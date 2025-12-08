Victoria lui Ciprian „Ciucă“ aduce liniște și speranțe la Chișinău. Când va trece noul primar de București Prutul?
Acum 15 minute
18:20
VIDEO Scandalul apei. În Guvern s-a discutat desființarea „struțo-cămilei” ESZ Prahova # Cotidianul de Hunedoara
Ministra Mediului a fost prezentă în plenul Parlamentului la Ora Guvernului.
Acum 30 minute
18:10
18:10
O companie din India a adoptat o metodă neconvențională pentru a crește moralul angajaților: a angajat un Golden Retriever ca „director al fericirii". Denver se ocupă cu distracția, relaxarea și aduce bună dispoziție în birou. Inițiativa a devenit rapid virală online.
Acum o oră
18:00
Globurile de Aur sunt acordate într-un moment în care industria are mult mai puţine motive de sărbătoare. Studiourile reduc costurile şi disponibilizează angajaţi, iar încasările la box office sunt în stagnare.
17:50
Schimb virulent de replici în plenul Parlamentului, unde PSD și suveraniștii au cerut demisia ministrei Diana Buzoianu.
17:40
ANALIZĂ Ce ne-au demonstrat alegerile: „Fără deghizați în funcții publice” # Cotidianul de Hunedoara
Una dintre lecțiile care pot fi desprinse din această campanie este că alegătorii nu pot fi păcăliți așa ușor cu sloganuri și măsuri reciclate.
Acum 2 ore
17:30
Platforma lui Elon Musk este amendată de UE, "vedeta" scandalului electoral din România scapă
17:20
Dacă acesta este ritmul, dacă așa arată jocul unei formații care își propune titlul, atunci câștigarea campionatului devine mai degrabă o fantasmă decât un obiectiv realist.
17:20
Mai avem puțin și intrăm în Anul Brâncuși în România, dar autoritățile nici măcar nu au anunțat dacă vor face vreo expoziție dedicată sculptorului. Ba chiar unele lucrări vor fi împrumutate în alte țări.
17:10
Lecțiile alegerilor: USR, partid fără cadre, AUR vine tare din spate ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Politica la firul ierbii diferă total de lupta dată în mediul online.
17:10
„UE ar trebui abolită, iar suveranitatea ar trebui returnată fiecărei țări, astfel încât guvernele să își poată reprezenta mai bine cetățenii", a scris Musk pe X. Comisia Europeană a contraatacat.
17:00
Ministrul Educației merge la Prima News pentru a răspunde întrebărilor legate de Programa de Limba și literatură română pentru clasa a IX-a.
17:00
Moțiunea depusă de PACE și AUR va fi votată lunea viitoare, pe 15 decembrie.
16:40
MAE este în legătură cu autoritățile spaniole pentru a confirma starea unui alt român implicat în indicent. Primarul localității a declarat că turiștii au neglijat interdicția de a intra în apă emisă de autorități.
16:40
Pisica cu nouă vieți. Marcel Ciolacu, singurul președinte PSD care pică mereu în picioare # Cotidianul de Hunedoara
De câte ori încasează o lovitură, de tot atâtea ori Marcel Ciolacu se reface din propria cenușă precum pasărea Phoenix. Niciun alt președinte PSD nu a atins o asemenea performanță. Odată maziliți, toți au intrat în cartea de istorie.
Acum 4 ore
16:30
Comercianții au mizat anul acesta pe brazi mai mari și mai impunători, ceea ce a dus la creșterea prețului mediu.
16:10
Următorul meci al sibienilor nu va mai fi condus de interimarul Vali Negru. Dorinel Munteanu și Adi Mutu sunt două dintre numele de pe lista scurtă a sibienilor.
16:00
Dezbaterea privind cauzele și motivele acestui eveniment continuă și în prezent. Într-un interviu acordat presei ruse, prof. Andrei Kolganov, explică dacă sau cât a greșit Mihail Gorbaciov.
15:50
„Acordul UE–Mercosur pune în pericol sănătatea europenilor și viitorul fermierilor români. În această formă, trebuie respins", susține Claudiu Târziu, europarlamentar ECR.
15:20
Donald Trump, care promovează o abordare naționalistă și anti-woke a culturii, a fost maestru de ceremonii duminică seara pentru o gală la Kennedy Center.
15:20
Cristina Prună a postat un mesaj dur în urma rezultatelor de la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ea a spus că USR trebuie să se întoarcă la valorile pe care s-a format sau va deveni „istorie".
14:50
Prima reacție a lui Nicușor Dan după victoria lui Ciucu: Cetățenii au întotdeauna dreptate # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan a rupt tăcerea de după alegerile pentru șefia PMB. Fostul primar al Capitalei l-a felicitat pe Ciprian Ciucu. Președintele a amintit că este important ca referendumul de anul trecut de la Capitală trebuie pus în practică.
14:40
Gabriel Moldovan va prelua conducerea primăriei ca interimar.
Acum 6 ore
14:30
Dobânzile la creditele imobiliare din România ar putea scădea la începutul anului 2026. Aceasta va însemna rate lunare mai mici pentru cei care vor să ia sau să refinanțeze un credit pentru locuință.
14:20
Noul Mers al Trenurilor 2025-2026 al CFR Călători va intra în vigoare pe 14 decembrie. Programul aduce schimbări importante pentru pasageri.
14:10
Ionuț Radu a fost integralist în victoria echipei sale de pe Bernabeu. Portarul român a fost elogiat de presa spaniolă. Marca i-a acordat trei stele, cel mai mare calificativ pe care îl poate oferi.
