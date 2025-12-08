Criza apei din Prahova. Alimentarea cu apă, reluată în toate localitățile afectate. Se verifică potabilitatea
Newsweek.ro, 8 decembrie 2025 14:50
Alimentarea cu apă a fost reluată în toate cele 13 localități afectate, a anunțat luni Prefectura Pr...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
15:20
Pentru prima oară dupa al Doilea Război Mondial, SUA își iau mâinile de pe Europa. Miza 3.800.000.000 $ # Newsweek.ro
Noua „Strategie de Securitate Națională” a SUA schimbă lumea – iar pentru Europa și Germania, vremur...
Acum 30 minute
15:10
Germania își pregătește spitalele pentru un scenariu îngrijorător: Atac rusesc asupra flancului estic al NATO # Newsweek.ro
Berlinul își pregătește spitalele pentru un scenariu apocaliptic. Un atac rusesc asupra flancului es...
15:00
„Bursa” brazilor de Crăciun: E mai ieftin la magazin sau în piață? Brad de 1,5 - 2 metri, între 80 și 250 lei # Newsweek.ro
În fiecare an, odată cu apropierea Crăciunului, începe și „bursa” brazilor naturali. Evident, ca toa...
Acum o oră
14:50
Criza apei din Prahova. Alimentarea cu apă, reluată în toate localitățile afectate. Se verifică potabilitatea # Newsweek.ro
Alimentarea cu apă a fost reluată în toate cele 13 localități afectate, a anunțat luni Prefectura Pr...
14:40
Contabil a arătat în instanță că o pensie a fost greșit calculată de Casa de Pensii. Pensionarul, despăgubit # Newsweek.ro
Pensia unui pensionari va fi recalculată de Casa de Pensii. Extraordionar este faptul că recalculare...
14:30
Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare duminică. Călătorii directe Bucureşti-Budapesta # Newsweek.ro
Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare duminică, anunţă CFR Călători. În noul program vor fi in...
Acum 2 ore
14:10
Ilie Bolojan: „Un viitor mai bun pentru români se poate construi doar pe baza unei Constituții puternice” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, luni, un mesaj de Ziua Constituției României, în care a subliniat...
14:00
Haos, la Aeroportul Otopeni, în luna vacanțelor de iarnă! Nu mai ajungi cu mașina ori autobuzul la „Plecări” # Newsweek.ro
Începând de astăzi, 8 decembrie 2025, va fi haos la Aeroportul Otopeni. Mai ales dacă zburați în vac...
13:50
Traian Băsescu: „Drulă a fost executat pentru ceea ce USR a făcut la guvernare”. Ce spune despre coaliție? # Newsweek.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, luni, despre rezultatul candidatului USR, Cătălin Drulă...
13:50
Fritz, întrebat dacă Lasconi mai are un viitor în USR: Declaraţiile ei despre politică nu le consider fericite # Newsweek.ro
Dominic Fritz a fost întrebat, luni, într-o conferinţă de presă, dacă Lasconi mai are un viitor în U...
13:40
Un tip de cancer afectează din ce în ce mai mulți tineri. Doctorii nu știu care este cauza # Newsweek.ro
Un tip foarte rar de cancer este în creștere rapidă în rândul generațiilor tinere și nimeni nu știe ...
13:40
Ciprian Ciucu, primele declarații la Primăria Capitalei: „Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului” # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, a declarat luni că aşteptările sale pentru primul an vor fi...
13:30
VIDEO O autostradă din România o ia la vale. Ploile pun în pericol circulația și șoferii # Newsweek.ro
Probleme pe autostrada (Drum expres) Pitești - Craiova duipă ce a plouat intens. Pe unele de porțiun...
13:30
Preşedintele USR, Dominic Fritz: „Mă aştept ca anul acesta să avem un nou ministru al Apărării” # Newsweek.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că se aşteaptă că în acest an să fie numit un nou ministr...
Acum 4 ore
13:00
Trei persoane, doi bărbaţi şi o femeie, au murit pe Insula Tenerife, în arhipelagul spaniol Canare, ...
