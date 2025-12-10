CCR aprobă majorarea impozitelor din 2026 și analiza pensiilor magistraților
MainNews.ro, 10 decembrie 2025 13:20
Curtea Constituțională a României a aprobat majorarea taxelor locale din 2026, inclusiv creșteri semnificative pentru locuințe. De asemenea, judecătorii analizează legea pensiilor magistraților, care a generat controverse legate de independența justiției. Detalii despre impactul acestor decizii în articolul complet. CCR a aprobat creșterea taxelor locale din 2026, inclusiv majorări de până la 80% pentru locuințe … Articolul CCR aprobă majorarea impozitelor din 2026 și analiza pensiilor magistraților apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 10 minute
13:30
Două clădiri de patru etaje s-au prăbușit în Fez, Maroc, provocând moartea a 19 persoane și rănirea altor 16. Este al doilea incident fatal în acest an, evidențiind problemele infrastructurale din oraș. Autoritățile continuă căutările, în timp ce critici se intensifică privind neaplicarea codurilor de construcție. 19 persoane au murit după prăbușirea a două clădiri … Articolul Prăbușire clădiri în Maroc: Cel puțin 19 morți confirmati apare prima dată în Main News.
13:30
Comisia Europeană subliniază că deficitul bugetar al României va depăși 6% din PIB în 2026, dublu față de limita impusă de UE. Creșterea cheltuielilor pentru apărare și politicile sociale agravează situația financiară a țării. Guvernul Bolojan se confruntă cu provocări majore în reducerea deficitului și gestionarea bugetului. Comisia Europeană estimează că deficitul bugetar al României … Articolul Comisia Europeană pune bețe în roate planurilor Guvernului Bolojan apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
13:20
Curtea Constituțională a României a aprobat majorarea taxelor locale din 2026, inclusiv creșteri semnificative pentru locuințe. De asemenea, judecătorii analizează legea pensiilor magistraților, care a generat controverse legate de independența justiției. Detalii despre impactul acestor decizii în articolul complet. CCR a aprobat creșterea taxelor locale din 2026, inclusiv majorări de până la 80% pentru locuințe … Articolul CCR aprobă majorarea impozitelor din 2026 și analiza pensiilor magistraților apare prima dată în Main News.
13:20
FCSB revine cu emisiunea EXCLUSIV FCSB, azi la ora 18:00. Adrian Voicu, fost ofițer de presă, va analiza ultimele transferuri și va împărtăși povești din perioada roș-albastră. Participați live pe YouTube și Facebook, puneți întrebări și descoperiți informații exclusive despre campioana României! Emisiunea EXCLUSIV FCSB revine azi la ora 18:00 pe YouTube și Facebook ProSport … Articolul FCSB analizează transferurile la Fiță cu Adiță, ora 18:00 apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
12:20
AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu 49 de semnături. Moțiunea va fi dezbătută pe 15 decembrie, în aceeași zi cu o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Social-democrații ar putea susține moțiunea, în condițiile unei crize a apei în județele Prahova și Dâmbovița. AUR și ”Pace Întâi România” au … Articolul AUR a depus moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu apare prima dată în Main News.
12:20
Ilie Dobre va comenta LIVE meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga pe ProSport.ro, joi, 11 decembrie 2025, de la ora 19:45. Ascultă comentariul pe site-ul nostru și pe paginile de Facebook și YouTube ProSport pentru o experiență sportivă unică. Nu rata acest meci important din fotbalul românesc! Ilie Dobre va comenta meciul Universitatea Craiova – … Articolul Ilie Dobre comentează LIVE Universitatea Craiova – Sparta Praga, 11 decembrie 2025 apare prima dată în Main News.
12:20
India implementează un experiment social remarcabil: milioane de femei primesc transferuri de bani necondiționate, oferindu-le autonomie financiară și influență politică. Aceste plăți recunosc munca domestică neremunerată și contribuie la bunăstarea familiilor, ridicând, de asemenea, provocări pentru bugetele statale. India oferă transferuri necondiționate de bani pentru 118 milioane de femei adulte, recunoscând astfel munca lor domestică. … Articolul Guvernul din India recompensează femeile pentru treburile gospodărești apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
11:20
David Popovici, campion olimpic, atrage atenția asupra întârzierilor la premierile de la ANS, cu sume restante din vara anului 2024. Sportivul subliniază că această situație afectează mulți colegi și consideră că sportul ar trebui să fie o prioritate națională în România pentru a promova o societate mai educată. David Popovici a anunțat că nu a … Articolul David Popovici, medalii câștigate, premierile ANS întârziate din 2024 apare prima dată în Main News.
