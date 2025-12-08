Ciprian Ciucu, declarații despre primele măsuri la PMB după câștigarea alegerilor: „Schimbările semnificative vor dura”

08:50

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, câştigător detaşat al alegerilor de duminică, a afirmat la Digi24, întrebat cum va funcţiona în continuare tandemul cu premierul Ilie Bolojan, că încrederea şi respectul reciproc sunt esenţiale şi că l-a privit pe acesta ca pe un model. „Cei care vor specula de acum înainte că Ciprian Ciucu vrea să îi ia locul ca preşedinte al PNL nu cunosc natura şi respectul relaţiei noastre”, a afirmat Ciucu.