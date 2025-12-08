Trump, dezamăgit că Zelenski că nu a citit propunerea de pace pentru Ucraina. „Asta convine Rusiei”
Adevarul.ro, 8 decembrie 2025 08:30
Președintele american Donald Trump l-a criticat, duminică seara, pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, reproșându-i că „nu a citit propunerea” americană de acord de pace pentru Ucraina, dezvăluită acum trei săptămâni și discutată separat cu Moscova și Kiev, relatează AFP
• • •
Acum 15 minute
08:30
08:30
Președintele Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu Emmanuel Macron, în timpul unei vizite în Franța # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan efectuează, luni și marți, o vizită oficială în Franța, unde va avea o întâlnire cu președintele Emmanuel Macron, dar și cu comunitatea de români și cu reprezentanții companiilor franceze.
Acum o oră
08:00
Reuters, despre alegerile din București: „Va exista o schimbare în echilibrul de putere” # Adevarul.ro
Bucureștiul a ales un primar liberal: Ciprian Ciucu câștigă alegerile cu 36,16%, oferindu-i premierului Ilie Bolojan un avantaj într-o coaliție fragilă și oprind ascensiunea candidatei de extremă-dreapta Anca Alexandrescu, dată favorită în sondaje.
07:45
Margarida Corceiro s-a iubit cu un fost fotbalist, înainte de Lando Norris. Relația cu pilotul a avut suișuri și coborâșuri # Adevarul.ro
Margarida Corceiro (23 de ani) este iubita noului campion mondial, britanicul Lando Norris (26 de ani).
07:45
CNA a analizat în detaliu modul în care posturile de televiziune au reflectat ziua votului pentru Primăria Capitalei, iar concluziile forului au arătat încălcări importante ale Legii audiovizualului. Antena 3, Realitatea Plus și România TV au primit sancțiuni, însă toate au fost doar somații.
Acum 2 ore
07:30
Noua strategie Trump redesenează prioritățile Americii: Europa trece pe plan secund, Rusia devine interlocutor, iar NATO este împins spre autoapărare până în 2027 (I) # Adevarul.ro
Dacă punem totul la un loc, soluția Europei la strategia de securitate a lui Trump arată așa: să accepte că umbrela americană nu mai e automată, să se comporte ca un actor strategic matur, să își apere propriul model politic în fața presiunilor culturale venite și din est, și din vest.
07:15
Ucraina poate depista acum mai ușor dronele Shahed? Avioanele F-16 ar fi echipate cu senzori speciali anti-dronă # Adevarul.ro
Tot mai multe indicii arată că Ucraina ar putea folosi în luptă versiuni modificate ale avioanelor F-16 primite din Europa, echipate cu senzori capabili să detecteze dronele rusești Shahed care zboară la altitudini foarte joase – exact zona în care radarele au cele mai mari dificultăți.
07:15
Ionuț Radu, ridicat în slăvi după prestația gabuloasă în fața Realului. La Madrid, portarul român n-a luat gol # Adevarul.ro
Ionuț Radu (28 de ani) a închis poarta în meciul Real Madrid -Celta Vigo 0-2.
06:45
Amenda pentru platforma lui Musk, un test de forță UE–SUA. Analiza unui profesor de drept: „Un moment de ruptură” # Adevarul.ro
Amendarea platformei X - deținută de Elon Musk - cu 120 milioane euro de către Comisia Europeană reprezintă un moment de ruptură între UE și SUA, susține avocatul și profesorul de legislația afacerilor, Ciprian Păun. El crede că decizia a fost o greșeală care va avea consecințe nefaste.
Acum 4 ore
06:30
Regizorii de „După cioate” față în față cu mafia lemnului: „Eram sigur că o să fim omorâți în pădure“ # Adevarul.ro
În documentarul „După cioate“, deja prezent în cinematografe, doi regizori urmăresc un antreprenor devenit popular pe Facebook pentru filmările în care demască mafia lemnului din România. Tiberiu Boșutar este urmărit în demersurile sale de a-i expune pe cei care taie ilegal pădurile din nordul țări.
06:30
Rezultate oficiale alegeri București 2025. Ciprian Ciucu este noul primar general al Capitalei # Adevarul.ro
Rezultatele oficiale ale votului pentru Primăria Capitalei, comunicate de Biroul Electoral, îl confirmă pe Ciprian Ciucu (PNL) drept câștigător al alegerilor pentru funcția de primar general, cu 211.562 de voturi, ceea ce reprezintă 36,16% din total.