11:10
Nicușor Dan a comis o gafă în timpul întâlnirii cu președintele Macron la Palatul Elysee, derutat de locul pentru poza oficială. După ce s-a învârtit pe loc, președintele francez l-a îndrumat corect. Incidentul a fost șters din videoclipul oficial. Aflați mai multe despre întâlnirea crucială pentru România. Nicușor Dan a avut o întâlnire la Palatul … Articolul Nicușor Dan, în dificultate la întâlnirea cu Macron: moment amuzant! apare prima dată în Main News.
11:00
Ceața și burnița vor afecta mai multe localități din țară, iar temperaturile se vor situa între 8 și 16 grade. În București, se așteaptă maxime de 9-10 grade și ceață pe parcursul nopții. Coduri galbene de atenționare pentru județele Dolj, Teleorman și Bacău au fost emise de ANM. Află mai multe detalii! Ceața a afectat … Articolul Temperaturi neașteptate și burniță: Prognoza meteo în București apare prima dată în Main News.
10:40
Adrian Corduneanu, liderul clanului interlop din Iași, riscă demolarea vilei construite fără autorizație. Autoritățile au inițiat procedurile legale după ce construcția nu a fost legalizată în urma unor sancțiuni. Procesul civil evidențiază implicațiile legale și sociale ale acestei situații complexe pentru familia Corduneanu. Adrian Corduneanu riscă demolarea vilei din Iași construită fără autorizație Autoritățile au … Articolul Adrian Corduneanu riscă să piardă vila din Iași apare prima dată în Main News.
10:30
Prim-ministrul Ilie Bolojan va participa la reuniunea Consiliului Tripartit pentru discuții privind salariul minim pe economie din 1 ianuarie 2026. Ministrul Muncii, Florin Manole, subliniază necesitatea creșterii salariului, menționând că peste două milioane de români trăiesc cu un salariu brut de 4.050-4.500 lei. Reuniune a Consiliului Național Tripartit pentru discutarea salariului minim pe economie de … Articolul Salariul minim pe economie 2026 discutat în Consiliul Tripartit apare prima dată în Main News.
10:20
Nadia Comăneci, legenda gimnasticii românești, trăiește în SUA cu o rentă viageră din România, estimată la peste 5.000 de euro lunar. Dumitru Dragomir a afirmat că aceasta trăiește „ca boieroaica” în America, meritând pe deplin suma primită datorită realizărilor sale sportive. Aflați mai multe despre viața sa de după Revoluție. Dumitru Dragomir a afirmat că … Articolul Nadia Comăneci își trăiește viața de boieroaică în SUA cu renta din România apare prima dată în Main News.
10:10
Bolojan acuzat de apărare a privilegiilor primarilor; Guvernul amână legea pensiilor speciale # MainNews.ro
Senatorul USR Cristina Prună îl critică pe premierul Ilie Bolojan pentru amânarea adoptării proiectului de lege care desființează pensiile speciale ale aleșilor locali. Aceasta a solicitat o reacție rapidă din partea Guvernului, subliniind necesitatea reformelor pentru a elimina privilegiile politice ce divizează România. Senatoarea USR Cristina Prună îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că amână … Articolul Bolojan acuzat de apărare a privilegiilor primarilor; Guvernul amână legea pensiilor speciale apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
09:20
David Popovici, dublu campion mondial la natație, a anunțat la Gala #BeActive că nu a primit încă banii de la ANS pentru medaliile câștigate. Situația afectează și alți sportivi, iar Popovici subliniază dificultățile financiare în sport fără recompense adecvate. Importanța sportului ca prioritate națională este esențială. David Popovici nu a primit premiile de la ANS … Articolul David Popovici, fără bani de la ANS pentru proiectul său apare prima dată în Main News.
09:10
Președintele Nicușor Dan a declarat că nu este optimist cu privire la dorința Rusiei de a negocia pacea în Ucraina. Într-un interviu pentru Franceinfo, el a subliniat importanța sprijinului european pentru Ucraina și a avertizat asupra consecințelor unui posibil eșec al acesteia în conflictul cu Rusia. Nicușor Dan, președintele României, s-a întâlnit cu Emmanuel Macron … Articolul Rusia și dorința de pace: lipsa optimismului în fața conflictului apare prima dată în Main News.
