Atât a înțeles Grindeanu din noua înfrângere a PSD la București: vrea să scoată USR de la guvernare!
Ziaristii, 9 decembrie 2025 06:00
După o nouă înfrângere umilitoare în București, cu un candidat (Daniel Băluță) clasat pe locul 3, PSD „a înțeles" din nou „mesajul alegătorilor": amenință cu provocarea unei noi crize politice! De data asta, șantajul lui Sorin Grindeanu sună astfel: dacă nu e dat afară USR-ul de la guvernare, atunci plecăm noi și pică Guvernul! PSD-iștii […]
Acum 30 minute
06:00
Atât a înțeles Grindeanu din noua înfrângere a PSD la București: vrea să scoată USR de la guvernare!
După o nouă înfrângere umilitoare în București, cu un candidat (Daniel Băluță) clasat pe locul 3, PSD „a înțeles" din nou „mesajul alegătorilor": amenință cu provocarea unei noi crize politice! De data asta, șantajul lui Sorin Grindeanu sună astfel: dacă nu e dat afară USR-ul de la guvernare, atunci plecăm noi și pică Guvernul! PSD-iștii […]
Acum 24 ore
11:30
Rezultate finale: Ciucu 36,16%, Alexandrescu 21,94%, Băluță 20,51%, Drulă 13,90%, Ciceală 5,85%
S-a încheiat numărarea și centralizarea voturilor la alegerile pentru Primăria Capitalei: scorul marelui câștigător, Ciprian Ciucu (PNL), a urcat la 36,16%, mult peste ce estimau sondajele. Candidatul PSD, Daniel Băluță, s-a clasat doar pe locul 3, fiind depășit și de „independenta AUR" Anca Alexandrescu. La alegerile de duminică, din Capitală, în cele 1.289 de secții […]
Ieri
23:20
Ora 22.50. Rezultate după 75% din secțiile de votare: Ciucu 34,83%, Alexandreasca 22,88%, Băluță 20,95%, Drulă 13,75%
Până la ora 22.50 au fost centralizate procesele-verbale din 75,02% din totalul secțiilor de votare (967 din 1.289). Ciprian Ciucu (PNL) și-a mărit avansul față de Anca Alexandrescu („independentă AUR") la aproape 12 procente (34,83% – 22,88%), respectiv 49.412 voturi (144.001 – 94.589). După centralizarea a 75,02% din totalul secțiilor de votare, Anca Alexandrescu e […]
22:50
Excitația „suveranistă" a fost de scurtă durată: Anca Alexandrescu a stat pe primul loc mai puțin de un sfert de oră de când a început centralizarea proceselor-verbale dn secțiile de votare. la Ora 21.55, „rezistul" Ciprian Ciucu (PNL) a venit ca racheta și a depășit-o decisiv pe „independenta AUR". Și fuseseră procesate doar 9,31% din […]
22:10
x Până la ora 21.47 au fost centralizate voturile din 64 de secții, reprezentând 4,97% din totalul de 1.289. Pe primul loc se afla Anca Alexandrescu („independenta" AUR), cu 30,61%, urmată de Ciprian Ciucu (PNL) – 26,49%, Daniel Băluță (PSD) – 22,34%, Cătălin Drulă (USR) – 12,41% și Ana Ciceală (SENS) – 5,89%. Ceilalți 12 […]
21:30
Primele rezultate ale exit-poll-ului CURS–Avangarde (Iosif Buble – Marius Pieleanu), valabile pentru ora 19.30 la votul pentru Primăria Capitalei, îl indică pe primul loc pe Ciprian Ciucu (PNL), cu 6,4 procente în fața lui Daniel Băluță (PSD). Dacă rezultatele acestui exit poll vor fi confirmate de numărătoarea voturilor (și sunt mari șanse, dată fiind diferența […]
21:00
Prezența la vot s-a prăbușit din nou după ora 18.00: în două ore, decalajul a crescut de la –2,13% la –4,56%, față de alegerile de anul trecut!
