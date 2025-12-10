Bolojan prelungește explorarea Neptune Deep, OMV Petrom renunță la arbitraj
MainNews.ro, 10 decembrie 2025 01:10
Guvernul Bolojan a aprobat prelungirea explorării proiectului Neptune Deep în Marea Neagră cu doi ani, până în 2027, în timp ce OMV Petrom renunță la procesul de arbitraj de la Paris. Proiectul promite zăcăminte de 100 miliarde de metri cubi de gaze, esențiale pentru viitorul energetic al României. Guvernul Bolojan a prelungit cu doi ani … Articolul Bolojan prelungește explorarea Neptune Deep, OMV Petrom renunță la arbitraj apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 2 ore
01:10
Guvernul Bolojan a aprobat prelungirea explorării proiectului Neptune Deep în Marea Neagră cu doi ani, până în 2027, în timp ce OMV Petrom renunță la procesul de arbitraj de la Paris. Proiectul promite zăcăminte de 100 miliarde de metri cubi de gaze, esențiale pentru viitorul energetic al României. Guvernul Bolojan a prelungit cu doi ani … Articolul Bolojan prelungește explorarea Neptune Deep, OMV Petrom renunță la arbitraj apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
00:10
Cristian Tudor Popescu îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru răspunsurile date în interviul cu Le Monde referitor la doborârea dronei rusești. Jurnalistul subliniază contradicțiile și lipsa de logică a explicațiilor președintelui, care perlucra la întrebările esențiale legate de apărarea aeriană a României. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu critică interviul președintelui Nicușor Dan acordat publicației Le … Articolul Președintele nostru provoacă confuzie și dureri de cap apare prima dată în Main News.
00:10
Răzvan Burleanu, președintele FRF, dezvăluie că anchetele privind scandalul pariurilor în Superliga de fotbal sunt în desfășurare. Jucătorii echipei Metaloglobus sunt suspectați de pariu împotriva propriei echipe. FRF colaborează cu autoritățile pentru a menține integritatea fotbalului românesc. Răzvan Burleanu, președintele FRF, a comentat scandalul pariurilor din Superliga de fotbal Mai mulți jucători de la Metaloglobus … Articolul Răzvan Burleanu: Anchete în curs în scandalul pariurilor din Superliga apare prima dată în Main News.
9 decembrie 2025
23:10
Turcia – România se va juca pe 26 martie 2026 la Besiktas Park din Istanbul, o arenă cu 42.590 de locuri. Acest meci este crucial în play-off-ul pentru Campionatul Mondial 2026. România, pregătită de Mircea Lucescu, are șanse mari dacă înfruntă Turcia cu încredere. Numai împreună pot ajunge la Cupa Mondială. Turcia – România se … Articolul Locația meciului Turcia: Află unde se va juca echipa națională! apare prima dată în Main News.
23:00
Palatul Elysee a dedicat o melodie surprinzătoare președintelui Nicușor Dan în timpul vizitei sale în Franța. Piesa instrumentală „România”, interpretată de Glenn Sharp, nu reflectă cultura română tradițională, ci are influențe balcanice. Această alegere stârnește controverse și întrebări asupra representării culturale. Palatul Elysee a publicat un clip cu Nicușor Dan și Emmanuel Macron, însoțit de … Articolul Melodia dedicată de Palatul Elysee lui Nicușor Dan în Franța apare prima dată în Main News.
22:20
Trump îi acordă lui Zelenski zile pentru a răspunde unui plan de pace cu Rusia, impunând pierderi teritoriale Ucrainei în schimbul garanțiilor de securitate. Președintele ucrainean se consultă cu liderii europeni, temându-se de fracturarea unității occidentale. Ucraina finalizează un plan de pace împreună cu europenii. Trump îi oferă lui Zelenski câteva zile pentru a răspunde … Articolul Plan de pace cu europenii trimis în SUA pentru stabilitate globală apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
22:10
Militarii moldoveni au primit echipamente de protecție din partea NATO, incluzând căști și costume CBRN, pentru a consolida capacitățile de apărare. Secretarul general adjunct Boris Ruge a subliniat progresele Moldovei în modernizarea armatei, asigurând sprijin continuu pentru o țară mai sigură. Armata Republicii Moldova a primit echipamente de protecție din partea NATO Aceasta donație include … Articolul Militarii moldoveni primesc echipamente NATO pentru o Moldova mai sigură apare prima dată în Main News.
