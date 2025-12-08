România muncii fără pauză: dezechilibrul muncă - viaţă personal devine un risc economic major. De ce avem nevoie de un sistem naţional de monitorizare a calităţii vieţii profesionale. Estimările bazate pe Eurostat indică faptul că 15–17% dintre angajaţi lucrează peste 50 de ore pe săptămână, faţă de media OECD de aproximativ 10%
Ziarul Financiar, 8 decembrie 2025 16:30
Echilibrul muncă-viaţă are consecinţe directe asupra competitivităţii economice, productivităţii şi coeziunii sociale. Datele disponibile arată că România se confruntă cu o combinaţie de ore de muncă prelungite, venituri reale scăzute şi nivel redus de satisfacţie profesională, care împreună limitează potenţialul de creştere sustenabilă, conform studiului „Echilibrul muncă - viaţă personală“, realizat de Consiliul Economic şi Social (CES).
• • •
O generaţie lăsată să aştepte la uşă: Milioane de tineri intră pe piaţa muncii cu o diplomă în mână, dar cu tot mai puţine şanse reale de a-şi valorifica pregătirea. Angajările entry-level se prăbuşesc, companiile îngheaţă recrutările, AI „arde” etapele tradiţionale, iar startul în carieră se transformă pentru mulţi într-o poveste fără final fericit # Ziarul Financiar
Samsung Electronics îl numeşte pe Jaesung Kim preşedinte pentru România şi Bulgaria. Subsidiara locală a Samsung avut afaceri de 1,2 mld. euro în 2024 # Ziarul Financiar
Samsung Electronics l-a numit pe Jaesung (James) Kim în funcţia de preşedinte pentru România şi Bulgaria (SEROM), potrivit unui comunicat al companiei. El preia conducerea subsidiarei locale care a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 5,9 miliarde de lei (1,2 miliarde de euro), în creştere cu 4,8% faţă de anul precedent, conform datelor de la Ministerul Finanţelor.
Ultima strigare pentru companiile care vor să ia fonduri nerambursabile de până la 10 mil. euro pentru fabrici de pâine, bere sau îngheţată. Bugetul: 165 mil. euro # Ziarul Financiar
În perioada 15 decembrie 2025 – 16 februarie 2026 companiile din industria alimentară pot depune proiecte pentru a accesa finanţări nerambursabile chiar şi de până la 10 mil. euro pe schema DR 23 – procesare produse agricole, derulată prin intermediul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR). Aceasta este ultima schemă importantă dedicată procesării alimentare desfăşurate prin AFIR pe actualul Plan Strategic 2023–2027 şi are un buget de 165 mil. euro, conform datelor publice.
Antreprenori locali. Marius Cristescu, Bega Turism: Anul viitor vom deschide apart-hotelul din zona centrală a oraşului. Până acum am investit 8 mil. euro # Ziarul Financiar
Antreprenorul Marius Cristescu, care controlează alături de fratele său compania Bega Turism, cea mai mare firmă de turism din judeţul Timiş, a construit un apart-hotel în centrul oraşului, pe care îl va deschide anul viitor.
Orange Polonia a semnat un acord social pentru 2026-2027: până la 1.000 de angajaţi vor pleca din companie. Salariile vor creşte cu 5,5% în 2026 # Ziarul Financiar
Orange Polonia a semnat cu sindicatele un acord social pentru perioada 2026-2027, în cadrul căruia până la 1.000 de angajaţi - aproximativ 12% din totalul forţei de muncă - vor putea accesa programul de plecări voluntare, a anunţat compania. Costul preliminar estimat al acestor măsuri este de aproximativ 150 de milioane de zloţi (circa 35 de milioane de euro).
Bursă. Campanie ZF. Cum îmi aleg fondul mutual. Românii au devenit mult mai dispuşi să îşi asume riscuri după pandemie: numărul investitorilor în fonduri de acţiuni a crescut de zece ori în cinci ani, până la 163.000 # Ziarul Financiar
Românii au făcut în ultimii cinci ani o schimbare importantă în felul în care îşi administrează economiile: apetenţa pentru risc a crescut, iar acest lucru se vede astăzi cel mai clar în explozia numărului de investitori în fonduri de acţiuni.
