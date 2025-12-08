Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare duminică. Călătorii directe Bucureşti-Budapesta

Newsweek.ro, 8 decembrie 2025 14:30

Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare duminică, anunţă CFR Călători. În noul program vor fi in...

Acum 5 minute
14:50
Criza apei din Prahova. Alimentarea cu apă, reluată în toate localitățile afectate. Se verifică potabilitatea Newsweek.ro
Alimentarea cu apă a fost reluată în toate cele 13 localități afectate, a anunțat luni Prefectura Pr...
Acum 15 minute
14:40
Contabil a arătat în instanță că o pensie a fost greșit calculată de Casa de Pensii. Pensionarul, despăgubit Newsweek.ro
Pensia unui pensionari va fi recalculată de Casa de Pensii. Extraordionar este faptul că recalculare...
Acum 30 minute
14:30
Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare duminică. Călătorii directe Bucureşti-Budapesta Newsweek.ro
Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare duminică, anunţă CFR Călători. În noul program vor fi in...
Acum o oră
14:10
Ilie Bolojan: „Un viitor mai bun pentru români se poate construi doar pe baza unei Constituții puternice” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, luni, un mesaj de Ziua Constituției României, în care a subliniat...
14:00
Haos, la Aeroportul Otopeni, în luna vacanțelor de iarnă! Nu mai ajungi cu mașina ori autobuzul la „Plecări” Newsweek.ro
Începând de astăzi, 8 decembrie 2025, va fi haos la Aeroportul Otopeni. Mai ales dacă zburați în vac...
Acum 2 ore
13:50
Traian Băsescu: „Drulă a fost executat pentru ceea ce USR a făcut la guvernare”. Ce spune despre coaliție? Newsweek.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, luni, despre rezultatul candidatului USR, Cătălin Drulă...
13:50
Fritz, întrebat dacă Lasconi mai are un viitor în USR: Declaraţiile ei despre politică nu le consider fericite Newsweek.ro
Dominic Fritz a fost întrebat, luni, într-o conferinţă de presă, dacă Lasconi mai are un viitor în U...
13:40
Un tip de cancer afectează din ce în ce mai mulți tineri. Doctorii nu știu care este cauza Newsweek.ro
Un tip foarte rar de cancer este în creștere rapidă în rândul generațiilor tinere și nimeni nu știe ...
13:40
Ciprian Ciucu, primele declarații la Primăria Capitalei: „Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului” Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, a declarat luni că aşteptările sale pentru primul an vor fi...
13:30
VIDEO O autostradă din România o ia la vale. Ploile pun în pericol circulația și șoferii Newsweek.ro
Probleme pe autostrada (Drum expres) Pitești - Craiova duipă ce a plouat intens. Pe unele de porțiun...
13:30
Preşedintele USR, Dominic Fritz: „Mă aştept ca anul acesta să avem un nou ministru al Apărării” Newsweek.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că se aşteaptă că în acest an să fie numit un nou ministr...
13:00
VIDEO Trei morţi şi trei răniţi în Spania, luaţi de un val uriaş în Canare Newsweek.ro
Trei persoane, doi bărbaţi şi o femeie, au murit pe Insula Tenerife, în arhipelagul spaniol Canare, ...
Acum 4 ore
12:40
Aproximativ 1.200 de imobile rămân fără agent termic pentru lucrări la sistemul de termoficare. În ce zone Newsweek.ro
Aproximativ 1.200 de imobile din Capitală rămân fără agent termic pentru lucrări de reparaţie şi rem...
12:40
VIDEO Submarin rusesc a stat 25 ani în reparații. A fost dus la fier vechi. Rachetele Kalibr nu se potriveau Newsweek.ro
Eșec major al lui Putin. Un submarin rusesc a stat 25 ani în reparații. A fost dus la fier vechi. Ra...
12:10
Auto - F1: Oscar Piastri se gândeşte deja la soare şi cricket, după un sezon dificil Newsweek.ro
Pilotul australian Oscar Piastri se gândeşte deja să urmărească echipa Australiei învingând Anglia l...
11:50
100.000 șoferi vor plăti rovinieta în funcție de kilometri parcurși. Viața pe camion, mai scumpă Newsweek.ro
Camioanele vor trece la un sistem de plată pe kilometru, iar rovinieta pentru vehiculele ușoare va f...