22:00
Nicușor Dan a comis o nouă gafă diplomatică la Paris, confundând OCDE cu OSCE în timpul unei conferințe de presă. În ciuda erorii, el a subliniat importanța alegerilor locale. Vizita sa la Palatul Elysee a fost marcată de confuzie, fiind corectat de președintele francez, Emmanuel Macron. Nicușor Dan a confundat OCDE cu OSCE la o … Articolul Nicușor Dan și gafele diplomatice: România în organizația de 40 de ani apare prima dată în Main News.
21:10
Reduceri de 50% la alimente, parte a programului „Eat Out to Help Out” din Marea Britanie, au costat contribuabilii 11 miliarde de lire. Această schemă, menită să sprijine industria ospitalității, a dus la creșterea cazurilor de COVID-19 și a stârnit critici pentru gestionarea ineficientă a fondurilor publice. Programele sociale din Marea Britanie pe durata pandemiei … Articolul Reduceri de 50% la mese în oraș: Economisește la alimente acum! apare prima dată în Main News.
21:00
Premierul Ilie Bolojan a decis prelungirea cu doi ani a fazei de explorare a proiectului Neptune Deep în Marea Neagră. Această decizie urmează noilor descoperiri comerciale de gaze naturale în perimetrul Neptun Deep, având impact pozitiv asupra veniturilor bugetare și dezvoltării industriei energetice românești. Premierul Ilie Bolojan a aprobat prelungirea cu doi ani a fazei … Articolul Bolojan extinde faza de explorare Neptune Deep, ședință de urgență convocată apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
20:10
Inflația rămâne o problemă majoră în România, atingând 10% în prezent. Guvernul Bolojan preconizează o scădere până la 3% până la finalul anului următor. Cu toate acestea, BNR avertizează că estimările actuale de inflație sunt mai ridicate decât prevăzute anterior. Analiza detaliată subliniază provocările economice actuale. Inflația din România se menține la aproximativ 10%, fiind … Articolul Inflația va scădea, optimismul Guvernului Bolojan se menține apare prima dată în Main News.
20:00
Diana Buzoianu rămâne fermă pe funcție, respingând cererile PSD de demisie după scandalul de la Paltinu. Acuzațiile de șantaj din partea social-democraților sunt considerate un pretext pentru a bloca reforma Romsilva. Buzoianu subliniază importanța continuării reformelor și a discuțiilor productive. Diana Buzoianu refuză să demisioneze, în ciuda cererilor PSD de demitere Ministrul Mediului acuză PSD … Articolul Buzoianu: PSD folosește scandalul de la Paltinu pentru a bloca reforma Romsilva apare prima dată în Main News.
19:20
Ivan Toney, internațional englez și jucător la Al-Ahli, a fost reținut în Londra după un incident violent într-un bar, unde a lovit un fan care îi cerea o fotografie. Victima a suferit leziuni grave, inclusiv fracturi. Poliția investighează, iar Toney beneficiază de prezumția de nevinovăție. Ivan Toney, internațional englez și jucător la Al-Ahli, a fost … Articolul Ivan Toney, arestat în Londra după un incident violent într-un bar apare prima dată în Main News.
19:10
Uzina de la Feldioara, deținută de Nuclearelectrica, va prelucra pământuri rare în colaborare cu Critical Metals, asigurând resurse esențiale pentru industriile aerospațială și militară. Această inițiativă strategică întărește securitatea României și reduce dependența de China, consolidând lanțurile de aprovizionare din Europa. Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu Feldioara va colabora cu Critical Metals pentru … Articolul Fabrica Nuclearelectrica Feldioara: Pământuri rare pentru securitatea României apare prima dată în Main News.
19:00
Nicușor Dan, președintele României, a comentat controversa votului pentru Primăria Capitalei, afirmând că este esențial să te bazezi pe cuvintele tale. Ciprian Ciucu, actualul primar, a susținut că Dan a votat-o pe Ana Ciceală. Aflați mai multe detalii despre acest moment și reacțiile suscitate, în articolul nostru. Nicușor Dan a fost întrebat despre votul pentru … Articolul Bazează-te pe cuvintele tale: importanța vorbelor în comunicare apare prima dată în Main News.
19:00
Victor Angelescu a comentat despre ratarea lui Petrila în meciul cu FC Botoșani, declarând că aceasta este, fără îndoială, ratarea campionatului. Deși Rapid a obținut un punct, echipa se pregătește pentru două transferuri în iarnă, având ca obiectiv întărirea lotului și păstrarea primului loc în clasament. Victor Angelescu a anunțat că Rapid va face două … Articolul Victor Angelescu explodează: „Petrila a compromis șansele la campionat!” apare prima dată în Main News.
