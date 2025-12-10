Salariul minim: lipsa opțiunilor pentru creșterea acestuia

07:10

Nicușor Dan revine asupra declarațiilor anterioare, afirmând că votanții AUR nu sunt în întregime pro-ruși, dar că partidul are elemente anti-europene și pro-ruse. Într-o conferință la Paris, el subliniază că nemulțumirea cetățenilor față de clasa politică actuală îi determină să se îndrepte către AUR, a cărui apropiere de narativele rusești devine tot mai evidentă. Nicușor …