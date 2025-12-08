Macron și „jocul dublu”: Franța refuză activele ruse blocate în bănci

02:20

Fraudele online prin aplicații de acces la distanță, precum AnyDesk, au crescut alarmant în România. Utilizatorii sunt sfătuiți să nu permită instalarea acestora de către persoane necunoscute și să evite scopurile frauduloase. Protejați-vă datele și banii prin acțiuni rapide în caz de acces neautorizat. Fraudele online prin aplicații de acces la distanță, cum ar fi …