Primăria Capitalei, lăsând locul lui Ciprian Ciucu, susținut de PNL, care câștigă cu 36,18%. Înfrângerea lui Dan și clasarea lui Cătălin Drulă pe locul 4 pun presiune asupra viitorului politic al președintelui, în perspectiva prezidențialelor din 2030. Detalii despre conflictul politic dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan.
12:30
Marius Șumudică critică FCSB după meciul cu Dinamo, afirmând că echipa sa nu mai este la fel de bine pregătită fizic. El subliniază că din minutul 70 jucătorii cade și sugerează că Dinamo, mai proaspătă după meciul cu Constanța, merita victoria. FCSB se află pe locul 9 în campionat, la două puncte de play-off. Marius
12:30
Dragoș Pîslaru sesizează Parchetul European pentru achiziții supraevaluate de microbuze electrice
Ministrul Dragoş Pîslaru a sesizat Parchetul European privind achizițiile la suprapreț de microbuze electrice pentru elevi, evidențiind discrepanțe majore de preț între județe. Analiza a arătat achiziții variate, afectând utilizarea fondurilor europene. Detalii despre abateri și impactul acestora asupra bugetului național. Ministrul Dragoş Pîslaru sesizează Parchetul European pentru achizițiile de microbuze electrice la suprapreț Disfuncționalitățile
11:30
Thailanda a lansat atacuri aeriene asupra Cambodgiei, provocând tensiuni majore între cele două țări. Armata thailandeză a raportat un soldat ucis și mai mulți răniți, în timp ce autoritățile cambodgiene au declarat că nu au ripostat. Conflictele pe fondul disputei teritoriale durează de mai bine de un secol. Thailanda a lansat atacuri aeriene asupra Cambodgiei,
11:20
Parlamentul va dezbate luni moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare" inițiată de Opoziție împotriva Guvernului Bolojan. Cu 118 semnături, inițiativa critică creșterea taxelor și reducerea bugetului Educației. Chiar și cu șanse minime de succes, liderii Opoziției speră să genereze un impact politic. Votul final este așteptat miercuri. Moţiunea de cenzură „România nu este
11:10
Meteorologii ANM au emis coduri galbene de ceață pentru județele Argeș, Harghita, Arad, Satu Mare și Suceava. Temperaturile de luni, 8 decembrie 2025, se vor situa între 4 și 10 grade, cu cea mai scăzută temperatură la Iezer, minus 3 grade. Ploile slabe și burnița vor afecta sud-estul țării. Coduri galbene de ceață emise de
Acum 6 ore
10:30
Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a format pe Cristi Chivu, a murit pe 8 decembrie 2025, la 79 de ani. Cunoscut sub numele de „Părintele", Sdrobiș a avut un impact major în fotbalul românesc, antrenând echipe precum CSM Reșița și Oțelul Galați. Mesajul său emoționant pentru Mircea Lucescu rămâne memorabil. Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a descoperit
10:20
Daniel Băluță a declarat că rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei, unde a obținut 26,3% din voturi, este neconcludent. Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, conduce cu aproape 33%. Participarea la vot a fost de 32,6%, iar Băluță a cerut colegilor să supravegheze numărătoarea voturilor pentru a asigura corectitudinea procesului electoral. Daniel Băluță a obținut 26,3% din voturile
09:34
Ipocrizia UE în privința Ucrainei: Franța, Germania și Belgia critică SUA, dar ignoră că Franța este al treilea cel mai mare cumpărător de energie rusă. Macron avertizează despre riscurile unei trădări a Ucrainei, în timp ce Europa ezită să acționeze decisiv pentru sprijinul său. Franța a fost în august cel mai mare cumpărător de energie
09:34
