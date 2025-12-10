David Popovici, fără bani de la ANS pentru proiectul său

12:50

Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, se confruntă cu acuzații de propagandă legionară și antisemită. Judecătorii au hotărât că procesul poate începe, respingând solicitarea avocaților de retrimitere a dosarului. Georgescu a declarat că va avea ca apărare doar legea, așteptând un act de justiție. Judecătorii au respins solicitarea avocaților lui Călin Georgescu de retrimitere a …