08:30
Curtea Constituțională analizează sesizarea ICCJ privind pensiile speciale ale magistraților. Legea contestată impune noi condiții de pensionare, generând discriminări între categorii și punând în pericol independența justiției. Opoziția a depus moțiune de cenzură pe acest subiect, amplificând tensiunea politică. CCR analizează miercuri sesizarea ICCJ referitoare la legea pensiilor speciale ale magistraților Legea contestată este considerată … Articolul CCR analizează sesizarea ICCJ despre pensiile speciale ale magistraților apare prima dată în Main News.
08:20
Transferul anunțat de Gigi Becali pentru Kevin Ciubotaru este în pericol, jucătorul de 21 de ani de la Hermannstadt neavând dorința să semneze cu FCSB. Motivul sunt criticile patronului după meciuri și atmosfera tensionată din lot. Cluburi din Ligue 1 își arată interesul pentru tânărul fundaș. FCSB a realizat primul transfer al iernii cu fundașul … Articolul Transferul lui Gigi Becali devine incert, jucătorul refuză FCSB apare prima dată în Main News.
08:20
Guvernul Bolojan întârzie aprobarea bugetului pe 2026, amânând datele esențiale pentru investiții și cheltuieli. Premierul anunță că bugetul va fi închis abia în ianuarie 2026, lăsând întrebări despre creșterile de taxe, inflație și salarii. Inflația și deficitul rămân priorități critice pentru redresarea economică. Guvernul Bolojan întârzie aprobarea bugetului pentru 2026, prevăzută inițial pentru decembrie Estimările … Articolul Guvernul Bolojan amână legea crucială a anului într-un joc de Alba-Neagra apare prima dată în Main News.
08:10
Nicușor Dan a discutat despre amenințările dronele rusești la conferința de presă de la Palatul Elysee. El a declarat că România trebuie să se adapteze la noile tehnologii și a asigurat că, în cazul unei provocări, armata va fi pregătită să răspundă. A subliniat importanța pregătirilor militare recente. Nicușor Dan a discutat despre pregătirea României … Articolul Nicușor Dan: România este gata să doboare dronele rusești! apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
07:20
Cristi Chivu a avut o seară de coșmar în Champions League, după ce Inter Milano a pierdut cu FC Liverpool 0-1, dintr-un penalty controversat. Echipa antrenată de Chivu rămâne cu patru victorii și două eșecuri în grupă. În alt meci, Dennis Man a jucat pentru PSV Eindhoven, care a cedat 2-3 în fața Atletico Madrid. … Articolul Cristi Chivu, seară de coșmar în Champions League! Românii titulari în runda 6 apare prima dată în Main News.
07:20
Coreea de Nord construiește reședințe de lux în complexul Kimsusan, printre care una ar putea fi destinată lui Vladimir Putin. Lucrările vizează întâlniri cu lideri internaționali, inclusiv Putin și Xi Jinping. Proiectul reflectă relațiile strânse dintre Phenian și Moscova în contextul conflictului din Ucraina. Coreea de Nord construiește trei reședințe de lux în complexul Kimsusan, … Articolul Kim Jong-un construiește un palat pentru Putin în Coreea de Nord apare prima dată în Main News.
07:10
Nicușor Dan revine asupra declarațiilor anterioare, afirmând că votanții AUR nu sunt în întregime pro-ruși, dar că partidul are elemente anti-europene și pro-ruse. Într-o conferință la Paris, el subliniază că nemulțumirea cetățenilor față de clasa politică actuală îi determină să se îndrepte către AUR, a cărui apropiere de narativele rusești devine tot mai evidentă. Nicușor … Articolul Nicușor Dan: Votanții AUR nu sunt pro-ruși, dar legătura este „abstractă” apare prima dată în Main News.
06:30
Coletelor suspecte au explodat în Polonia, Germania și Marea Britanie, dezvăluind o rețea de sabotaj orchestrat de Rusia, care plănuiește atacuri teroriste pe avioane. Războiul hibrid al Kremlinului escaladează, iar NATO analizează răspunsuri preventive. Europa se confruntă cu o amenințare tot mai mare. Coletul explozibil a fost dezamorsat de serviciile secrete europene, prevenind un atac … Articolul Colecte suspecte explodează în 3 țări; UK dezvăluie rețeaua de sabotaj europeană apare prima dată în Main News.