Războiul din Ucraina, ziua 1.383: O rachetă rusă a lovit barajul lacului Peceneg, suspendând o rută crucială de aprovizionare pentru armata lui Zelenski. Autoritățile susțin că nu sunt victime, dar infrastructura este afectată. Armata ucraineană asigură că sunt pregătiți și există rute alternative pentru resurse. Războiul din Ucraina a intrat în a 1.383-a zi în
09:20
Alegerile pentru Primăria Capitalei au fost analizate de presa rusă, care a subliniat victoria lui Ciprian Ciucu ca un test pentru actuala guvernare românească. Aceștia au raportat o prezență scăzută la vot, interpretând-o ca un „deficit de legitimitate democratică" și exprimând o deziluzie generală față de clasa politică din România. Alegerile pentru Primăria Capitalei au
Acum 8 ore
08:30
Daniel Pancu, antrenorul CFR Cluj, anticipează vremuri grele după remiza 1-1 cu Universitatea Craiova. Evaluând formația sa, Pancu recunoaște că se află în pericol de retrogradare, cu doar 4-5 puncte înainte de înjumătățirea sezonului. CFR urmează să se concentreze pe consolidarea echipei și abordarea meciurilor din play-out cu determinare. Daniel Pancu avertizează de dificultățile ce
08:30
Donald Trump și-a exprimat dezamăgirea că Volodimir Zelenski nu a citit propunerea de pace a SUA pentru Ucraina. În urma discuțiilor cu liderii de la Kiev și Moscova, Trump a subliniat că Rusia preferă situația actuală, iar Zelenski nu este pregătit să accepte acordul propus. Detalii despre negocieri au fost limitate. Donald Trump a declarat
08:20
George Simion a transmis un mesaj după exit-poll-urile pentru Primăria Capitalei, apreciind lupta și rezultatul obținut. El subliniază importanța democrației în contextul actual, avertizând asupra tentativelor de anulare a acesteia. Află mai multe despre reacțiile politice după alegeri și candidați implicați. George Simion a transmis un mesaj de mulțumire Ancăi Alexandrescu după rezultatele exit-poll-urilor pentru
08:20
Alegeri București 2025: Ciprian Ciucu câștigă cu 36,18% din voturi. Anca Alexandrescu se clasează pe locul 2, iar Daniel Băluță (PSD) pe locul 3. Autoritatea Electorală Permanentă a demarat numărătoarea voturilor în București și alte 11 județe. Află detalii despre rezultatele finale și impactul acestora. Alegeri parțiale în București cu rezultate finale Ciprian Ciucu câștigător
Acum 12 ore
05:20
Anca Alexandrescu, candidata independentă la Primăria Capitalei, a obținut peste 22%, clasându-se pe locul doi în alegeri. Ea a subliniat că prezența scăzută la vot reflectă lipsa de încredere în procesul democratic și a promis că va continua lupta pentru dreptate la București. Aflați mai multe detalii despre rezultate și impactul acestei alegeri. Anca Alexandrescu,
04:20
Ciprian Ciucu, candidatul PNL, conduce în alegerile pentru Primăria Capitalei cu 32%, conform sondajului Sociopol. Daniel Băluță de la PSD urmează cu 27%, iar Anca Alexandrescu, candidată independentă, are 19%. Cătălin Drulă de la USR este pe locul patru cu 12%. Rezultatele reflectă preferințele alegătorilor bucureșteni. Ciprian Ciucu de la PNL conduce în alegerile pentru
02:20
Oare Putin va lăsa Chișinăul în pace după oprirea proiectelor sociale de către Ilan
Ilan Șor, oligarhul fugar pro-rus, a anunțat oprirea proiectelor sociale în Moldova, semnalând o schimbare tactică din partea Rusiei. Experții notează că acest anunț reflectă o strategie de distragere a atenției și o încercare de a destabiliza actuala guvernare pro-europeană. Moscova continuă să provoace prin propagandă și influență politică. Ilan Șor anunță oprirea proiectelor sociale, … Articolul Oare Putin va lăsa Chișinăul în pace după oprirea proiectelor sociale de către Ilan Șor? apare prima dată în Main News.
