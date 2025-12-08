VIDEO Trei morţi şi trei răniţi în Spania, luaţi de un val uriaş în Canare

Newsweek.ro, 8 decembrie 2025 13:00

Trei persoane, doi bărbaţi şi o femeie, au murit pe Insula Tenerife, în arhipelagul spaniol Canare, ...

Acum 30 minute
13:00
Acum o oră
12:40
Aproximativ 1.200 de imobile rămân fără agent termic pentru lucrări la sistemul de termoficare. În ce zone Newsweek.ro
Aproximativ 1.200 de imobile din Capitală rămân fără agent termic pentru lucrări de reparaţie şi rem...
12:40
VIDEO Submarin rusesc a stat 25 ani în reparații. A fost dus la fier vechi. Rachetele Kalibr nu se potriveau Newsweek.ro
Eșec major al lui Putin. Un submarin rusesc a stat 25 ani în reparații. A fost dus la fier vechi. Ra...
Acum 2 ore
12:10
Auto - F1: Oscar Piastri se gândeşte deja la soare şi cricket, după un sezon dificil Newsweek.ro
Pilotul australian Oscar Piastri se gândeşte deja să urmărească echipa Australiei învingând Anglia l...
11:50
100.000 șoferi vor plăti rovinieta în funcție de kilometri parcurși. Viața pe camion, mai scumpă Newsweek.ro
Camioanele vor trece la un sistem de plată pe kilometru, iar rovinieta pentru vehiculele ușoare va f...
11:50
Ați auzit de Teqball? România a obținut două titluri la Campionatele Mondiale Newsweek.ro
România a obținut două titluri la Campionatele Mondiale de Teqball.
11:30
VIDEO Finlanda e pregătită de război. A creat prima rețea de orașe subterane: drumuri, spitale, „case” Newsweek.ro
Cu o graniță lungă cu Rusia, după al II-lea Război Mondial, Finlanda a construit adăposturi subteran...
Acum 4 ore
11:20
Elon Musk, supărat că UE a amendat X cu 120.000.000 €. I-a șters contul și spune că trebuie „desființată” Newsweek.ro
Miliardarul excentric Elon Musk, fosta mână dreaptă a lui Trump, s-a supărat că UE a amendat platfor...
11:20
ANALIZĂ USR a pierdut 13%, iar PSD 6% în București într-un an. PNL, plus 22%, AUR plus 13%. Cum se explică? Newsweek.ro
Alegerile pentru primăria București au fost câștigate de Ciprian Ciucu (PNL) care l-a devansat pe Da...
11:00
Dominic Fritz, după ce Drulă a pierdut alegerile la București: „Văd că Ciolacu vrea să dispară USR” Newsweek.ro
Dominic Fritz, președintele USR a făcut câteva declarații după ce Cătălin Drulă a pierdut alegerile ...
10:50
Doliu în fotbal. A murit antrenorul Ioan Sdrobiş, cel care l-a descoperit pe Cristian Chivu Newsweek.ro
Antrenorul Ioan Sdrobiş a murit la 79 ani. Cunoscut sub numele „Părintele” Sdrobiș l-a descoperit pe...
10:40
Ministrul Dragos Pîslaru sesizează Parchetul European pentru achiziția microbuzelor electrice pentru elevi Newsweek.ro
Ministrul Investiţiilor şi Poiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, spune că a decis să sesizeze Parchet...
10:20
La ce oră intră azi alocațiile, indemnizația de creștere copil și stimulentul de inserție? Ce sume se dau? Newsweek.ro
La ce oră intră azi alocațiile, indemnizația de creștere copil și stimulentul de inserție? Ce sume s...
10:20
Codul WhatsApp pe care nu ar trebui să-l dezvălui niciodată în timpul unui apel. Îți pierzi instant contul Newsweek.ro
Escrocii știu cum să facă rost de conturi de WhatsApp pentru a comite noi și noi infracțiuni. Cu un ...
10:10
Un cunoscut lanț de supermarketuri se luptă pentru supraviețuire. 3.000 de angajați, în pericol Newsweek.ro
Problemele financiare afectează un mare lanț de supermarketuri. Se închid magazine, se pierd locuri ...
10:00
Când vor fi organizate alegeri în Sectorul 6 din București? Cine va prelua funcția de primar interimar? Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei, ceea ce înseamnă că Sectorul 6 trebuie...
