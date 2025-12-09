Banca Centrală Europeană pregătește lansarea euro digital
Banca Centrală Europeană se pregătește pentru emisia de euro digital până în 2029, cu o etapă-pilot în 2027. Proiectul va permite accesul la plăți digitale, păstrând totodată bancnotele fizice. BCE subliniază necesitatea adaptării monedei la tehnologia modernă pentru a răspunde provocărilor actuale. Banca Centrală Europeană pregătește lansarea „euro digital" până în 2029 Etapa-pilot va începe
Președintele Nicușor Dan refuză demiterea ministrei Mediului, Diana Buzoianu, subliniind că nu există motive pentru aceasta. Declarațiile politice diferă de acțiunile reale, iar coaliția de guvernare trebuie să rămână stabilă. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a cerut demiterea sa și reorganizarea Romsilva. Președintele Nicușor Dan nu vede motive pentru demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu Sorin Grindeanu
Descinderi la mafia lemnului din Suceava au dus la confiscarea a 130.000 de euro și 300 de metri cubi de lemn. Poliția a efectuat 18 percheziții în cadrul unor dosare de evaziune fiscală și constituire a grupului infracțional. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava. Descinderi la mai multe adrese din Suceava
Fostul senator Eugen Pîrvulescu a fost achitat de Înalta Curte în dosarul de trafic de influență instrumentat de DNA. Instanța a considerat că fapta nu este prevăzută de legea penală. Acuzația de divulgare a informațiilor secrete a fost încetată din cauza prescripției. Detalii despre procesul de patru ani și acuzațiile aduse. ÎCCJ a achitat fostul
Premierul Alexandru Munteanu a discutat cu secretarul general adjunct al NATO, Boris Ruge, despre securitatea regională și sprijinul Alianței pentru Moldova. Colaborarea vizează întărirea capacităților de apărare și protejarea spațiului informațional și cibernetic, în cadrul Programului de Parteneriat Individual Adaptat 2025-2028. Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu secretarul general adjunct al NATO, Boris Ruge, pentru
Nicușor Dan a omagiat contribuțiile diplomatului Nicolae Titulescu, inaugurând o alee în Parc Monceau, Paris. Întrevederea cu primarul Anne Hidalgo a subliniat legăturile culturale și cooperarea româno-franceză în educație și economie, evidențiind rolul comunității române din Franța. Președintele Nicușor Dan a avut o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo O alee din Parc Monceau a
Activistele ecologiste care au atacat un tablou de Monet au fost achitate de tribunalul suedez. Incidentul a avut loc în iunie 2023, când tinerele au stropit cu vopsea vitrina protejând opera de artă. Instanța a considerat că nu au avut intenția de a deteriora tabloul, ci de a atrage atenția asupra crizei climatice. Activistele ecologiste
David Popovici a fost distins ca sportivul anului la Gala Sportului Dinamovist 2025, declarând că acest an a fost crucial în cariera sa, plin de provocări și realizări. Împărtășind emoțiile sale de pe podium, Popovici își propune să își mențină poziția de vârf și să continue să câștige medalii importante. David Popovici, dublu campion mondial
Honduras a emis un mandat internațional de arestare pe numele fostului președinte Juan Orlando Hernández, recent grațiat de Trump. Acuzațiile includ spălare de bani și fraudă în legătură cu Cazul Pandora, în timp ce avocații subliniază motive politice. Între timp, alegerile din Honduras complică situația. Honduras a emis un mandat internațional de arestare pe numele
Ludovic Orban atacă PSD și pe Sorin Grindeanu, afirmând că amenințările cu ieșirea de la guvernare sunt ridicole. Grindeanu, considerat vinovat pentru eșecul partidului la București, este acuzat că refuză să își asume responsabilitatea. Orban susține că PSD nu va crește atâta timp cât Grindeanu este lider. Ludovic Orban atacă PSD și pe Sorin Grindeanu
Un bărbat din Cluj, cunoscut ca Justițiarul din Cluj, a fost sancționat cu o amendă penală de 6.000 de lei pentru instigarea publicului la violență pe rețelele sociale. Instanța a interzis, de asemenea, ocuparea unor funcții publice timp de trei ani, evidențiind riscurile mesajelor care incită la violență. Bărbatul din Cluj, cunoscut ca Justițiarul de
Nicușor Dan, președintele României, a avut o întâlnire crucială cu Emmanuel Macron la Palatul Elysee, discutând despre securitatea României și intenția de a cumpăra armament din Franța. Vizita marchează prima ieșire oficială a președintelui și subliniază parteneriatul solid dintre România și Franța în contextul securității europene. Nicușor Dan, președintele României, s-a întâlnit cu Emmanuel Macron
