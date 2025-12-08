Olanda a ridicat F-35 în alertă după detectarea unei drone suspecte în spațiul aerian
Newsweek.ro, 8 decembrie 2025 08:50
Două avioane de vânătoare olandeze F-35 au fost ridicate de la sol duminică dimineață după ce a fost...
Acum 10 minute
09:10
Motivul real pentru care aerul rece al iernii miroase atât de bine. Este mai sănătos ca cel de vară? # Newsweek.ro
Acel miros al iernii revigorant este real — și există o explicație științifică în spatele lui. Cerce...
Acum 30 minute
08:50
Două avioane de vânătoare olandeze F-35 au fost ridicate de la sol duminică dimineață după ce a fost...
Acum o oră
08:40
Presa internaţională: Victoria liberalilor la Bucureşti întăreşte coaliţia pro-europeană # Newsweek.ro
Bucureştiul a ales un primar liberal în alegerile locale de duminică, oferindu-i prim-ministrului Il...
08:30
Ciprian Ciucu respinge ideea unei rivalități cu Bolojan: „Îl consider un model, nu un adversar” # Newsweek.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, câştigător detaşat al alegerilor de duminică, a...
08:30
Ciprian Ciucu trăiește din salariu de primar și a muncit în Kosovo și Georgia. Ce studii și ce datorii are? # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a câștigat un mandat de primar al Bucureștiului după ce i-a învins la mare distanță pe...
Acum 2 ore
08:10
Ciprian Ciucu: „S-a rupt ceva în relația cu Nicușor Dan, dar e timpul pentru o resetare și dialog” # Newsweek.ro
Câştigătorul Primăriei Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că relaţia cu preşedintele Nicuşor Dan s-a d...
07:50
Trump îl critică pe Zelenski pentru că „nu a citit” propunerea americană de pace pentru Ucraina # Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat duminică seara omologului său ucrainean Volodimir Ze...
07:40
Rețeta măicuțelor pentru sarmale de post ca la mănăstire. Cum să le prepari cu bani puțini # Newsweek.ro
În mănăstiri, sarmalele de post sunt pregătite simplu, curat și cu ingrediente ieftine, dar rezultat...
07:30
Cum schimbi furnizorul de curent electric? Ce trebuie să faci pentru a alege bine, în avantajul tău? # Newsweek.ro
Cum îţi schimbi furnizorul de curent electric? Ce trebuie să faci pentru a-l alege bine, în avantaju...
07:20
Horoscop 9 decembrie. Luna în Leu îi pune pe Raci în centrul atenției. Taurii, bântuiți de trecut # Newsweek.ro
Horoscop 9 decembrie. Luna în Leu îi pune pe Raci în centrul atenției. Taurii sunt bântuiți de trecu...
Acum 4 ore
07:10
Italia majorează pensiile: cât vor crește cele de 1000 de euro și ce șanse au românii să beneficieze? # Newsweek.ro
O pensie minimă va crește de la 616,67 la 619,79 euro, iar o pensie de 1.000 de euro net va crește c...
06:30
Sărbătoare 9 decembrie. Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana. Zi cu dezlegare la pește # Newsweek.ro
Pe 9 decembrie, creștinii prăznuiesc Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana. Este una...
Acum 12 ore
22:20
Alegeri la Buzău. Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean, după numărarea a 57% din procese verbale # Newsweek.ro
Marcel Ciolacu este pe primul loc în cursa pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buză...
21:50
George Simion răsuflă ușurat: Anca Alexandrescu a pierdut. Ce i-a transmis subtil lui Călin Georgescu? # Newsweek.ro
George Simion nu i-a făcut deloc campanie Ancăi Alexandrescu. Ceea ce și-a dorit în secret George Si...
21:30
Ciprian Ciucu, după ce a câștigat alegerile în Capitală: „O să avem mult de muncă la Primăria Bucureşti” # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, a făcut primele declarații dup...
21:20
„Rezultatul exipollurilor: e neconcludent. Îi rog pe toți colegii mei să fie extrem de atenți. Cei c...