09:50
Sorin Grindeanu, după alegeri: „Coaliția trebuie să meargă mai departe”. Ce spune despre moțiunea de cenzură? Newsweek.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că actuala coaliție de guvernare trebuie să mearg...
09:34
Ciucu, despre posibila revenire a lui Ludovic Orban în PNL: Am mai fost întrebat şi rămân consecvent Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a fost întrebat, după anunţul privind câştigarea detaşată a fotoliului de primar al Ca...
09:34
Bulgaria trece moneda euro la 1 ianuarie. Cum sunt afectați românii care merg la cumpărături sau în vacanță Newsweek.ro
Bulgaria trece la moenda euro la 1 ianuarie. Vior fi schimbări și pentru românii care merg la superm...
Acum 6 ore
09:20
Ajutor la pensie pentru facturi. Ce se întâmplă dacă nu folosești un tichet? Până când poți folosi banii? Newsweek.ro
Ajutor la pensie pentru facturi. Până când pot folosi pensionarii sprijinul de la Guvern pentru plat...
09:10
Motivul real pentru care aerul rece al iernii miroase atât de bine. Este mai sănătos ca cel de vară? Newsweek.ro
Acel miros al iernii revigorant este real — și există o explicație științifică în spatele lui. Cerce...
08:50
Olanda a ridicat F-35 în alertă după detectarea unei drone suspecte în spațiul aerian Newsweek.ro
Două avioane de vânătoare olandeze F-35 au fost ridicate de la sol duminică dimineață după ce a fost...
08:40
Presa internaţională: Victoria liberalilor la Bucureşti întăreşte coaliţia pro-europeană Newsweek.ro
Bucureştiul a ales un primar liberal în alegerile locale de duminică, oferindu-i prim-ministrului Il...
08:30
Ciprian Ciucu respinge ideea unei rivalități cu Bolojan: „Îl consider un model, nu un adversar” Newsweek.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, câştigător detaşat al alegerilor de duminică, a...
08:30
Ciprian Ciucu trăiește din salariu de primar și a muncit în Kosovo și Georgia. Ce studii și ce datorii are? Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a câștigat un mandat de primar al Bucureștiului după ce i-a învins la mare distanță pe...
08:10
Ciprian Ciucu: „S-a rupt ceva în relația cu Nicușor Dan, dar e timpul pentru o resetare și dialog” Newsweek.ro
Câştigătorul Primăriei Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că relaţia cu preşedintele Nicuşor Dan s-a d...
07:50
Trump îl critică pe Zelenski pentru că „nu a citit” propunerea americană de pace pentru Ucraina Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat duminică seara omologului său ucrainean Volodimir Ze...
07:40
Rețeta măicuțelor pentru sarmale de post ca la mănăstire. Cum să le prepari cu bani puțini Newsweek.ro
În mănăstiri, sarmalele de post sunt pregătite simplu, curat și cu ingrediente ieftine, dar rezultat...
07:30
Cum schimbi furnizorul de curent electric? Ce trebuie să faci pentru a alege bine, în avantajul tău? Newsweek.ro
Cum îţi schimbi furnizorul de curent electric? Ce trebuie să faci pentru a-l alege bine, în avantaju...
Acum 8 ore
07:20
Horoscop 9 decembrie. Luna în Leu îi pune pe Raci în centrul atenției. Taurii, bântuiți de trecut Newsweek.ro
Horoscop 9 decembrie. Luna în Leu îi pune pe Raci în centrul atenției. Taurii sunt bântuiți de trecu...
07:10
Italia majorează pensiile: cât vor crește cele de 1000 de euro și ce șanse au românii să beneficieze? Newsweek.ro
O pensie minimă va crește de la 616,67 la 619,79 euro, iar o pensie de 1.000 de euro net va crește c...
06:30
Sărbătoare 9 decembrie. Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana. Zi cu dezlegare la pește Newsweek.ro
Pe 9 decembrie, creștinii prăznuiesc Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana. Este una...
Acum 24 ore
22:20
Alegeri la Buzău. Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean, după numărarea a 57% din procese verbale Newsweek.ro
Marcel Ciolacu este pe primul loc în cursa pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buză...