18:20
Președintele Nicușor Dan refuză demiterea ministrei Mediului, Diana Buzoianu, subliniind că nu există motive pentru aceasta. Declarațiile politice diferă de acțiunile reale, iar coaliția de guvernare trebuie să rămână stabilă. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a cerut demiterea sa și reorganizarea Romsilva. Președintele Nicușor Dan nu vede motive pentru demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu Sorin Grindeanu, … Articolul Nu văd motive pentru plecarea vreunui ministru în actuala situație apare prima dată în Main News.
18:20
Banca Centrală Europeană se pregătește pentru emisia de euro digital până în 2029, cu o etapă-pilot în 2027. Proiectul va permite accesul la plăți digitale, păstrând totodată bancnotele fizice. BCE subliniază necesitatea adaptării monedei la tehnologia modernă pentru a răspunde provocărilor actuale. Banca Centrală Europeană pregătește lansarea „euro digital” până în 2029 Etapa-pilot va începe … Articolul Banca Centrală Europeană pregătește lansarea euro digital apare prima dată în Main News.
18:20
Descinderi la mafia lemnului din Suceava au dus la confiscarea a 130.000 de euro și 300 de metri cubi de lemn. Poliția a efectuat 18 percheziții în cadrul unor dosare de evaziune fiscală și constituire a grupului infracțional. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava. Descinderi la mai multe adrese din Suceava … Articolul Descinderi în rețeaua de mafie a lemnului din Suceava cu bani în sacoșe apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
17:20
Fostul senator Eugen Pîrvulescu a fost achitat de Înalta Curte în dosarul de trafic de influență instrumentat de DNA. Instanța a considerat că fapta nu este prevăzută de legea penală. Acuzația de divulgare a informațiilor secrete a fost încetată din cauza prescripției. Detalii despre procesul de patru ani și acuzațiile aduse. ÎCCJ a achitat fostul … Articolul Eugen Pîrvulescu, fost senator, achitat în dosarul de trafic de influență DNA apare prima dată în Main News.
17:10
Premierul Alexandru Munteanu a discutat cu secretarul general adjunct al NATO, Boris Ruge, despre securitatea regională și sprijinul Alianței pentru Moldova. Colaborarea vizează întărirea capacităților de apărare și protejarea spațiului informațional și cibernetic, în cadrul Programului de Parteneriat Individual Adaptat 2025-2028. Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu secretarul general adjunct al NATO, Boris Ruge, pentru … Articolul Premierul de la Chișinău se întâlnește cu oficial NATO pentru securitate cetățenilor apare prima dată în Main News.
17:00
Nicușor Dan a omagiat contribuțiile diplomatului Nicolae Titulescu, inaugurând o alee în Parc Monceau, Paris. Întrevederea cu primarul Anne Hidalgo a subliniat legăturile culturale și cooperarea româno-franceză în educație și economie, evidențiind rolul comunității române din Franța. Președintele Nicușor Dan a avut o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo O alee din Parc Monceau a … Articolul Omagiu Nicolae Titulescu: Recunoașterea eforturilor sale remarcabile apare prima dată în Main News.
16:20
Activistele ecologiste care au atacat un tablou de Monet au fost achitate de tribunalul suedez. Incidentul a avut loc în iunie 2023, când tinerele au stropit cu vopsea vitrina protejând opera de artă. Instanța a considerat că nu au avut intenția de a deteriora tabloul, ci de a atrage atenția asupra crizei climatice. Activistele ecologiste … Articolul Radicalii ecologiști, achitați pentru atacul asupra tabloului lui Monet apare prima dată în Main News.
16:10
David Popovici a fost distins ca sportivul anului la Gala Sportului Dinamovist 2025, declarând că acest an a fost crucial în cariera sa, plin de provocări și realizări. Împărtășind emoțiile sale de pe podium, Popovici își propune să își mențină poziția de vârf și să continue să câștige medalii importante. David Popovici, dublu campion mondial, … Articolul David Popovici, cel mai valoros dinamovist din 2025 apare prima dată în Main News.
16:10
Honduras a emis un mandat internațional de arestare pe numele fostului președinte Juan Orlando Hernández, recent grațiat de Trump. Acuzațiile includ spălare de bani și fraudă în legătură cu Cazul Pandora, în timp ce avocații subliniază motive politice. Între timp, alegerile din Honduras complică situația. Honduras a emis un mandat internațional de arestare pe numele … Articolul Honduras emite mandat de arestare pentru fostul președinte grațiat de Trump apare prima dată în Main News.