02:20
Fraudele online prin aplicații de acces la distanță, precum AnyDesk, au crescut alarmant în România. Utilizatorii sunt sfătuiți să nu permită instalarea acestora de către persoane necunoscute și să evite scopurile frauduloase. Protejați-vă datele și banii prin acțiuni rapide în caz de acces neautorizat. Fraudele online prin aplicații de acces la distanță, cum ar fi … Articolul Aplicațiile de acces la distanță: cum să te protejezi de fraude apare prima dată în Main News.
02:20
Ciprian Ciucu câștigă alegerile din București cu 36,18%, conform rezultatelor finale. Anca Alexandrescu ocupă locul 2, iar Daniel Băluță de la PSD se clasează pe locul 3. Autoritatea Electorală Permanentă a demarat numărătoarea voturilor pentru alegerile parciale din București și alte 11 județe. Ciprian Ciucu a câștigat alegerile în București cu 36,18% Anca Alexandrescu s-a … Articolul Ciprian Ciucu câștigă alegerile din București cu 36,18% – Rezultate finale apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
01:10
Marcel Ciolacu anunță că se mută înapoi la Buzău, după ce a obținut 52% din voturile pentru președinția Consiliului Județean. El subliniază că chiriile sunt mai ieftine în Buzău comparativ cu Bucureștiul. Ciolacu promite să îndeplinească promisiunile și consideră că românii s-au săturat de politicieni. Marcel Ciolacu anunță că se va muta înapoi la Buzău … Articolul Marcel Ciolacu se mută înapoi la Buzău după câștigul Consiliului Județean apare prima dată în Main News.
01:10
Tricolorele, locul 9 la Mondialul de handbal feminin: comparație cu edițiile anterioare # MainNews.ro
Reprezentativa de handbal feminin a României a terminat pe locul 9 la Campionatul Mondial din Olanda și Germania, cu patru victorii și două eșecuri. Aceasta este cea mai bună clasare din ultimele cinci ediții. Sorina Grozav a fost cea mai bună marcatoare, cu 46 de goluri în 6 meciuri. România a terminat pe locul 9 … Articolul Tricolorele, locul 9 la Mondialul de handbal feminin: comparație cu edițiile anterioare apare prima dată în Main News.
01:10
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a reacționat la rezultatul alegerilor din București, unde candidatul social-democraților, Daniel Băluță, a obținut doar 20% din voturi. Acesta a subliniat că rezultatul nu este satisfăcător și a evidențiat câteva victorii ale PSD în UAT-uri. Grindeanu a recunoscut victoria lui Ciprian Ciucu. Sorin Grindeanu a comentat rezultatele alegerilor din București, unde … Articolul Scorul de 20%: De ce nu ne mulțumește rezultatul obținut apare prima dată în Main News.
01:10
Universitatea Craiova a remizat 1-1 cu CFR Cluj în etapa a 19-a din Superligă, ratând oportunitatea de a urca pe podium. Antrenorul Filipe Coelho a recunoscut că echipa sa a jucat bine, dar a subliniat necesitatea de a continua munca. Oltenii se pregătesc acum pentru meciul cu Sparta Praga în Conference League. Universitatea Craiova a … Articolul Filipe Coelho, înfrângere acasă! Craiova cedează în fața echipei lui Pancu apare prima dată în Main News.
7 decembrie 2025
23:10
Elena Lasconi, primarul din Câmpulung, a salutat victoria lui Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului, declarând: „O zi bună pentru democrație”. Ciucu, cu aproape 33% din voturi, promite să transforme Capitala. Așadar, această zi marchează un moment important pentru democrație și administrația locală. Elena Lasconi, primarul din Câmpulung, salută victoria lui Ciprian Ciucu ca primar … Articolul Zi Favorabilă pentru Democrație și Implicare Civică apare prima dată în Main News.
