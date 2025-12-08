Americanii au pus ochii pe fotbalul britanic. Firma de private equity Apollo Global Management, cu active de peste 900 de miliarde de dolari, a devenit acţionar la Wrexham AFC, altă dată o echipă necunoscută, însă care se luptă acum pentru promovarea în Premier League
Ziarul Financiar, 8 decembrie 2025 21:15
ZF Live. Mădălin Tudor, consultant în proiecte de aviaţie, fost angajat al companiei de stat Tarom, care a stat 12 ani în Spania: „Transportatorii low-cost operează aeronave mari. Cu cât sunt mai mulţi pasageri, cu atât poţi să atingi break-evenul“ # Ziarul Financiar
Mădălin Tudor, consultant în proiecte de aviaţie, fost angajat al companiei de stat Tarom, care a stat 12 ani în Spania şi a deschis linia către destinaţii de aici, spune că avioanele operau şi la 90% grad de ocupare spre Spania însă în 2015 a început declinul.
Nicuşor Dan îl felicită pe Ciprian Ciucu: „Trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna oraşul” # Ziarul Financiar
Bucureştenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna oraşul, susţine preşedintele Nicuşor Dan într-un mesaj prin care îl felicită pe Ciprian Ciucu pentru câştigarea alegerilor la primăria Capitalei.
Harta salariilor pe judeţe la nouă luni din 2025: Salariile intră pe un nou teritoriu: zece judeţe au scăzut salariile, doar unul a bifat creştere de două cifre # Ziarul Financiar
Harta salarială pe judeţe la nouă luni din 2025 arată o piaţă a muncii în care doar câteva centre economice mari reuşesc să menţină ritmul de creştere, judeţe cu scăderi de la an la an şi stagnare în altele, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică şi calculelor ZF. Zonele dependente de o singură industrie simt orice mişcare a pieţei, în timp ce marile huburi economice - Bucureşti, Cluj, Timiş - continuă să tragă media naţională în sus.
Indexul preţului la consultaţii medicale în privat. Preţul unei consultaţii medicale aproape s-a dublat în ultimii cinci ani, până la 400 lei în medie în Capitală # Ziarul Financiar
În Bucureşti, la una dintre marile clinici medicale, un pacient ajunge să plătească în jur de 400 de lei în medie pentru o consultaţie. Faţă de acum cinci ani, preţul este aproape dublu, după cum arată datele adunate de-a lungul timpului de ZF din call-centerele operatorilor medicali privaţi.
România muncii fără pauză: dezechilibrul muncă - viaţă personal devine un risc economic major. De ce avem nevoie de un sistem naţional de monitorizare a calităţii vieţii profesionale. Estimările bazate pe Eurostat indică faptul că 15–17% dintre angajaţi lucrează peste 50 de ore pe săptămână, faţă de media OECD de aproximativ 10% # Ziarul Financiar
Echilibrul muncă-viaţă are consecinţe directe asupra competitivităţii economice, productivităţii şi coeziunii sociale. Datele disponibile arată că România se confruntă cu o combinaţie de ore de muncă prelungite, venituri reale scăzute şi nivel redus de satisfacţie profesională, care împreună limitează potenţialul de creştere sustenabilă, conform studiului „Echilibrul muncă - viaţă personală“, realizat de Consiliul Economic şi Social (CES).
O generaţie lăsată să aştepte la uşă: Milioane de tineri intră pe piaţa muncii cu o diplomă în mână, dar cu tot mai puţine şanse reale de a-şi valorifica pregătirea. Angajările entry-level se prăbuşesc, companiile îngheaţă recrutările, AI „arde” etapele tradiţionale, iar startul în carieră se transformă pentru mulţi într-o poveste fără final fericit # Ziarul Financiar
Samsung Electronics îl numeşte pe Jaesung Kim preşedinte pentru România şi Bulgaria. Subsidiara locală a Samsung avut afaceri de 1,2 mld. euro în 2024 # Ziarul Financiar
Samsung Electronics l-a numit pe Jaesung (James) Kim în funcţia de preşedinte pentru România şi Bulgaria (SEROM), potrivit unui comunicat al companiei. El preia conducerea subsidiarei locale care a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 5,9 miliarde de lei (1,2 miliarde de euro), în creştere cu 4,8% faţă de anul precedent, conform datelor de la Ministerul Finanţelor.
Ultima strigare pentru companiile care vor să ia fonduri nerambursabile de până la 10 mil. euro pentru fabrici de pâine, bere sau îngheţată. Bugetul: 165 mil. euro # Ziarul Financiar
În perioada 15 decembrie 2025 – 16 februarie 2026 companiile din industria alimentară pot depune proiecte pentru a accesa finanţări nerambursabile chiar şi de până la 10 mil. euro pe schema DR 23 – procesare produse agricole, derulată prin intermediul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR). Aceasta este ultima schemă importantă dedicată procesării alimentare desfăşurate prin AFIR pe actualul Plan Strategic 2023–2027 şi are un buget de 165 mil. euro, conform datelor publice.
Antreprenori locali. Marius Cristescu, Bega Turism: Anul viitor vom deschide apart-hotelul din zona centrală a oraşului. Până acum am investit 8 mil. euro # Ziarul Financiar
Antreprenorul Marius Cristescu, care controlează alături de fratele său compania Bega Turism, cea mai mare firmă de turism din judeţul Timiş, a construit un apart-hotel în centrul oraşului, pe care îl va deschide anul viitor.
Orange Polonia a semnat un acord social pentru 2026-2027: până la 1.000 de angajaţi vor pleca din companie. Salariile vor creşte cu 5,5% în 2026 # Ziarul Financiar
Orange Polonia a semnat cu sindicatele un acord social pentru perioada 2026-2027, în cadrul căruia până la 1.000 de angajaţi - aproximativ 12% din totalul forţei de muncă - vor putea accesa programul de plecări voluntare, a anunţat compania. Costul preliminar estimat al acestor măsuri este de aproximativ 150 de milioane de zloţi (circa 35 de milioane de euro).
Bursă. Campanie ZF. Cum îmi aleg fondul mutual. Românii au devenit mult mai dispuşi să îşi asume riscuri după pandemie: numărul investitorilor în fonduri de acţiuni a crescut de zece ori în cinci ani, până la 163.000 # Ziarul Financiar
Românii au făcut în ultimii cinci ani o schimbare importantă în felul în care îşi administrează economiile: apetenţa pentru risc a crescut, iar acest lucru se vede astăzi cel mai clar în explozia numărului de investitori în fonduri de acţiuni.
