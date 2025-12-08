Dacia Duster devine taxi în Germania. Kit-ul de conversie este 3.150 €
Newsweek.ro, 8 decembrie 2025 17:20
Dacia intră într-o zonă cu totul nouă pe piața auto europeană: taxiurile din Germania, considerate u...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
17:50
Record la Globurile de Aur 2026: „One Battle After Another” domină cu nouă nominalizări spectaculoase # Newsweek.ro
„One Battle After Another”, o privire extrem de amuzantă asupra unei societăţi represive sfâşiate de...
Acum 30 minute
17:30
Cât costă un bilet pentru cel mai lung zbor din lume? 29 de ore și 20.000 km între Shanghai și Buenos Aires # Newsweek.ro
Cel mai lung zbor din lume a avut recent prima sa cursă. Acesta durează 29 de ore și acoperă 20.000 ...
Acum o oră
17:20
Dacia intră într-o zonă cu totul nouă pe piața auto europeană: taxiurile din Germania, considerate u...
17:10
Cum arată vila de lux a interlopului Adrian Beleaua Corduneanu pusă sub sechestru într-un dosar cu escrocherii # Newsweek.ro
Vila de lux a interlopului Adrian Beleaua Corduneanu, aflată într-un cartier select, a fost pusă sub...
17:10
Publicarea de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a situației actualizate a proie...
17:00
Vot greu de explicat! Primarul a demisionat pentru mită, localnicii au ales-o pe fiica sa # Newsweek.ro
O situație aparte, greu de explicat, a avut loc la alegerile locale din comuna Mihai Eminescu, județ...
Acum 2 ore
16:50
Doi piloți ruși mor după ce s-au catapultat într-un hangar. De vină ar fi proasta întreținere a avioanelor # Newsweek.ro
Ieri, a avut loc un incident într-unul dintre regimentele de aviație ale Rusiei, în care a fost impl...
16:50
Demnitar francez avertizează asupra unui iminent război agricol și subliniază importanța suveranității # Newsweek.ro
Un demnitar francez trage un semnal de alarmă privind un iminent război agricol la nivel global și s...
16:30
FOTO „Orașul ascuns”, de dimensiunea Călărașiului, unde benzina e gratis și mașinile nu au numere # Newsweek.ro
În Michigan, SUA, există un „oraș ascuns”, aproximativ de dimensiunea Călărașiului, unde benzina e g...
16:30
Centru pentru pacienţii cu AVC la Spitalul Judeţean Timişoara: investiţie de 30 milioane lei și echipamente # Newsweek.ro
La Spitalul Judeţean Timişoara va fi inaugurat un centru dedicat pacienţilor cu AVC, cu o investiţie...
16:20
Scandal de corupție la NATO: contracte trucate pentru Elbit, România implicată în transferuri de bani # Newsweek.ro
O anchetă jurnalistică internațională dezvăluie un scandal de corupție la NATO, implicând contracte ...
16:00
Doi români, morți în Tenerife. Un val gigant a lovit o piscină naturală și a tras oamenii în ocean # Newsweek.ro
Patru morți și un dispărut, după ce au fost loviți de un val în Los Gigantes (Tenerife). Doi dintre ...
16:00
AUR o cheamă pe ministra Buzoianu la Parlament pentru explicații privind dezastrul de la Paltinu # Newsweek.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, va fi audiată luni în Parlament, la Ora Guvernului, după ce AUR a...
Acum 4 ore
15:50
Tatăl căuta o cheie în camera copilului de 12 ani, dar făcut o descoperire bizară. Sunt ilegale și periculoase # Newsweek.ro
Un bărbat a căutat o cheie pe care credea că a rătăcit-o în camera fiului său în vârstă de 12 ani. C...
15:40
Microbuzele electrice școlare cumpărate și la preț triplu în România, pe masa Parchetului European # Newsweek.ro
Același microbuz electric școlar a fost cumpărat cu bani din PNRR cu între 99.000 € și 263.000 € de ...
15:30
Nicușor Dan, reacție după victoria lui Ciucu în București. Ce i-a cerut urgent președintele # Newsweek.ro
Nicușor Dan a a vut o primă reacție după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile din București. El i-...