06:20
Miliția sudaneză a capturat un centru petrolier, afectând grav exporturile de țiței din Sudanul de Sud. Controlul asupra câmpurilor petroliere amplifică conflictul civil și complică situația economică a țării. În contextul scăderii exporturilor rusești, regiunea devine un punct de interes strategic. Miliția sudaneză a preluat un centru petrolier important, afectând exporturile din Sudanul de Sud … Articolul Miliția preia controlul asupra unui centru petrolier din țară apare prima dată în Main News.
06:10
Partidele din România trebuie să își adapteze acțiunile la interesul public, subliniind stabilitatea guvernamentală. Nicușor Dan a declarat că, indiferent de provocările interne, coaliția trebuie să rămână unită pentru a asigura încrederea investitorilor și a stimula dezvoltarea economică. Stabilitatea este esențială pentru România. Președintele Nicușor Dan a discutat despre importanța stabilității guvernamentale în România Partidele … Articolul Interesul public: responsabilitatea partidelor politice în România apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
05:20
Hamas și-a restabilit forța de luptă la 20.000 de membri în Gaza, consolidându-și puterea prin controlul străzilor și taxe pe importuri. În ciuda pierderilor din război, grupul continuă să gestioneze guvernul local și să amenințe securitatea Israelului, cu un viitor incert pentru armistițiul în desfășurare. Hamas își reface forțele la aproximativ 20.000 de luptători și … Articolul Hamas își întărește forțele la 20.000 de luptători în Gaza, SUA pregătesc armistițiul apare prima dată în Main News.
05:10
Președintele Nicușor Dan a subliniat importanța implementării măsurilor din referendum pentru București într-o conferință de presă la Paris. El a afirmat că realizarea mandatului aleșilor este esențială pentru democrație și a cerut ca primarul să aibă resursele necesare pentru proiectele capitalei. Nicușor Dan a discutat despre alegerile pentru Primăria Capitalei la o conferință de presă … Articolul Implementarea referendumului: Un pas esențial pentru viitorul nostru apare prima dată în Main News.
04:10
Diana Buzoianu: Apa menajeră disponibilă în Prahova și Dâmbovița, DSP decide potabilitatea # MainNews.ro
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, afirmă că toate localitățile din Prahova și Dâmbovița beneficiază de apă menajeră, în contextul crizei apei din zonă. DSP efectuează teste pentru a stabili când apa va deveni potabilă. Responsabilitatea gestionării apei revine instituțiilor locale, nu ministerului. Diana Buzoianu confirmă că toate localitățile din Prahova și Dâmbovița au apă menajeră Direcția … Articolul Diana Buzoianu: Apa menajeră disponibilă în Prahova și Dâmbovița, DSP decide potabilitatea apare prima dată în Main News.
03:10
Diana Buzoianu a anunțat că va prezenta concluziile preliminare ale Corpului de Control referitoare la criza apei din Prahova și Dâmbovița. Ea a subliniat că autoritățile locale nu au făcut rezerve de apă și că s-au petrecut lucruri cu încălcarea legii, generând o situație deosebit de gravă. Diana Buzoianu va prezenta concluziile preliminare din raportul … Articolul Încălcări ale legii: descoperiri și consecințe importante apare prima dată în Main News.
03:10
Paul Moldovan, viceprimar PNL, devine primar interimar al Sectorului 6, după demisia lui Ciprian Ciucu. Cu o experiență vastă în administrație și fonduri europene, Moldovan promite continuitate în dezvoltarea locală. A fost administrator public și viceprimar, având contribuții semnificative la proiectele de dezvoltare. Paul Moldovan va prelua funcția de primar interimar al Sectorului 6 al … Articolul Paul Moldovan: Primar interimar al Sectorului 6 – Cine este acesta? apare prima dată în Main News.
01:10
Guvernul Bolojan a aprobat prelungirea explorării proiectului Neptune Deep în Marea Neagră cu doi ani, până în 2027, în timp ce OMV Petrom renunță la procesul de arbitraj de la Paris. Proiectul promite zăcăminte de 100 miliarde de metri cubi de gaze, esențiale pentru viitorul energetic al României. Guvernul Bolojan a prelungit cu doi ani … Articolul Bolojan prelungește explorarea Neptune Deep, OMV Petrom renunță la arbitraj apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
00:10
Cristian Tudor Popescu îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru răspunsurile date în interviul cu Le Monde referitor la doborârea dronei rusești. Jurnalistul subliniază contradicțiile și lipsa de logică a explicațiilor președintelui, care perlucra la întrebările esențiale legate de apărarea aeriană a României. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu critică interviul președintelui Nicușor Dan acordat publicației Le … Articolul Președintele nostru provoacă confuzie și dureri de cap apare prima dată în Main News.