05:45
Mâncărurile minune care te mențin sănătos și te înnebunesc de poftă. Cum să mănânci ca un viking pentru a avea o minte sclipitoare # Adevarul.ro
Sunt regiuni pe glob unde de secole localnicii se bucură de o dietă sănătoasă. Adică, consumă alimente care nu doar că oferă nutrienții necesari, dar reușesc să prevină și o serie de afecțiuni, ducând la o calitate mai bună a vieții. În mare parte sunt mâncăruri accesibile și nouă astăzi.
05:15
Guvernul Bolojan, condamnat să reziste până în primăvară. Politolog: „PSD nu o să voteze moțiunea de cenzură” # Adevarul.ro
Alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei au generat tensiuni majore între PSD, PNL și USR, dar în schimb au oferit un moment de respiro la Palatul Victoria. Politologul Andrei Țăranu explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, de ce actualul cabinet va trece iarna.
04:45
Trei destinații europene de poveste pentru familii: aventuri nordice, gusturi locale și distracție pe gheață # Adevarul.ro
Iarna aduce un farmec special în multe colțuri ale Europei, mai ales când călătorești alături de familie. Dincolo de capitalele celebre pentru târgurile de Crăciun și atracțiile clasice, există și destinații mai puțin cunoscute, dar ideale pentru vacanțe cu cei mici.
Acum 6 ore
04:15
Avertismentul unui politolog: „În Federatia Rusa se înmulțesc semnele unei mobilizări generale mascate” # Adevarul.ro
Federația Rusă a simțit slăbiciunea relației trans-atlantice și stă ca un prădător la cotitură, gata „să muște”, susține politologul Radu Carp. Sunt semne ale unei mobilizări generale în marile orașe ale Rusiei.
03:15
Tunelul de 1,7 km de pe Autostrada Sibiu–Pitești prinde contur. Cum se lucrează în teren dificil # Adevarul.ro
Portalurile celui mai lung tunel de pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești au fost realizate, în așteptarea „cârtiței” care urmează să le străpungă. Doar o parte a lotului montan care cuprinde Tunelul Poiana se află însă în șantier.
02:45
Acasă la cel mai carismatic țăran-gangster din istoria României. Povestea de film a haiducului devenit milițian # Adevarul.ro
Ultimul haiduc al României, banditul Gheorghe Coroi, este venerat și astăzi în comuna sa natală. Oamenii au un adevărat cult pentru Coroi și spun că a fost un adevărat erou al țăranilor săraci. De altfel mulți îi poartă numele, iar autoritățile locale i-au ridicat un monument comemorativ.
Acum 8 ore
02:15
Prețuri mari la energie, cu intenție? Ce spune un expert despre strategia statului și costurile reale pentru populație # Adevarul.ro
Facturile la energie și gaze nu plătesc doar consumul: banii se împart între costul real al energiei sau gazului consumat, costurile de transport și distribuție, taxele și mecanismele prin care statul finanțează energia verde și cogenerarea, plus costurile administrative și profitul furnizorului.
01:45
Ce reprezintă ținta 95-95-95, de atins până în 2030. „O criză istorică de finanțare amenință să anuleze decenii de progrese” # Adevarul.ro
O afecțiune care a ucis până acum pe glob 44,1 milioane de oameni riscă să redevină o amenințare, anulându-se decenii de progrese. În România, numărul de decese produse în intervalul 1985-2024 a trecut de 8.700.
01:45
Candidatul PNL Ciprian Ciucu a câștigat detașat alegerile pentru Primăria Capitalei în 5 din cele 6 sectoare ale Bucureștiului, după numărarea a peste 99% din voturi.
01:30
Familia care conduce de peste 20 de ani o primărie din județul Botoșani: după tată și mamă, fiica preia acum frâiele # Adevarul.ro
Fiica unui fost primar cercetat de DNA pentru luare de mită, Andreea-Cristina Alecu Gireadă, a câștigat alegerile locale și devine noul primar al comunei Mihai Eminescu, continuând astfel dominația familiei asupra administrației locale din 2004.
01:15
Anca Alexandrescu oferă o interpretare neașteptată a votului din București: „A fost învins Nicușor Dan” # Adevarul.ro
În noaptea alegerilor locale, Anca Alexandrescu a lansat o interpretare surprinzătoare a rezultatelor din Capitală, susținând că adevăratul învins este Nicușor Dan.
01:15
Aplicațiile de acces la distanță, o poartă pentru fraude. Cum pot utilizatorii să se protejeze # Adevarul.ro
Fraudele online prin AnyDesk încep să lovească puternic și în România. Un nou val de înșelătorii extrem de periculoase ia amploare, specialiștii avertizând că riscul a crescut brusc în ultimele săptămâni.
