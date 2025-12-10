AUR a depus moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu

18:20

Descinderi la mafia lemnului din Suceava au dus la confiscarea a 130.000 de euro și 300 de metri cubi de lemn. Poliția a efectuat 18 percheziții în cadrul unor dosare de evaziune fiscală și constituire a grupului infracțional. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava. Descinderi la mai multe adrese din Suceava … Articolul Descinderi în rețeaua de mafie a lemnului din Suceava cu bani în sacoșe apare prima dată în Main News.