22:10
Nicușor Dan a votat cu Ana Ciceală, conform declarațiilor lui Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. Ciucu a obținut aproape 33% din voturile bucureștenilor, vezi cum s-a desfășurat alegerile și ce impact vor avea asupra administrației. Urmărește cele mai recente știri din politică pe Gândul. Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a afirmat că Nicușor Dan … Articolul Nicușor Dan o susține pe Ana Ciceală la vot apare prima dată în Main News.
21:10
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, obținând aproape 33% din voturi. Promite reforme ambițioase, inspirate de Paris, și modernizarea infrastructurii, inclusiv termoficarea. Cu un parcurs în administrație și ONG-uri, Ciucu își propune să transforme Capitala, concentrându-se pe dezvoltarea durabilă și investițiile în mediu. Ciprian Ciucu a fost ales noul primar al Bucureștiului, obținând aproape … Articolul Ciprian Ciucu: Noul Primar al Capitalei – Tot ce trebuie să știi apare prima dată în Main News.
20:10
Până la ora 18.00, s-au înregistrat 61 de sesizări și 46 de fapte penale în contextul alegerilor. Autoritățile au aplicat sancțiuni pentru fotografierea buletinului de vot și alte nereguli. Cercetările continuă, inclusiv pentru coruperea alegătorilor. Informații suplimentare disponibile pe site-ul lor oficial. 61 de sesizări privind incidente electorale și 46 de fapte penale investigate până … Articolul 61 de sesizări și 46 fapte penale în alegeri: situații normale până la 18.00 apare prima dată în Main News.
20:10
George Simion, președintele AUR, îndeamnă românii să ignore sondajele și să meargă la vot. Acesta subliniază manipulările din media și problemele din secțiile de votare, subliniind importanța votului liber. AUR o susține pe Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei. Alegerile trebuie să fie decise de cetățeni. George Simion, președintele AUR, a făcut apel la români să … Articolul Sistemul promovează un câștigător: cine va fi următorul favorit? apare prima dată în Main News.
18:10
Donald Trump Jr. a declarat la Doha Forum că Ucraina nu mai este o prioritate pentru americani, subliniind că Washingtonul nu va mai scrie cecuri fără limite. El a cerut Europei să își asume o responsabilitate mai mare în conflictul din Ucraina și a afirmat că investițiile interne rămân prioritatea principală pentru SUA. Donald Trump … Articolul Ucraina, o prioritate scăzută pentru SUA, afirmă fiul lui Donald Trump apare prima dată în Main News.
18:00
Anamaria Gavrilă, lidera partidului POT, a sărbătorit eronat un an de la anularea alegerilor, confundând data. Discursul său a stârnit controverse din cauza greșelilor de exprimare și a neconcordanțelor temporale. Urmăriți cum comunicarea ineficientă afectează impactul politic în România. Votul rămâne esențial pentru democrație. Anamaria Gavrilă, lidera partidului POT, a comis o gafă în timpul … Articolul Un an de la anularea alegerilor: O privire asupra consecințelor și impactului apare prima dată în Main News.
18:00
China a inaugurat Huajiang Grand Canyon Bridge, cel mai înalt pod din lume, cu o înălțime de 625 de metri, depășind Turnul Eiffel. Acest pod reduce timpul de traversare între două regiuni montane la doar două minute. A devenit rapid o atracție turistică majoră, oferind experiențe unice pentru vizitatori. China a inaugurat cel mai înalt … Articolul Cel mai înalt pod din lume depășește Turnul Eiffel și se traversează rapid apare prima dată în Main News.
18:00
Bugetul României pe 2026 va fi votat, cel mai devreme, la finalul lunii ianuarie, conform lui Ilie Bolojan. Întârzierea este cauzată de legislația necesară pentru un buget predictibil. Premierul avertizează că deficitul țării ar trebui să scadă sub 6%. Află mai multe despre implicațiile acestui anunț. Bugetul României pe 2026 va fi votat cel mai … Articolul Bolojan: Bugetul României va fi votat la finalul lunii ianuarie 2026 apare prima dată în Main News.