Echipajul României de canotaj feminin, format din Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam și Amalia Bereș, a câștigat argint la Campionatele Mondiale din 2025, Shanghai. Premiate la Gala Mari Sportivi ProSport 2025, româncele au impresionat cu o evoluție spectaculoasă, răsturnând situația în ultimele secunde. Echipajul feminin de canotaj al României a câștigat medalia de argint
Economia românească stagnează, cu un PIB în creștere de doar 0,9% în 2024. Industria, cândva mândrie națională, înregistrează o scădere de 1,5%. Deficitul comercial este alarmant, depășind 33 miliarde euro, iar consumul rămâne singura susținere a economiei. Recensiune tehnică sub amenințare. PIB-ul României a crescut cu doar 0,9% în 2024, față de 16,6% în 2023
Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Judecătoria Sectorului 1 a respins cererile apărării, arătând că Georgescu a promovat ideologii fasciste și rasiste, fiind acuzat de cinci acte materiale. Procesul este abia la început, decizia nefiind definitivă. Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară Judecătoria
Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, se confruntă cu acuzații de propagandă legionară și antisemită. Judecătorii au hotărât că procesul poate începe, respingând solicitarea avocaților de retrimitere a dosarului. Georgescu a declarat că va avea ca apărare doar legea, așteptând un act de justiție. Judecătorii au respins solicitarea avocaților lui Călin Georgescu de retrimitere a
Stegarul Dac, pe numele său Cezar Avrămuță, a fost reținut după un protest în Buftea, unde a agresat forțele de ordine. Recent eliberat din închisoare, el a încălcat interdicțiile judecătorești. Judecătoria Sectorului 1 a anulat actele de urmărire penală, iar dosarul se întoarce la Parchet pentru refacerea cercetărilor. Cezar Avrămuță, cunoscut ca Stegarul Dac, a
Nicușor Dan efectuează prima vizită oficială în Franța, cu întâlniri programate la Palatul Élysée cu Emmanuel Macron și cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. Vizita include și discuții cu companii franceze, inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu" și vizite la fabrica Thales, evidențiind relațiile bilaterale româno-franceze. Nicușor Dan efectuează prima vizită oficială la Paris de la preluarea mandatului
Rapid rămâne pe locul 1 înainte de duelurile cu Oțelul și FCSB, Paul Iacob la „EXCLUSIV RAPID"
Rapid este pe locul 1 în Liga 1 înainte de meciurile cu Oțelul și FCSB. Paul Iacob, „killer-ul" FCSB-ului, revine în Giulești și va participa la emisiunea „EXCLUSIV RAPID" pe YouTube. Discutăm despre ratările lui Petrilă și lupta pentru titlu. Vino alături de noi, LIVE, la ora 18:00, pe canalul ProSport. Rapid este pe locul
O tânără din Maharashtra, India, s-a căsătorit cu trupul logodnicului ei, ucis de propria familie din cauza diferențelor de castă. Aanchal Mamidwar a organizat o ceremonie neobișnuită, spunând că dragostea lor este nemuritoare. Poliția investighează cazul ca pe o crimă de onoare, arrestând șase suspecți. O tânără din Maharashtra, India, s-a căsătorit cu trupul logodnicului
Călin Georgescu, fost prezidențiabil, află marți dacă i se va prelungi controlul judiciar. Acesta a declarat că va avea o singură apărare: legea, subliniind necesitatea unui act de justiție. Liderul suveranist se confruntă cu un abuz evident și speră în aplicarea corectă a legii. Rămâne de văzut soarta sa. Călin Georgescu află marți dacă controlul
Leonid Katz, un tânăr matematician, a fost arestat și torturat în Rusia, acuzat de „înaltă trădare" înainte de a pleca la studii în Franța. Acesta a fost reținut după ce a făcut donații pentru copii ucraineni și a suferit un coșmar de două luni în detenție, incluzând torture fizice și arestări repetate. Leonid Katz, un
Deputații AUR propun modificări legislative pentru Legea 146/2021 privind monitorizarea electronică și Legea 217/2003 pentru combaterea violenței domestice. În ciuda avizelor negative, proiectul a fost amânat pentru 2 săptămâni, iar deputatul Ciornei a subliniat necesitatea măsurilor de prevenție pentru protejarea victimelor. Deputaţii AUR propun modificări legislative pentru Legea 146/2021 privind monitorizarea electronică Proiectul a primit
Rapid a remizat 0-0 cu Botoșani în etapa a 19-a din Liga 1, provocând reacții fierbinți din partea lui Valeriu Iftime, care a acuzat arbitrajul lui Horațiu Feșnic de inechitate. Iftime a declarat că Rapid nu este la nivelul echipelor precum Cr
Războiul din Ucraina a intrat în a 1.384-a zi. Președintele Zelenski subliniază că nu are dreptul legal sau moral să cedeze teritorii Rusiei. Negocierile asupra unei soluții de pace, mediate de SUA, se desfășoară, dar problemele teritoriale rămân complicate. Ucraina caută garanții de securitate în fața agresiunii ruse. Războiul din Ucraina a intrat în ziua … Articolul Zelenski anunță despre cedarea teritoriilor în războiul din Ucraina, ziua 1.384 apare prima dată în Main News.