Arm, divizia de cipuri a SoftBank, va pregăti 1.400 de specialişti în design de semiconductori în Coreea de Sud. Masayoshi Son: „AI va fi de 10.000 de ori mai inteligent decât oamenii" # Ziarul Financiar
Arm Holdings, divizia de cipuri a SoftBank, va înfiinţa o şcoală de design de semiconductori în Coreea de Sud pentru a pregăti aproximativ 1.400 de specialişti de nivel înalt, potrivit Reuters. Programul face parte dintr-un memorandum de înţelegere semnat între Ministerul Industriei din Coreea de Sud şi Arm pentru consolidarea sectoarelor de semiconductori şi inteligenţă artificială ale ţării.
Bursă. Acţionariatul românesc la Banca Transilvania a ajuns la 80%, aproape dublu faţă de acum zece ani. Banca are 71.000 de investitori. Pe 11 decembrie, banca va distribui dividende de 700 de milioane de lei, echivalentul unui randament de circa 2% # Ziarul Financiar
Ponderea capitalului românesc în acţionariatul Băncii Transilvania (simbol bursier TLV), cea mai mare bancă din România după active, a ajuns în prezent la aproape 80%, nivel aproape dublu faţă de cel din urmă cu zece ani, arată datele analizate de ZF din rapoartele băncii.
IBM negociază achiziţia Confluent pentru aproximativ 11 mld. dolari, cea mai mare tranzacţie a companiei din ultimii ani. Confluent oferă tehnologie pentru gestionarea datelor în timp real folosite de modelele AI # Ziarul Financiar
Gigantul american IBM se află în negocieri avansate pentru achiziţia Confluent, companie de infrastructură de date, pentru aproximativ 11 miliarde de dolari, potrivit Wall Street Journal, care citează surse apropiate discuţiilor.
Packeta România: sezonul de vârf în e-commerce a început cu o lună mai devreme în 2025, iar volumul de comenzi a fost cu 70% mai mare faţă de anul trecut. Aproximativ 95% din colete vin din alte ţări europene # Ziarul Financiar
Sezonul de vârf în comerţul online a început anul acesta mai devreme, vârful de comenzi fiind atins pe 12 noiembrie - cu mai bine de o lună înainte faţă de 16 decembrie 2024, arată o analiză Packeta România, platformă de logistică pentru e-commerce. Volumul procesat a depăşit cu peste 70% nivelul din anul trecut, stabilind un record pentru această perioadă, potrivit companiei.
Strategia de administrare a datoriei publice 2025 – 2027: Finanţele se vor imprumuta mai mult în lei şi mai puţin în valută, administrare, dar şi aşa, necesarul de finanţare în următorii doi ani este de 532,9 mld. lei, adică peste 100 mld. euro # Ziarul Financiar
Datoria publică a României a ajuns, în august, la 59,7% din PIB şi a depăşit, cu siguranţă, în decembrie, 60% din PIB (limita maximă de îndatorare permisă de Tratatul de la Maastricht), dar datele vor fi publicate în lunile ce vin.
Bursă. NN Pensii şi Carpathia ies complet din Compa Sibiu după tranzacţii de 14 mil. lei. Transilvania Investments urcă la 14% în acţionariat, pe fondul trecerii companiei pe pierdere # Ziarul Financiar
NN Pensii şi Carpathia Pensii au lichidat integral participaţiile la Compa Sibiu în urma unor tranzacţii însumând circa 14 milioane de lei încheiate pe 28 noiembrie şi anunţate la bvb.ro pe 5 decembrie, potrivit notificărilor transmise companiei.
Care este modelul Food Angels Hub, proiectul prin care 10 antreprenori şi executivi locali vor să finanţeze industria alimentară românească, şi câţi bani pun pe masă? „Căutăm companii care vor să scaleze. Există multe businessuri mici bune, dar care nu au o şansă“ # Ziarul Financiar
Zece antreprenori şi executivi de top din HoReCa şi industria alimentară se mobilizează pentru a investi în producţia de alimente în condiţiile în care capitalul străin nu pune bani în acest sector.
Premieră în România: un asigurător cumpără un broker. Allianz-Ţiriac a decis să cumpere Campion Broker. Cum va fi brokerul reprezentant al interesului clientului în continuare? # Ziarul Financiar
Allianz-Ţiriac, al doilea cel mai mare asigurător din piaţă, s-a hoărât după trei luni de analiză cu privire la brokerul pe care îl va achiziţiona, respectiv Campion Broker, potrivit informaţiilor transmise de asigurător.
