Macron și „jocul dublu”: Franța refuză activele ruse blocate în bănci

MainNews.ro, 8 decembrie 2025 22:50
MainNews.ro, 8 decembrie 2025 22:50

Franța, sub conducerea lui Emmanuel Macron, este acuzată de un „joc dublu" pe fondul sprijinului pentru Ucraina, în timp ce protejează activele rusești înghețate de 18 miliarde de euro. Comisia Europeană o presează să folosească aceste fonduri pentru reconstrucția Ucrainei, ridicând întrebări despre transparența băncilor franceze. Franța protejează active rusești blocate în valoare de 18
Președintele Nicușor Dan afirmă că votanții AUR nu sunt extremiști sau pro-ruși, ci doresc o schimbare reală. El subliniază nevoia de a restabili încrederea cetățenilor printr-o luptă anticorupție eficientă. Condițiile de viață rămân o preocupare majoră, în timp ce corupția persistă la toate nivelurile statului. Președintele Nicușor Dan afirmă că votanții AUR nu sunt extremiști
Nicușor Dan, președintele României, susține că anularea alegerilor a fost o decizie bună, datorită ingerințelor rusești. Într-un interviu acordat publicației Le Monde, el subliniază lipsa unei politici eficiente împotriva dezinformării și anticipatează un raport detaliat care va expune influența Rusiei în procesul electoral. Președintele Nicușor Dan consideră anularea alegerilor o decizie corectă din cauza ingerințelor
Criza energetică din Transnistria determină revizuirea programului iluminatului stradal pe timp de noapte, conform autorităților locale. Cu rezerve insuficiente și o situație economică extrem de dificilă, regimul separatist se confruntă cu provocări majore în asigurarea resurselor energetice necesare.
Nicușor Dan a sărbătorit Ziua Constituției, subliniind importanța respectării regulilor, deși a fost acuzat că le-a încălcat în timpul campaniei electorale pentru PMB, alături de Cătălin Drulă. Biroul Electoral Central a constatat prima încălcare a Constituției de către președinte, generând controverse în rândul opiniei publice. Nicușor Dan laudă Constituția de Ziua Constituției, dar a încălcat-o
Viața lui Plahotniuc, Țuțu și Guțul în Penitenciarul nr. 13: Detalii din spatele gratiilor
Viața din Penitenciarul nr. 13 din Republica Moldova este strict reglementată, chiar și pentru foști politicieni precum Plahotniuc, Țuțu și Guțul. Articolul explorează condițiile dure de detenție, diferențele între sectorul VIP și restul deținuților, precum și provocările infrastructurale cu care se confruntă penitenciarul. Penitenciarul nr. 13 din Republica Moldova găzduiește foști politicieni și oameni de
Ciprian Ciucu: Diferențele dintre indemnizația de primar de sector și Primăria Capitalei
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, beneficiază de o indemnizație brută de 24.150 lei, cu 11,1% mai mult decât la Primăria Sectorului 6, unde câștiga 21.735 lei. Salariul net al primarului general este de aproximativ 14.127 lei, iar diferența netă față de funcția anterioară se ridică la 1.413 lei. Ciprian Ciucu are o indemnizație brută
Augustus Constantin, fiul fostului arbitru Gheorghe Constantin, a fost delegat pentru prima dată ca observator la meciul Bayern Munchen – Sporting Lisabona din Liga Campionilor. Programul meciurilor din 9 și 10 decembrie 2025 include dueluri importante, cum ar fi Inter Milano – Liverpool și Real Madrid – Manchester City. Augustus Constantin a fost delegat ca
Un cutremur puternic de 7,6 grade a avut loc în largul Japoniei, provocând avertizări de tsunami pentru regiunile Hokkaido, Aomori și Iwate. Valurile de tsunami ar putea atinge până la 3 metri. Centralele nucleare efectuează verificări de siguranță, fără probleme raportate până acum. Avertizările de evacuare sunt active. Cutremur de magnitudinea 7,6 s-a produs în
Ramona Corduneanu se confruntă din nou cu probleme legale, fiind implicată într-un nou dosar la Judecătoria Iași, după un incident violent. Deși familia Corduneanu afișează o viață luxoasă, realitatea juridică este complicată, în timp ce un credit neachitat și o nouă creanță creează mai multe dificultăți. Ramona Corduneanu se confruntă din nou cu probleme legale,