Află cum îți pot fi furate datele utilizând aplicații de control la distanță. Tinkcode, hacker celebru, dezvăluie secretele protecției în viața virtuală. Descoperă cum să te ferești de atacuri cibernetice și să îți menții intimitatea online, gestionând corect dispozitivele inteligente din casa ta. Tinkcode oferă sfaturi pentru protejarea intimității în utilizarea aplicațiilor de control la … Articolul Furtul de date prin aplicații de control la distanță: protejează-te! apare prima dată în Main News.
Gigi Becali afirmă că Ciprian Ciucu este „mai deștept, mai priceput decât Băluță la administrație”, după ce Ciucu a câștigat alegerile din București. În campanie, Becali a observat abilitățile superioare ale lui Ciucu, în ciuda susținerii inițiale pentru Băluță. Descoperi detalii despre conflictul de interese legat de Arena Națională. Gigi Becali afirmă că Ciprian Ciucu … Articolul Descoperă cum un administrator mai priceput poate transforma situația. apare prima dată în Main News.
Bolojan anunță reduceri semnificative în administrația centrală și locală ca parte a Pachetului 3 de reforme. Administrația locală va pierde 30% din posturi, iar cheltuielile de personal din administrația centrală vor fi reduse cu 10%. Măsurile sunt gândite pentru a face față provocărilor financiare din 2026. Pachetul 3 de reforme fiscale va fi adoptat prin … Articolul Bolojan anunță tăieri majore în administrație pentru Pachetul 3 de reforme apare prima dată în Main News.
Un tribunal din Istanbul a arestat 11 fotbaliști turci pentru suspiciuni de pariuri ilegale și trucare de meciuri. Printre aceștia se numără jucători importanți din prima divizie, precum cei de la Galatasaray și Fenerbahçe. Ancheta continuă, cu aproape 40 de persoane reținute și 150 de arbitri excluși din fotbal. Un tribunal din Istanbul a arestat … Articolul 11 jucători arestați pentru pariuri ilegale și trucare de meciuri apare prima dată în Main News.
Potrivit tabloidului BILD, Vladimir Putin are suficiente resurse financiare pentru a continua războiul din Ucraina încă 18 luni. Expertul Alexander Gabuev avertizează că, în absența sancțiunilor suplimentare din partea Occidentului, Rusia va duce un conflict tot mai greu gestionabil. Războiul ar putea continua din lipsa presiunilor economice. Vladimir Putin are suficiente resurse financiare pentru a … Articolul Putin dispune de rezerve pentru 18 luni de război, informează BILD apare prima dată în Main News.
Marea concediere în administrația Primăriei Capitalei ar putea începe după victoria lui Ciprian Ciucu, susținut de Ilie Bolojan. Angajații se tem de restructurări și abuzuri, în contextul reducerii cu 10% a personalului din administrație. Noul primar va aduce un plan de reorganizare, dar liderii sindicali speră la dialog și justiție. Teama de concedieri în Primăria … Articolul Marea concediere în administrație: temeri legate de omul lui Bolojan apare prima dată în Main News.
Corpul African din Mali, grupare paramilitară controlată de Rusia, este acuzat de atrocități împotriva civililor, inclusiv violuri și decapitări. Refugiații descriu violențe similare cu cele comise de Wagner. Aici, civililor le lipsește siguranța, fiind prinși între forțele guvernamentale și militanți. Abuzurile se intensifică în contextul acestei crize. Corpul African, o grupare paramilitară rusă, este acuzat … Articolul Corpul African în Mali, acuzat de atrocități: „Politica pământului pârjolit” apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan, președintele României, rămâne tăcut după victoria surprinzătoare a lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Deși a susținut deschis candidatul USR, Cătălin Drulă, tăcerea sa de 15 ore ridică întrebări. Acesta nu a felicitat câștigătorul și evită să comenteze situația politică actuală. Nicușor Dan nu a reacționat la victoria lui Ciprian Ciucu în urma … Articolul Nicușor Dan evită să recunoască victoria lui Ciprian Ciucu după alegeri apare prima dată în Main News.