12:40
Aproximativ 1.200 de imobile rămân fără agent termic pentru lucrări la sistemul de termoficare. În ce zone # Newsweek.ro
Aproximativ 1.200 de imobile din Capitală rămân fără agent termic pentru lucrări de reparaţie şi rem...
12:40
VIDEO Submarin rusesc a stat 25 ani în reparații. A fost dus la fier vechi. Rachetele Kalibr nu se potriveau # Newsweek.ro
Eșec major al lui Putin. Un submarin rusesc a stat 25 ani în reparații. A fost dus la fier vechi. Ra...
12:10
Pilotul australian Oscar Piastri se gândeşte deja să urmărească echipa Australiei învingând Anglia l...
11:50
100.000 șoferi vor plăti rovinieta în funcție de kilometri parcurși. Viața pe camion, mai scumpă # Newsweek.ro
Camioanele vor trece la un sistem de plată pe kilometru, iar rovinieta pentru vehiculele ușoare va f...
11:50
România a obținut două titluri la Campionatele Mondiale de Teqball.
11:30
VIDEO Finlanda e pregătită de război. A creat prima rețea de orașe subterane: drumuri, spitale, „case” # Newsweek.ro
Cu o graniță lungă cu Rusia, după al II-lea Război Mondial, Finlanda a construit adăposturi subteran...
Acum 6 ore
11:20
Elon Musk, supărat că UE a amendat X cu 120.000.000 €. I-a șters contul și spune că trebuie „desființată” # Newsweek.ro
Miliardarul excentric Elon Musk, fosta mână dreaptă a lui Trump, s-a supărat că UE a amendat platfor...
11:20
ANALIZĂ USR a pierdut 13%, iar PSD 6% în București într-un an. PNL, plus 22%, AUR plus 13%. Cum se explică? # Newsweek.ro
Alegerile pentru primăria București au fost câștigate de Ciprian Ciucu (PNL) care l-a devansat pe Da...
11:00
Dominic Fritz, după ce Drulă a pierdut alegerile la București: „Văd că Ciolacu vrea să dispară USR” # Newsweek.ro
Dominic Fritz, președintele USR a făcut câteva declarații după ce Cătălin Drulă a pierdut alegerile ...
10:50
Doliu în fotbal. A murit antrenorul Ioan Sdrobiş, cel care l-a descoperit pe Cristian Chivu # Newsweek.ro
Antrenorul Ioan Sdrobiş a murit la 79 ani. Cunoscut sub numele „Părintele” Sdrobiș l-a descoperit pe...
10:40
Ministrul Dragos Pîslaru sesizează Parchetul European pentru achiziția microbuzelor electrice pentru elevi # Newsweek.ro
Ministrul Investiţiilor şi Poiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, spune că a decis să sesizeze Parchet...
10:20
La ce oră intră azi alocațiile, indemnizația de creștere copil și stimulentul de inserție? Ce sume se dau? # Newsweek.ro
La ce oră intră azi alocațiile, indemnizația de creștere copil și stimulentul de inserție? Ce sume s...
10:20
Codul WhatsApp pe care nu ar trebui să-l dezvălui niciodată în timpul unui apel. Îți pierzi instant contul # Newsweek.ro
Escrocii știu cum să facă rost de conturi de WhatsApp pentru a comite noi și noi infracțiuni. Cu un ...
10:10
Un cunoscut lanț de supermarketuri se luptă pentru supraviețuire. 3.000 de angajați, în pericol # Newsweek.ro
Problemele financiare afectează un mare lanț de supermarketuri. Se închid magazine, se pierd locuri ...
10:00
Când vor fi organizate alegeri în Sectorul 6 din București? Cine va prelua funcția de primar interimar? # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei, ceea ce înseamnă că Sectorul 6 trebuie...
09:50
Sorin Grindeanu, după alegeri: „Coaliția trebuie să meargă mai departe”. Ce spune despre moțiunea de cenzură? # Newsweek.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că actuala coaliție de guvernare trebuie să mearg...
09:34
Ciucu, despre posibila revenire a lui Ludovic Orban în PNL: Am mai fost întrebat şi rămân consecvent # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a fost întrebat, după anunţul privind câştigarea detaşată a fotoliului de primar al Ca...