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, explică în Parlament criza apei potabile care afectează 100.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița, generată de lucrările la barajul Paltinu. Premierul Ilie Bolojan susține că nu o va demite pe Buzoianu, subliniind responsabilitatea deciziilor luate de subordonați. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a fost prezentă în Parlament pentru a discuta criza
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță o nouă finanțare pentru fermierii din sectorul zootehnic, dedicată achiziției de animale de reproducție. Programul va fi lansat în februarie-martie 2026 și va include vaci de lapte, vaci de carne și scroafe. Detalii complete despre eligibilitate și fonduri europene sunt așteptate de la MADR. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat
Senatorul Paul Ciprian Pintea se află din nou în atenția justiției, fiind judecat pentru conducerea unei mașini fără permis. După o condamnare anterioară cu suspendare, el a fost prins din nou la volan fără drept de a conduce, generând o nouă urmărire penală. Detalii despre cariera și controversele sale în parlament. Paul Ciprian Pintea, senator
CTP analizează la 200 de zile de mandat realizările lui Nicușor Dan, evidențiind campaniile electorale și controversele sale. Articolul discută despre numirile în guvern, reacțiile la legi, precum și despre strategia politică și impactul asupra națiunii. Un bilanț critic ce ridică întrebări despre leadershipul său. CTP prezintă un bilanț critic al acțiunilor lui Nicușor Dan
Șoferul implicat într-un accident mortal pe Șoseaua Berceni, care a dus la decesul unei femei și rănirea unui copil, a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă. Accidentul s-a petrecut pe 13 octombrie, când tânărul de 20 de ani nu a respectat regulile privind prioritatea pietonilor. Șoferul implicat într-un accident mortal pe Șoseaua Berceni
Craiova a surprins piața imobiliară din România, înregistrând o creștere de 21% a prețurilor apartamentelor și detronând Clujul și Bucureștiul. Prețul mediu ajunge la 2.095 euro/mp util. Bucureștiul și alte orașe mari își mențin creșterile, dar Craiova devine un pol emergent în dezvoltarea imobiliară. Prețul mediu pentru apartamente în România a crescut cu 14% în
Nicușor Dan, reacție controversată după dezastrul din București: „Respectați referendumului"
Nicușor Dan reacționează după câștigarea alegerilor de către Ciprian Ciucu, felicitându-l pe acesta, dar greșind numele. El subliniază importanța respectării referendumului din București și a autorității primarului general pentru o gestionare eficientă a orașului. Alegerile locale reprezintă un exercițiu democratic crucial. Nicușor Dan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru câștigarea alegerilor la Primăria București A
Pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu, antrenați de Dorel Simion, își pregătesc trupurile pentru provocările viitoare printr-un cantonament montan în Poiana Brașov. Obiectivul: medalia de aur la Jocurile Olimpice 2028. Întâlnire intensă, analize video și dorința de a deveni gladiatori în ring. Pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu, antrenați de Dorel Simion, încheie anul 2025
Traian Băsescu susține că Daniel Băluță și Cătălin Drulă au plătit prețul greșelilor liderilor lor politici în alegerile pentru Primăria Capitalei. Fostul președinte evidențiază neasumarea responsabilității de către miniștrii USR și impactul deciziilor lor asupra rezultatelor electorale. Analiza detaliată a alegerilor și a responsabilității politice este esențială. Traian Băsescu consideră că Daniel Băluță și Cătălin