16:00
Ludovic Orban atacă PSD și pe Sorin Grindeanu, afirmând că amenințările cu ieșirea de la guvernare sunt ridicole. Grindeanu, considerat vinovat pentru eșecul partidului la București, este acuzat că refuză să își asume responsabilitatea. Orban susține că PSD nu va crește atâta timp cât Grindeanu este lider. Ludovic Orban atacă PSD și pe Sorin Grindeanu, … Articolul Orban atacă: Grindeanu, confuzii între ieșirea și rămânerea la guvernare apare prima dată în Main News.
15:10
Un bărbat din Cluj, cunoscut ca Justițiarul din Cluj, a fost sancționat cu o amendă penală de 6.000 de lei pentru instigarea publicului la violență pe rețelele sociale. Instanța a interzis, de asemenea, ocuparea unor funcții publice timp de trei ani, evidențiind riscurile mesajelor care incită la violență. Bărbatul din Cluj, cunoscut ca Justițiarul de … Articolul Justițiarul din Cluj, amendat după instigarea la violență în stradă apare prima dată în Main News.
15:00
Nicușor Dan, președintele României, a avut o întâlnire crucială cu Emmanuel Macron la Palatul Elysee, discutând despre securitatea României și intenția de a cumpăra armament din Franța. Vizita marchează prima ieșire oficială a președintelui și subliniază parteneriatul solid dintre România și Franța în contextul securității europene. Nicușor Dan, președintele României, s-a întâlnit cu Emmanuel Macron … Articolul Nicușor Dan și Emmanuel Macron discută securitatea României la Elysee apare prima dată în Main News.
14:10
Echipajul României de canotaj feminin, format din Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam și Amalia Bereș, a câștigat argint la Campionatele Mondiale din 2025, Shanghai. Premiate la Gala Mari Sportivi ProSport 2025, româncele au impresionat cu o evoluție spectaculoasă, răsturnând situația în ultimele secunde. Echipajul feminin de canotaj al României a câștigat medalia de argint … Articolul Echipajul feminin de canotaj al României, medaliat cu argint la Mondiale 2025 apare prima dată în Main News.
14:10
Economia românească stagnează, cu un PIB în creștere de doar 0,9% în 2024. Industria, cândva mândrie națională, înregistrează o scădere de 1,5%. Deficitul comercial este alarmant, depășind 33 miliarde euro, iar consumul rămâne singura susținere a economiei. Recensiune tehnică sub amenințare. PIB-ul României a crescut cu doar 0,9% în 2024, față de 16,6% în 2023 … Articolul Industria, cândva mândrie națională, acum povară economică apare prima dată în Main News.
14:10
Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Judecătoria Sectorului 1 a respins cererile apărării, arătând că Georgescu a promovat ideologii fasciste și rasiste, fiind acuzat de cinci acte materiale. Procesul este abia la început, decizia nefiind definitivă. Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară Judecătoria … Articolul Călin Georgescu, primul dosar judiciar ajunge în instanță apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
12:50
Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, se confruntă cu acuzații de propagandă legionară și antisemită. Judecătorii au hotărât că procesul poate începe, respingând solicitarea avocaților de retrimitere a dosarului. Georgescu a declarat că va avea ca apărare doar legea, așteptând un act de justiție. Judecătorii au respins solicitarea avocaților lui Călin Georgescu de retrimitere a … Articolul Călin Georgescu, respins de judecători. Procesul său începe acum apare prima dată în Main News.
12:10
Stegarul Dac, pe numele său Cezar Avrămuță, a fost reținut după un protest în Buftea, unde a agresat forțele de ordine. Recent eliberat din închisoare, el a încălcat interdicțiile judecătorești. Judecătoria Sectorului 1 a anulat actele de urmărire penală, iar dosarul se întoarce la Parchet pentru refacerea cercetărilor. Cezar Avrămuță, cunoscut ca Stegarul Dac, a … Articolul Stegarul Dac, reținut după un protest violent împotriva forțelor de ordine apare prima dată în Main News.
11:50
Nicușor Dan efectuează prima vizită oficială în Franța, cu întâlniri programate la Palatul Élysée cu Emmanuel Macron și cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. Vizita include și discuții cu companii franceze, inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” și vizite la fabrica Thales, evidențiind relațiile bilaterale româno-franceze. Nicușor Dan efectuează prima vizită oficială la Paris de la preluarea mandatului … Articolul Nicuşor Dan se întâlneşte cu Macron şi primarul Parisului, Anne Hidalgo apare prima dată în Main News.