Prezența la vot, la alegerile pentru Primăria Capitalei, s-a prăbușit din nou, după ora 18.00, revenind la trendul dezastruos din intervalul 7.00 – 12.00. Singura perioadă cu o participare bună a fost 12.00 – 18.00. La ora 20.00, prezența la vot era de 31,50%, cu 4,56% mai mică decât cea de la alegerile similare din […]
19:00
Prezența la vot crește constant de 6 ore: de la –3,28% (ora 12.00) la –2,13% (ora 18.00) față de anul trecut
Astăzi, la alegerile pentru Primăria Capitalei, prezența la vot a fost foarte slabă în primele 5 ore (7.00 – 12.00), după care au urmat 6 ore mai bune, de recuperare (12.00 – 18.00). Deficitul de –3,28% față de scrutinul de anul trecut, înregistrat la ora 12.00, a scăzut constant în următoarele 6 ore, ajungând la […]
17:10
Madrid, inima Spaniei, este un oraș fascinant, plin de energie, cultură și gastronomie. De la bulevardele largi până la micile piețe ascunse, de la muzeele celebre până la barurile de tapas zgomotoase, totul respiră farmecul iberic autentic. Dar vestea și mai bună este că te poți bucura de Madrid chiar și cu un buget limitat. […]
15:50
VIDEO. Traian Băsescu: „Am venit la vot îngrijorat. Statele Unite mai au puțin și declară cel mai bun aliat al lor – Rusia"
Fostul președinte Traian Băsescu (2004-2014) a votat în jurul orei 10.00, la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei, funcție pe care a deținut-o tmp de patru ani și jumătate (2000-2004), după ce a câștigat la urne de două ori (în 2000 și 2004). La ieșirea din secția de votare, Traian Băsescu (74 de ani) […]
15:00
„Rămânem datori cu răspunsul pe altă dată, dar nu vă îngrijoraţi, totul e în regulă în familie", a spus Nicușor Dan când a fost întrebat de ce partenera sa, care l-a însoțit la Școala Luceafărul, n-a votat alături de el. Ulterior, ea a votat la altă secție de votare. Președintele Nicușor Dan (55 de ani) […]
11:50
Evaluarea mărimii populației de urs brun în România: peste 10.400 de exemplare estimate în 2025
Protecția ursului brun în România a cunoscut transformări majore în ultimele trei decenii, odată cu alinierile legislative la normele europene privind conservarea speciilor. După aderarea României, în anul 1993, la Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa și până la aderarea la Uniunea Europeană în anul 2007, statutul speciei a fost […]
11:20
Simți că locuința ta devine neîncăpătoare? Copiii cresc, nevoile se schimbă sau poate vrei un birou acasă? Extinderea unei case nu este doar o decizie de confort, ci și una strategică: implică timp, planificare și costuri pe măsură. Care este momentul potrivit pentru a adăuga o extensie casei, dar și ce proiecte case sunt disponibile […]
10:30
Cum arată buletinul de vot în București. Cum a fost stabilită ordinea celor 17 candidați, după trei runde de tragere la sorți
La alegerile de duminică, 7 decembrie, bucureștenii vor primi un buletin de vot gen caiet, cu 4 pagini. Ordinea celor 17 candidați a fost stabilită de Biroul Electoral Municipal prin tragere la sorți, pe 24 noiembrie. La tragerea la sorți din 24 noiembrie, primele 4 poziții au fost alocate candidaților ce reprezintă partide parlamentare. În […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
VIDEO. Minciuna scârboasă a Ancăi Alexandrescu: „Chiar Traian Băsescu l-a propus prim-ministru" pe Călin Georgescu
Candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, a lansat o minciună flagrantă, pestilențială, în interviul de promovare pe care o l-a oferit Ion Cristoiu, ca între putiniști. Maestrul nu i-a taxat intoxicarea, ci a continuat să-i susțină aberațiile. Luni, 2 decembrie, Ion Cristoiu (77 de ani) i-a organizat un interviu de propagandă fostei sale angajate de […]