11:50
Ați auzit de Teqball? România a obținut două titluri la Campionatele Mondiale Newsweek.ro
România a obținut două titluri la Campionatele Mondiale de Teqball.
11:30
VIDEO Finlanda e pregătită de război. A creat prima rețea de orașe subterane: drumuri, spitale, „case” Newsweek.ro
Cu o graniță lungă cu Rusia, după al II-lea Război Mondial, Finlanda a construit adăposturi subteran...
11:20
Elon Musk, supărat că UE a amendat X cu 120.000.000 €. I-a șters contul și spune că trebuie „desființată” Newsweek.ro
Miliardarul excentric Elon Musk, fosta mână dreaptă a lui Trump, s-a supărat că UE a amendat platfor...
11:20
ANALIZĂ USR a pierdut 13%, iar PSD 6% în București într-un an. PNL, plus 22%, AUR plus 13%. Cum se explică? Newsweek.ro
Alegerile pentru primăria București au fost câștigate de Ciprian Ciucu (PNL) care l-a devansat pe Da...
11:00
Dominic Fritz, după ce Drulă a pierdut alegerile la București: „Văd că Ciolacu vrea să dispară USR” Newsweek.ro
Dominic Fritz, președintele USR a făcut câteva declarații după ce Cătălin Drulă a pierdut alegerile ...
Acum 6 ore
10:50
Doliu în fotbal. A murit antrenorul Ioan Sdrobiş, cel care l-a descoperit pe Cristian Chivu Newsweek.ro
Antrenorul Ioan Sdrobiş a murit la 79 ani. Cunoscut sub numele „Părintele” Sdrobiș l-a descoperit pe...
10:40
Ministrul Dragos Pîslaru sesizează Parchetul European pentru achiziția microbuzelor electrice pentru elevi Newsweek.ro
Ministrul Investiţiilor şi Poiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, spune că a decis să sesizeze Parchet...
10:20
La ce oră intră azi alocațiile, indemnizația de creștere copil și stimulentul de inserție? Ce sume se dau? Newsweek.ro
La ce oră intră azi alocațiile, indemnizația de creștere copil și stimulentul de inserție? Ce sume s...
10:20
Codul WhatsApp pe care nu ar trebui să-l dezvălui niciodată în timpul unui apel. Îți pierzi instant contul Newsweek.ro
Escrocii știu cum să facă rost de conturi de WhatsApp pentru a comite noi și noi infracțiuni. Cu un ...
10:10
Un cunoscut lanț de supermarketuri se luptă pentru supraviețuire. 3.000 de angajați, în pericol Newsweek.ro
Problemele financiare afectează un mare lanț de supermarketuri. Se închid magazine, se pierd locuri ...
10:00
Când vor fi organizate alegeri în Sectorul 6 din București? Cine va prelua funcția de primar interimar? Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei, ceea ce înseamnă că Sectorul 6 trebuie...
09:50
Sorin Grindeanu, după alegeri: „Coaliția trebuie să meargă mai departe”. Ce spune despre moțiunea de cenzură? Newsweek.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că actuala coaliție de guvernare trebuie să mearg...
09:34
Ciucu, despre posibila revenire a lui Ludovic Orban în PNL: Am mai fost întrebat şi rămân consecvent Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a fost întrebat, după anunţul privind câştigarea detaşată a fotoliului de primar al Ca...
09:34
Bulgaria trece moneda euro la 1 ianuarie. Cum sunt afectați românii care merg la cumpărături sau în vacanță Newsweek.ro
Bulgaria trece la moenda euro la 1 ianuarie. Vior fi schimbări și pentru românii care merg la superm...
09:20
Ajutor la pensie pentru facturi. Ce se întâmplă dacă nu folosești un tichet? Până când poți folosi banii? Newsweek.ro
Ajutor la pensie pentru facturi. Până când pot folosi pensionarii sprijinul de la Guvern pentru plat...
09:10
Motivul real pentru care aerul rece al iernii miroase atât de bine. Este mai sănătos ca cel de vară? Newsweek.ro
Acel miros al iernii revigorant este real — și există o explicație științifică în spatele lui. Cerce...
Acum 8 ore
08:50
Olanda a ridicat F-35 în alertă după detectarea unei drone suspecte în spațiul aerian Newsweek.ro
Două avioane de vânătoare olandeze F-35 au fost ridicate de la sol duminică dimineață după ce a fost...