11:00
Rapid rămâne pe locul 1 înainte de duelurile cu Oțelul și FCSB, Paul Iacob la „EXCLUSIV RAPID” # MainNews.ro
Rapid este pe locul 1 în Liga 1 înainte de meciurile cu Oțelul și FCSB. Paul Iacob, „killer-ul” FCSB-ului, revine în Giulești și va participa la emisiunea „EXCLUSIV RAPID” pe YouTube. Discutăm despre ratările lui Petrilă și lupta pentru titlu. Vino alături de noi, LIVE, la ora 18:00, pe canalul ProSport. Rapid este pe locul … Articolul Rapid rămâne pe locul 1 înainte de duelurile cu Oțelul și FCSB, Paul Iacob la „EXCLUSIV RAPID” apare prima dată în Main News.
11:00
O tânără din Maharashtra, India, s-a căsătorit cu trupul logodnicului ei, ucis de propria familie din cauza diferențelor de castă. Aanchal Mamidwar a organizat o ceremonie neobișnuită, spunând că dragostea lor este nemuritoare. Poliția investighează cazul ca pe o crimă de onoare, arrestând șase suspecți. O tânără din Maharashtra, India, s-a căsătorit cu trupul logodnicului … Articolul Tânără indiană căsătorită cu trupul logodnicului ucis: dragoste nemuritoare apare prima dată în Main News.
10:50
Călin Georgescu, fost prezidențiabil, află marți dacă i se va prelungi controlul judiciar. Acesta a declarat că va avea o singură apărare: legea, subliniind necesitatea unui act de justiție. Liderul suveranist se confruntă cu un abuz evident și speră în aplicarea corectă a legii. Rămâne de văzut soarta sa. Călin Georgescu află marți dacă controlul … Articolul Legea: Singura mea apărare în fața provocărilor. apare prima dată în Main News.
10:10
Leonid Katz, un tânăr matematician, a fost arestat și torturat în Rusia, acuzat de „înaltă trădare” înainte de a pleca la studii în Franța. Acesta a fost reținut după ce a făcut donații pentru copii ucraineni și a suferit un coșmar de două luni în detenție, incluzând torture fizice și arestări repetate. Leonid Katz, un … Articolul Destin frânt: tânăr matematician torturat în Rusia înainte de studii în Franța apare prima dată în Main News.
09:50
Deputații AUR propun modificări legislative pentru Legea 146/2021 privind monitorizarea electronică și Legea 217/2003 pentru combaterea violenței domestice. În ciuda avizelor negative, proiectul a fost amânat pentru 2 săptămâni, iar deputatul Ciornei a subliniat necesitatea măsurilor de prevenție pentru protejarea victimelor. Deputaţii AUR propun modificări legislative pentru Legea 146/2021 privind monitorizarea electronică Proiectul a primit … Articolul Amânarea proiectului pentru a evita victime: O decizie bună? apare prima dată în Main News.
09:50
Rapid a remizat 0-0 cu Botoșani în etapa a 19-a din Liga 1, provocând reacții fierbinți din partea lui Valeriu Iftime, care a acuzat arbitrajul lui Horațiu Feșnic de inechitate. Iftime a declarat că Rapid nu este la nivelul echipelor precum Craiova sau Dinamo, evidențiind problemele în atacul echipei sale. Rapid a terminat meciul cu … Articolul Rapid 0-0: Valeriu Iftime denunță arbitrajul ca o mare rușine apare prima dată în Main News.
09:00
Războiul din Ucraina a intrat în a 1.384-a zi. Președintele Zelenski subliniază că nu are dreptul legal sau moral să cedeze teritorii Rusiei. Negocierile asupra unei soluții de pace, mediate de SUA, se desfășoară, dar problemele teritoriale rămân complicate. Ucraina caută garanții de securitate în fața agresiunii ruse. Războiul din Ucraina a intrat în ziua … Articolul Zelenski anunță despre cedarea teritoriilor în războiul din Ucraina, ziua 1.384 apare prima dată în Main News.
08:50
Află cum îți pot fi furate datele utilizând aplicații de control la distanță. Tinkcode, hacker celebru, dezvăluie secretele protecției în viața virtuală. Descoperă cum să te ferești de atacuri cibernetice și să îți menții intimitatea online, gestionând corect dispozitivele inteligente din casa ta. Tinkcode oferă sfaturi pentru protejarea intimității în utilizarea aplicațiilor de control la … Articolul Furtul de date prin aplicații de control la distanță: protejează-te! apare prima dată în Main News.