13:50
Oamenii de știință cred că au găsit explicația apariției câinilor albaștri surprinși în zona Cernobîl.
13:40
Pensiile speciale ale magistraților au mai picat o dată la Curtea Constituțională a României din cauza unui aviz lipsă al Consiliului Superior al Magistraturii.
13:40
Ministrul francez al Agriculturii spune că suveranitatea alimentară a Franței este în pericol, în timp ce deficitul balanței comerciale e unul istoric.
13:30
Doi suspecţi din Slatina au fost reţinuţi după ce au furat cardul unui bărbat şi au efectuat 33 de tranzacţii frauduloase, cauzând un prejudiciu de aproximativ 20.000 de lei. Ancheta continuă pentru recuperarea pagubei.
13:20
UE pregătește măsuri mai dure privind migrația. Unele state, precum Franța și Spania, și-au exprimat rezervele față de noile propuneri.
13:20
Fostul lider al României crede că rezultatele slabe obținute de Drulă și Băluță sunt consecința oamenilor din jurul lor. Despre Drulă, Băsescu a zis că „a fost executat".
13:10
Probleme pentru cea mai mare companie israeliană de producție de armament. Compania cu care România a semnat în ianuarie un contract în valoare de 60 de milioane de dolari pentru achiziția unor sisteme de luptă anti-drone a fost suspendată de NATO.
13:10
Republica Moldova: droguri, cumpărate cu criptomonede; războiul pentru viitorul R. Moldova, topul influencerilor moldoveni # Cotidianul de Hunedoara
Cea mai mare parte a comerțului cu droguri în R. Moldova are loc online, prin intermediul platformei Telegram, cu plăți în criptomonedă.
13:00
Un tânăr de 20 de ani a fost trimis în judecată după ce a provocat un accident mortal pe Șoseaua Berceni.
12:50
Un octogenar a murit într-un incendiu care a izbucnit în locuința sa. Soția lui, de 81 de ani, a fost salvată de un vecin care a reușit să o scoată din casă.
12:50
Deși s-a retras din cursă cu patru zile înainte de alegeri, numele său a rămas pe buletinul de vot.
12:50
Comisia Europeană a pierdut accesul la panoul de control pentru achiziția și monitorizarea reclamelor pe platforma X.
12:40
SURSE PSD ia în calcul să iasă de la guvernare, după eșecul lui Daniel Băluță – ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Înfrângerea lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei le-a picat greu social-democraților. Unii dintre lideri vor o analiză în urma căreia să decidă dacă mai este benefic sau nu pentru partid să rămână la guvernare. Totuși, nu se grăbesc. Mai așteaptă câteva decizii majore ale guvernului.
12:40
Localnicii comunei botoșănene au ales-o pe fiica fostului edil, după ce tatăl ei a demisionat în urma acuzațiilor de luare de mită.
Acum 8 ore
12:30
ANALIZĂ Cifrele vorbesc. Anca Alexandrescu, pe doi, dar sub bazinul suveranist # Cotidianul de Hunedoara
Anca Alexandrescu nu a putut atinge scorul consolidat al candidaților suveraniști, 24,5%.
12:30
Dominic Fritz a vorbit luni într-o conferință de presă despre cele mai recente declarații ale Elenei Lasconi. Edilul din Câmpulung Muscel a postat o poză cu Ciprian Ciucu după victoria acestuia de duminică, folosind textul „o zi bună pentru democrație".
12:10
Președinta CCR. Constituția este un contract viu, care ne cere permanent bună credință # Cotidianul de Hunedoara
Ziua Constituției României este marcată, în fiecare an, în data de 8 decembrie. Constituția din 1991 a fost prima de după Revoluția din decembrie 1989.
11:50
Anca Alexandrescu, a două lovitură pentru Georgescu: De trădători se va ocupa Dumnezeu # Cotidianul de Hunedoara
„De mâine seară de la 21 avem treabă!", a anunțat candidata independentă susținută de AUR la Primăria Capitalei. Anca Alexandrescu a promis ieri în cadrul conferinței de presă susținută în afara sediului AUR că va anunța în curând ce îi rezervă viitorul.
11:50
Industria filmului din SUA se pregătește pentru o perioadă dificilă, după ce Netflix a anunțat achiziția Warner Bros.
11:40
USR convoacă Congres, după înfrângerea de la Capitală. Explicațiile lui Dominic Fritz # Cotidianul de Hunedoara
Dominic Fritz a afirmat luni că partidul va face o analiză temeinică după înfrângerea de la Capitală și a respins ideea unor demisii sau a unui candidat comun ratat ca motive ale eșecului lui Cătălin Drulă.
11:30
Președintele SUA a vorbit despre o întâlnire pe care a avut-o cu CEO-ul Netflix. Trump a spus despre acesta că „este un om extraordinar", dar a prezentat reticență referitor la planul prin care Netflix ar putea prelua Warner Bros.
11:30
Senatorul Paul Ciprian Pintea ajunge luni din nou în fața judecătorilor de la ÎCCJ.
11:30
Traficul se modifică pentru a permite desfăşurarea lucrărilor de construire a staţiei de metrou de pe Magistrala 6.
11:20
Nicușor Dan se află acum într-un moment de răscruce al mandatului prezidențial și al șansei pentru un al doilea mandat pentru care a și încercat, prematur, transformarea USR în vehicul prezidențial.