01:00
Bătrânul și Marea Neagră. Cât de reale sunt amenințările lui Putin privind o blocadă navală a Ucrainei # Adevarul.ro
Marea Neagră revine în centrul tensiunilor după ce o nouă serie de atacuri ucrainene cu drone maritime asupra petrolierelelor din „flota fantomă” a Rusiei a stârnit furia Kremlinului.
00:45
Candidatul PNL Ciprian Ciucu se află în fruntea clasamentului după numărătoarea parțială a voturilor pentru alegerile locale parțiale pentru Primăria Capitalei.
00:45
Grindeanu, prima reacție după eșecul de la Primăria Capitalei: „O înfrângere, dar un scor care poate fi o bază bună pentru reconstrucție” # Adevarul.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a calificat rezultatul din Capitală drept „o înfrângere”, dar a spus că scorul obținut poate fi „o bază bună de pornire pentru reconstrucție”.
Acum 12 ore
00:15
Jurnalistă căutată de polițiști după ce a îndemnat la vot responsabil: „Ai mei m-au sunat speriați. M-a umflat râsul” # Adevarul.ro
Jurnalista Ondine Gherguț a reclamat pe Facebook că a fost căutată de poliție duminică după-amiază, ca urmare a unei postări publicate în care îndemna alegătorii să voteze responsabil, fără să nominalizeze vreun candidat.
00:15
Pe 8 octombrie, în 1832, apărea primul periodic românesc oficial, iar în 1920 avea loc atentatul cu bombă din Senatul României. În 1943 se năștea Jim Morrison, în 1957 venea pe lume Ștefan Hrușcă, iar în 1980 John Lennon era ucis.
00:15
CTP critică atitudinea lui Drulă după alegerile din Capitală: schimbare de ton care „dezgustă” # Adevarul.ro
Cristian Tudor Popescu a reacționat dur după afișarea primelor rezultate ale alegerilor pentru Primăria Capitalei, în care liberalul Ciprian Ciucu este dat câștigător.
7 decembrie 2025
23:45
George Becali, ironii la adresa Ancăi Alexandrescu: „Dacă ieșea primar, bucureștenii nu mai aveau nici apă caldă, nici căldură” # Adevarul.ro
George Becali a lansat ironii dure la adresa Ancăi Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, după ce a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei, sugerând că e dificil pentru o femeie să candideze. „Dacă ieșea primar nu mai aveau bucureștenii nici apă caldă nici căldură”,a spus acesta
23:45
În spatele ușilor închise din Kiseleff 10. Cum s-a trăit în sediul PSD înfrângerea lui Daniel Băluță # Adevarul.ro
Primele rezultate ale alegerilor din București au temperat entuziasmul candidatului PSD, Daniel Băluță, care declara după vot că „de mâine putem să construim Bucureștiul pe care ni-l dorim”. Pe parcursul întregii zile de duminică, atmosfera de la sediul din Kiseleff trăda însă alte așteptări.
23:30
Ciolacu se mută la Buzău: „Am pribegit destul. Chiriile sunt mai ieftine”. Cum explică eșecul lui Băluță # Adevarul.ro
Marcel Ciolacu câștigă președinția Consiliului Județean Buzău. El conduce în clasament cu 52,12% din voturile exprimate, după centralizarea a 82,74% dintre procesele verbale din județ.
23:30
Mesajul surprinzător postat de Elena Lasconi după rezultatele care-l arată câștigător pe Ciucu la Primăria București # Adevarul.ro
Fosta candidată la Președinție Elena Lasconi a transmis, duminică seară, un mesaj de apreciere pentru candidatul liberal Ciprian Ciucu.
23:15
În spatele ușilor închise din Modrogan. Cum s-a trăit în sediul PNL triumful lui Ciprian Ciucu # Adevarul.ro
La 30 ani distanță de la expirarea mandatului lui Crin Halaicu, Partidul Național Liberal revine la conducerea Primăriei Capitalei prin victoria obținută duminică de Ciprian Ciucu.
23:00
Ponta îl atacă pe George Simion: „Iar a făcut o șmecherie / Ciucu poate nu se mută la Cotroceni în 2030” # Adevarul.ro
Deputatul Victor Ponta a analizat rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, într-un mesaj postat pe Facebook în care a comentat prestația principalilor actori politici.
23:00
Orban, mesaj dur pentru PSD după rezultatele alegerilor din București: „Să înceteze cu atacurile şi cu blocarea deciziilor în Coaliţie” # Adevarul.ro
Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban a cerut PSD să renunțe la atacuri și să se concentreze pe guvernare după rezultatele alegerilor din Capitală.