Ciprian Ciucu a câștigat Primăria Generală cu 36,16% din voturi. Într-o controversă din 2022, el a afirmat că „echipa aia din Berceni nu e Steaua", susținând CSA Steaua în disputa cu FCSB. Noul primar își propune dezvoltarea sportului și realizarea unor proiecte, inclusiv un bazin olimpic în București. Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria
Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a promis un răspuns ferm după ce avioanele de vânătoare chineze J-15 ar fi țintit cu radarele avioane japoneze lângă Okinawa. Tokyo a convocat ambasadorul Chinei, iar disputa s-a intensificat cu acuzații reciproce. Incidentul pune în evidență tensiunile din regiune, pe fondul exercițiilor militare chineze. Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a promis
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate din Chișinău, l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru câștigarea alegerilor la Primăria București, evidențiind angajamentul cetățenilor față de democrație. Ciprian Ciucu a obținut 211.562 de voturi, confirmându-se astfel ca primar general al Capitalei României. Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate din Chișinău, l-a felicitat pe Ciprian Ciucu
Ciprian Ciucu își începe mandatul ca primar general al Bucureștiului cu așteptări temperate. Vor fi prioritizate continuarea proiectelor pentru spital și școli, dar și întocmirea bugetului. Paul Moldovan devine primar interimar al Sectorului 6, iar alegerile pentru această funcție vor fi discutate în Coaliție. Ciprian Ciucu a fost ales primar general al Bucureștiului și are
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, dezvăluie situația transferurilor, cu oferte pentru jucătorii Musi și Stoinov, dar ambii ar putea rămâne. Dinamo caută să întărească echipa cu 3-4 noi jucători, inclusiv fundași centrali și un atacant, în ciuda deficitului operațional. Eissat rămâne o dorință greu de realizat. Musi și Stoinov au oferte, dar clubul își dorește
Mo
Acționarul majoritar al Transelectrica ar putea suporta prejudiciile constatate de Curtea de Conturi, un precedent în companiile de stat. Ședința AGA va decide atragerea răspunderii patrimoniale pentru hotărâri ce au generat pagube de zeci de milioane de lei. Transelectrica, controlată de stat, a fost implicată în litigii costisitoare. Acționarul majoritar Transelectrica ar putea plăti prejudiciile … Articolul Transelectrica, acționar majoritar, pregătește plata prejudiciilor Curții de Conturi apare prima dată în Main News.
Clasamentul aplicațiilor din 2025 rămâne constant, cu aplicații populare precum ChatGPT, TikTok și Instagram. O noutate notabilă este Focus Friend, care a devenit numărul 1 în App Store, ajutând utilizatorii să se concentreze și să evite distragerile. Descoperă cele mai bine cotate aplicații Google Play din acest an. Topul aplicațiilor descărcate în 2025 rămâne stabil, … Articolul Cele mai bune aplicații din App Store în 2025: Descoperă numărul 1! apare prima dată în Main News.
Un șofer din Republica Moldova, recidivist și prins beat la volan de mai multe ori, a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare. Mașina sa, un Mercedes VITO, a fost confiscată. Procurorii subliniază necesitatea sancțiunilor dure împotriva conducătorilor în stare de ebrietate avansată. Șofer recidivist condamnat la 1 an și 10 luni … Articolul Șofer repetat prins beat la volan, condamnat la închisoare și mașina confiscată apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan pierde alegerile pentru Primăria Capitalei, lăsând locul lui Ciprian Ciucu, susținut de PNL, care câștigă cu 36,18%. Înfrângerea lui Dan și clasarea lui Cătălin Drulă pe locul 4 pun presiune asupra viitorului politic al președintelui, în perspectiva prezidențialelor din 2030. Detalii despre conflictul politic dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Articolul Nicușor Dan pierde influența în Capitală, confruntare politică pentru 2030 apare prima dată în Main News.
