Superliga: CFR Cluj și-a luat gândul de la play-off, după remiza cu Craiova. Farul, umilită de ultima clasată

Sunt regiuni pe glob unde de secole localnicii se bucură de o dietă sănătoasă. Adică, consumă alimente care nu doar că oferă nutrienții necesari, dar reușesc să prevină și o serie de afecțiuni, ducând la o calitate mai bună a vieții. În mare parte sunt mâncăruri accesibile și nouă astăzi.