22:45
Traian Băsescu, despre rezultatul alegerilor din Capitală: „Sloganul «marș, mă» n-a funcționat”. Pe seama cui pune înfrângerea PSD # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat rezultatele alegerilor pentru Primăria Capitalei.
22:45
Ciucu stârnește polemici după ce a spus că Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală: „Așa am auzit, dar nu pot să probez” # Adevarul.ro
După primele exit-poll-uri ale alegerilor locale, Ciprian Ciucu, viitorul primar general al Capitalei, a stârnit polemici printr-o declarație referitoare la președintele României, Nicușor Dan.
22:30
Rezultate oficiale alegeri Primăria București. Clasamentul după numărarea a peste 30% din voturi # Adevarul.ro
Au apărut primele rezultate oficiale ale votului pentru Primăria Capitalei.
22:30
Secretul victoriei lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Ce spun analiștii despre rezultatele la vot # Adevarul.ro
Campania agresivă a PNL axată pe ideea de vot util a dat roade la alegerile pentru Primăria Capitalei, spun analiștii politici. În acest context, adaugă aceștia, victoria lui Ciprian Ciucu era previzibilă. Cătălin Drulă a fost principalul vizat de această campanie.
22:00
Ana Ciceală, prima reacție după exit-poll: „Sondajele au fost folosite pentru a manipula” # Adevarul.ro
Ana-Maria Ciceală, candidata SENS la alegerile locale parțiale de duminică, spune că este mulțumită că mesajele campaniei ei au ajuns la bucureșteni.
21:45
Cătălin Drulă, după rezultatul exit-poll: „Susținem două tururi”. Mesajul pentru Ciprian Ciucu # Adevarul.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a declarat că principalele reforme pentru București trebuie aplicate imediat.
21:45
Anca Alexandrescu: „Este un moment complicat pentru țara noastră”. Simion: „Nimeni nu ne poate trimite la colț” # Adevarul.ro
Anca Alexandrescu și George Simion au făcut primele declarații după închiderea urnelor și anunțarea rezultatului exit-poll. Cei doi au transmis că vor aștepta numărătoarea voturilor și vor analiza ulterior campania electorală.
21:30
Ciprian Ciucu, după rezultatul exit-poll: „Votul primit mă responsabilizează, voi munci mult pentru bucureșteni” # Adevarul.ro
La scurt timp după anunțarea rezultatelor exit-poll-urilor, Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Caăitalei, a transmis un mesaj de mulțumire și responsabilitate.
21:15
Europa începe să realizeze că este singură? Majoritatea statelor membre ale UE susțin că securitatea continentului depinde de apărarea Kievului # Adevarul.ro
Noua Strategie Națională de Securitate a Statelor Unite, publicată pe 4 decembrie, marchează, potrivit unor analiști, o schimbare structurală în relația Washingtonului cu Europa.
21:15
Candidatul PSD la Primăria București, Daniel Băluță, a mulțumit alegătorilor, echipei și voluntarilor pentru implicare și a subliniat că rezultatul oficial va fi decis de numărătoarea voturilor.
20:30
Ce spun experții despre rezultatul la alegerile din București care ar putea schimba raportul de forțe în coaliție # Adevarul.ro
Analiștii politici au prezentat situația alegerilor din Capitală, acolo unde se bat pentru poziția de primar general cei trei candidați ai coaliției de guvernare. În funcție de rezultat, scrutinul de astăzi ar putea aduce și costuri neașteptate.
20:15
Un român a bătut două tinere care se sărutau într-un tramvai din Bremen. Una dintre victime a leșinat # Adevarul.ro
Scene șocante au avut loc într-un tramvai din Bremen. Un bărbat de 25 de ani, cetățean român, a atacat două tinere de 18 și 19 ani, care se sărutau. Una dintre victime a leșinat în urma loviturilor, iar agresorul a fost reținut de poliție.
20:15
Rețeaua secretă care permite Rusiei să mențină în aer rachetele Iskander în pofida sancțiunilor # Adevarul.ro
Rusia continuă să importe, pe căi puțin vizibile, componente esențiale pentru propulsia rachetelor sale Iskander, în ciuda regimului internațional de sancțiuni.
20:00
Kavala, la un pas de Constanța: UE finanțează autostrada care va lega România de Grecia # Adevarul.ro
Comisia Europeană a aprobat finanțarea unei autostrăzi strategice care va conecta România de Grecia, prin municipiul Constanța.