Marius Șumudică critică FCSB după meciul cu Dinamo, afirmând că echipa sa nu mai este la fel de bine pregătită fizic. El subliniază că din minutul 70 jucătorii cade și sugerează că Dinamo, mai proaspătă după meciul cu Constanța, merita victoria. FCSB se află pe locul 9 în campionat, la două puncte de play-off. Marius … Articolul Marius Șumudică atacă FCSB: „Vă pun și eu o întrebare” apare prima dată în Main News.
Dragoș Pîslaru sesizează Parchetul European pentru achiziții supraevaluate de microbuze electrice # MainNews.ro
Ministrul Dragoş Pîslaru a sesizat Parchetul European privind achizițiile la suprapreț de microbuze electrice pentru elevi, evidențiind discrepanțe majore de preț între județe. Analiza a arătat achiziții variate, afectând utilizarea fondurilor europene. Detalii despre abateri și impactul acestora asupra bugetului național. Ministrul Dragoş Pîslaru sesizează Parchetul European pentru achizițiile de microbuze electrice la suprapreț Disfuncționalitățile … Articolul Dragoș Pîslaru sesizează Parchetul European pentru achiziții supraevaluate de microbuze electrice apare prima dată în Main News.
Thailanda a lansat atacuri aeriene asupra Cambodgiei, provocând tensiuni majore între cele două țări. Armata thailandeză a raportat un soldat ucis și mai mulți răniți, în timp ce autoritățile cambodgiene au declarat că nu au ripostat. Conflictele pe fondul disputei teritoriale durează de mai bine de un secol. Thailanda a lansat atacuri aeriene asupra Cambodgiei, … Articolul Thailanda lansează atacuri aeriene asupra Cambodgiei: detalii noi apare prima dată în Main News.
Parlamentul va dezbate luni moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare” inițiată de Opoziție împotriva Guvernului Bolojan. Cu 118 semnături, inițiativa critică creșterea taxelor și reducerea bugetului Educației. Chiar și cu șanse minime de succes, liderii Opoziției speră să genereze un impact politic. Votul final este așteptat miercuri. Moţiunea de cenzură „România nu este … Articolul Parlamentul discută moţiunea de cenzură a Opoziţiei împotriva Guvernului Bolojan apare prima dată în Main News.
Meteorologii ANM au emis coduri galbene de ceață pentru județele Argeș, Harghita, Arad, Satu Mare și Suceava. Temperaturile de luni, 8 decembrie 2025, se vor situa între 4 și 10 grade, cu cea mai scăzută temperatură la Iezer, minus 3 grade. Ploile slabe și burnița vor afecta sud-estul țării. Coduri galbene de ceață emise de … Articolul Ploi și temperaturi scăzute la început de săptămână – ANM informează apare prima dată în Main News.
Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a format pe Cristi Chivu, a murit pe 8 decembrie 2025, la 79 de ani. Cunoscut sub numele de „Părintele”, Sdrobiș a avut un impact major în fotbalul românesc, antrenând echipe precum CSM Reșița și Oțelul Galați. Mesajul său emoționant pentru Mircea Lucescu rămâne memorabil. Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a descoperit … Articolul A murit Ioan Sdrobiș, mentorul lui Chivu: Ultimul mesaj pentru Lucescu apare prima dată în Main News.
Daniel Băluță a declarat că rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei, unde a obținut 26,3% din voturi, este neconcludent. Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, conduce cu aproape 33%. Participarea la vot a fost de 32,6%, iar Băluță a cerut colegilor să supravegheze numărătoarea voturilor pentru a asigura corectitudinea procesului electoral. Daniel Băluță a obținut 26,3% din voturile … Articolul Daniel Băluță nu recunoaște rezultatul exit-poll-ului pentru Primăria Capitalei apare prima dată în Main News.