10:40
FCSB – Dinamo, Marele Derby al fotbalului românesc, e însoțit de un Super Drop marca Superbet: ai cotă 2,00 în loc de 1,06 pentru un singur gol marcat în partida de pe Arena Națională! CLICK AICI PENTRU A PARIA PE COTA MĂRITĂ DE 2,00! Ai cerut, te-am ascultat și te-am mulțumit cu fiecare ocazie. Super […]
07:00
La 44 de ani, Cătălin Drulă are deja o experiență solidă în admnistrație, dar și o bună experiență politică și parlamentară. A condus USR timp de doi ani (2022-2024), este deputat la al treilea mandat (din 2016), a fost consilier pe infrastructură al premierului Dacian Cioloș (2015-2016) și, timp de 8 luni, ministru al Transporturilor […]
01:00
Dacă trecem de Turcia și Slovacia/Kosovo, vom juca la Mondiale cu Australia, Paraguay și SUA
România a avut un noroc formidabil la tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial de fotbal din 2026: dacă vom ajunge la turneul final (11 iunie – 19 iulie), vom înfrunta în Grupa D, în ordine, Australia, Paraguay și SUA. Așadar, niciun adversar din Europa (deși în primele trei urne valorice se aflau 12) sau care […]
5 decembrie 2025
16:30
Ziua tragerii la sorți a grupelor World Cup 2026. Cele 4 urne valorice: România ar fi în ultima
Vineri, 5 decembrie, de la ora 19.00, la Washington va avea loc tragerea la sorți a celor 12 grupe ale Campionatului Mondial din 2026, care va fi găzduit în premieră de trei țări: SUA, Mexic și Canada. Vom afla cei trei adversari pe care ar urma să-i înfrunte România în vara anului viitor, în caz că […]
13:20
Candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, l-a nominalizat pe „suveranistul" putinist Robert Turcescu ca fiind „ventilator" de fake news. „Trompeta Robert Turcescu preia și răspândește acest fake news", referitor la „informația falsă despre retragerea mea", livrată de „surse PNL", scrie Cătălin Drulă (44 de ani) pe Facebook. Deputatul USR spune că operațiunea […]
10:30
Georgescu era „fumat" de când se știe. Nu auzise lumea de el, mai ales talpa țării, până în preajma alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024. Era nimic. Avusese doar 1% în sondaje. Și nici vreo carieră într-un domeniu important nu-și croise, astfel încât să fie cunoscut maselor. A apărut, cum s-ar zice, precum ciuperca după […]
10:00
Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: Politica fiscală, costul finanțării și stabilitatea financiară
O analiză de Leonardo Badea (prim-viceguvernator al BNR) Legătura dintre politica fiscală și stabilitatea financiară din perspectiva efectului de evicțiune (crowding out), în condiții de dominanță fiscală, a devenit un subiect de interes atât pentru mediul academic, cât și pentru decidenții de politici macroeconomice, în special după criza datoriilor suverane din zona euro, care a […]
4 decembrie 2025
14:00
VIDEO. Nicușor Dan a lămurit „cine minte" în disputa dintre Vlad Voiculescu și Ciprian Ciucu: „USR ar fi vrut, PNL n-ar
Duelul acuzațiilor dintre europarlamentarul Vlad Voiculescu (USR) și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), a fost tranșat de președintele României, Nicușor Dan, fondatorul USR. El îi dă dreptate lui Vlad Voiculescu, lovind indirect în Ciucu și ajutându-l pe contracandidatul acestuia în alegerile pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă (USR). Într-un interviu acordat miercuri publicației Epoch Times […] Articolul VIDEO. Nicușor Dan a lămurit „cine minte” în disputa dintre Vlad Voiculescu și Ciprian Ciucu: „USR ar fi vrut, PNL n-ar fi vrut” apare prima dată în Ziariștii.