21:50
George Simion răsuflă ușurat: Anca Alexandrescu a pierdut. Ce i-a transmis subtil lui Călin Georgescu? Newsweek.ro
George Simion nu i-a făcut deloc campanie Ancăi Alexandrescu. Ceea ce și-a dorit în secret George Si...
21:30
Ciprian Ciucu, după ce a câștigat alegerile în Capitală: „O să avem mult de muncă la Primăria Bucureşti” Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, a făcut primele declarații dup...
21:20
Băluță, după ce a pierdut alegerile: Rezultatele sondajelor sunt neconcludente Newsweek.ro
„Rezultatul exipollurilor: e neconcludent. Îi rog pe toți colegii mei să fie extrem de atenți. Cei c...
21:00
SONDAJ INSCOP Ciprian Ciucu - 31%, Daniel Băluță - 28%, Anca Alexandrescu - 21%, Cătălin Drulă - 12% Newsweek.ro
Conform sondajului de opinie INSCOP Research, voturile bucureștenilor pentru poziția de Primar Gener...
20:40
EXIT POLL 21.00 Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Anca Alexandrescu, Cătălin Drulă. Cine va fi noul primar? Newsweek.ro
Bucureștenii află la ora 21.00 primele rezultate ale exit-pollurilor pentru alegerile la Primăria Ca...
20:40
Fiul lui Trump confirmă: SUA ar putea înceta sprijinul pentru efortul de război al Ucrainei Newsweek.ro
Donald Trump ar putea renunţa la războiul din Ucraina, a declarat fiul cel mare al preşedintelui ame...
20:20
Rezultat surpriză? Metaloglobus, la a doua sa victorie în Superligă, 2-1 cu Farul Newsweek.ro
Metaloglobus București a obținut a doua sa victorie în Superliga de fotbal, 2-1 (2-0) cu Farul Const...
19:50
George Simon, acuzații în ziua alegerilor: „Tot ce se vehiculează în spațiul public e încercare de manipulare” Newsweek.ro
George Simion (AUR) face acuzații în ziua alegerilor spunând că este vorba de manipulare. El spune c...
19:40
1.300.000 salarii de bugetari și 4.600.000 pensie urmează să fie înghețate în 2026. La ce nivel vor rămâne? Newsweek.ro
Guvernul va anunța oficial că pensiile și salariile bugetarilor urmează să fie înghețate în 2026. sa...
19:30
Rezultatele la Loto 6/49 de duminică 7 decembrie. Ce numere au ieșit la tragerile speciale de Moș Nicolae? Newsweek.ro
Duminică, 7 decembrie 2025, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 ș...
18:50
61 de sesizări de posibile incidente electorale în ziua votului. Ce spune Ministerul de Interne? Newsweek.ro
Ministerul de Interne anunță că un număr de 61 de sesizări de posibile incidente electorale au fost ...
18:20
Care sunt cele mai eficiente tratamente pentru ADHD susţinute de dovezi ştiinţifice Newsweek.ro
Cea mai extinsă analiză a tratamentelor pentru ADHD confirmă, pe baza dovezilor ştiinţifice solide, ...
18:10
VIDEO Turcia face furori cu bomba KGK-84, de peste 900 kg. Zboară 100 km și ocolește apărarea aeriană Newsweek.ro
Turcia a prezentat o nouă versiune a kitului său KGK-84 pentru convertirea unei bombe de peste 900 d...
18:00
Ciprian Ciucu acuză o campanie de dezinformare: „Unele partide nu au învățat nimic și fac aceleași prostii” Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru primăria București a acuzat PSD că nu a învățat nimic din jocul...
17:50
Metoda prin care lămâile rămân proaspete 40 de zile. Ai nevoie doar de un borcan sigilat și apă Newsweek.ro
Lămâile se strică adesea mult prea repede, însă specialiștii în bucătărie susțin că există o metodă ...
17:40
Majoritatea polonezii vor să introducă armata obligatorie. De ce România nu va urma această rețetă? Newsweek.ro
Un nou sondaj arată că majoritatea polonezilor sunt în favoarea reinstaurării serviciului militar ob...
17:10
Risc de radiații nucleare. Structura de oțel deasupra Centralei de la Cernobîl, grav avariată de drone Newsweek.ro
Organismul de supraveghere nucleară al ONU (AIEA) declară că structura de protecție din oțel de la C...