Ipocrizia UE în privința Ucrainei: Franța, Germania și Belgia critică SUA, dar ignoră că Franța este al treilea cel mai mare cumpărător de energie rusă. Macron avertizează despre riscurile unei trădări a Ucrainei, în timp ce Europa ezită să acționeze decisiv pentru sprijinul său. Franța a fost în august cel mai mare cumpărător de energie … Articolul Ipocrizia UE: Franța, Germania și Belgia ignoră propriile abateri în cazul Ucrainei apare prima dată în Main News.
Războiul din Ucraina, ziua 1.383: O rachetă rusă a lovit barajul lacului Peceneg, suspendând o rută crucială de aprovizionare pentru armata lui Zelenski. Autoritățile susțin că nu sunt victime, dar infrastructura este afectată. Armata ucraineană asigură că sunt pregătiți și există rute alternative pentru resurse. Războiul din Ucraina a intrat în a 1.383-a zi în … Articolul Bombardament rus pe rutele de aprovizionare ale armatei ucrainene, ziua 1.383 apare prima dată în Main News.
Alegerile pentru Primăria Capitalei au fost analizate de presa rusă, care a subliniat victoria lui Ciprian Ciucu ca un test pentru actuala guvernare românească. Aceștia au raportat o prezență scăzută la vot, interpretând-o ca un „deficit de legitimitate democratică” și exprimând o deziluzie generală față de clasa politică din România. Alegerile pentru Primăria Capitalei au … Articolul ALEGERILE din Capitală: Presa rusă și „deficitul de legitimitate democratică” apare prima dată în Main News.
Daniel Pancu, antrenorul CFR Cluj, anticipează vremuri grele după remiza 1-1 cu Universitatea Craiova. Evaluând formația sa, Pancu recunoaște că se află în pericol de retrogradare, cu doar 4-5 puncte înainte de înjumătățirea sezonului. CFR urmează să se concentreze pe consolidarea echipei și abordarea meciurilor din play-out cu determinare. Daniel Pancu avertizează de dificultățile ce … Articolul Înjumătățire: Doar 3 puncte ne despart de retrogradare! apare prima dată în Main News.
Donald Trump și-a exprimat dezamăgirea că Volodimir Zelenski nu a citit propunerea de pace a SUA pentru Ucraina. În urma discuțiilor cu liderii de la Kiev și Moscova, Trump a subliniat că Rusia preferă situația actuală, iar Zelenski nu este pregătit să accepte acordul propus. Detalii despre negocieri au fost limitate. Donald Trump a declarat … Articolul Trump, dezamăgit de Zelenski: propunerea de pace favorizează Rusia apare prima dată în Main News.
George Simion a transmis un mesaj după exit-poll-urile pentru Primăria Capitalei, apreciind lupta și rezultatul obținut. El subliniază importanța democrației în contextul actual, avertizând asupra tentativelor de anulare a acesteia. Află mai multe despre reacțiile politice după alegeri și candidați implicați. George Simion a transmis un mesaj de mulțumire Ancăi Alexandrescu după rezultatele exit-poll-urilor pentru … Articolul George Simion îi mulțumește Ancăi Alexandrescu după exit-poll-urile Capitalei apare prima dată în Main News.
Alegeri București 2025: Ciprian Ciucu câștigă cu 36,18% din voturi. Anca Alexandrescu se clasează pe locul 2, iar Daniel Băluță (PSD) pe locul 3. Autoritatea Electorală Permanentă a demarat numărătoarea voturilor în București și alte 11 județe. Află detalii despre rezultatele finale și impactul acestora. Alegeri parțiale în București cu rezultate finale Ciprian Ciucu câștigător … Articolul Ciprian Ciucu câștigă alegerile în București cu 36,18%, Anca Alexandrescu pe 2 apare prima dată în Main News.