08:50
Gigi Becali afirmă că Ciprian Ciucu este „mai deștept, mai priceput decât Băluță la administrație”, după ce Ciucu a câștigat alegerile din București. În campanie, Becali a observat abilitățile superioare ale lui Ciucu, în ciuda susținerii inițiale pentru Băluță. Descoperi detalii despre conflictul de interese legat de Arena Națională. Gigi Becali afirmă că Ciprian Ciucu … Articolul Descoperă cum un administrator mai priceput poate transforma situația. apare prima dată în Main News.
07:50
Bolojan anunță reduceri semnificative în administrația centrală și locală ca parte a Pachetului 3 de reforme. Administrația locală va pierde 30% din posturi, iar cheltuielile de personal din administrația centrală vor fi reduse cu 10%. Măsurile sunt gândite pentru a face față provocărilor financiare din 2026. Pachetul 3 de reforme fiscale va fi adoptat prin … Articolul Bolojan anunță tăieri majore în administrație pentru Pachetul 3 de reforme apare prima dată în Main News.
07:50
Un tribunal din Istanbul a arestat 11 fotbaliști turci pentru suspiciuni de pariuri ilegale și trucare de meciuri. Printre aceștia se numără jucători importanți din prima divizie, precum cei de la Galatasaray și Fenerbahçe. Ancheta continuă, cu aproape 40 de persoane reținute și 150 de arbitri excluși din fotbal. Un tribunal din Istanbul a arestat … Articolul 11 jucători arestați pentru pariuri ilegale și trucare de meciuri apare prima dată în Main News.
07:00
Potrivit tabloidului BILD, Vladimir Putin are suficiente resurse financiare pentru a continua războiul din Ucraina încă 18 luni. Expertul Alexander Gabuev avertizează că, în absența sancțiunilor suplimentare din partea Occidentului, Rusia va duce un conflict tot mai greu gestionabil. Războiul ar putea continua din lipsa presiunilor economice. Vladimir Putin are suficiente resurse financiare pentru a … Articolul Putin dispune de rezerve pentru 18 luni de război, informează BILD apare prima dată în Main News.
06:50
Marea concediere în administrația Primăriei Capitalei ar putea începe după victoria lui Ciprian Ciucu, susținut de Ilie Bolojan. Angajații se tem de restructurări și abuzuri, în contextul reducerii cu 10% a personalului din administrație. Noul primar va aduce un plan de reorganizare, dar liderii sindicali speră la dialog și justiție. Teama de concedieri în Primăria … Articolul Marea concediere în administrație: temeri legate de omul lui Bolojan apare prima dată în Main News.
06:50
Corpul African din Mali, grupare paramilitară controlată de Rusia, este acuzat de atrocități împotriva civililor, inclusiv violuri și decapitări. Refugiații descriu violențe similare cu cele comise de Wagner. Aici, civililor le lipsește siguranța, fiind prinși între forțele guvernamentale și militanți. Abuzurile se intensifică în contextul acestei crize. Corpul African, o grupare paramilitară rusă, este acuzat … Articolul Corpul African în Mali, acuzat de atrocități: „Politica pământului pârjolit” apare prima dată în Main News.
05:50
Nicușor Dan, președintele României, rămâne tăcut după victoria surprinzătoare a lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Deși a susținut deschis candidatul USR, Cătălin Drulă, tăcerea sa de 15 ore ridică întrebări. Acesta nu a felicitat câștigătorul și evită să comenteze situația politică actuală. Nicușor Dan nu a reacționat la victoria lui Ciprian Ciucu în urma … Articolul Nicușor Dan evită să recunoască victoria lui Ciprian Ciucu după alegeri apare prima dată în Main News.
05:50
Andrei Caramitru analizează dezastrul USR, evidențiind controlul grupării Barna-Ghinea-Drulă și voturile interne din adrese fictive. Cătălin Drulă, candidatul favorit, a obținut un rezultat umilitor la Primăria Capitalei. Necesitatea reformării USR este evidentă pentru a evita un viitor similar. Andrei Caramitru descrie USR ca având un dezastru epic după alegerile pentru Primăria Capitalei Partidul este controlat … Articolul Andrei Caramitru: Dezastrul USR și gruparea Barna-Ghinea-Drulă apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.