09:50
Monahul Teologos de la Schitul Lacu, de pe Muntele Athos – propagandist pentru ereticul George Simion # Ziaristii
Ereticul filetist George Simion bântuie ca un demon și prin chiliile de pe Sfântul Munte Athos. În goana după voturile creștinilor ortodocși, extremistul pro-rus își găsește complici până și în rândul călugărilor athoniți, pe care-i ispitește (cu bani?; cu constrângeri din partea superiorilor din ierarhia bisericească?) și îi corupe, transformându-i în agenți de propagandă pentru […] Articolul Monahul Teologos de la Schitul Lacu, de pe Muntele Athos – propagandist pentru ereticul George Simion apare prima dată în Ziariștii.
3 decembrie 2025
21:20
Oricât de performant ar fi un material izolant, eficiența lui depinde direct de modul în care este aplicat. Polistirenul extrudat, cunoscut pentru rezistența la compresiune și impermeabilitatea sa, este alegerea preferată pentru fundații, socluri, terase sau pardoseli. Însă chiar și cel mai bun material își poate pierde proprietățile dacă este montat greșit. De la alegerea […] Articolul Polistirenul extrudat: Top greșeli în montaj și cum le poți evita apare prima dată în Ziariștii.
12:50
1 Decembrie mohorât în toată țara. Am invitat-o pe mama la masă, iar după prânz ne-am plimbat printr-un Cluj rece, umed și pustiu. Prin grija prietenilor Valentin Naumescu și Eugen Tomac fusesem invitat la recepția de la Cotroceni, dar n-am reușit să ajung la București. Abia revenisem sâmbătă de la Huși și Iași (patru zile […] Articolul Marginalii la Ziua Națională apare prima dată în Ziariștii.
08:20
VIDEO. Grindeanu (PSD): „Adevăratul dușman al bucureștenilor este Cătălin Drulă. Noi cu Drulă și USR ne luptăm”. Nu cu extremiștii, ci cu colegii de guvernare! # Ziaristii
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a definit clar dușmanul, marți, la Parlament: USR, nu extremiștii de la AUR! Iar pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, din 7 decembrie: Cătălin Drulă, nu putinista Anca Alexandrescu! Într-o declarație de presă făcută marți la Parlament, Sorin Grindeanu (x d ani) a făcut o uriașă gafă de campanie: a comunicat clar […] Articolul VIDEO. Grindeanu (PSD): „Adevăratul dușman al bucureștenilor este Cătălin Drulă. Noi cu Drulă și USR ne luptăm”. Nu cu extremiștii, ci cu colegii de guvernare! apare prima dată în Ziariștii.
06:00
Drulă: „Atitudinea asta de sfidare a democraţiei ne-a dus către prăpastia extremismului” # Ziaristii
Cu 5 zile înaintea algerilor pentru postul de primar al Capitalei, Cătălin Drulă denunță tactica „fricoasă” a celorlalți doi candidați din arcul guvernamental, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, care refuză să participe la dezbaterile cu el. Candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă (44 de ani), le cere principalilor săi contracandidați, Daniel Băluță […] Articolul Drulă: „Atitudinea asta de sfidare a democraţiei ne-a dus către prăpastia extremismului” apare prima dată în Ziariștii.
2 decembrie 2025
18:30
Marți, 2 decembrie, ora 17.32. Sună telefonul. Număr necunoscut: 076…873. Răspund. – Alo… – Bună seara, suntem de la… – Bună seara. – … echipa de campanie a lui Ciprian Ciucu. – Bine faceți. – Știți că duminică, 7 decembrie, sunt alegeri în București… – Știu. – Vă rugăm să mergeți la vot… – Merg, […] Articolul Sună telefonul. „Suntem de la echipa de campanie a lui…” apare prima dată în Ziariștii.
18:00
Menținerea energiei pe parcursul zilei ține de alimentație, dar și de altceva. De multe ori, secretul stă în ceva mult mai simplu: hidratarea. Apa este indispensabilă pentru buna funcționare a organismului, iar consumul regulat îți poate face ziua mai plină de vitalitate, ceea ce te ajută în lupta cu oboseala care uneori poate fi copleșitoare, […] Articolul Cum contribuie apa la menținerea energiei pe timpul zilei apare prima dată în Ziariștii.