00:10
Răzvan Burleanu, președintele FRF, dezvăluie că anchetele privind scandalul pariurilor în Superliga de fotbal sunt în desfășurare. Jucătorii echipei Metaloglobus sunt suspectați de pariu împotriva propriei echipe. FRF colaborează cu autoritățile pentru a menține integritatea fotbalului românesc. Răzvan Burleanu, președintele FRF, a comentat scandalul pariurilor din Superliga de fotbal Mai mulți jucători de la Metaloglobus … Articolul Răzvan Burleanu: Anchete în curs în scandalul pariurilor din Superliga apare prima dată în Main News.
9 decembrie 2025
23:10
Turcia – România se va juca pe 26 martie 2026 la Besiktas Park din Istanbul, o arenă cu 42.590 de locuri. Acest meci este crucial în play-off-ul pentru Campionatul Mondial 2026. România, pregătită de Mircea Lucescu, are șanse mari dacă înfruntă Turcia cu încredere. Numai împreună pot ajunge la Cupa Mondială. Turcia – România se … Articolul Locația meciului Turcia: Află unde se va juca echipa națională! apare prima dată în Main News.
23:00
Palatul Elysee a dedicat o melodie surprinzătoare președintelui Nicușor Dan în timpul vizitei sale în Franța. Piesa instrumentală „România”, interpretată de Glenn Sharp, nu reflectă cultura română tradițională, ci are influențe balcanice. Această alegere stârnește controverse și întrebări asupra representării culturale. Palatul Elysee a publicat un clip cu Nicușor Dan și Emmanuel Macron, însoțit de … Articolul Melodia dedicată de Palatul Elysee lui Nicușor Dan în Franța apare prima dată în Main News.
22:20
Trump îi acordă lui Zelenski zile pentru a răspunde unui plan de pace cu Rusia, impunând pierderi teritoriale Ucrainei în schimbul garanțiilor de securitate. Președintele ucrainean se consultă cu liderii europeni, temându-se de fracturarea unității occidentale. Ucraina finalizează un plan de pace împreună cu europenii. Trump îi oferă lui Zelenski câteva zile pentru a răspunde … Articolul Plan de pace cu europenii trimis în SUA pentru stabilitate globală apare prima dată în Main News.
22:10
Militarii moldoveni au primit echipamente de protecție din partea NATO, incluzând căști și costume CBRN, pentru a consolida capacitățile de apărare. Secretarul general adjunct Boris Ruge a subliniat progresele Moldovei în modernizarea armatei, asigurând sprijin continuu pentru o țară mai sigură. Armata Republicii Moldova a primit echipamente de protecție din partea NATO Aceasta donație include … Articolul Militarii moldoveni primesc echipamente NATO pentru o Moldova mai sigură apare prima dată în Main News.
22:00
Nicușor Dan a comis o nouă gafă diplomatică la Paris, confundând OCDE cu OSCE în timpul unei conferințe de presă. În ciuda erorii, el a subliniat importanța alegerilor locale. Vizita sa la Palatul Elysee a fost marcată de confuzie, fiind corectat de președintele francez, Emmanuel Macron. Nicușor Dan a confundat OCDE cu OSCE la o … Articolul Nicușor Dan și gafele diplomatice: România în organizația de 40 de ani apare prima dată în Main News.
21:10
Reduceri de 50% la alimente, parte a programului „Eat Out to Help Out” din Marea Britanie, au costat contribuabilii 11 miliarde de lire. Această schemă, menită să sprijine industria ospitalității, a dus la creșterea cazurilor de COVID-19 și a stârnit critici pentru gestionarea ineficientă a fondurilor publice. Programele sociale din Marea Britanie pe durata pandemiei … Articolul Reduceri de 50% la mese în oraș: Economisește la alimente acum! apare prima dată în Main News.
21:00
Premierul Ilie Bolojan a decis prelungirea cu doi ani a fazei de explorare a proiectului Neptune Deep în Marea Neagră. Această decizie urmează noilor descoperiri comerciale de gaze naturale în perimetrul Neptun Deep, având impact pozitiv asupra veniturilor bugetare și dezvoltării industriei energetice românești. Premierul Ilie Bolojan a aprobat prelungirea cu doi ani a fazei … Articolul Bolojan extinde faza de explorare Neptune Deep, ședință de urgență convocată apare prima dată în Main News.
