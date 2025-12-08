Ciprian Ciucu, lider detașat în cursa pentru Primăria Capitalei, cu 32%

15:40

Românii cu carte de identitate electronică nu au nevoie de adeverință pentru a vota. Autoritatea Electorală Permanentă confirmă că accesul în secțiile de votare este simplificat. Tabletele de vot au fost adaptate, iar timbrele autocolante nu se mai aplică pe cărțile de identitate. Află toate detaliile esențiale! Românii cu carte de identitate electronică nu au … Articolul Cum să votezi cu cartea de identitate electronică – Ghidul Autorității Electorale apare prima dată în Main News.