21:00
SONDAJ INSCOP Ciprian Ciucu - 31%, Daniel Băluță - 28%, Anca Alexandrescu - 21%, Cătălin Drulă - 12% # Newsweek.ro
Conform sondajului de opinie INSCOP Research, voturile bucureștenilor pentru poziția de Primar Gener...
20:40
EXIT POLL 21.00 Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Anca Alexandrescu, Cătălin Drulă. Cine va fi noul primar? # Newsweek.ro
Bucureștenii află la ora 21.00 primele rezultate ale exit-pollurilor pentru alegerile la Primăria Ca...
20:40
Fiul lui Trump confirmă: SUA ar putea înceta sprijinul pentru efortul de război al Ucrainei # Newsweek.ro
Donald Trump ar putea renunţa la războiul din Ucraina, a declarat fiul cel mare al preşedintelui ame...
20:20
Metaloglobus București a obținut a doua sa victorie în Superliga de fotbal, 2-1 (2-0) cu Farul Const...
Acum 24 ore
19:50
George Simon, acuzații în ziua alegerilor: „Tot ce se vehiculează în spațiul public e încercare de manipulare” # Newsweek.ro
George Simion (AUR) face acuzații în ziua alegerilor spunând că este vorba de manipulare. El spune c...
19:40
1.300.000 salarii de bugetari și 4.600.000 pensie urmează să fie înghețate în 2026. La ce nivel vor rămâne? # Newsweek.ro
Guvernul va anunța oficial că pensiile și salariile bugetarilor urmează să fie înghețate în 2026. sa...
19:30
Rezultatele la Loto 6/49 de duminică 7 decembrie. Ce numere au ieșit la tragerile speciale de Moș Nicolae? # Newsweek.ro
Duminică, 7 decembrie 2025, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 ș...
18:50
61 de sesizări de posibile incidente electorale în ziua votului. Ce spune Ministerul de Interne? # Newsweek.ro
Ministerul de Interne anunță că un număr de 61 de sesizări de posibile incidente electorale au fost ...
18:20
Cea mai extinsă analiză a tratamentelor pentru ADHD confirmă, pe baza dovezilor ştiinţifice solide, ...
18:10
VIDEO Turcia face furori cu bomba KGK-84, de peste 900 kg. Zboară 100 km și ocolește apărarea aeriană # Newsweek.ro
Turcia a prezentat o nouă versiune a kitului său KGK-84 pentru convertirea unei bombe de peste 900 d...
18:00
Ciprian Ciucu acuză o campanie de dezinformare: „Unele partide nu au învățat nimic și fac aceleași prostii” # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru primăria București a acuzat PSD că nu a învățat nimic din jocul...
17:50
Metoda prin care lămâile rămân proaspete 40 de zile. Ai nevoie doar de un borcan sigilat și apă # Newsweek.ro
Lămâile se strică adesea mult prea repede, însă specialiștii în bucătărie susțin că există o metodă ...
17:40
Majoritatea polonezii vor să introducă armata obligatorie. De ce România nu va urma această rețetă? # Newsweek.ro
Un nou sondaj arată că majoritatea polonezilor sunt în favoarea reinstaurării serviciului militar ob...
17:10
Risc de radiații nucleare. Structura de oțel deasupra Centralei de la Cernobîl, grav avariată de drone # Newsweek.ro
Organismul de supraveghere nucleară al ONU (AIEA) declară că structura de protecție din oțel de la C...
17:10
Generalul Kellogg, prietenul lui Zelenski: Pacea în Ucraina este „foarte aproape”. Depinde de două „puncte” # Newsweek.ro
Keith Kellogg, trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, a declarat că...
17:00
Britanicul Lando Norris (McLaren) a câştigat, duminică, pentru prima dată titlul mondial în Formula ...
16:40
O încăierare izbucnită într-o parcare a terminalului nr.3 de la aeroportul londonez Heathrow, unul d...
16:20
Apele Române au făcut precizări privind Barajul Paltinu în urma unor imagini apărute astăzi în spați...