16:10
George Simion, președintele AUR, îndeamnă bucureștenii să voteze, subliniind importanța participării la alegeri pentru a evita protestele. El face apel la responsabilitate, amintind că, fără vot, nu există justificare pentru nemulțumiri ulterioare. Competitia pentru primăria Capitalei include 10 candidați din partide și 7 independenți. George Simion, președintele AUR, încurajează bucureștenii să voteze pentru a evita … Articolul Ieși la vot azi, altfel nu protesta mâine! apare prima dată în Main News.
16:10
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu anunță o tranziție rapidă către a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza, mediat de SUA. Aceasta implică dezarmarea Hamas și negocieri pentru stabilirea păcii. Netanyahu subliniază dificultatea acestei etape, în timp ce discuțiile cu Donald Trump se intensifică. Netanyahu anunță trecerea rapidă la a doua fază a acordului … Articolul Netanyahu: Israelul pregătește intrarea în a doua fază a încetării focului în Gaza apare prima dată în Main News.
15:00
Bradul de la Primăria Capitalei se împodobește cu globuri roșii, galbene, albastre și aurii. Până la ora 14.00, au fost agățate 28 globuri roșii, 23 galbene, 20 albastre și 19 aurii. Bucureștenii continuă această tradiție, transformând bradul într-un simbol vibrant al sărbătorilor de iarnă. Bradul Capitalei este împodobit cu globuri colorate de către bucureșteni Până … Articolul Bradul de Crăciun la Primăria Capitalei: câte globuri colorate sunt până la ora 14? apare prima dată în Main News.
Ieri
13:20
Fostul premier Vlad Filat a dezvăluit în podcast cum Vladimir Plahotniuc a „cumpărat” funcția de Procuror General în 2009. Discuția a avut loc între deputați și oameni de afaceri, având ca subiect sume mari de bani implicate. Aceste acuzații adâncesc scandalul în jurul fraudei bancare din Moldova. Vlad Filat a dezvăluit cum Vlad Plahotniuc a … Articolul Deciziile importante, ca la piață: strategii și negocieri eficiente apare prima dată în Main News.
13:00
Dinamo și FCSB au terminat derby-ul fără goluri, un rezultat care nu ajută pe nimeni. Florin Tănase a declarat că echipele au lipsit de creativitate, iar ocaziile au fost puține. Ambii antrenori critică lipsa curajului în fața porții. Analizele continuă înainte de meciurile următoare din campionat. Derby-ul FCSB – Dinamo s-a încheiat cu un rezultat … Articolul Dinamo: Ce îi lipsește pentru a marca mai multe ocazii? apare prima dată în Main News.
13:00
Alegerea primarului general din București în 2025 se desfășoară cu o prezență la vot de aproximativ 50% față de 2024. Datele AEP arată că electoratul nu se grăbește să își exprime opțiunea. În Sectorul 1, prezența este de doar 3,90%, semnificativ mai mică decât anul trecut. Alegerile locale parţiale din Bucureşti înregistrează o prezenţă la … Articolul Bucureștenii amână alegerea primarului general: prezența la vot scăzută în 2025 apare prima dată în Main News.
13:00
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a comentat meciul FCSB – Dinamo, terminat 0-0, subliniind satisfacția față de prestația echipei, dar exprimând o mică dezamăgire pentru ocaziile ratate. El a evidențiat îmbunătățirea față de sezonul trecut și importanța suporterilor în succesul echipei. Play-off-ul rămâne obiectivul principal. FCSB și Dinamo au terminat meciul din etapa a 19-a … Articolul Zeljko Kopic vorbește despre lecțiile învățate de la FCSB apare prima dată în Main News.
