Dacia Duster devine taxi în Germania. Kit-ul de conversie este 3.150 €

Newsweek.ro, 8 decembrie 2025 17:20

Dacia intră într-o zonă cu totul nouă pe piața auto europeană: taxiurile din Germania, considerate u...

Acum 10 minute
17:50
Record la Globurile de Aur 2026: „One Battle After Another” domină cu nouă nominalizări spectaculoase Newsweek.ro
„One Battle After Another”, o privire extrem de amuzantă asupra unei societăţi represive sfâşiate de...
Acum 30 minute
17:30
Cât costă un bilet pentru cel mai lung zbor din lume? 29 de ore și 20.000 km între Shanghai și Buenos Aires Newsweek.ro
Cel mai lung zbor din lume a avut recent prima sa cursă. Acesta durează 29 de ore și acoperă 20.000 ...
Acum o oră
17:20
17:10
Cum arată vila de lux a interlopului Adrian Beleaua Corduneanu pusă sub sechestru într-un dosar cu escrocherii Newsweek.ro
Vila de lux a interlopului Adrian Beleaua Corduneanu, aflată într-un cartier select, a fost pusă sub...
17:10
Bucureștiul și Vestul trag înainte, Moldova rămâne în urmă la fonduri europene Newsweek.ro
Publicarea de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a situației actualizate a proie...
17:00
Vot greu de explicat! Primarul a demisionat pentru mită, localnicii au ales-o pe fiica sa Newsweek.ro
O situație aparte, greu de explicat, a avut loc la alegerile locale din comuna Mihai Eminescu, județ...
Acum 2 ore
16:50
Doi piloți ruși mor după ce s-au catapultat într-un hangar. De vină ar fi proasta întreținere a avioanelor Newsweek.ro
Ieri, a avut loc un incident într-unul dintre regimentele de aviație ale Rusiei, în care a fost impl...
16:50
Demnitar francez avertizează asupra unui iminent război agricol și subliniază importanța suveranității Newsweek.ro
Un demnitar francez trage un semnal de alarmă privind un iminent război agricol la nivel global și s...
16:30
FOTO „Orașul ascuns”, de dimensiunea Călărașiului, unde benzina e gratis și mașinile nu au numere Newsweek.ro
În Michigan, SUA, există un „oraș ascuns”, aproximativ de dimensiunea Călărașiului, unde benzina e g...
16:30
Centru pentru pacienţii cu AVC la Spitalul Judeţean Timişoara: investiţie de 30 milioane lei și echipamente Newsweek.ro
La Spitalul Judeţean Timişoara va fi inaugurat un centru dedicat pacienţilor cu AVC, cu o investiţie...
16:20
Scandal de corupție la NATO: contracte trucate pentru Elbit, România implicată în transferuri de bani Newsweek.ro
O anchetă jurnalistică internațională dezvăluie un scandal de corupție la NATO, implicând contracte ...
16:00
Doi români, morți în Tenerife. Un val gigant a lovit o piscină naturală și a tras oamenii în ocean Newsweek.ro
Patru morți și un dispărut, după ce au fost loviți de un val în Los Gigantes (Tenerife). Doi dintre ...
16:00
AUR o cheamă pe ministra Buzoianu la Parlament pentru explicații privind dezastrul de la Paltinu Newsweek.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, va fi audiată luni în Parlament, la Ora Guvernului, după ce AUR a...
Acum 4 ore
15:50
Tatăl căuta o cheie în camera copilului de 12 ani, dar făcut o descoperire bizară. Sunt ilegale și periculoase Newsweek.ro
Un bărbat a căutat o cheie pe care credea că a rătăcit-o în camera fiului său în vârstă de 12 ani. C...
15:40
Microbuzele electrice școlare cumpărate și la preț triplu în România, pe masa Parchetului European Newsweek.ro
Același microbuz electric școlar a fost cumpărat cu bani din PNRR cu între 99.000 € și 263.000 € de ...
15:30
Nicușor Dan, reacție după victoria lui Ciucu în București. Ce i-a cerut urgent președintele Newsweek.ro
Nicușor Dan a a vut o primă reacție după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile din București. El i-...
15:20
Pentru prima oară dupa al Doilea Război Mondial, SUA își iau mâinile de pe Europa. Miza 3.800.000.000 $ Newsweek.ro
Noua „Strategie de Securitate Națională” a SUA schimbă lumea – iar pentru Europa și Germania, vremur...