20:10
Inflația rămâne o problemă majoră în România, atingând 10% în prezent. Guvernul Bolojan preconizează o scădere până la 3% până la finalul anului următor. Cu toate acestea, BNR avertizează că estimările actuale de inflație sunt mai ridicate decât prevăzute anterior. Analiza detaliată subliniază provocările economice actuale. Inflația din România se menține la aproximativ 10%, fiind … Articolul Inflația va scădea, optimismul Guvernului Bolojan se menține apare prima dată în Main News.
20:00
Diana Buzoianu rămâne fermă pe funcție, respingând cererile PSD de demisie după scandalul de la Paltinu. Acuzațiile de șantaj din partea social-democraților sunt considerate un pretext pentru a bloca reforma Romsilva. Buzoianu subliniază importanța continuării reformelor și a discuțiilor productive. Diana Buzoianu refuză să demisioneze, în ciuda cererilor PSD de demitere Ministrul Mediului acuză PSD … Articolul Buzoianu: PSD folosește scandalul de la Paltinu pentru a bloca reforma Romsilva apare prima dată în Main News.
19:20
Ivan Toney, internațional englez și jucător la Al-Ahli, a fost reținut în Londra după un incident violent într-un bar, unde a lovit un fan care îi cerea o fotografie. Victima a suferit leziuni grave, inclusiv fracturi. Poliția investighează, iar Toney beneficiază de prezumția de nevinovăție. Ivan Toney, internațional englez și jucător la Al-Ahli, a fost … Articolul Ivan Toney, arestat în Londra după un incident violent într-un bar apare prima dată în Main News.
19:10
Uzina de la Feldioara, deținută de Nuclearelectrica, va prelucra pământuri rare în colaborare cu Critical Metals, asigurând resurse esențiale pentru industriile aerospațială și militară. Această inițiativă strategică întărește securitatea României și reduce dependența de China, consolidând lanțurile de aprovizionare din Europa. Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu Feldioara va colabora cu Critical Metals pentru … Articolul Fabrica Nuclearelectrica Feldioara: Pământuri rare pentru securitatea României apare prima dată în Main News.
19:00
Nicușor Dan, președintele României, a comentat controversa votului pentru Primăria Capitalei, afirmând că este esențial să te bazezi pe cuvintele tale. Ciprian Ciucu, actualul primar, a susținut că Dan a votat-o pe Ana Ciceală. Aflați mai multe detalii despre acest moment și reacțiile suscitate, în articolul nostru. Nicușor Dan a fost întrebat despre votul pentru … Articolul Bazează-te pe cuvintele tale: importanța vorbelor în comunicare apare prima dată în Main News.
19:00
Victor Angelescu a comentat despre ratarea lui Petrila în meciul cu FC Botoșani, declarând că aceasta este, fără îndoială, ratarea campionatului. Deși Rapid a obținut un punct, echipa se pregătește pentru două transferuri în iarnă, având ca obiectiv întărirea lotului și păstrarea primului loc în clasament. Victor Angelescu a anunțat că Rapid va face două … Articolul Victor Angelescu explodează: „Petrila a compromis șansele la campionat!” apare prima dată în Main News.
18:20
Președintele Nicușor Dan refuză demiterea ministrei Mediului, Diana Buzoianu, subliniind că nu există motive pentru aceasta. Declarațiile politice diferă de acțiunile reale, iar coaliția de guvernare trebuie să rămână stabilă. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a cerut demiterea sa și reorganizarea Romsilva. Președintele Nicușor Dan nu vede motive pentru demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu Sorin Grindeanu, … Articolul Nu văd motive pentru plecarea vreunui ministru în actuala situație apare prima dată în Main News.
18:20
Banca Centrală Europeană se pregătește pentru emisia de euro digital până în 2029, cu o etapă-pilot în 2027. Proiectul va permite accesul la plăți digitale, păstrând totodată bancnotele fizice. BCE subliniază necesitatea adaptării monedei la tehnologia modernă pentru a răspunde provocărilor actuale. Banca Centrală Europeană pregătește lansarea „euro digital” până în 2029 Etapa-pilot va începe … Articolul Banca Centrală Europeană pregătește lansarea euro digital apare prima dată în Main News.
18:20
Descinderi la mafia lemnului din Suceava au dus la confiscarea a 130.000 de euro și 300 de metri cubi de lemn. Poliția a efectuat 18 percheziții în cadrul unor dosare de evaziune fiscală și constituire a grupului infracțional. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava. Descinderi la mai multe adrese din Suceava … Articolul Descinderi în rețeaua de mafie a lemnului din Suceava cu bani în sacoșe apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.