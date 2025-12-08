Craiova, prea puțin pentru o echipă care vrea titlu

12:40

Înfrângerea lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei le-a picat greu social-democraților. Unii dintre lideri vor o analiză în urma căreia să decidă dacă mai este benefic sau nu pentru partid să rămână la guvernare. Totuși, nu se grăbesc. Mai așteaptă câteva decizii majore ale guvernului.