Andrei Caramitru analizează dezastrul USR, evidențiind controlul grupării Barna-Ghinea-Drulă și voturile interne din adrese fictive. Cătălin Drulă, candidatul favorit, a obținut un rezultat umilitor la Primăria Capitalei. Necesitatea reformării USR este evidentă pentru a evita un viitor similar. Andrei Caramitru descrie USR ca având un dezastru epic după alegerile pentru Primăria Capitalei Partidul este controlat … Articolul Andrei Caramitru: Dezastrul USR și gruparea Barna-Ghinea-Drulă apare prima dată în Main News.
Viktor Orbán continuă să importe gaze rusești prin Turcia, ignorând regulile UE. Cu sprijinul președintelui Erdogan, Ungaria asigură rute energetice esențiale, în contextul reducerii importurilor de gaze ruse. Orbán subliniază importanța acestei colaborări pentru securitatea energetică a țării. Ungaria va continua să importe gaze rusești prin Turcia, ignorând restricțiile Uniunii Europene Viktor Orbán a obținut … Articolul Viktor Orbán își asigură livrările de gaze prin alianțe strategice cu Erdogan apare prima dată în Main News.
Alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025 au surprins prin rezultate neprevăzute. Ciprian Ciucu a câștigat cu 36,16%, contrar previziunilor a 18 sondaje, din care doar unul a prezis corect victoria lui. Anca Alexandrescu a fost marea surpriză, plasându-se pe locul doi. Analizăm disfuncționalitățile sondajelor. Alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025 l-au … Articolul România: Sondajele eronate – Doar un primar corect din 18 în București apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan, președintele României, a stârnit din nou amuzament în timpul unei vizite oficiale în Franța, unde discursul său a fost plin de bâlbe și momente stânjenitoare. Cu un mesaj centrat pe maturizarea relației dintre administrație și societate, Dan a avut dificultăți în comunicare, stârnind reacții din partea comunității românești. Nicușor Dan s-a enervat în … Articolul Exportul gafelor și bâlbelor lui Nicușor Dan, o poveste surprinzătoare apare prima dată în Main News.
Germania va garanta un împrumut de 115 miliarde de euro pentru Ucraina, acoperind industria de apărare și nevoile bugetare. Cancelarul Friedrich Merz discută despre riscurile asumate de statele UE, în timp ce Belgia se teme de rambursarea datoriei. Summitul UE din 18 decembrie va decide soarta acestui plan. Germania va oferi 25% din împrumuturile pentru … Articolul Germania, garant principal pentru împrumutul Ucrainei cu active rusești apare prima dată în Main News.
Descoperă magia luminii în decorul casei tale! Transformă-ți spațiul cu ghirlande luminoase și benzi LED, versatilitate și eficiență energetică. Creează atmosfere cozy sau vibrante, ideale pentru orice moment. Investește în soluții decorative accesibile ce îmbină estetica cu funcționalitatea. Lumina decorativă transformă atmosfera unei încăperi prin accente luminoase Ghirlandele și benzile LED sunt soluții accesibile și … Articolul Decor spectaculos acasă: Idei magice cu lumini pentru un ambient deosebit apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan a declarat pentru Le Monde că România plănuiește să achiziționeze armament din Franța, incluzând discutarea programului UE SAFE. Referitor la o dronă care a survolat țara, el a explicat că pregătirile sunt în curs de adaptare a radarelor pentru detectarea obiectelor zburătoare la altitudini mici. Președintele Nicușor Dan a anunțat intenția României de … Articolul Nicușor Dan: România vrea să achiziționeze armament din Franța, inclusiv drone apare prima dată în Main News.
Președintele Nicușor Dan afirmă că votanții AUR nu sunt extremiști sau pro-ruși, ci doresc o schimbare reală. El subliniază nevoia de a restabili încrederea cetățenilor printr-o luptă anticorupție eficientă. Condițiile de viață rămân o preocupare majoră, în timp ce corupția persistă la toate nivelurile statului. Președintele Nicușor Dan afirmă că votanții AUR nu sunt extremiști … Articolul Votează AUR: nu extremiști, nu pro-ruși, ci dorința de luptă anticorupție în România apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan, președintele României, susține că anularea alegerilor a fost o decizie bună, datorită ingerințelor rusești. Într-un interviu acordat publicației Le Monde, el subliniază lipsa unei politici eficiente împotriva dezinformării și anticipatează un raport detaliat care va expune influența Rusiei în procesul electoral. Președintele Nicușor Dan consideră anularea alegerilor o decizie corectă din cauza ingerințelor … Articolul Decizia de anulare a alegerilor: Nicușor Dan afirmă că a fost bună apare prima dată în Main News.