15:10
Germania își pregătește spitalele pentru un scenariu îngrijorător: Atac rusesc asupra flancului estic al NATO Newsweek.ro
Berlinul își pregătește spitalele pentru un scenariu apocaliptic. Un atac rusesc asupra flancului es...
15:00
„Bursa” brazilor de Crăciun: E mai ieftin la magazin sau în piață? Brad de 1,5 - 2 metri, între 80 și 250 lei Newsweek.ro
În fiecare an, odată cu apropierea Crăciunului, începe și „bursa” brazilor naturali. Evident, ca toa...
14:50
Criza apei din Prahova. Alimentarea cu apă, reluată în toate localitățile afectate. Se verifică potabilitatea Newsweek.ro
Alimentarea cu apă a fost reluată în toate cele 13 localități afectate, a anunțat luni Prefectura Pr...
14:40
Contabil a arătat în instanță că o pensie a fost greșit calculată de Casa de Pensii. Pensionarul, despăgubit Newsweek.ro
Pensia unui pensionari va fi recalculată de Casa de Pensii. Extraordionar este faptul că recalculare...
14:30
Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare duminică. Călătorii directe Bucureşti-Budapesta Newsweek.ro
Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare duminică, anunţă CFR Călători. În noul program vor fi in...
14:10
Ilie Bolojan: „Un viitor mai bun pentru români se poate construi doar pe baza unei Constituții puternice” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, luni, un mesaj de Ziua Constituției României, în care a subliniat...
14:00
Haos, la Aeroportul Otopeni, în luna vacanțelor de iarnă! Nu mai ajungi cu mașina ori autobuzul la „Plecări” Newsweek.ro
Începând de astăzi, 8 decembrie 2025, va fi haos la Aeroportul Otopeni. Mai ales dacă zburați în vac...
Acum 6 ore
13:50
Traian Băsescu: „Drulă a fost executat pentru ceea ce USR a făcut la guvernare”. Ce spune despre coaliție? Newsweek.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, luni, despre rezultatul candidatului USR, Cătălin Drulă...
13:50
Fritz, întrebat dacă Lasconi mai are un viitor în USR: Declaraţiile ei despre politică nu le consider fericite Newsweek.ro
Dominic Fritz a fost întrebat, luni, într-o conferinţă de presă, dacă Lasconi mai are un viitor în U...
13:40
Un tip de cancer afectează din ce în ce mai mulți tineri. Doctorii nu știu care este cauza Newsweek.ro
Un tip foarte rar de cancer este în creștere rapidă în rândul generațiilor tinere și nimeni nu știe ...
13:40
Ciprian Ciucu, primele declarații la Primăria Capitalei: „Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului” Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, a declarat luni că aşteptările sale pentru primul an vor fi...
13:30
VIDEO O autostradă din România o ia la vale. Ploile pun în pericol circulația și șoferii Newsweek.ro
Probleme pe autostrada (Drum expres) Pitești - Craiova duipă ce a plouat intens. Pe unele de porțiun...
13:30
Preşedintele USR, Dominic Fritz: „Mă aştept ca anul acesta să avem un nou ministru al Apărării” Newsweek.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că se aşteaptă că în acest an să fie numit un nou ministr...
13:00
VIDEO Trei morţi şi trei răniţi în Spania, luaţi de un val uriaş în Canare Newsweek.ro
Trei persoane, doi bărbaţi şi o femeie, au murit pe Insula Tenerife, în arhipelagul spaniol Canare, ...
12:40
Aproximativ 1.200 de imobile rămân fără agent termic pentru lucrări la sistemul de termoficare. În ce zone Newsweek.ro
Aproximativ 1.200 de imobile din Capitală rămân fără agent termic pentru lucrări de reparaţie şi rem...
12:40
VIDEO Submarin rusesc a stat 25 ani în reparații. A fost dus la fier vechi. Rachetele Kalibr nu se potriveau Newsweek.ro
Eșec major al lui Putin. Un submarin rusesc a stat 25 ani în reparații. A fost dus la fier vechi. Ra...
12:10
Auto - F1: Oscar Piastri se gândeşte deja la soare şi cricket, după un sezon dificil Newsweek.ro
Pilotul australian Oscar Piastri se gândeşte deja să urmărească echipa Australiei învingând Anglia l...