08:40
Presa internaţională: Victoria liberalilor la Bucureşti întăreşte coaliţia pro-europeană Newsweek.ro
Bucureştiul a ales un primar liberal în alegerile locale de duminică, oferindu-i prim-ministrului Il...
08:30
Ciprian Ciucu respinge ideea unei rivalități cu Bolojan: „Îl consider un model, nu un adversar” Newsweek.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, câştigător detaşat al alegerilor de duminică, a...
08:30
Ciprian Ciucu trăiește din salariu de primar și a muncit în Kosovo și Georgia. Ce studii și ce datorii are? Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a câștigat un mandat de primar al Bucureștiului după ce i-a învins la mare distanță pe...
08:10
Ciprian Ciucu: „S-a rupt ceva în relația cu Nicușor Dan, dar e timpul pentru o resetare și dialog” Newsweek.ro
Câştigătorul Primăriei Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că relaţia cu preşedintele Nicuşor Dan s-a d...
07:50
Trump îl critică pe Zelenski pentru că „nu a citit” propunerea americană de pace pentru Ucraina Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat duminică seara omologului său ucrainean Volodimir Ze...
07:40
Rețeta măicuțelor pentru sarmale de post ca la mănăstire. Cum să le prepari cu bani puțini Newsweek.ro
În mănăstiri, sarmalele de post sunt pregătite simplu, curat și cu ingrediente ieftine, dar rezultat...
07:30
Cum schimbi furnizorul de curent electric? Ce trebuie să faci pentru a alege bine, în avantajul tău? Newsweek.ro
Cum îţi schimbi furnizorul de curent electric? Ce trebuie să faci pentru a-l alege bine, în avantaju...
07:20
Horoscop 9 decembrie. Luna în Leu îi pune pe Raci în centrul atenției. Taurii, bântuiți de trecut Newsweek.ro
Horoscop 9 decembrie. Luna în Leu îi pune pe Raci în centrul atenției. Taurii sunt bântuiți de trecu...
07:10
Italia majorează pensiile: cât vor crește cele de 1000 de euro și ce șanse au românii să beneficieze? Newsweek.ro
O pensie minimă va crește de la 616,67 la 619,79 euro, iar o pensie de 1.000 de euro net va crește c...
Acum 12 ore
06:30
Sărbătoare 9 decembrie. Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana. Zi cu dezlegare la pește Newsweek.ro
Pe 9 decembrie, creștinii prăznuiesc Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana. Este una...
Acum 24 ore
22:20
Alegeri la Buzău. Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean, după numărarea a 57% din procese verbale Newsweek.ro
Marcel Ciolacu este pe primul loc în cursa pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buză...
21:50
George Simion răsuflă ușurat: Anca Alexandrescu a pierdut. Ce i-a transmis subtil lui Călin Georgescu? Newsweek.ro
George Simion nu i-a făcut deloc campanie Ancăi Alexandrescu. Ceea ce și-a dorit în secret George Si...
21:30
Ciprian Ciucu, după ce a câștigat alegerile în Capitală: „O să avem mult de muncă la Primăria Bucureşti” Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, a făcut primele declarații dup...
21:20
Băluță, după ce a pierdut alegerile: Rezultatele sondajelor sunt neconcludente Newsweek.ro
„Rezultatul exipollurilor: e neconcludent. Îi rog pe toți colegii mei să fie extrem de atenți. Cei c...
21:00
SONDAJ INSCOP Ciprian Ciucu - 31%, Daniel Băluță - 28%, Anca Alexandrescu - 21%, Cătălin Drulă - 12% Newsweek.ro
Conform sondajului de opinie INSCOP Research, voturile bucureștenilor pentru poziția de Primar Gener...
20:40
EXIT POLL 21.00 Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Anca Alexandrescu, Cătălin Drulă. Cine va fi noul primar? Newsweek.ro
Bucureștenii află la ora 21.00 primele rezultate ale exit-pollurilor pentru alegerile la Primăria Ca...
20:40
Fiul lui Trump confirmă: SUA ar putea înceta sprijinul pentru efortul de război al Ucrainei Newsweek.ro
Donald Trump ar putea renunţa la războiul din Ucraina, a declarat fiul cel mare al preşedintelui ame...