15:20
Pentru prima oară dupa al Doilea Război Mondial, SUA își iau mâinile de pe Europa. Miza 3.800.000.000 $ # Newsweek.ro
Noua „Strategie de Securitate Națională” a SUA schimbă lumea – iar pentru Europa și Germania, vremur...
15:10
Germania își pregătește spitalele pentru un scenariu îngrijorător: Atac rusesc asupra flancului estic al NATO # Newsweek.ro
Berlinul își pregătește spitalele pentru un scenariu apocaliptic. Un atac rusesc asupra flancului es...
15:00
„Bursa” brazilor de Crăciun: E mai ieftin la magazin sau în piață? Brad de 1,5 - 2 metri, între 80 și 250 lei # Newsweek.ro
În fiecare an, odată cu apropierea Crăciunului, începe și „bursa” brazilor naturali. Evident, ca toa...
14:50
Criza apei din Prahova. Alimentarea cu apă, reluată în toate localitățile afectate. Se verifică potabilitatea # Newsweek.ro
Alimentarea cu apă a fost reluată în toate cele 13 localități afectate, a anunțat luni Prefectura Pr...
14:40
Contabil a arătat în instanță că o pensie a fost greșit calculată de Casa de Pensii. Pensionarul, despăgubit # Newsweek.ro
Pensia unui pensionari va fi recalculată de Casa de Pensii. Extraordionar este faptul că recalculare...
14:30
Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare duminică. Călătorii directe Bucureşti-Budapesta # Newsweek.ro
Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare duminică, anunţă CFR Călători. În noul program vor fi in...
14:10
Ilie Bolojan: „Un viitor mai bun pentru români se poate construi doar pe baza unei Constituții puternice” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, luni, un mesaj de Ziua Constituției României, în care a subliniat...
14:00
Haos, la Aeroportul Otopeni, în luna vacanțelor de iarnă! Nu mai ajungi cu mașina ori autobuzul la „Plecări” # Newsweek.ro
Începând de astăzi, 8 decembrie 2025, va fi haos la Aeroportul Otopeni. Mai ales dacă zburați în vac...
Acum 6 ore
13:50
Traian Băsescu: „Drulă a fost executat pentru ceea ce USR a făcut la guvernare”. Ce spune despre coaliție? # Newsweek.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, luni, despre rezultatul candidatului USR, Cătălin Drulă...
13:50
Fritz, întrebat dacă Lasconi mai are un viitor în USR: Declaraţiile ei despre politică nu le consider fericite # Newsweek.ro
Dominic Fritz a fost întrebat, luni, într-o conferinţă de presă, dacă Lasconi mai are un viitor în U...
13:40
Un tip de cancer afectează din ce în ce mai mulți tineri. Doctorii nu știu care este cauza # Newsweek.ro
Un tip foarte rar de cancer este în creștere rapidă în rândul generațiilor tinere și nimeni nu știe ...
13:40
Ciprian Ciucu, primele declarații la Primăria Capitalei: „Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului” # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, a declarat luni că aşteptările sale pentru primul an vor fi...
13:30
VIDEO O autostradă din România o ia la vale. Ploile pun în pericol circulația și șoferii # Newsweek.ro
Probleme pe autostrada (Drum expres) Pitești - Craiova duipă ce a plouat intens. Pe unele de porțiun...
13:30
Preşedintele USR, Dominic Fritz: „Mă aştept ca anul acesta să avem un nou ministru al Apărării” # Newsweek.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că se aşteaptă că în acest an să fie numit un nou ministr...
13:00
Trei persoane, doi bărbaţi şi o femeie, au murit pe Insula Tenerife, în arhipelagul spaniol Canare, ...
12:40
Aproximativ 1.200 de imobile rămân fără agent termic pentru lucrări la sistemul de termoficare. În ce zone # Newsweek.ro
Aproximativ 1.200 de imobile din Capitală rămân fără agent termic pentru lucrări de reparaţie şi rem...
12:40
VIDEO Submarin rusesc a stat 25 ani în reparații. A fost dus la fier vechi. Rachetele Kalibr nu se potriveau # Newsweek.ro
Eșec major al lui Putin. Un submarin rusesc a stat 25 ani în reparații. A fost dus la fier vechi. Ra...
