Ciprian Ciucu stabilește verdictul în disputa CSA Steaua

Dinamo și FCSB au terminat derby-ul fără goluri, un rezultat care nu ajută pe nimeni. Florin Tănase a declarat că echipele au lipsit de creativitate, iar ocaziile au fost puține. Ambii antrenori critică lipsa curajului în fața porții. Analizele continuă înainte de meciurile următoare din campionat. Derby-ul FCSB – Dinamo s-a încheiat cu un rezultat … Articolul Dinamo: Ce îi lipsește pentru a marca mai multe ocazii? apare prima dată în Main News.