Franța, sub conducerea lui Emmanuel Macron, este acuzată de un „joc dublu” pe fondul sprijinului pentru Ucraina, în timp ce protejează activele rusești înghețate de 18 miliarde de euro. Comisia Europeană o presează să folosească aceste fonduri pentru reconstrucția Ucrainei, ridicând întrebări despre transparența băncilor franceze. Franța protejează active rusești blocate în valoare de 18 … Articolul Macron și „jocul dublu”: Franța refuză activele ruse blocate în bănci apare prima dată în Main News.
Criza energetică din Transnistria determină revizuirea programului iluminatului stradal pe timp de noapte, conform autorităților locale. Cu rezerve insuficiente și o situație economică extrem de dificilă, regimul separatist se confruntă cu provocări majore în asigurarea resurselor energetice necesare. Articolul Criza energetică în Transnistria: modificări la iluminatul stradal nocturn apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan a sărbătorit Ziua Constituției, subliniind importanța respectării regulilor, deși a fost acuzat că le-a încălcat în timpul campaniei electorale pentru PMB, alături de Cătălin Drulă. Biroul Electoral Central a constatat prima încălcare a Constituției de către președinte, generând controverse în rândul opiniei publice. Nicușor Dan laudă Constituția de Ziua Constituției, dar a încălcat-o … Articolul Nicușor Dan laudă Constituția, deși a încălcat-o în campanie pentru PMB apare prima dată în Main News.
Viața lui Plahotniuc, Țuțu și Guțul în Penitenciarul nr. 13: Detalii din spatele gratiilor # MainNews.ro
Viața din Penitenciarul nr. 13 din Republica Moldova este strict reglementată, chiar și pentru foști politicieni precum Plahotniuc, Țuțu și Guțul. Articolul explorează condițiile dure de detenție, diferențele între sectorul VIP și restul deținuților, precum și provocările infrastructurale cu care se confruntă penitenciarul. Penitenciarul nr. 13 din Republica Moldova găzduiește foști politicieni și oameni de … Articolul Viața lui Plahotniuc, Țuțu și Guțul în Penitenciarul nr. 13: Detalii din spatele gratiilor apare prima dată în Main News.
Ciprian Ciucu: Diferențele dintre indemnizația de primar de sector și Primăria Capitalei # MainNews.ro
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, beneficiază de o indemnizație brută de 24.150 lei, cu 11,1% mai mult decât la Primăria Sectorului 6, unde câștiga 21.735 lei. Salariul net al primarului general este de aproximativ 14.127 lei, iar diferența netă față de funcția anterioară se ridică la 1.413 lei. Ciprian Ciucu are o indemnizație brută … Articolul Ciprian Ciucu: Diferențele dintre indemnizația de primar de sector și Primăria Capitalei apare prima dată în Main News.
Augustus Constantin, fiul fostului arbitru Gheorghe Constantin, a fost delegat pentru prima dată ca observator la meciul Bayern Munchen – Sporting Lisabona din Liga Campionilor. Programul meciurilor din 9 și 10 decembrie 2025 include dueluri importante, cum ar fi Inter Milano – Liverpool și Real Madrid – Manchester City. Augustus Constantin a fost delegat ca … Articolul Meciurile din Liga Campionilor de marți și miercuri! Oficial român delegat apare prima dată în Main News.
Un cutremur puternic de 7,6 grade a avut loc în largul Japoniei, provocând avertizări de tsunami pentru regiunile Hokkaido, Aomori și Iwate. Valurile de tsunami ar putea atinge până la 3 metri. Centralele nucleare efectuează verificări de siguranță, fără probleme raportate până acum. Avertizările de evacuare sunt active. Cutremur de magnitudinea 7,6 s-a produs în … Articolul Cutremur de 7,6 în Japonia: Avertizări tsunami și verificări la centralele nucleare apare prima dată în Main News.
Ramona Corduneanu se confruntă din nou cu probleme legale, fiind implicată într-un nou dosar la Judecătoria Iași, după un incident violent. Deși familia Corduneanu afișează o viață luxoasă, realitatea juridică este complicată, în timp ce un credit neachitat și o nouă creanță creează mai multe dificultăți. Ramona Corduneanu se confruntă din nou cu probleme legale, … Articolul Ramona Corduneanu în instanță: noi probleme legale pentru vedetă apare prima dată în Main News.