12:10
Pilotul australian Oscar Piastri se gândeşte deja să urmărească echipa Australiei învingând Anglia l...
Acum 8 ore
11:50
100.000 șoferi vor plăti rovinieta în funcție de kilometri parcurși. Viața pe camion, mai scumpă # Newsweek.ro
Camioanele vor trece la un sistem de plată pe kilometru, iar rovinieta pentru vehiculele ușoare va f...
11:50
România a obținut două titluri la Campionatele Mondiale de Teqball.
11:30
VIDEO Finlanda e pregătită de război. A creat prima rețea de orașe subterane: drumuri, spitale, „case” # Newsweek.ro
Cu o graniță lungă cu Rusia, după al II-lea Război Mondial, Finlanda a construit adăposturi subteran...
11:20
Elon Musk, supărat că UE a amendat X cu 120.000.000 €. I-a șters contul și spune că trebuie „desființată” # Newsweek.ro
Miliardarul excentric Elon Musk, fosta mână dreaptă a lui Trump, s-a supărat că UE a amendat platfor...
11:20
ANALIZĂ USR a pierdut 13%, iar PSD 6% în București într-un an. PNL, plus 22%, AUR plus 13%. Cum se explică? # Newsweek.ro
Alegerile pentru primăria București au fost câștigate de Ciprian Ciucu (PNL) care l-a devansat pe Da...
11:00
Dominic Fritz, după ce Drulă a pierdut alegerile la București: „Văd că Ciolacu vrea să dispară USR” # Newsweek.ro
Dominic Fritz, președintele USR a făcut câteva declarații după ce Cătălin Drulă a pierdut alegerile ...
10:50
Doliu în fotbal. A murit antrenorul Ioan Sdrobiş, cel care l-a descoperit pe Cristian Chivu # Newsweek.ro
Antrenorul Ioan Sdrobiş a murit la 79 ani. Cunoscut sub numele „Părintele” Sdrobiș l-a descoperit pe...
10:40
Ministrul Dragos Pîslaru sesizează Parchetul European pentru achiziția microbuzelor electrice pentru elevi # Newsweek.ro
Ministrul Investiţiilor şi Poiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, spune că a decis să sesizeze Parchet...
10:20
La ce oră intră azi alocațiile, indemnizația de creștere copil și stimulentul de inserție? Ce sume se dau? # Newsweek.ro
La ce oră intră azi alocațiile, indemnizația de creștere copil și stimulentul de inserție? Ce sume s...
10:20
Codul WhatsApp pe care nu ar trebui să-l dezvălui niciodată în timpul unui apel. Îți pierzi instant contul # Newsweek.ro
Escrocii știu cum să facă rost de conturi de WhatsApp pentru a comite noi și noi infracțiuni. Cu un ...
10:10
Un cunoscut lanț de supermarketuri se luptă pentru supraviețuire. 3.000 de angajați, în pericol # Newsweek.ro
Problemele financiare afectează un mare lanț de supermarketuri. Se închid magazine, se pierd locuri ...
10:00
Când vor fi organizate alegeri în Sectorul 6 din București? Cine va prelua funcția de primar interimar? # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei, ceea ce înseamnă că Sectorul 6 trebuie...
Acum 12 ore
09:50
Sorin Grindeanu, după alegeri: „Coaliția trebuie să meargă mai departe”. Ce spune despre moțiunea de cenzură? # Newsweek.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că actuala coaliție de guvernare trebuie să mearg...
09:34
Ciucu, despre posibila revenire a lui Ludovic Orban în PNL: Am mai fost întrebat şi rămân consecvent # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a fost întrebat, după anunţul privind câştigarea detaşată a fotoliului de primar al Ca...
09:34
Bulgaria trece moneda euro la 1 ianuarie. Cum sunt afectați românii care merg la cumpărături sau în vacanță # Newsweek.ro
Bulgaria trece la moenda euro la 1 ianuarie. Vior fi schimbări și pentru românii care merg la superm...
09:20
Ajutor la pensie pentru facturi. Ce se întâmplă dacă nu folosești un tichet? Până când poți folosi banii? # Newsweek.ro
Ajutor la pensie pentru facturi. Până când pot folosi pensionarii sprijinul de la Guvern pentru plat...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.