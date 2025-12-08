Planul Grup EM pentru free-float de 10%: Market making, investitori strategici şi capital nou. Nu se menţionează de admiterea la tranzacţionare cu nivelul actual de free float

12:15

În perioada 15 decembrie 2025 – 16 februarie 2026 com­paniile din industria alimentară pot depune proiecte pentru a accesa finanţări nerambursabile chiar şi de până la 10 mil. euro pe schema DR 23 – procesare produse agricole, derulată prin intermediul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR). Aceasta este ultima schemă importantă dedicată procesării alimentare desfăşurate prin AFIR pe actualul Plan Strategic 2023–2027 şi are un buget de 165 mil. euro, conform datelor publice.