Acum 8 ore
11:50
100.000 șoferi vor plăti rovinieta în funcție de kilometri parcurși. Viața pe camion, mai scumpă Newsweek.ro
Camioanele vor trece la un sistem de plată pe kilometru, iar rovinieta pentru vehiculele ușoare va f...
11:50
Ați auzit de Teqball? România a obținut două titluri la Campionatele Mondiale Newsweek.ro
România a obținut două titluri la Campionatele Mondiale de Teqball.
11:30
VIDEO Finlanda e pregătită de război. A creat prima rețea de orașe subterane: drumuri, spitale, „case” Newsweek.ro
Cu o graniță lungă cu Rusia, după al II-lea Război Mondial, Finlanda a construit adăposturi subteran...
11:20
Elon Musk, supărat că UE a amendat X cu 120.000.000 €. I-a șters contul și spune că trebuie „desființată” Newsweek.ro
Miliardarul excentric Elon Musk, fosta mână dreaptă a lui Trump, s-a supărat că UE a amendat platfor...
11:20
ANALIZĂ USR a pierdut 13%, iar PSD 6% în București într-un an. PNL, plus 22%, AUR plus 13%. Cum se explică? Newsweek.ro
Alegerile pentru primăria București au fost câștigate de Ciprian Ciucu (PNL) care l-a devansat pe Da...
11:00
Dominic Fritz, după ce Drulă a pierdut alegerile la București: „Văd că Ciolacu vrea să dispară USR” Newsweek.ro
Dominic Fritz, președintele USR a făcut câteva declarații după ce Cătălin Drulă a pierdut alegerile ...
10:50
Doliu în fotbal. A murit antrenorul Ioan Sdrobiş, cel care l-a descoperit pe Cristian Chivu Newsweek.ro
Antrenorul Ioan Sdrobiş a murit la 79 ani. Cunoscut sub numele „Părintele” Sdrobiș l-a descoperit pe...
10:40
Ministrul Dragos Pîslaru sesizează Parchetul European pentru achiziția microbuzelor electrice pentru elevi Newsweek.ro
Ministrul Investiţiilor şi Poiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, spune că a decis să sesizeze Parchet...
10:20
La ce oră intră azi alocațiile, indemnizația de creștere copil și stimulentul de inserție? Ce sume se dau? Newsweek.ro
La ce oră intră azi alocațiile, indemnizația de creștere copil și stimulentul de inserție? Ce sume s...
10:20
Codul WhatsApp pe care nu ar trebui să-l dezvălui niciodată în timpul unui apel. Îți pierzi instant contul Newsweek.ro
Escrocii știu cum să facă rost de conturi de WhatsApp pentru a comite noi și noi infracțiuni. Cu un ...
10:10
Un cunoscut lanț de supermarketuri se luptă pentru supraviețuire. 3.000 de angajați, în pericol Newsweek.ro
Problemele financiare afectează un mare lanț de supermarketuri. Se închid magazine, se pierd locuri ...
10:00
Când vor fi organizate alegeri în Sectorul 6 din București? Cine va prelua funcția de primar interimar? Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei, ceea ce înseamnă că Sectorul 6 trebuie...
Acum 12 ore
09:50
Sorin Grindeanu, după alegeri: „Coaliția trebuie să meargă mai departe”. Ce spune despre moțiunea de cenzură? Newsweek.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că actuala coaliție de guvernare trebuie să mearg...
09:34
Ciucu, despre posibila revenire a lui Ludovic Orban în PNL: Am mai fost întrebat şi rămân consecvent Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a fost întrebat, după anunţul privind câştigarea detaşată a fotoliului de primar al Ca...
09:34
Bulgaria trece moneda euro la 1 ianuarie. Cum sunt afectați românii care merg la cumpărături sau în vacanță Newsweek.ro
Bulgaria trece la moenda euro la 1 ianuarie. Vior fi schimbări și pentru românii care merg la superm...
09:20
Ajutor la pensie pentru facturi. Ce se întâmplă dacă nu folosești un tichet? Până când poți folosi banii? Newsweek.ro
Ajutor la pensie pentru facturi. Până când pot folosi pensionarii sprijinul de la Guvern pentru plat...