09:34
Bulgaria trece moneda euro la 1 ianuarie. Cum sunt afectați românii care merg la cumpărături sau în vacanță # Newsweek.ro
Bulgaria trece la moenda euro la 1 ianuarie. Vior fi schimbări și pentru românii care merg la superm...
Acum 8 ore
09:20
Ajutor la pensie pentru facturi. Ce se întâmplă dacă nu folosești un tichet? Până când poți folosi banii? # Newsweek.ro
Ajutor la pensie pentru facturi. Până când pot folosi pensionarii sprijinul de la Guvern pentru plat...
09:10
Motivul real pentru care aerul rece al iernii miroase atât de bine. Este mai sănătos ca cel de vară? # Newsweek.ro
Acel miros al iernii revigorant este real — și există o explicație științifică în spatele lui. Cerce...
08:50
Două avioane de vânătoare olandeze F-35 au fost ridicate de la sol duminică dimineață după ce a fost...
08:40
Presa internaţională: Victoria liberalilor la Bucureşti întăreşte coaliţia pro-europeană # Newsweek.ro
Bucureştiul a ales un primar liberal în alegerile locale de duminică, oferindu-i prim-ministrului Il...
08:30
Ciprian Ciucu respinge ideea unei rivalități cu Bolojan: „Îl consider un model, nu un adversar” # Newsweek.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, câştigător detaşat al alegerilor de duminică, a...
08:30
Ciprian Ciucu trăiește din salariu de primar și a muncit în Kosovo și Georgia. Ce studii și ce datorii are? # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a câștigat un mandat de primar al Bucureștiului după ce i-a învins la mare distanță pe...
08:10
Ciprian Ciucu: „S-a rupt ceva în relația cu Nicușor Dan, dar e timpul pentru o resetare și dialog” # Newsweek.ro
Câştigătorul Primăriei Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că relaţia cu preşedintele Nicuşor Dan s-a d...
07:50
Trump îl critică pe Zelenski pentru că „nu a citit” propunerea americană de pace pentru Ucraina # Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat duminică seara omologului său ucrainean Volodimir Ze...
07:40
Rețeta măicuțelor pentru sarmale de post ca la mănăstire. Cum să le prepari cu bani puțini # Newsweek.ro
În mănăstiri, sarmalele de post sunt pregătite simplu, curat și cu ingrediente ieftine, dar rezultat...
07:30
Cum schimbi furnizorul de curent electric? Ce trebuie să faci pentru a alege bine, în avantajul tău? # Newsweek.ro
Cum îţi schimbi furnizorul de curent electric? Ce trebuie să faci pentru a-l alege bine, în avantaju...
Acum 12 ore
07:20
Horoscop 9 decembrie. Luna în Leu îi pune pe Raci în centrul atenției. Taurii, bântuiți de trecut # Newsweek.ro
Horoscop 9 decembrie. Luna în Leu îi pune pe Raci în centrul atenției. Taurii sunt bântuiți de trecu...
07:10
Italia majorează pensiile: cât vor crește cele de 1000 de euro și ce șanse au românii să beneficieze? # Newsweek.ro
O pensie minimă va crește de la 616,67 la 619,79 euro, iar o pensie de 1.000 de euro net va crește c...
06:30
Sărbătoare 9 decembrie. Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana. Zi cu dezlegare la pește # Newsweek.ro
Pe 9 decembrie, creștinii prăznuiesc Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana. Este una...
Acum 24 ore
22:20
Alegeri la Buzău. Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean, după numărarea a 57% din procese verbale # Newsweek.ro
Marcel Ciolacu este pe primul loc în cursa pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buză...
21:50
George Simion răsuflă ușurat: Anca Alexandrescu a pierdut. Ce i-a transmis subtil lui Călin Georgescu? # Newsweek.ro
George Simion nu i-a făcut deloc campanie Ancăi Alexandrescu. Ceea ce și-a dorit în secret George Si...
21:30
Ciprian Ciucu, după ce a câștigat alegerile în Capitală: „O să avem mult de muncă la Primăria Bucureşti” # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, a făcut primele declarații dup...
21:20
„Rezultatul exipollurilor: e neconcludent. Îi rog pe toți colegii mei să fie extrem de atenți. Cei c...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.