Anca Alexandrescu, candidata independentă la Primăria Capitalei, a obținut peste 22%, clasându-se pe locul doi în alegeri. Ea a subliniat că prezența scăzută la vot reflectă lipsa de încredere în procesul democratic și a promis că va continua lupta pentru dreptate la București. Aflați mai multe detalii despre rezultate și impactul acestei alegeri. Anca Alexandrescu, … Articolul Anca Alexandrescu, locul doi la Primăria Capitalei cu peste 22% din voturi apare prima dată în Main News.
Ciprian Ciucu, candidatul PNL, conduce în alegerile pentru Primăria Capitalei cu 32%, conform sondajului Sociopol. Daniel Băluță de la PSD urmează cu 27%, iar Anca Alexandrescu, candidată independentă, are 19%. Cătălin Drulă de la USR este pe locul patru cu 12%. Rezultatele reflectă preferințele alegătorilor bucureșteni. Ciprian Ciucu de la PNL conduce în alegerile pentru … Articolul Ciprian Ciucu, lider detașat în cursa pentru Primăria Capitalei, cu 32% apare prima dată în Main News.
Oare Putin va lăsa Chișinăul în pace după oprirea proiectelor sociale de către Ilan Șor? # MainNews.ro
Ilan Șor, oligarhul fugar pro-rus, a anunțat oprirea proiectelor sociale în Moldova, semnalând o schimbare tactică din partea Rusiei. Experții notează că acest anunț reflectă o strategie de distragere a atenției și o încercare de a destabiliza actuala guvernare pro-europeană. Moscova continuă să provoace prin propagandă și influență politică. Ilan Șor anunță oprirea proiectelor sociale, … Articolul Oare Putin va lăsa Chișinăul în pace după oprirea proiectelor sociale de către Ilan Șor? apare prima dată în Main News.
Fraudele online prin aplicații de acces la distanță, precum AnyDesk, au crescut alarmant în România. Utilizatorii sunt sfătuiți să nu permită instalarea acestora de către persoane necunoscute și să evite scopurile frauduloase. Protejați-vă datele și banii prin acțiuni rapide în caz de acces neautorizat. Fraudele online prin aplicații de acces la distanță, cum ar fi … Articolul Aplicațiile de acces la distanță: cum să te protejezi de fraude apare prima dată în Main News.
Ciprian Ciucu câștigă alegerile din București cu 36,18%, conform rezultatelor finale. Anca Alexandrescu ocupă locul 2, iar Daniel Băluță de la PSD se clasează pe locul 3. Autoritatea Electorală Permanentă a demarat numărătoarea voturilor pentru alegerile parciale din București și alte 11 județe. Ciprian Ciucu a câștigat alegerile în București cu 36,18% Anca Alexandrescu s-a … Articolul Ciprian Ciucu câștigă alegerile din București cu 36,18% – Rezultate finale apare prima dată în Main News.
Marcel Ciolacu anunță că se mută înapoi la Buzău, după ce a obținut 52% din voturile pentru președinția Consiliului Județean. El subliniază că chiriile sunt mai ieftine în Buzău comparativ cu Bucureștiul. Ciolacu promite să îndeplinească promisiunile și consideră că românii s-au săturat de politicieni. Marcel Ciolacu anunță că se va muta înapoi la Buzău … Articolul Marcel Ciolacu se mută înapoi la Buzău după câștigul Consiliului Județean apare prima dată în Main News.
Tricolorele, locul 9 la Mondialul de handbal feminin: comparație cu edițiile anterioare # MainNews.ro
Reprezentativa de handbal feminin a României a terminat pe locul 9 la Campionatul Mondial din Olanda și Germania, cu patru victorii și două eșecuri. Aceasta este cea mai bună clasare din ultimele cinci ediții. Sorina Grozav a fost cea mai bună marcatoare, cu 46 de goluri în 6 meciuri. România a terminat pe locul 9 … Articolul Tricolorele, locul 9 la Mondialul de handbal feminin: comparație cu edițiile anterioare apare prima dată în Main News.