16:10
Călin Georgescu: „Mă distanțez și mă disociez total” de Anca Alexandrescu! Nu o susține pe „săgeata” familiei Păcuraru # Ziaristii
Cu 5 zile înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei, candidata extremistă Anca Alexandrescu și-a văzut spulberat visul de a fi susținută de liderul de facto al mișcării „suveraniste” (izolaționiste, anti-occidentale, pro-ruse), Călin Georgescu. Acesta a spus clar: „Mă distanțez și mă disociez de orice candidat la Primăria Capitalei”. Trimis în judecată în două dosare grele și […] Articolul Călin Georgescu: „Mă distanțez și mă disociez total” de Anca Alexandrescu! Nu o susține pe „săgeata” familiei Păcuraru apare prima dată în Ziariștii.
10:50
VIDEO. Un sat întreg a năvălit să adune portocalele împrăștiate dintr-un TIR răsturnat. Chiar în ziua demnității naționale! # Ziaristii
Demnitatea umană a sute de români s-a manifestat plenar și de Ziua României, 1 Decembrie, care se prezumă a fi și o zi a demnității naționale. S-a întâmplat pe o șosea din Mehedinți: nenorocirea care i-a lovit pe un șofer de TIR și pe patronul său, prin răsturnarea camionului plin cu marfă, a fost amplificată […] Articolul VIDEO. Un sat întreg a năvălit să adune portocalele împrăștiate dintr-un TIR răsturnat. Chiar în ziua demnității naționale! apare prima dată în Ziariștii.
09:00
Vlad Gheorghe se retrage în favoarea lui Ciucu! Cele 2-3 procente l-ar putea ajuta însă pe Drulă # Ziaristii
Informație-bombă din zona de vârf a PNL: candidatul independent Vlad Gheorghe își va anunța astăzi retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei și susținerea pentru candidatul PNL, Ciprian Ciucu! Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe (40 de ani) va anunța marți, 2 decembrie, că se retrage din alegerile pentru București, care se vor desfășura duminică, 7 decembrie. Vlad […] Articolul Vlad Gheorghe se retrage în favoarea lui Ciucu! Cele 2-3 procente l-ar putea ajuta însă pe Drulă apare prima dată în Ziariștii.
06:10
Marea dezbinare „suveranistă” de la Alba Iulia: Georgescu, Simion și Șoșoacă au „lătrat” separat # Ziaristii
Ura acumulată în și între taberele așa-zis „suveraniste” din Româna (în realitate – izolaționiste, anti-occidentale, pro-ruse) a erupt la Alba Iulia, pe 1 Decembrie, de Ziua Națională. Hoarda lui George Simion (AUR), poporul cu bodyguarzi al lui Călin Georgescu și oastea de strânsură a Dianei Șoșoacă (SOS) au evoluat separat, având grijă să nu se […] Articolul Marea dezbinare „suveranistă” de la Alba Iulia: Georgescu, Simion și Șoșoacă au „lătrat” separat apare prima dată în Ziariștii.
1 decembrie 2025
12:00
Jihadul Elenei Lasconi: Nicușor Dan „este un om rău, răzbunător și mincinos”, Moșteanu „trebuie să demisioneze din USR”. Primărița din Câmpulung încă nu și-a șters postarea infamă din campania electorală # Ziaristii
Elena Lasconi a avut duminică sară o ieșire de o duritate extremă la adresa unor foști sau actuali colegi de baricadă politică. Frustrările acumulate după cele două campanii prezidențiale (noiembrie-decembrie 2024 și aprilie-mai 2025) au făcut-o să-i atace cu ferocitate pe doi dintre cei care au „exilat-o” la Câmpulung Muscel: Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu. […] Articolul Jihadul Elenei Lasconi: Nicușor Dan „este un om rău, răzbunător și mincinos”, Moșteanu „trebuie să demisioneze din USR”. Primărița din Câmpulung încă nu și-a șters postarea infamă din campania electorală apare prima dată în Ziariștii.
