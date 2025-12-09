Descoperă cum un administrator mai priceput poate transforma situația.

12:30

Marius Șumudică critică FCSB după meciul cu Dinamo, afirmând că echipa sa nu mai este la fel de bine pregătită fizic. El subliniază că din minutul 70 jucătorii cade și sugerează că Dinamo, mai proaspătă după meciul cu Constanța, merita victoria. FCSB se află pe locul 9 în campionat, la două puncte de play-off. Marius … Articolul Marius Șumudică atacă FCSB: „Vă pun și eu o întrebare” apare prima dată în Main News.