16:10
Avioane chineze au îndreptat radarul de control al focului către aeronave japoneze, anunţă Japonia # Newsweek.ro
Japonia a anunțat duminică că avioane de vânătoare chineze au îndreptat radarul de control al foculu...
16:00
La Găești, jud. Dâbovița, sunt organizate 11 secții de vot unde sunt așteptați 11,876 de votanți pe...
15:50
Cine e considerat cel mai bun primar al Capitalei. Pe ce loc se află actualul președinte # Newsweek.ro
Un sondaj CURS arată care cred bucureștenii că a fost cel mai bun primar al Capitalei.
15:40
Nou ajutor la pensie de sărbători pentru toți pensionarii. Documentele, trimise. Unii iau și 10.000 lei bonus # Newsweek.ro
Luna decembrie vine cu o serie de ajutoare la pensie. De unele am tot vorbit - ajutorul de 400 de le...
15:30
Record negativ de prezenţă la vot a bucureştenilor. Trendul scăzut se confirmă până la ora prânzului # Newsweek.ro
Este un record negativ de prezenţă la vot a bucureştenilor, la alegerile pentru primarul general. Tr...
14:50
Alimentele extrem de procesate pun în pericol mulți copii. Care sunt cele mai consumate produse nocive? # Newsweek.ro
Alimentele extrem de procesate domină dietele și publicitatea la nivel mondial. Un nou raport UNICEF...
14:40
Cine face cercetări sociologice în timpul alegerilor din Bucureşti. Sunt cinci nume implicate în proces # Newsweek.ro
Ce case de sondare fac cercetări sociologice, în timpul alegerilor din Bucureşti? Sunt cinci nume ca...
14:10
Ce spun sondajele la ora 14? Bucureștiul nu ar fi contaminat cu aur. Bătălie mare pentru locul 2 și o surpriză # Newsweek.ro
Bucureștenii își ale duiminică primarul general într-o lupăt care se anunță foarte strânsă. Primele ...
14:00
Africa, continentul loviturilor de stat. Preşedintele Beninului spune că armata e lângă el. Unii militari, nu # Newsweek.ro
Africa este continentul loviturilor de stat. Preşedintele Beninului, Patrice Guillaume Athanase Talo...
13:50
Patru legume pe care le poți cultiva și iarna în grădină. Sunt pline de vitamina C, fier și calciu # Newsweek.ro
Știm cu toții că este important să consumăm legume, iar legumele cu frunze verzi închise la culoare ...
13:40
FOTO Ați auzit de mașinuța Oszkar Beke? A fost făcută în România în 1957. Copiată, după BMW Isetta # Newsweek.ro
În anii 1950, pe fondul crizei economice, în Europa, a apărut „moda” microcar-urilor, a mașinuțelor ...
13:30
Nicuşor Dan merge în vizită oficială, în Franţa. El se va întâlni cu preşedintele Emmanuel Macron # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, merge în vizită oficială, în Franţa. El se va întâlni cu omologu...
13:10
Daniel Băluţă: Vreau să le mulţumesc din tot sufletul bucureştenilor care participă astăzi la vot # Newsweek.ro
Candidatul PSD la Primăria Generală, Daniel Băluţă, spune că le mulţumeşte "din tot sufletul bucureş...
12:40
Perturbare pe Aeroportul Heathrow, din Londra, în timp ce serviciile de urgență se ocupă de incident # Newsweek.ro
Este o perturbare serioasă, pe Aeroportul Heathrow, din Londra, în timp ce serviciile de urgență se ...
12:30
Transgaz anunţă că România este pregătită pentru sezonul rece 2025 – 2026. "Asigurăm alimentarea cu gaze" # Newsweek.ro
Transgaz anunţă că România este pregătită pentru sezonul rece 2025 – 2026. "Asigurăm alimentarea cu ...
11:50
Unele tipuri de cancer nu mai răspund la tratamente. Ce a descoperit o echipă de cercetători? # Newsweek.ro
O echipă de cercetători de la Universitatea Rockefeller, din Statele Unite, a descoperit unul dintre...