30 noiembrie 2025
21:30
Un escroc periculos, de esență rusească: AUR-istul Lulea, patronul lui Simion. Individul zice, la Kk+, că românii au reușit unirea din 1918 pentru că nu s-au bazat pe generali, pe politicieni (prezentați ca niște neisprăviți) și pe puterile străine, ci doar pe ei înșiși. Mincinosul putinist, care a făcut avere prin afaceri cu Ambasada Rusiei […] Articolul De ce minți, Lulea? apare prima dată în Ziariștii.
19:20
Zilele trecute, un om cu o drujbă a tăiat o troiță aflată la Tâncăbești, pe locul în care au fost executați Corneliu Zelea Codreanu și alți 13 legionari. Da, a fost o crimă, pentru că execuția nu a fost ca urmare a unei sentințe judecătorești. La fel cum a fost și uciderea de către Zelea […] Articolul Zeloșii lui Zelea apare prima dată în Ziariștii.
13:50
Diferențele reale dintre acoperișul metalic și alte tipuri de învelitori. Mituri versus realitate # Ziaristii
Când planifici montajul unui acoperiș la casă, alegerea materialului de învelitoare nu este doar o decizie estetică, ci contează practic pentru cât de eficient și cât de durabil va fi acoperișul tău. În rândurile de mai jos comparăm avantajele și limitările acoperișului metalic, cum sunt cele comercializate de RoofArt, cu alte opțiuni, precum șindrilă bituminoasă […] Articolul Diferențele reale dintre acoperișul metalic și alte tipuri de învelitori. Mituri versus realitate apare prima dată în Ziariștii.
13:40
Alegerea unei biciclete pentru copilul tău este o decizie importantă și trebuie făcută cu grijă. Când vine vorba de siguranță și plăcerea de a pedala, dimensiunea bicicletei joacă un rol crucial. Adaptarea corectă a bicicletei la înălțimea și vârsta copilului nu doar că îmbunătățește confortul, dar și încrederea acestuia în timpul mersului. În momentul în […] Articolul Biciclete pentru copii: ce modele sunt recomandate în funcție de vârstă și înălțime apare prima dată în Ziariștii.
13:10
Canabidiolul (CBD) a devenit extrem de popular în Franța în ultimii ani, și pe bună dreptate. Spre deosebire de tetrahidrocanabinol (THC), principala componentă psihoactivă a canabisului, CBD-ul nu produce efecte psihotrope. Ceea ce face CBD-ul deosebit de atractiv este faptul că poate fi consumat legal, oferind în același timp diverse beneficii pentru sănătate. CBD în […] Articolul (P) CBD fără THC apare prima dată în Ziariștii.
12:10
Obligate de ayatollah să joace înfofolite, handbalistele din Iran pierd la scoruri umilitoare: 9-34 cu Elveția, 13-47 cu Ungaria # Ziaristii
Restricțiile aberante impuse de regimul teocratic din Iran se proiectează în toată absurditatea lor la Campionatul Mondial de handbal feminin, care se desfășoară în această perioadă în Germania și Olanda. Handbalistele republicii islamice pierd la scoruri umilitoare, una dintre cauze fiind echipamentul inadecvat unei activități sportive. Înfofolite din cap până-n picioare, inclusv cu părul acoperit […] Articolul Obligate de ayatollah să joace înfofolite, handbalistele din Iran pierd la scoruri umilitoare: 9-34 cu Elveția, 13-47 cu Ungaria apare prima dată în Ziariștii.
29 noiembrie 2025
21:50
Este cutremur politic de proporții la Kiev. Cel mai puternic om din anturajul președintelui Zelenski și-a dat ieri demisia. Se numește Andrii Ermak. Acum vreo 20 ani, Ermak era un avocat de succes. Lucra cu multe companii de la Hollywood. Într-una din zile a făcut cunoștință cu producătorul-șef al Inter, televiziune importantă din Ucraina. Acel […] Articolul Cazul Ermak apare prima dată în Ziariștii.
18:20
Complet previzibil! Putin vituperează acum de mama focului că planul de pace pe care i l-a pus în brațe lui Trump ca fiind al SUA este diferit. A suferit modificări, a suferit ajustări, a suferit completări. Nu mai este cel inițial. Al ”SUA”, al ”lui Trump”. Nu-l acceptă, nu-l va accepta. E altceva, e diferit. […] Articolul Pacea lașului și a sceleratului apare prima dată în Ziariștii.
