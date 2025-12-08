Lovitură pentru Bolojan. Dragoș Pîslaru sesizează Parchetul European pe tema achiziției microbuzelor școlare

09:50

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că problema împărțirii teritoriilor disputate între Ucraina și Rusia este cea mai dificil de rezolvat în negocierile pe care trimișii Kievului le-au desfășurat cu reprezentanții SUA pentru a schița un plan de pace care să fie negociat ulterior cu Rusia, alte subiecte divergente fiind garanțiile de securitate pentru Ucraina […]