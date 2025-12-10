Interesul public: responsabilitatea partidelor politice în România

15:10

Un bărbat din Cluj, cunoscut ca Justițiarul din Cluj, a fost sancționat cu o amendă penală de 6.000 de lei pentru instigarea publicului la violență pe rețelele sociale. Instanța a interzis, de asemenea, ocuparea unor funcții publice timp de trei ani, evidențiind riscurile mesajelor care incită la violență. Bărbatul din Cluj, cunoscut ca Justițiarul de … Articolul Justițiarul din Cluj, amendat după instigarea la violență în stradă apare prima dată în Main News.