18:00
Deranjez teribil junta aurist-putinistă din România. Știam că mă detestă liderii ei, dar de preotul din Rânzești nu auzisem până joi, când a făcut o criză de isterie georgist-auristă în fața ierarhului său și a colegilor întru preoție, iar apoi s-a dat cu capul de pereți la poliție și a ajuns la psihiatrie. Conferința mea […] Articolul Deranjez teribil junta aurist-putinistă apare prima dată în Ziariștii.
12:20
La invitația PS Ignatie, am propus joi dimineață preoților din episcopia Hușilor un dialog despre discernământ. Am vorbit despre discernământul lui Hristos față de oameni (pilda Cezarului), a oamenilor față de Hristos (a se vedea parcursul dintre Florii și Răstignire) și a creștinului zi de zi. Au fost întrebări bune, și nu ne-am ferit nici […] Articolul Nerușinatul preot georgist apare prima dată în Ziariștii.
10:40
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) Nr.: 9741/26.11.2025.2025 Către: S.C. ARACATACA S.R.L. Referitor la: “Elaborare PUZ pentru Construire pensiune agroturistică, piscină și bazin vidanjabil, etanș”, în comuna Peștișani, satul Brădiceni, str. Mocăniței, FN, județul Gorj. Stimate Domn, Ca urmare a notificării dumneavoastră înregistrată la Direcția Județeană de […] Articolul (P) Anunț apare prima dată în Ziariștii.
10:10
Ce s-a întâmplat în această seară în Marea Neagră este extrem de curios. În sens că nu am mai pomenit așa ceva. Pe măsură ce veneau informațiile, jurnaliștii au început să se prindă că e ceva straniu în aceste incidente. În primul rând, două tankere folosite la transportul de petrol au explodat și au ars […] Articolul Misterul din Marea Neagră apare prima dată în Ziariștii.
28 noiembrie 2025
22:40
Zilnic, sute de boți scriu comentarii la postările mele, pe paginile personale ale celor care mă susțin, pe paginile presei unde apare un articol despre mine. Ce încă nu știe PSD: boții nu votează! Asta, în timp ce Marcel Ciolacu spune că el nu-i atacă pe alți candidați… Însǎ el știe și coordonează mașinăria de […] Articolul Boții nu votează! apare prima dată în Ziariștii.
12:40
Ministrul Moșteanu a demisionat. A fost doborât de studiile obscure. Mai mulți lideri USR îi ceruseră să se retragă # Ziaristii
Greșelile trecutului l-au doborât și pe ministrul Ionuț Moșteanu, un exponent al generației de politicieni moderni, democrați, cu viziune liberală și orientați ferm spre Occident. La USR, toleranța față de asemenea vulnerabilități este minimă. La PSD, nici condamnarea penală petru corupție nu-l împiedică pe obtuzul politruc Marian Neacșu să fie vicepremier. Ionuț Moșteanu: ”România și […] Articolul Ministrul Moșteanu a demisionat. A fost doborât de studiile obscure. Mai mulți lideri USR îi ceruseră să se retragă apare prima dată în Ziariștii.
12:00
Un preot agresiv, la Huși: „Papahagi, ieși afară! L-ai denigrat pe domnul Georgescu!”. A fost scos din sală, încătușat, amendat și dus la spital # Ziaristii
Situație penibilă creată de un preot din județul Vaslui, joi, la cinematograful Dacia din Huși, la un eveniment organizat chiar de Epicopia Hușilor. Un preot din sală, fan declarat al șarlatanului Călin Georgescu, l-a abordat agresiv pe invitatul principal, profesorul universitar Adrian Papahagi de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. A fost nevoie de intervenția poliției, […] Articolul Un preot agresiv, la Huși: „Papahagi, ieși afară! L-ai denigrat pe domnul Georgescu!”. A fost scos din sală, încătușat, amendat și dus la spital apare prima dată în Ziariștii.
